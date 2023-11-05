Aydın’da sel sularına kapıldılar: 2 ölü
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 2 kişinin kaybolmasına neden oldu.
Aydın’da meydana gelen şiddetli yağışlar ayrıca Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde selin oluşmasına yol açtı.
Demirçay Mahallesi’nde meydana gelen selde 5 aracın sulara kapıldığını ve 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını 1 kişinin ise arandığı bildirildi.
Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.
İZMİR’DE DE BİR KAYIP
Güzeltepe Mahallesi’nde de bir kişinin kaybolduğu kaydedildi ve İzmir’den takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Sel felaketi nedeniyle bölgede can kayıpları ve hasarlar meydana geldi. (DHA)