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Aydın’da sel sularına kapıldılar: 2 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 2 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Yayınlanma: 08:02 - 05 Kasım 2023 Güncellenme:
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Aydın’da sel sularına kapıldılar: 2 ölü

Aydın’da meydana gelen şiddetli yağışlar ayrıca Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde selin oluşmasına yol açtı.

Demirçay Mahallesi’nde meydana gelen selde 5 aracın sulara kapıldığını ve 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

İZMİR’DE DE BİR KAYIP

Güzeltepe Mahallesi’nde de bir kişinin kaybolduğu kaydedildi ve İzmir’den takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Sel felaketi nedeniyle bölgede can kayıpları ve hasarlar meydana geldi. (DHA)

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