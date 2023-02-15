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Aynı enkazda üç mucize! 228’inci saatte sağ çıkarıldılar

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Yayınlanma: 16:15 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Aynı enkazda üç mucize! 228’inci saatte sağ çıkarıldılar

Ayrıntılar geliyor…

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