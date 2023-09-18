Babacan: Tek haneli enflasyonu ancak rüyanızda görürsünüz

Hükümetin 100 gününü yorumlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "2026’da bile tek haneli enflasyonu siz ancak rüyanızda görürsünüz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AKP hükümetinin ilk yüz gününü değerlendiren Babacan, “İktidarın doğrularını, yanlışlarını, eksiklerini ve acilen yapması gerekenlerle ilgili tavsiyelerimizi paylaşmak üzere karşınızdayım” dedi.

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenenlerin ilk 100 günü geçtiğini hatırlatarak demokrasilerde ilk 100 günün önemli olduğunu işaret etti ve özetle şunları söyledi:

– İktidarın seçimden evvel açıkladığı seçim beyannamesindeki taahhütlerin çoğu herhangi bir takvime bağlanmış değil. Aynı ‘Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı' misali. Bir önceki dönemde olduğu gibi, yine pek çok muğlak ifadelerle ve vaatlerle seçime girdiler. Pek çok vaat, beyanname sayfalarında hâlâ hayata geçirilmeyi bekliyor.

KKM ASRIN EKONOMİK FELAKETİDİR

– Son dönemde yapılan vergi artışlarına gerekçe olarak da depremi gösteriyorlar. ‘Asrın felaketi, ne yapalım?' diyorlar. Evet, bu deprem asrın doğal felaketi olabilir. Ancak 125 milyar dolarlık kur korumalı mevduat da asrın ekonomik felaketidir ve bu felaket bizzat Sayın Erdoğan tarafından memleketin başına getirilmiştir.

ŞEFFAF OLUN, KİMSEYİ ALDATMAYIN

– Buradan ekonomi yönetimine sesleniyorum: Rasyonel politikalara dönmek konusunda samimiyseniz, şeffaf olun. Kimseyi aldatmayın. Eğer gerçekten şeffaflık diyorsanız, arka kapı döviz satışlarına imkân veren Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolü derhal iptal edin.

ENFLASYON DÜŞMEYECEK

– Şu anda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorun enflasyondur. Hükûmetler sıkıştıkça para basmaya alışırlarsa bundan vazgeçmeleri zor olur. İşin bam teli de tam bu. Sayın Erdoğan artık enflasyonla yönetmeye alıştı. Merkez Bankası'nın kontrolünü eline geçirdiği andan itibaren Türkiye'de enflasyon yükselmeye başladı ve bir türlü düşmüyor. Düşmeyecek de…

İNAT ETTİĞİNİZE DEĞDİ Mİ?

– 1 Temmuz'da müjdelerle maaşlara zam verildi ama en düşük emekli maaşında hiçbir iyileştirme yapılmadı. Emeklilerimiz 7 bin 500 lira almaya devam ediyor. Çarşı, pazar fiyatları el yakıyor. En temel ihtiyaç maddelerine vergi yükü geliyor ama emekliye yine de 7 bi8n 500 lira veriliyor. Ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Bunca süre inat ettiğinize değdi mi? Esnafın sermayesi eridi, çalışanların maaşı alamadan eridi gitti. Ev kiraları uçtu gitti. Ev sahipleri ile kiracılar arasında insanlık dışı bir ihtilafa sebep oldunuz. Değdi mi?

SÖYLEYECEK HİÇBİR SÖZÜNÜZ YOK MU?

– Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmak uğruna harcadığı devlet bütçesinin, tükettiği Merkez Bankası rezervlerinin maliyetini hepimiz millet olarak ödüyoruz. Seçimlerden hemen sonra ‘Erdoğan helalinden kazanmadı, çünkü aldattı' demiştim. Evet, helalinden kazanmadı. Zamanında enflasyon tek hane iken, faizler tek hane iken, siz o dönemin tertemiz bürokratlarına hakaret ediyordunuz. ‘Bunlar faizci' diyordunuz. Şimdi ne oldu? Hükümetinizin ilk 3 ayında Merkez Bankası tam 3 kere faiz artırdı. Sayın Erdoğan söyleyecek hiçbir sözünüz yok mu?

HÜKÜMET AKLINI BAŞINA ALMALI

– Demokrasi ve hukukta gerekenleri yapmazsanız, 2026'da bile tek haneli enflasyonu siz ancak rüyanızda görürsünüz. Bugüne kadar beceremediniz, bundan sonra da beceremezsiniz… Açık söylüyorum: Bu hükümet aklını başına almazsa, bu ülke yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru sarmalından asla kurtulamaz.

EKONOMİYİ DÜZELTMENİN YOLU HUKUKTAN GEÇER

– Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. 67. Hükûmetin ilk 100 günü geçti ama zararın neresinden dönseniz kârdır. Hukuku güçlü bir Türkiye'ye yağmur gibi yatırımlar gelir. Belki binlerce kez tekrar ettiğim bir cümlemi yineleyeceğim: Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Hukuk zemini olmadan, ekonomiyi inşa edemezsiniz. Bunu hep tekrarladım. Hukuk olmadan, güven sağlayamazsınız.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler...