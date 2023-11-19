Bağcılar’da çöp kamyonu 7 araca çarptı
İstanbul Bağcılar'da frenlerinin boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu, 7 otomobile çarparak durabildi. Freni boşaldığı sırada kamyondan atlayan şoför yaralandı.
İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak’ta saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre frenleri boşalan çöp kamyonu, yokuş aşağı gitmeye başladı. Bunun üzerine şoför Mustafa yaşar, kamyondan atladı. Kamyon, sokakta park halindeki 7 otomobile çarparak durabildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.
“ALLAH’TAN ÇOLUK ÇOCUK YOKTU”
Olayı gören Ahmet Tur, “İlk önce şoför atladı, ardından büyük bir ses geldi. Araçlara büyük hasar verdi.” diye konuştu.
Hüseyin Çakmak ise “Şoför araçtan atlayınca, beyaz bir otomobile çarptı kamyon. Ardından diğer araçlara çarparak aşağı indi. Allah’tan çoluk çocuk yoktu. Bir kişi yaralıydı, 112’yi aradım. Şoförün bacağı, kolu kırık olabilir. Yaraları vardı.” dedi. (DHA)