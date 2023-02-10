Bağımsız Maden İş Sendikası uzmanından koordinasyon eleştirisi

Hatay Samandağ’da olan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Çetin Erkalkan, “Şu anda burada sağlam bir tane bina olmadığı gibi ayakta olan binaların da yüzde 90’ı yamuk durumda. O binalara da girmekte sıkıntı yaşıyoruz. İş makineleri yetersiz, tesisat yetersiz, koordinasyon sıfır. Hiçbir şekilde koordine olmadığı gibi kendi bildiğimiz madenci tekniklerimiz ile kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

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Bağımsız Maden İş Sendikası, depremlerden etkilenen Hatay Samandağ bölgesinde bulunan sendika örgütlenme uzmanı Çetin Erkalkan'ın güncel duruma ilişkin açıklamasını yayınladı. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın bugün yayınladığı Erkalkan'ın söylediği ihtiyaç listesini şu şekilde paylaştı:

*Maraş Elbistan’dan madenci ekibimiz şu an 4 kişinin kurtarıldığı haberini iletti. Hatay Samandağ’da bulunan arama kurtarma ekibimiz yaşanan durumu ve eksikleri video ile aktarıyor; Eksik listesi: jeneratör, hilti, ara kablolar, kriko, maske, eldiven, baret, fosforlu yelek, tel kesme makası, kafa lambası, sıvı sabun, büyük çadır, mat, uyku tulumu su ve gıda malzemeleri, benzin, mazot, bot, çizme, yağmurluk ve çorap, sismik dinleme cihazı, ısıya duyarlı termal alıcılar.”

“KOORDİNASYON SIFIR”

Erkalkan, söz konusu videoda şunları dedi:

*Ben Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Çetin Erkalkan, hepinizin de bildiği gibi şu anda Hatay Samandağ bölgesinde 30 kişilik bir ekiple birlikte çalışmalara geldik. Ayın 7'sinde anca buraya intikal edebildik. Yolların çok kötü olması sebebiyle yaklaşık bir 10 saat gecikmeli intikal ettik.

*Haliyle bu esnada birçok canı kurtaramadık. Devlet karayollarının çalışmaması sebebinden dolayı geciktik. Şu anda burada sağlam bir tane bina olmadığı gibi ayakta olan binaların da yüzde 90'ı yamuk durumda.

*O binalara da girmekte sıkıntı yaşıyoruz. İş makineleri yetersiz, tesisat yetersiz, koordinasyon sıfır. Hiçbir şekilde koordine olmadığı gibi kendi bildiğimiz madenci tekniklerimiz ile kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan jeneratör, en azından beş tane.

*Çünkü beş ayrı gruplar halindeyiz. Hilti, ara kablolar, kriko on adet, maske, eldiven, baret, fosforlu yelek, tel kesme makası, sıvı sabun, büyük çadır, mat, uyku tulumu, su ve gıda, hazır çorba, çeşitli boyda karton bardaklar gerekli bize.

*Kafa lambası, Islak mendil, benzin, mazot, çeşitli numarada bot çizme, yağmurluk ve çorap ihtiyacımız var. Sismik dinleme cihazı ve ısıya duyarlı kamera lazım. (ANKA)

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