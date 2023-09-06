Bakan Koca duyurdu: Selde doktor ve eşi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Anestezi Asistanı doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

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Sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , doktor ve eşinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Kırklareli'ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var.

*Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Anestezi Asistanı Doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü.

*Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu. Kayıp vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek için ise arama kurtarma çalışmaları 890 kişilik ekiple devam ediyor.

BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

*Yaralı olarak kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek; yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

*Daha önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman'ın genel durumları iyi. Bugün taburcu olmaları planlanıyor.

*Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun.

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