Bakanın 3 dil bilen oğlu işsiz kaldı, bakkal açtı

Çevre eski Bakanı Hamdi Üçpınarlar’ın oğlu Menderes, 45 metrekarelik işyeri açtı. “Baba nüfuzunu kullanmadık” dedi.

Yavuz ALATAN

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Süleyman Demirel'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve Tansu Çiller hükümetlerinde Çevre Bakanı olan Hamdi Üçpınarlar'ın üniversite mezunu üç dil bilen oğlu Menderes Üçpınarlar iş bulamayınca bakkal dükkanı açtı. Üçpınarlar önceki gün de Ankara'da sade bir törenle dünya evine girdi. Sema Güleroğlu ve Menderes Üçpınarlar çiftinin nikah şahitliğini Ulaştırma eski Bakanı Yaşar Topçu ile CHP Milletvekili İlhan Kesici yaptı.

PAZARCILIK DA YAPTI

35 yaşındaki Menderes Üçpınarlar, Bulgaristan Paisi Hilendarski Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Türkiye'ye dönünce iş bulamadı ve sosyete pazarlarında giyim eşyası sattı.

İngilizce, Rusça ve Bulgarca bilen Üçpınarlar, Konutkent semtinde 45 metrekarelik yer kiralayarak, bakkal açtı. Menderes Üçpınarlar “Şimdiki bakan çocuklarının gemicikleri var. Biz babamızın mevkisini kullanmadık. Siyaseti başka işler için araç yapmadık” dedi. Hamdi Üçpınarlar da “Çocuklarım için kimseye iş ricasında bulunmam” açıklamasını yaptı.