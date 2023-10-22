Bakanlar gitti, seneler bitti, Gemineli Tüneli bitmedi

Yapımına 2013’te başlanan ve Karadeniz ile Akdeniz’i Sivas üzerinden bağlayacak tünel 10 yılda bitmedi. Bakanlar 2018 ve 2021’de biteceği yönünde açıklama yaptı ancak tünel inşaatı sürüyor.

Veli TOPRAK

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Geminbeli Tüneli'nin akıbetini Meclis gündemine getirdi ve “Bakanlar gitti, seneler bitti ama Geminbeli Tüneli bitmedi” dedi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde tünelin yapımına 10 yıl önce başlandığını kaydeden Karasu,

Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz'e bağlayacak tüneldeki çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. 9 Nisan 2016 tarihinde Binali Yıldırım'ın Sivas'ı ziyaretinde açılış tarihi verdiğini belirten Karasu, “Yıldırım o tarihte de tünelin 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını beyan etmişti. Benim 6 Ağustos 2019 tarihinde vermiş olduğum soru önergeme, o dönemin bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından verilen yanıtta da işin resmi bitim tarihi olarak 2021 yılı sonu gösterildi. Bu tarihlerin üzerinden yıllar geçti, bakanlar gitti, seneler bitti ama Geminbeli Tüneli bitmedi. Verilen sözler yerine getirilemedi” dedi.

SİVAS'A VERİLEN SÖZLERİ TUTUN

Ödenek yetersizliği gerekçesiyle, tünelin bitirilmesi için şimdi de 2024 yılının işaret edildiğini belirten Karasu, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala tünelin tamamlanamamış olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle kış aylarında sürücülerin bu bölgede büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan Karasu, “Bu tünel bitince hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de özellikle kış döneminde sürücülerin can ve mal güvenliği açısından önemli bir sorunu gidermiş olacak” dedi. Karasu, Sivas ve ilçelerinin kamu yatırımlarının bitirilmesini dört gözle beklediğini, gecikmeye artık tahammüllerinin olmadığını söyledi ve Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

YANILTANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPTINIZ MI?

– Geminbeli Tüneli'nin üzerinden yıllar geçmesine karşın bitirilmemesinin gerekçesi nedir? Ne zaman açılması planlanmaktadır? Tünelin ödenek yetersizliği ile yapımının aksadığı iddiası doğru mudur? Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde bu proje için aktarılan ödenek nedir?

– Tünelin belirtilen tarihte açılamayacak olmasına karşın, tarih de belirterek açacağını ifade eden ilgili kişi ya da kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise yapılan işlem ve sonuçları nelerdir? Yapılmamış ise gerekçesi nedir?

– Gecikme yüklenici firmalardan kaynaklı ise gecikme için firmalara yönelik yasal süreç işletilmiş midir? Yüklenici firmalardan kaynaklı sorunlar için firmalara bakanlığınızca hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?