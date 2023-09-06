Bakanlıktan 11 ile sağanak yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın akşam saatlerine kadar 11 ilde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli’nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

“VATANDAŞLARIMIZ DİKKATE ALMALI”

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, “http://mgm.gov.tr” internet sitesi “Meteorolojinin Sesi Radyosu” sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

11 İLE UYARI

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar, Trabzon’un doğusu, Rize il geneli, Artvin’in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa’nın kuzeydoğusu, Bursa’nın güneyi, Çanakkale’nin doğusu, Afyonkarahisar’ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum.”

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