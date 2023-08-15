Bakanlıktan ‘Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren, 'Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor' başlıklı video paylaşımına ilişkin, çocukların sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli ve içeriğin kaldırılması için hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan ‘Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor’ başlıklı videoya ilişkin açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yapılan değerlendirme neticesinde, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceği değerlendirilmiştir.

“168 ZARARLI İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR”

*Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14.08.2023 tarihinde ‘erişim engeli/içeriğin kaldırılması’ için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

*Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir.

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