Balıklı Göl’ün balıklarına ne oldu? Sel suları kadim kentin görünümünü değiştirdi…

6 Şubat depreminden sonra sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfa’nın kültürel ve fiziksel görünümünde meydana gelen değişiklikler üzüntüye yol açtı. Balıklı Göl çamur rengine büründü, sularında canlı belirtisi görülmüyor.

Ahmet KAYA

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Kent merkezinin güneybatısında bulunan ve İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığında düştüğü yer olduğuna inanılan Balıklı göl, kutsal balıkları ve çevresindeki tarihi eserler ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyordu ve Şanlıurfa'nın en çok ziyaretçi çeken yerlerinden birisiydi.

Sel öncesinde kutsallık atfedilen binlerce balığın bulunduğu Balıklı Göl’ün rengi çamur rengine döndü, içinde de canlı belirtisi görülmüyor.

Sel sularının balıkları nasıl etkilediği, varlıklarını çamura dönen suyun içinde sürdürüp sürdürmedikleri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu arada bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan ve yapımı sırasında planlaması konusunda eleştiri alan Abide Köprülü Kavşağı da adeta çamur kavşağına döndü. Kentin çeşitli semtleri de sel baskınları nedeniyle çamur mahallelere dönüştü.

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