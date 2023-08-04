Barış Pehlivan’ın talebi reddedildi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cezaevine teslim olması yönünde kendisine mesaj geldiğini ve 5. kez cezaevine gireceğini duyuran Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi reddedildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cezaevine teslim olması yönünde kendisine mesaj geldiğini duyurmuştu.

15 Ağustos'ta teslim olacağını belirten Pehlivan, “Hiç kimseyi öldürmedim. Hiç kimseye tecavüz etmedim. Hiç kimseye uyuşturucu satmadım. Eğer bu ağır suçları işleseydim utancımdan yaşayamazdım ama iktidar bana özgürlük bahşederdi. Çıkan yeni yasayla hükmü kesinleşmiş çok ağır suçları işleyenler cezaevinden çıkabiliyorken, ben hüküm verilmeyen bir dava gerekçe gösterilerek cezaevine atılıyorum. Hakkım olan yasadan faydalandırılmayıp 8 aylığına açık cezaevine gireceğim gibi görünüyor. Hukuki değerlendirmede lehime bir değişiklik olmazsa 15 Ağustos'ta cezaevine teslim olacağım. Gelecekse, hoş gelmiş 5. kez mahpusluk!” ifadelerini kullanmıştı.

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ

Teslim olması yönündeki mesajın ardından Pehlivan avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla Marmara Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü’ne başvurarak, denetimli serbestlik talebinde bulundu.

ŞARTLARIN OLUŞMADIĞI BELİRTİLDİ

Başvurunun ardından cezaevi tarafından verilen cevapta ise, kovuşturmanın hala devam etmesinden dolayı, Barış Pehlivan'ın cezasının infazına tekrar denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunması şartlarının oluşmadığı belirtildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Hüseyin Ersöz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteci Barış Pehlivan’ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği’nden talepte bulunmuştuk. Hakimlik Dilekçemizi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne göndermişti. Cezaevi tarafından verilen yanıtta, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin “yerine getirilemediği” belirtilmiş.

“KENDİSİNİ KANUN KOYUCU’NUN YERİNE KOYMUŞ, İTİRAZ EDECEĞİZ”

Yazı içeriğinde, 15 Temmuz’da yürürlüğe giren 7456 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi ile ilgili bir değerlendirme ise hiçbir şekilde yok. Bu ne mi demek? Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını gözardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş. Şöyle anlatalım;

7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış halde. Kanun Koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, Cezaevi Müdürlüğü’nün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır. Cezaevi Müdürlüğü’nün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği’nde itiraz edeceğiz ve Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini bir kez daha talep edeceğiz.

Hakimliğin vereceği Karar, Hukuk Devleti standartlarımızın da ölçüsü olacak.”