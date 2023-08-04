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Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığı yapan PKK’lılar öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığı yapan PKK’lılar öldürüldü

MSB’den yapılan açıklamada, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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