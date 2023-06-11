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Başakşehir’de fabrika yangını: Dünden beri sönmedi

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangın dünden beri söndürülemedi.

Yayınlanma: 07:36 - 11 Haziran 2023 Güncellenme:
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eski Turgut Özal Caddesi’ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

BİNANIN BAZI BÖLÜMLERİ ÇÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (AA)

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