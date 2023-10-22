Bayraksız ev kalmasın

Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet 100 yaşına basıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için erişebileceğimiz her yere Türk Bayrağımızı ve Atatürk posterleri asalım, Cumhuriyet’imize, Atatürk’ümüze sahip çıktığımızı yedi düvele gösterelim.

Sozcu.com.tr

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kurdu ve Cumhuriyet değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne kısa sürede çağ atlatarak, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkardı. Bu toprakların kurucu değerlerinin rejim olarak hayata geçirilişinin üzerinden tam bir asır geçti.

29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağız. Cumhuriyet, iktidarlar eliyle her ne kadar derin yaralar alsa da yurttaşların büyük bir kısmı Cumhuriyeti ve değerlerini yaşatmaya, ayakta tutmaya devam ediyor.

Gelin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için evlerimizin ve iş yerlerimizin balkonlarına, camlarına, duvarlarına, erişebileceğimiz her yere Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri asalım ve Cumhuriyet'imize, Atatürk'ümüze sahip çıktığımızı yedi düvele kanıtlayalım.

BİGALI KÖYÜNE ASILAN TÜRK BAYRAKLARI 17 YILDIR İNMEDİ

1915'teki Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in tümenini ağırlayan Eceabat ilçesindeki Bigalı köyündeki 70 eve, 2006 yılında “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında bayrak asıldı. Evlerin duvarlarının yanı sıra sokaklardaki aydınlatma direklerine de asılan Türk bayraklarına köy halkı gözü gibi bakıyor.

İSTANBUL'DA İKİ GÜN KUTLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını Maltepe'de iki gün boyunca coşkulu etkinliklerle kutlayacak. 28 Ekim'de Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda, Kolektif İstanbul sahne alacak. 29 Ekim'de de Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, Cümbüş Cemaat, Ersin Show, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Zülfü Livaneli'nin şarkıları ile 100. yıl kutlanacak.