Beton mikseri, 11 aracı biçip devrildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaat yasağına rağmen çalışan beton mikseri faciaya neden oldu. Yokuştan inerken park halindeki 11 araca çarparak devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.
Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, 15 Mayıs’ta başladı. Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılamıyor. Ancak yasağı takan pek yok…
Bugün, Antalya’da sürücüsü henüz belirlenemeyen beton mikseri, Kalkan Mahallesi’nde liman yolunda yokuştan inerken kontrolden çıkarak park halindeki 11 araca çarpıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu beton mikseri ile 11 araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi. (AA)