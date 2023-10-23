Beyzanur’un katili tutuklandı

Ankara'da 22 yaşındaki Beyzanur Kaya'yı tartışma esnasında tabancayla vurarak öldüren sevgilisi Ege Rüştü Akoğlu (22), 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

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Ankara’da gerçekleşen olay, Atapark Mahallesi 1403’üncü Sokak’taki bir evde 19 Ekim akşamı meydana geldi. Ege Rüştü Akoğlu ile 3 yıldır ilişkisi olan Beyzanur Kaya arasında başlayan tartışma büyüdü, ve tartışmanın sonunda Akoğlu, evde bulunan tabancayla Kaya’ya ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beyzanur Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, şüpheli Ege Rüştü Akoğlu’nu gözaltına aldı.

Ege Rüştü Akoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde, silahın başlangıçta Beyzanur Kaya’nın elinde olduğunu ve boğuşma sırasında kaza sonucu ateşlendiğini ileri sürdü. Akoğlu, savcılık sorgusunda ise susma hakkını kullandı. Akoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklandı. (DHA)

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