Bilirkişi raporu çıktı: Kamu yararı taşımıyor

Yapılaşmaya açılan Maltepe’deki eski Piyade Atış Okulu’nun 528 bin metrekarelik arazisinde geliştirilen konut projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından AKP hükümeti, askeri alanları kent dışına çıkartma kararı almış ve bu alanların yeşil alan olarak kullanılacağını açıklamıştı.

Ancak yıllar içerisinde tek tek boşaltılan askeri alanlar yapılaşmaya açıldı.

Bu alanlardan biri olan Maltepe'deki yaklaşık 528 bin metrekarelik eski Piyade Atış Okulu arazisi de dar gelirliler için 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ'ye devredilmişti.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılının temmuz ayında askeri araziyi konut imarına açan imar planlarını onaylamıştı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, imar planlarının iptal edilmesi istemiyle dava açtı.

“AĞAÇ TEPSİT ÇALIŞMASI YAPILMADI”

İstanbul 14.İdare Mahkemesi'nde görülen davada bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre imara açılan askeri alan, çevredeki orman alanlarına benzer fauna özellikleri ve özgün türlere rastlanabilecek bir bölge karakteri taşıyor.

Alanda ağaç dokusu bulunmasına karşın imar planları yapılırken ağaç tespit çalışmasının yapılmadığına dikkat çekilen raporda alanın doğal yapısı itibariyle detaylı bir araştırma gerektiğinin altı çizildi.

“KAMU YARARI TAŞIMIYOR”

Raporda, Aydos ormanları sınırları içinde bulunan arazide İstanbul'da nitelikli memba sularının yoğunlaştığı alanlardan biri olmasına karşın imar planlarında bu konuda bir araştırma, analiz çalışması yapılmadığı kaydedildi.

Bilirkişi, planlarda arazide yaşaması öngörülen nüfusun kesin olmadığına da belirtti. Dava konusu imar planlarını; imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun bulmayan bilirkişi, planın kamu yararı taşımadığını vurguladı.

ASKERİ ALANLARDA LÜKS PROJELER YÜKSELİYOR

Planlama süresinde görüşü sorulan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 50 hektarlık arazinin tamamının kamuya ait donatı alanı olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.

Şehir Planlama Müdürlüğü de beklenen İstanbul depremi göz önünde bulundurulduğunda afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmasına fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesini istemişti.

İBB'nin verilerine göre İstanbul'da 2009 yılından beri 15 bin 304 hektarlık askeri alanın yüzde 21'inin statüsü kaldırıldı.

Bu arazilerde yapılan 18 projenin 8'inde lüks konutlar inşa edildi. Bu konutların yüzde 40,5’i boş durumda.