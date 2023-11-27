Bir yıl önce onarılmıştı, ilk fırtınada uçtu

Kırşehir'de hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yaklaşık 1 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4 milyon 433 bin lira harcanarak yenilenen Aşıkpaşa Kapalı Spor Salonu'nun çatısı uçtu.

İsmail AKDUMAN

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Şiddetli fırtına ülke genelinde hayatı felç ederken, Kırşehir’de de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent merkezinde maddi hasara yol açan fırtına, Gençlik ve spor İl Müdürlüğü’n ait Aşıkpaşa Kapalı Spor Salonu’nun çatısını uçurdu.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP’nin seçim vaatleri arasında kente 4 bin kişilik yeni bir kapalı spor salonu yapmak ta vardı. Seçimleri CHP’li Selahattin Ekicioğlu kazanında, spor salonu yapmaktan vazgeçildi. Bir süre sonra da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, mevcut salonu yenilemek için karar aldı.

BİR YIL SONRA ÇATI UÇTU

Yaklaşık bir yıl önce tamamlanan yenileme çalışması için 4 Milyon 433 bin lira harcandı. Ancak yapılan yenileme çalışmasında spor salonunun çatısına dokunulmadığı ileri sürüldü.

ÇATI, MAÇ ÖNCESİ STADYUMA DÜŞTÜ

Onarılmayan çatı ise ilk şiddetli fırtınada uçarak hemen yan tarafta bulunan Ahi stadyumunun içine düştü. Türkiye 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kırşehir Futbol SK ile Serik Belediyespor maçının başlamasına saatler kala yaşanan olayda saha kenarında olan görevliler son anda kaçmayı başardı. Karşılaşma ise saha içine düşen çatı parçaları temizlendikten sonra oynandı.

KAĞIT GİBİ SAVRULDU

Rüzgara dayanamayıp uçan çatının görüntüsü cep telefonu kaydına da yansıdı. Görüntülerde dev çatının binadan ayrıldığı, kağıt gibi kıvrıldığı ve stadyuma düştüğü, bu sırada pistte bulanan bazı kişilerin kaçıştığı anlar görülüyor.

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