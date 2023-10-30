Bisikletiyle yaptığı tehlikeli hareket sonu oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki traktöre bisikletiyle tutunan 13 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince römorkun altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 15.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen 13 yaşındaki çocuk, yoldan geçen traktöre bisikletiyle tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen çocuk, dengesini kaybedince römorkun altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)