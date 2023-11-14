Bisikletli kadını taciz eden şüpheli yakalandı
İstanbul Kartal'da, bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu belirtilen şüpheli yakalandı.
Kartal sahil yolunda, bir otomobil sürücüsünün takip ettiği bisikletli kadına, cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlatıldı.
Görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen E.N.K. gözaltına alındı.
“ARAÇTA BAŞKA BİR KADIN VARDI”
Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti.
Şüpheli hakkında “hayasızca hareket, cinsel taciz” suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (AA)