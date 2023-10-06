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Bodrum’un taşı toprağı satılık

Kaynak arayan iktidar, çareyi yine satışta buldu. Gözde turizm merkezi Bodrum’da, Hazine adına kayıtlı ne varsa satış listesine koydu. Listeyi ele geçiren CHP’li Gürsel Tekin, “Bu iktidar intikam duygusuyla topraklarımızı akın akın satıyor” dedi.

Batuhan SERİM
Yayınlanma: 05:30 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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Bodrum’un taşı toprağı satılık

AKP 20 yılı aşan iktidarı boyunca, 100 yıllık Cumhuriyet'in birikimi yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı. Şirketler, fabrikalar, limanlar, oteller, enerji tesisleri bir bir satılırken, sıra Hazine arazilerine, cennet koylara, yeşil alanlara ve tarım arazilerine geldi. Bir taraftan yabancılara satılan arsa, arazi ve evler, diğer taraftan Hazine'ye ve askeri alanlara ait çok değerli araziler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarında içinde olduğu birçok kamuya ait tesis tek tek elden çıkarılıyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin son olarak Bodrum'da toplam 3 bin 673 Hazine parselinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

Gürsel Tekin

SATIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde milyonlarca metrekare Hazine arazisinin satılması için hazırlıklar başladı. Satılacak araziler arasında 551 tarla arazisi, 348 orman arazisi, 328 çamlık arazisi, 200 zeytinlik arazisi, 52 cami arazisi, 42 okul arazisi, 26 dere arazisi, 24 ada arazisi ve 4 iskele arazisi de yer alıyor. Toplam 3 bin 673 Hazine parselinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Turizm bölgesinde satışa çıkarılacak arazilerin listesini ortaya çıkaran CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ'ye satışla ilgili şu bilgiyi verdi:

– Türkiye'nin hemen hemen her tarafında akın akın toprak satılıyor. Bu satışlarda bir intikam duygusu olduğu da görülüyor. En çok satış yapılan yerler Ege Bölgesi'nde… Bu şehirler aynı zamanda bizim turizm merkezlerimiz, yani en büyük gelir kaynaklarımız ama bunlar yetmiyormuş gibi, şehirleri beton lobisine teslim ettiler.

– Bu satışların gerçekleştirilmesi halinde Bodrum, Bodrum olmaktan çıkacak. Bütün Bodrumlular, bütün Türkiye ayağa kalkmalı. Siyasi partiler kendinize gelin, ayağa kalkın. Ülke elden gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Düşük imar uygulamalarıyla satışa çıkarıyorlar, kendilerine yakın insanlar bunu bildikleri için satın alıyorlar, daha sonra yeni bir imar planıyla dikey kütleler kuruyorlar.

Deprem haritası değil Bodrum'un rant haritası

Köylerden, tatil bölgelerine, askeri arazilerden, orman arazilerine, şehir merkezlerindeki en kupon arazilere kadar Türkiye karış karış satılıyor. Bodrum'da da devletin malı olan Hazine arazileri para ve rant uğruna elden çıkarılacak. CHP'li Gürsel Tekin, henüz satışa çıkarılmadan arazilerin listesini açıklarken, “Ülke elden gidiyor” uyarısında bulundu. Hazine parsellerinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Gözden çıkarılan parsellerin listesinde yok yok…

KARADA'DA 9 MİLYON METREKARE

Satış listesindeki en büyük parsel Karaada'da yer aldı. Meteor Çukuru ve gözde koylarıyla yat turlarının vazgeçilmez durağı olan adada 9 milyon 46 bin metrekarelik arazi satışa uygun bulundu.

3 BİN 673 PARSELLİK SATIŞ LİSTESİNDE YOK YOK!

– Tepecik'te okul ve bahçesi, cami ve avlusu

Pınarbelen'de cami ve avlusu, zeytin fidanlığı

– Akyarlar'da gümrük binası ve bahçesi, Kargı Adası, okul ve uygulama bahçesi

Karakaya'da Fener Ada, Büyük Kiremitli Ada, Küçük Kiremit Ada, ilkokul ve avlusu

– Torba'da gazino ve iskele, Büyüikizadası, Küçükikizadası, devlet ormanı

Güvercinlik'te orman

– Karakaya'da türbin alanı, yol

Peksimet'te kilise ve arsası, okul ve uygulama bahçesi, kumsal

– Yahşi'de trafo arsası, türbin alanı

Çarşı'da avlulu gümrük binası ve depo, hela, avlulu halk eğitim merkezi, emniyet binası, dalga kıran, iskele, kale, liman dairesi binası, askerlik şube binası, ortaokul binası ve bahçesi, bahçeli hükümet binası

– Umarça'da cezaevi ve arsası n Türkbükü'nde Pırasa Adası, Büyük Badem Adası, Küçük Badem Adası,

– Yalıkavak'ta Karga Adası, Korman Adası n  Karakaya'da türbin alanı, yol

– Ortakent'te sosyal güvenlik kurum hizmet binası ve arsası

Turgutreis'te sarnıç, kargir cami ve avlusu, sebze bahçesi, bahçeli kargir sağlık ocağı, ada

– Konacık'ta dere, su deposu, okul ve uygulama bahçesi, cami, sağlık ocağı ve arsa

Kumbahçe'de devlet ormanı, Karaada, tarla, badem, incir ve narenciye bahçesi

– Eskiçeşme'de dalgakıran n Gökpınar'da orman, cami ve lojman ve arsası, kültür varlığı ve tarihi anıt.

Satılacak yerlerin tam listesi

MUĞLA-BODRUM HAZİNE TAŞINMAZLARI
SNMahalleNitelikÖzellik
1BAHCEYAKASIZEYTİNLİK3100 m²
2DAĞBELENTAŞLIK ÇALILIK1142,46 m²
3DAĞBELENKARGİR CAMİ VE AVLUSU276,91 m²
4DAĞBELENKARGİR CAMİ VE AVLUSU99,06 m²
5DAĞBELENTAŞLIK ÇALILIK3203,97 m²
6GERİŞAVLULU KARGİR CAMİİ180 m²
7GERİŞAVLULU KARGİR KÖY ODASI108 m²
8GÖKÇEBELZEYTİNLİK1913,36 m²
9GÖLZEYTİNLİK9863 m²
10GÖLZEYTİNLİK3738 m²
11GÜNDOĞANÇALILIK TAŞLIK14091,54 m²
12GÜNDOĞANTARLA2260,85 m²
13GÜNDOĞANÇALILIK VE ÇAMLIK1081,85 m²
14GÜNDOĞANTAŞLIK VE ÇALILIK4681,44 m²
15GÜNDOĞANÇAMLIK VE ÇALILIK58,99 m²
16GÜNDOĞANTAŞLIK VE ÇALILIK298,21 m²
17GÜNDOĞANÇALILIK VE TAŞLIK7561,19 m²
18GÜNDOĞANÇALILIK VE TAŞLIK493,29 m²
19GÜNDOĞANÇAMLIK VE TAŞLIK332,37 m²
20GÜNDOĞANÇALILIK VE ÇAMLIK892,55 m²
21GÜNDOĞANÇAMLIK VE ÇALILIK1699,3 m²
22GÜNDOĞANARSA7.105,26 m²
23GÜNDOĞANARSA6.987,22 m²
24GÜNDOĞANARSA28.083,34 m²
25GÜRECEÇALILIK89,76 m²
26KIZILAĞAÇORMAN257,31 m²
27KIZILAĞAÇORMAN3.176,69 m²
28KIZILAĞAÇORMAN2.237,97 m²
29KIZILAĞAÇORMAN248,87 m²
30KIZILAĞAÇYIKIK EVLER VE ARSASI16.797,59 m²
31KONACIKÇAMLIK ÇALILIK FUNDALIK33.680,00 m²
32KONACIKARSA5.665,74 m²
33KUMBAHÇEARSA143,38 m²
34KUMBAHÇEKARAADA9046861 m²
35KUMKÖYTARLA15500 m²
36KUMKÖYİNCİRLİK OLAN ZEYTİNLİK56090 m²
37MAZITARLA3.216,78 m²
38MAZITARLA19.373,87 m²
39MAZIÇAMLIK1.869,68 m²
40MAZIZEYTİNLİ TARLA1.290,56 m²
41MAZIZEYTİNLİK4.313,43 m²
42MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK3.161,58 m²
43MAZIZEYTİNLİK TARLA1.223,76 m²
44MAZIZEYTİNLİ TARLA502,76 m²
45MAZIZEYTİNLİ TARLA2.465,09 m²
46MAZIZEYTİNLİ TARLA801,40 m²
47MAZIZEYTİNLİ TARLA371,22 m²
48MAZIZEYTİNLİ TARLA477,87 m²
49MAZIZEYTİNLİ TARLA1.292,74 m²
50MAZIZEYTİNLİ TARLA2.212,01 m²
51MAZIZEYTİNLİ TARLA1.776,46 m²
52MAZIZEYTİNLİ TARLA1.487,75 m²
53MAZIZEYTİNLİ TARLA1.019,25 m²
54MAZIZEYTİNLİ TARLA673,23 m²
55MAZIZEYTİNLİ TARLA671,38 m²
56MAZIHAM TOPRAK379,78 m²
57MAZITAŞLILIK VE ÇALILIK1.225,56 m²
58MAZIZEYTİNLİK1.292,61 m²
59MAZIZEYTİNLİK422,08 m²
60MAZIZEYTİNLİK153,24 m²
61MAZITAŞLIK ÇALILIK374,84 m²
62MAZIÇALILIK27.324,25 m²
63MAZIÇALILIK1.618,52 m²
64MAZIÇALILIK4.159,95 m²
65MAZIÇALILIK2.435,59 m²
66MAZIÇALILIK946,08 m²
67MAZIÇAMLIK1.731,06 m²
68MAZIÇAMLIK112.152,24 m²
69MAZIÇAMLIK5.910,68 m²
70MAZIÇAMLIK7.194,24 m²
71MAZIÇALILIK8.764,42 m²
72MAZITAŞLIK,ÇAMLIK5.246,67 m²
73MAZIÇALILIK3.473,92 m²
74MAZIÇAMLIK VE TAŞLIK1.512,57 m²
75MAZIÇAMLIK ÇALILIK2.010,95 m²
76MAZIÇAMLIK690,25 m²
77MAZIORMAN497.511,97 m²
78MAZIÇALILIK1.684,41 m²
79MAZIOKUL VE BAHÇESİ2.985,99 m²
80MAZIÇALILIK1.349,23 m²
81MAZICAMİ LOJMAN VE AVLUSU512,79 m²
82MAZIÇALILIK1.583,98 m²
83MAZIÇALILIK2.582,03 m²
84MAZIÇALILIK493,50 m²
85MAZIÇALILIK2.993,75 m²
86MAZIÇALILIK790,70 m²
87MAZIÇAMLIK136,38 m²
88MAZIÇALILIK668,77 m²
89MAZIÇALILIK807,00 m²
90MAZIÇALILIK676,90 m²
91MAZIÇALILIK807,59 m²
92MAZIÇALILIK261,25 m²
93MAZIÇALILIK3.010,73 m²
94MAZIÇAMLIK710,78 m²
95MAZIÇALILIK587,98 m²
96MAZIÇALILIK2.769,33 m²
97MAZIÇALILIK1.033,48 m²
98MAZIÇALILIK1.484,97 m²
99MAZIÇALILIK10.265,13 m²
100MAZIÇALILIK1.793,08 m²
101MAZIÇALILIK2.756,84 m²
102MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK75.270,54 m²
103MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK19.593,30 m²
104MAZIÇALILIK3614,22 m²
105MAZIÇALILIK2.784,70 m²
106MAZIÇAMLIK1.363,00 m²
107MAZIÇAMLIK15.093,56 m²
108MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.097,37 m²
109MAZITAŞLIK VE ÇALILIK345,77 m²
110MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.011,31 m²
111MAZIAHŞAP BARAKA VE MÜŞTEMİLATI VE TAŞLIK874,50 m²
112MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.525,98 m²
113MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK3.658,52 m²
114MAZIÇALILIK21.534,47 m²
115MAZIÇALILIK1.283,46 m²
116MAZIÇALILIK1.810,66 m²
117MAZIÇALILIK958,43 m²
118MAZIÇALILIK2.105,66 m²
119MAZITARLA VE ÇALILIK1.439,89 m²
120MAZIÇALILIK4.122,17 m²
121MAZIÇALILIK3.492,88 m²
122MAZITAŞLIK VE ÇALILIK3.369,98 m²
123MAZIÇALILIK786,45 m²
124MAZIÇALILIK2.036,46 m²
125MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK4.289,81 m²
126MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK82.485,71 m²
127MAZIÇALILIK11.553,86 m²
128MAZITAŞLIK-ÇALILIK-HALİ ARAZİ25.808,50 m²
129MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK17.037,23 m²
130MAZIGÖLET382,47 m²
131MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK10.359,23 m²
132MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK574,35 m²
133MAZIÇALILIK2.186,69 m²
134MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK13.336,56 m²
135MAZIÇALILIK8.115,74 m²
136MAZIÇALILIK588,50 m²
137MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK18.120,79 m²
138MAZIÇALILIK980,50 m²
139MAZIÇALILIK1.397,98 m²
140MAZIÇALILIK1.575,82 m²
141MAZIÇALILIK2.485,93 m²
142MAZIÇALILIK2.496,92 m²
143MAZIÇALILIK285,04 m²
144MAZIÇALILIK3.201,44 m²
145MAZIÇALILIK3.921,22 m²
146MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK5.704,09 m²
147MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK28.912,41 m²
148MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK9.935,54 m²
149MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK5.495,07 m²
150MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.040,33 m²
151MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK3.112,84 m²
152MAZIÇALILIK7.003,40 m²
153MAZIÇALILIK,ÇAMLIK7.059,28 m²
154MAZIÇALILIK486,49 m²
155MAZIÇAMLIK2.382,85 m²
156MAZIÇAMLIK13.601,55 m²
157MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK19.199,20 m²
158MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK10.401,33 m²
159MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK798,25 m²
160MAZIÇAMLIK, ÇALILIK19.769,13 m²
161MAZIÇAMLIK ÇALILIK36.615,21 m²
162MAZIÇALILIK1.984,95 m²
163MAZIÇALILIK562,95 m²
164MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK3.742,28 m²
165MAZIÇALILIK766,14 m²
166MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK4.988,33 m²
167MAZIÇALILIK629,43 m²
168MAZIZEYTİNLİK485,39 m²
169MAZIZEYTİNLİK703,03 m²
170MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK10.124,70 m²
171MAZIÇALILIK3.526,44 m²
172MAZIZEYTİNLİK10.744,55 m²
173MAZIZEYTİNLİK12.688,23 m²
174MAZIÇALILIK585,13 m²
175MAZIÇALILIK1.133,11 m²
176MAZIÇALILIK1.221,42 m²
177MAZIÇALILIK1.993,16 m²
178MAZIÇALILIK VE HALİ ARZİ1.250,62 m²
179MAZIÇALILIK696,83 m²
180MAZIÇALILIK908,10 m²
181MAZIÇALILIK593,12 m²
182MAZIÇALILIK3.655,76 m²
183MAZIÇALILIK2.055,55 m²
184MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK950,88 m²
185MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK669,79 m²
186MAZIHAM TOPRAK1.644,21 m²
187MAZIÇALILIK994,84 m²
188MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK4.023,74 m²
189MAZIHALİ ARAZİ595,71 m²
190MAZIÇALILIK662,16 m²
191MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK2.472,79 m²
192MAZIÇALILIK1.568,63 m²
193MAZIORMAN1.914.068,96 m²
194MAZITARLA7.667,00 m²
195MAZIORMAN97.402,56 m²
196MAZIÇALILIK21.999,50 m²
197MAZIORMAN1.247.710,88 m²
198MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK3.319,97 m²
199MAZIÇALILIK DELİCELİK ZEYTİNLİK2.018,21 m²
200MAZIORMAN1.972,94 m²
201MAZIZEYTİNLİK3.136,12 m²
202MAZIÇAMLIK24.375,65 m²
203MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK5.795,44 m²
204MAZIHARABELİK VE DELİCELİK4.786,93 m²
205MAZIÇALILIK374,24 m²
206MAZIÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK701,48 m²
207MAZIÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK1.228,29 m²
208MAZITARLA3.762,89 m²
209MAZITARLA742,43 m²
210MAZITARLA716,29 m²
211MAZITARLA921,53 m²
212MAZITARLA5.312,45 m²
213MAZITARLA1.735,47 m²
214MAZITARLA2.382,77 m²
215MAZITARLA1.056,83 m²
216MAZITARLA1.826,95 m²
217MAZITARLA1.628,22 m²
218MAZITARLA5.223,16 m²
219MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK5.320,87 m²
220MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK12.344,51 m²
221MAZIÇALILIK303,51 m²
222MAZIZEYTİNLİ TARLA8.448,00 m²
223MAZITARLA2.467,12 m²
224MAZITARLA1.598,95 m²
225MAZITARLA1.061,86 m²
226MAZIZEYTİNLİ TARLA511,74 m²
227MAZIÇAMLIK616,00 m²
228MAZIÇAMLIK4.078,85 m²
229MAZIÇAMLIK2.487,05 m²
230MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK8.914,84 m²
231MAZIÇAMLIK ÇALILIK10.200,21 m²
232MAZIÇAMLIK ÇALILIK2.276,92 m²
233MAZIÇALILIK1.203,01 m²
234MAZIÇALILIK649,55 m²
235MAZIÇALILIK195,89 m²
236MAZIÇALILIK957,11 m²
237MAZIÇALILIK1.960,87 m²
238MAZIÇALILIK1.580,47 m²
239MAZIÇALILIK192,48 m²
240MAZIÇALILIK221,76 m²
241MAZIÇALILIK395,06 m²
242MAZIÇALILIK287,57 m²
243MAZITARLA VE DELİCELİK457,74 m²
244MAZIÇALILIK4.006,49 m²
245MAZIÇAMLIK1.887,30 m²
246MAZIHALİ ARAZİ1.347,86 m²
247MAZIHALİ ARAZİ14.455,91 m²
248MAZIHALİ ARAZİ2.122,16 m²
249MAZIÇALILIK7295,22 m²
250MAZITARLA314,82 m²
251MAZIZEYTİNLİ TARLA1.152,10 m²
252MAZIÇALILIK502,51 m²
253MAZIZEYTİNLİ TARLA2.359,60 m²
254MAZIZEYTİNLİ TARLA2.858,36 m²
255MAZIZEYTİNLİ TARLA646,53 m²
256MAZIZEYTİNLİ TARLA7.046,89 m²
257MAZIÇALILIK ÇAMLIK452,76 m²
258MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK2.193,85 m²
259MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.241,65 m²
260MAZIÇALILIK1.212,41 m²
261MAZIHALİ ARAZİ VE TAŞLIK3.037,09 m²
262MAZIÇALILIK1.857,54 m²
263MAZIÇAMLIK18.369,52 m²
264MAZIÇAMLIK3.006,73 m²
265MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK2.478,50 m²
266MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK1.202,77 m²
267MAZIÇAMLIK1.370,72 m²
268MAZIÇAMLIK19.026,25 m²
269MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.391,21 m²
270MAZIÇAMLIK3.376,67 m²
271MAZIÇAMLIK799,99 m²
272MAZITAŞLIK VE ÇALILIK629,19 m²
273MAZIÇAMLIK1.214,44 m²
274MAZITAŞLIK VE ÇALILIK682,77 m²
275MAZIORMAN14.654,52 m²
276MAZIORMAN101.346,11 m²
277MAZITAŞLIK VE ÇALILIK410,70 m²
278MAZIÇALILIK1.638,08 m²
279MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK2.632,45 m²
280MAZIZEYTİNLİ TARLA3.098,49 m²
281MAZITARLA3.983,32 m²
282MAZIZEYTİNLİ TARLA2.277,02 m²
283MAZITARLA2.528,97 m²
284MAZITARLA1.429,57 m²
285MAZIÇALILIK3.494,98 m²
286MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK9.757,45 m²
287MAZIÇALILIK977,36 m²
288MAZIORMAN16.759,43 m²
289MAZITAŞLIK VE ÇALILIK896,61 m²
290MAZIORMAN929,00 m²
291MAZIÇAMLIK1.056,24 m²
292MAZIORMAN43.167,93 m²
293MAZIZEYTİNLİ TARLA5.595,29 m²
294MAZIKARGİR EV VE AVLUSU653,75 m²
295MAZIZEYTİNLİ TARLA2.967,25 m²
296MAZIZEYTİNLİ TARLA3.244,21 m²
297MAZIORMAN18.552,61 m²
298MAZIZEYTİNLİ TARLA672,94 m²
299MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK285,39 m²
300MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK23.162,05 m²
301MAZIÇALILIK567,49 m²
302MAZIORMAN15.579,92 m²
303MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.176,18 m²
304MAZIKARGİR EV VE ZEYTİNLİ TARLA1.775,93 m²
305MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK567,20 m²
306MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK1.153,93 m²
307MAZIÇAMLIK276,04 m²
308MAZIÇALILIK VE TAŞLIK411,86 m²
309MAZIÇAMLIK1.073,25 m²
310MAZITAŞLIK ÇAMLIK471,04 m²
311MAZITAŞLIK ÇALILIK557,41 m²
312MAZITARLA869,79 m²
313MAZITAŞLIK ÇAMLIK1.218,46 m²
314MAZIORMAN5.558,78 m²
315MAZIORMAN10.897,70 m²
316MAZITAŞLIK,ÇALILIK169,48 m²
317MAZITAŞLIK VE ÇAMLIK1.156,92 m²
318MAZIÇAMLIK7.413,36 m²
319MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.633,07 m²
320MAZIÇAMLIK66.155,46 m²
321MAZITAŞLIK DELİCELİK3.586,27 m²
322MAZIORMAN23.848,04 m²
323MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK8.071,05 m²
324MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.886,04 m²
325MAZITAŞLIK VE ÇALILIK486,59 m²
326MAZITAŞLIK,ÇALILIK9.499,59 m²
327MAZIÇALILIK VE TAŞLIK1.033,95 m²
328MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.429,89 m²
329MAZIORMAN10.436,61 m²
330MAZIHARABE708,91 m²
331MAZIÇAMLIK128,18 m²
332MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.192,40 m²
333MAZITAŞLIK VE ÇALILIK6.081,09 m²
334MAZIÇAMLIK3.082,40 m²
335MAZIÇAMLIK VE TAŞLIK1.852,44 m²
336MAZIÇALILIK VE TAŞLIK611,18 m²
337MAZIÇAMLIK7.340,65 m²
338MAZIÇAMLIK337,92 m²
339MAZIÇAMLIK1.873,93 m²
340MAZIÇAMLIK886,74 m²
341MAZIÇAMLIK451,96 m²
342MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK2.114,14 m²
343MAZIÇAMLIK VE TAŞLIK899,99 m²
344MAZIÇAMLIK VE TAŞLIK980,56 m²
345MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK716,43 m²
346MAZIGÖLET175,74 m²
347MAZIÇAMLIK,TAŞLIK,DELİCELİK2.645,22 m²
348MAZIHALİ ARAZİ1.106,55 m²
349MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK777,26 m²
350MAZIGÖLET341,63 m²
351MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK454,36 m²
352MAZIHALİ ARAZİ3.543,18 m²
353MAZITAŞLIK VE ÇALILIK726,60 m²
354MAZIÇAMLIK TAŞLIK VE DELİCELİK5.853,16 m²
355MAZIÇALILIK TAŞLIK404,48 m²
356MAZIORMAN723,26 m²
357MAZITAŞLIK,ÇAMLIK372,02 m²
358MAZIÇAMLIK,TAŞLIK2.154,96 m²
359MAZIÇAMLIK,TAŞLIK232,00 m²
360MAZIÇAMLIK ,TAŞLIK184,47 m²
361MAZIORMAN2.769,30 m²
362MAZITAŞLIK,ÇALILIK,ÇAMLIK1.696,31 m²
363MAZIÇAMLIK590,68 m²
364MAZIÇAMLIK518,02 m²
365MAZIÇAMLIK1.216,77 m²
366MAZIÇALILIK250,27 m²
367MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK8.802,15 m²
368MAZIZEYTİNLİK1.736,45 m²
369MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK2.457,43 m²
370MAZIGÖLET319,96 m²
371MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK8.623,18 m²
372MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK25.610,94 m²
373MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK4.711,80 m²
374MAZIÇALILIK ÇAMLIK3.389,86 m²
375MAZIÇALILIK810,40 m²
376MAZIÇALILIK VE PIRNALLIK9.738,30 m²
377MAZIÇALILIK VE PIRNALLIK6.738,49 m²
378MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.597,82 m²
379MAZIÇALILIK2.977,69 m²
380MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK23.736,54 m²
381MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK2.239,55 m²
382MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK3.340,26 m²
383MAZIÇALILIK1727,97 m²
384MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK5.380,90 m²
385MAZIÇALILIK495,11 m²
386MAZIÇALILIK201,68 m²
387MAZIÇAMLIK1.287,44 m²
388MAZIÇALILIK651,36 m²
389MAZIÇALILIK190,10 m²
390MAZITAŞLIK VE ÇALILIK2.740,16 m²
391MAZITAŞLIK VE ÇALILIK305,06 m²
392MAZIÇALILIK1.188,83 m²
393MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK418.074,22 m²
394MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK1.737,84 m²
395MAZIÇALILIK523,15 m²
396MAZIÇALILIK207,27 m²
397MAZIÇALILIK1.690,42 m²
398MAZIÇALILIK816,18 m²
399MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK7.304,18 m²
400MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK5.070,12 m²
401MAZIÇALILIK VE TAŞLIK1.590,43 m²
402MAZITAŞLIK VE ÇALILIK4.673,33 m²
403MAZIORMAN3.806.230,50 m²
404MAZITARLA VE ZEYTİNLİK2.020,53 m²
405MAZITARLA VE ZEYTİNLİK6.828,44 m²
406MAZITARLA VE ZEYTİNLİK9,10 m²
407MAZIÇALILIK, ÇAMLIK982,86 m²
408MAZIÇALILIK, ÇAMLIK121,67 m²
409MAZITARLA VE ZEYTİNLİK14.552,79 m²
410MAZIZEYTİNLİK6.056,85 m²
411MAZIÇALILIK FUNDALIK338,14 m²
412MAZITARLA VE ZEYTİNLİK2.812,18 m²
413MAZIÇALILIK, FUNDALIK410,82 m²
414MAZIZEYTİNLİK778,95 m²
415MAZIZEYTİNLİK923,93 m²
416MAZITARLA VE ZEYTİNLİK9.559,15 m²
417MAZIORMAN350,43 m²
418MAZITARLA VE ZEYTİNLİK8.722,76 m²
419MAZITARLA VE ZEYTİNLİK9.081,63 m²
420MAZITARLA VE ZEYTİNLİK8.074,88 m²
421MAZIÇALILIK, FUNDALIK377,84 m²
422MAZIORMAN2.968,38 m²
423MAZITAŞLIK, KAYALIK426,67 m²
424MAZITAŞLIK, KAYALIK1.894,64 m²
425MAZITAŞLIK, KAYALIK1.961,69 m²
426MAZIHAM TOPRAK338,00 m²
427MAZITAŞLIK, ÇALILIK4.334,17 m²
428MAZITAŞLIK, ÇALILIK4.955,76 m²
429MAZIKAYALIK82,04 m²
430MAZIORMAN240,13 m²
431TÜRKBÜKÜARSA1825 m²
432TÜRKBÜKÜFUNDALIK225 m²
433TÜRKBÜKÜZEYTİNLİK4150 m²
434TÜRKBÜKÜARSA216 m²
435YAHŞİTARLA6720 m²
436YAHŞİTARLA8746 m²
437YENİKÖY(KARAOVA)TARLA8.517,09 m²
438YOKUŞBAŞIÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ42,63 m²
439YOKUŞBAŞIÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ111,85 m²
440YOKUŞBAŞIÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ206,05 m²
441YOKUŞBAŞIÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ1,98 m²
442GÖKPINARORMAN670,7 m²
443GÖKPINARORMAN1280,79 m²
444MAZIÇALILIK597,82 m²
445MAZIÇALILIK VE TAŞLIK828,71 m²
446MAZIÇALILIK VE TAŞLIK589,63 m²
447MAZIÇALILIK VE TAŞLIK3.484,94 m²
448MAZITAŞLIK ÇALILIK280,00 m²
449MAZIORMAN776,90 m²
450MAZIORMAN954,26 m²
451MAZIORMAN600.571,19 m²
452MAZITAŞLIK VE ÇALILIK4.686,61 m²
453MAZIÇALILIK3.809,56 m²
454MAZIHALİ ARAZİ1.151,29 m²
455MAZIHALİ ARAZİ5.477,35 m²
456MAZIORMAN3.534.093,25 m²
457MAZIZEYTİNLİ TURLU6.108,87 m²
458GÜNDOĞANARSA5.665,74 m²
459TÜRKKUYUSUARSA5203,98 m²
460MUMCULARHAM TOPRAK5.707,79 m²
461MAZITAŞLIK VE ÇALILIK2.715,77 m²
462MAZITAŞLIK VE ÇALILIK1.616,96 m²
463MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK960,77 m²
464MAZIÇAMLIK,ÇALILIK259.300,41 m²
465MAZIÇALILIK3.235,38 m²
466MAZIÇALILIK VE ÇAMLIK951,74 m²
467KONACIKARSA19.730,34 m²
468KONACIKARSA156,09 m²
469KONACIKARSA17.904,89 m²
470KONACIKArsa23.656,46 m²
471KONACIKARSA2.671,57 m²
472KONACIKArsa24.275,01 m²
473KONACIKArsa14.147,22 m²
474KONACIKArsa1.404,88 m²
475KONACIKArsa333,13 m²
476KONACIKArsa2.758,62 m²
477KONACIKArsa2.784,52 m²
478KONACIKArsa55.374,45 m²
479KONACIKArsa116,65 m²
480KONACIKArsa417,87 m²
481KONACIKArsa100,42 m²
482KONACIKArsa15,22 m²
483KONACIKArsa197,95 m²
484KONACIKArsa1.371,27 m²
485KONACIKArsa273,53 m²
486KONACIKArsa53,91 m²
487KONACIKArsa17.046,76 m²
488KONACIKArsa8.172,63 m²
489KONACIKArsa2.720,32 m²
490MAZITAŞLIK ÇALILIK1.158,37 m²
491MAZIÇALILIK1.090,08 m²
492KONACIKArsa1.800,86 m²
493KONACIKArsa3.012,90 m²
494KONACIKArsa298,88 m²
495KONACIKArsa479,88 m²
496KONACIKArsa253,25 m²
497KUMKÖYTARLA329,31 m²
498KONACIKARSA700,37 m²
499KONACIKARSA47,65 m²
500KONACIKArsa75,88 m²
501KONACIKARSA9.477,44 m²
502KONACIKARSA1.142,43 m²
503KONACIKArsa2.000,52 m²
504KONACIKArsa2.274,12 m²
505KONACIKAHIR VE ARSA1.828,32 m²
506KONACIKARSA49.945,01 m²
507GÖKPINAROrman—-1338,06 m²
508KEMERDelicelik10.593,30 m²
509KEMERArsa10.139,89 m²
510KEMERDelicelik2.634,95 m²
511KEMERTarla7.143,74 m²
512KEMERKargir Ev Ve Aşılı Delicelik7.516,38 m²
513KEMERKargir Ev Ve Arsası676,11 m²
514KEMERArsa850,76 m²
515KEMERAhşap Ev Ve Delicelik5.512,71 m²
516KEMERArsa653,33 m²
517KEMERDelicelik5.506,73 m²
518KEMERDelicelik1.271,90 m²
519KEMERDelicelik1.259,37 m²
520KEMERKargir Ahır78,76 m²
521KEMERTarla1.141,44 m²
522KEMERDelicelik6.605,02 m²
523KEMERArsa757,75 m²
524KEMERZeytinlik6.702,89 m²
525KEMERZeytinlik1.933,36 m²
526KEMERZeytinlik3.984,83 m²
527KEMERArsa1.336,06 m²
528KEMERAşılı Delicelik5.724,05 m²
529KEMERZeytinlik5.317,79 m²
530KEMERZeytinlik5.351,02 m²
531KEMERDelicelik3.235,42 m²
532KEMERAşılı Delicelik5.403,95 m²
533KEMERAşılı Delicelik21.601,92 m²
534KEMERAşılı Delicelik4.828,13 m²
535KEMERDelicelik55,96 m²
536ÇAMLIKTarla14.528,21 m²
537ÇAMLIKTarla9.328,17 m²
538ÇAMLIKTarla8.445,11 m²
539ÇAMLIKTarla Ve Arsa2.051,60 m²
540ÇAMLIKTarla20.986,44 m²
541ÇAMLIKArsa3.082,64 m²
542TEPECİK(KARAOVA)Delicelik7.324,15 m²
543TEPECİK(KARAOVA)Delicelik1.090,23 m²
544TEPECİK(KARAOVA)Delicelik9.370,62 m²
545TEPECİK(KARAOVA)Delicelik11.460,41 m²
546TEPECİK(KARAOVA)Delicelik5.167,15 m²
547PINARLIBELENArsa946,01 m²
548PINARLIBELENHam Toprak58.865,24 m²
549TEPECİK(KARAOVA)Delicelik11.939,24 m²
550TEPECİK(KARAOVA)Delicelik6.847,30 m²
551TEPECİK(KARAOVA)Delicelik9.653,70 m²
552TEPECİK(KARAOVA)Delicelik5.458,16 m²
553TEPECİK(KARAOVA)Delicelik4.142,16 m²
554TEPECİK(KARAOVA)Delicelik11.991,04 m²
555TEPECİK(KARAOVA)DAVALI0,00 m²
556TEPECİK(KARAOVA)Delicelik4.663,46 m²
557TEPECİK(KARAOVA)Zeytinlik8.538,76 m²
558PINARLIBELENÇamlık13.532,59 m²
559PINARLIBELENÇamlık10.219,66 m²
560TEPECİK(KARAOVA)Tarla1.604,21 m²
561PINARLIBELENKısmen Zeytinli Tarla7.957,76 m²
562TEPECİK(KARAOVA)Tarla502,79 m²
563TEPECİK(KARAOVA)Tarla405,52 m²
564TEPECİK(KARAOVA)Çamlık Delicelik9.298,22 m²
565TEPECİK(KARAOVA)Çamlık Ve Delicelik19.471,87 m²
566TEPECİK(KARAOVA)Deliceli Tarla27.140,02 m²
567TEPECİK(KARAOVA)Delicelik6.435,02 m²
568TEPECİK(KARAOVA)Delicelik6.482,56 m²
569TEPECİK(KARAOVA)Delicelik7.000,70 m²
570TEPECİK(KARAOVA)Delicelik4.737,85 m²
571TEPECİK(KARAOVA)Delicelik1.331,73 m²
572TEPECİK(KARAOVA)Delicelik3.719,14 m²
573TEPECİK(KARAOVA)Kargir Okul Ve Bahçesi2.001,22 m²
574TEPECİK(KARAOVA)Delicelik3.274,62 m²
575TEPECİK(KARAOVA)Kargir Cami Ve Avlusu411,76 m²
576TEPECİK(KARAOVA)Arsa389,80 m²
577TEPECİK(KARAOVA)Kargir Ev Ve Ahır Ve Arsa845,87 m²
578TEPECİK(KARAOVA)Ham Toprak7.484,31 m²
579TEPECİK(KARAOVA)Zeytinlik1.649,74 m²
580TEPECİK(KARAOVA)Delicelik1.714,45 m²
581PINARLIBELENCami Ve Avlusu1.006,54 m²
582PINARLIBELENArsa878,13 m²
583PINARLIBELENTarla741,07 m²
584PINARLIBELENZeytin Fidanlığı1.955,10 m²
585TEPECİK(KARAOVA)Arsa971,36 m²
586TEPECİK(KARAOVA)Arsa849,10 m²
587TEPECİK(KARAOVA)Arsa2.350,62 m²
588TEPECİK(KARAOVA)Delicelik3.039,42 m²
589PINARLIBELENTarla7.465,88 m²
590TEPECİK(KARAOVA)Zeytinlik33.394,84 m²
591TEPECİK(KARAOVA)Delicelik20.940,64 m²
592TEPECİK(KARAOVA)Delicelik95.681,24 m²
593PINARLIBELENZeytinlik Orman19.188,51 m²
594PINARLIBELENZeytinlik7.948,27 m²
595TEPECİK(KARAOVA)Arsa1,08 m²
596TEPECİK(KARAOVA)Arsa56,03 m²
597TEPECİK(KARAOVA)Arsa94,88 m²
598TEPECİK(KARAOVA)Arsa1.237,12 m²
599TEPECİK(KARAOVA)Arsa109,46 m²
600TEPECİK(KARAOVA)Arsa18,81 m²
601TEPECİK(KARAOVA)Arsa266,00 m²
602TEPECİK(KARAOVA)Arsa633,51 m²
603TEPECİK(KARAOVA)Delicelik1.281,93 m²
604PINARLIBELENKargir Okul Ve Müştemilatı14.519,72 m²
605TEPECİK(KARAOVA)Kanal110,89 m²
606TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol44,10 m²
607TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol685,66 m²
608TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol2.089,64 m²
609TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol994,03 m²
610TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol160,88 m²
611TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol524,31 m²
612TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol697,54 m²
613TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol333,59 m²
614TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol357,74 m²
615PINARLIBELENAna Tahliye Kanalı31,57 m²
616TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol605,98 m²
617TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol697,09 m²
618TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol436,22 m²
619TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol494,78 m²
620TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol200,01 m²
621TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol24,55 m²
622TEPECİK(KARAOVA)Boruhattı Ve Yol543,72 m²
623TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol29,71 m²
624TEPECİK(KARAOVA)Boruhattı Ve Yol2.502,01 m²
625TEPECİK(KARAOVA)Boruhattı Ve Yol34,04 m²
626TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol1.086,96 m²
627TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol454,09 m²
628TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol172,14 m²
629TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol29,46 m²
630TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol1.161,01 m²
631PINARLIBELENOrman7.320,20 m²
632TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol242,90 m²
633PINARLIBELENOrman6.404,74 m²
634TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol1.268,39 m²
635TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol1.824,69 m²
636TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol31,71 m²
637TEPECİK(KARAOVA)Bodru Hattı Ve Yol398,79 m²
638TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol695,37 m²
639TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol239,97 m²
640TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol418,06 m²
641TEPECİK(KARAOVA)Boru Hattı Ve Yol30,29 m²
642SAZKÖYHam Toprak8.673,62 m²
643SAZKÖYZeytinlik5.303,07 m²
644SAZKÖYZeytinlik3.800,24 m²
645SAZKÖYZeytinli Tarla2.941,14 m²
646SAZKÖYZeytinlik Ve Delicelik2.455,25 m²
647SAZKÖYZeytinlik Ve Delicelik3.813,77 m²
648SAZKÖYTarla4.308,47 m²
649SAZKÖYTarla5.656,19 m²
650ÇAMARASIHam Toprak7.608,48 m²
651ÇAMARASIHam Toprak2.746,78 m²
652ÇAMARASIArsa8.514,75 m²
653SAZKÖYHam Toprak10.132,91 m²
654ÇAMARASITarla1.266,14 m²
655ÇAMARASIOrman10.277,57 m²
656ÇAMARASIZeytinlik1.163,41 m²
657SAZKÖYZeytinlik12.232,00 m²
658SAZKÖYZeytinlik7.028,21 m²
659SAZKÖYZeytinlik2.913,55 m²
660SAZKÖYZeytinlik2.601,23 m²
661SAZKÖYTarla6.706,82 m²
662SAZKÖYZeytinlik2.034,55 m²
663SAZKÖYZeytinlik12.147,38 m²
664SAZKÖYHam Toprak25.152,94 m²
665SAZKÖYİçinde Zeytin Ağaçları Olan Tarla2.261,74 m²
666SAZKÖYİçinde Zeytin Ağaçları Olan Tarla3.300,63 m²
667SAZKÖYTarla2409,71 m²
668SAZKÖYKargir Okul Ve Bahçesi5.703,97 m²
669SAZKÖYOrman7.346,97 m²
670SAZKÖYOrman6.008,90 m²
671SAZKÖYOrman774,78 m²
672SAZKÖY‘-Kanal—950,74 m²
673SAZKÖYTaşlık Çalılık1.615,36 m²
674KUMKÖYTarla5.013,68 m²
675KUMKÖYHam Toprak39.070,84 m²
676KUMKÖYHam Toprak68.473,05 m²
677KUMKÖYArsa1.067,79 m²
678KUMKÖYArsa496,73 m²
679KUMKÖYArsa1.342,77 m²
680KUMKÖYArsa2.232,86 m²
681KUMKÖYArsa2.404,06 m²
682KUMKÖYArsası Ve Öğretmen Evi Olan Kargir İlk Okul4.667,70 m²
683KUMKÖYOrman9.263,26 m²
684KUMKÖYTarla7.660,80 m²
685KUMKÖYZeytinli Tarla115.971,23 m²
686KUMKÖYÇamlık569,86 m²
687KUMKÖYTarla2.239,38 m²
688KUMKÖYTarla200,04 m²
689KUMKÖYÇalılık3.301,74 m²
690KUMKÖYTarla8,56 m²
691KUMKÖYTarla68,10 m²
692KUMKÖYTarla239,37 m²
693KUMKÖYTarla427,44 m²
694MUMCULARKargir Cami100,57 m²
695MUMCULARSığır Alan Mahallesi İlkokul Arsası20.052,65 m²
696MUMCULARTarla4.010,43 m²
697MUMCULARHam Toprak1.675,11 m²
698MUMCULARHam Toprak3.942,02 m²
699MUMCULARTarla3.390,90 m²
700MUMCULARTarla4.308,02 m²
701MUMCULARTarla7.468,81 m²
702MUMCULARTarla486,62 m²
703MUMCULARTarla3.167,80 m²
704MUMCULARPırnallık4.077,18 m²
705MUMCULARHam Toprak520,57 m²
706MUMCULARPırnallık1.077,73 m²
707MUMCULARHam Toprak779,21 m²
708MUMCULARTaşlık426,89 m²
709MUMCULARPırnallık473,29 m²
710MUMCULARHam Toprak3.509,61 m²
711MUMCULARPırnallık280,01 m²
712MUMCULARHam Toprak2.640,13 m²
713MUMCULARHam Toprak251,28 m²
714MUMCULARHam Toprak165,38 m²
715MUMCULARZeytinlik46,69 m²
716MUMCULARHam Toprak219,56 m²
717MUMCULARHam Toprak76,61 m²
718MUMCULARHam Toprak1.324,57 m²
719MUMCULARHam Toprak1.498,41 m²
720MUMCULARPınarlık724,68 m²
721MUMCULARHam Toprak446,95 m²
722MUMCULARHAM TOPRAK2.631,61 m²
723MUMCULARBahçe1.135,79 m²
724MUMCULARHAM TOPRAK1.213,20 m²
725MUMCULARBahçe279,37 m²
726MUMCULARBahçe537,85 m²
727MUMCULARBahçe115,80 m²
728MUMCULARBahçe181,32 m²
729MUMCULARBahçe284,38 m²
730MUMCULARBahçe27,42 m²
731MUMCULARBahçe191,51 m²
732MUMCULARBahçe705,30 m²
733MUMCULARBahçe90,71 m²
734MUMCULARBahçe232,59 m²
735MUMCULARBahçe252,46 m²
736MUMCULARBahçe499,79 m²
737MUMCULARBahçe345,05 m²
738MUMCULARBahçe84,47 m²
739MUMCULARKargir Orta Okul Binası Bahçesi5.453,00 m²
740MUMCULARKargir Ev Ve Arsası564,61 m²
741MUMCULARAvlulu Kargir Ev534,15 m²
742MUMCULARArsa897,35 m²
743MUMCULARZeytinlik1.269,08 m²
744MUMCULARArsa1.390,06 m²
745MUMCULARArsa3.037,78 m²
746MUMCULARArsa8.207,58 m²
747MUMCULARTarla674,18 m²
748MUMCULARHam Toprak7.227,38 m²
749MUMCULARHam Toprak2.448,37 m²
750MUMCULARHam Toprak2.610,29 m²
751MUMCULARHam Toprak1.808,44 m²
752MUMCULARHam Toprak226,80 m²
753MUMCULARHam Toprak3.630,37 m²
754MUMCULARHam Toprak528,60 m²
755MUMCULARHam Toprak122,69 m²
756MUMCULARCamii Ve Arsası291,96 m²
757MUMCULARTarla1.301,75 m²
758MUMCULARKargir İki Okul Ve Bahçesi4.616,13 m²
759MUMCULARHam Toprak1.749,56 m²
760MUMCULARCamii Ev Ve Arsası833,27 m²
761MUMCULARHam Toprak673,67 m²
762MUMCULARHam Toprak226,55 m²
763MUMCULARKarakol Binası Ve Bahçesi627,76 m²
764MUMCULARZeytinli Tarla7.363,70 m²
765MUMCULARTarla1.741,25 m²
766MUMCULARTarla1.492,21 m²
767MUMCULARAvlulu Kargir İlkokul4.991,54 m²
768MUMCULARAvlulu Kargir Camii616,11 m²
769MUMCULARAvlulu Kargir Camii208,45 m²
770MUMCULARArsa154,01 m²
771MUMCULARTarla2.417,74 m²
772MUMCULARZeytinli Tarla3.712,45 m²
773MUMCULARZeytinlik2.900,83 m²
774MUMCULARZeytinlik Ve Çamlık932,31 m²
775MUMCULARPirnalık7.730,93 m²
776MUMCULARPirnallık1.215,54 m²
777MUMCULARPirnalık1.433,43 m²
778MUMCULARTarla5.001,54 m²
779MUMCULARÇamlık13.470,87 m²
780MUMCULARORMAN1.449,01 m²
781MUMCULARORMAN9.037,23 m²
782MUMCULARÇamlık25.228,67 m²
783MUMCULARZeytinli Tarla2.178,54 m²
784MUMCULARZeytinlik2.939,07 m²
785MUMCULARZeytinlik31.071,91 m²
786MUMCULARTarla5.837,88 m²
787MUMCULARTarla4.574,60 m²
788MUMCULARZeytinlik5.810,44 m²
789MUMCULARZeytinli Tarla3.164,30 m²
790MUMCULARZeytinlik10.375,82 m²
791MUMCULARBahçe859,92 m²
792MUMCULARZeytinli Tarla6.463,92 m²
793MUMCULAR2 Adet Betonarme Bina Ve Zeytinli Tarla4.999,55 m²
794MUMCULARZeytinlik9.339,04 m²
795MUMCULARZeytinlik5.258,84 m²
796MUMCULARZeytinlik3.425,40 m²
797MUMCULARÇalılık4.323,95 m²
798MUMCULARTarla1.123,60 m²
799MUMCULARTarla3.560,46 m²
800MUMCULARTarla1.897,11 m²
801MUMCULAROrman6.392,36 m²
802MUMCULARTarla207,00 m²
803MUMCULARTarla392,35 m²
804MUMCULARArsa109,41 m²
805MUMCULARÇalılık Ve Çamlık2.566,27 m²
806MUMCULARÇalılık Ve Çamlık1.736,67 m²
807MUMCULARTarla2.629,11 m²
808MUMCULARTarla1.403,30 m²
809MUMCULARTaşlık1.128,67 m²
810MUMCULARÇalılık4.484,58 m²
811MUMCULARÇalılık3.067,01 m²
812MUMCULARZeytinlik2.694,30 m²
813MUMCULARArsa148,96 m²
814MUMCULARArsa132,60 m²
815MUMCULARGölet Yeri534,29 m²
816MUMCULARArsa590,84 m²
817MUMCULARZeytinlik435,88 m²
818MUMCULARZeytinlik122,88 m²
819MUMCULARGölet Yeri814,21 m²
820MUMCULARSu Kanalı2.050,25 m²
821MUMCULARArsa4.476,60 m²
822MUMCULARZeytinlik5.659,02 m²
823MUMCULARZeytinlik5.566,62 m²
824MUMCULARZeytinlik3.398,06 m²
825MUMCULARArsa109,97 m²
826MUMCULARÇamlık Çalılık459,86 m²
827MUMCULARKargir Sağlık Ocağı Ve Lojmanı Ve Arsası6.702,37 m²
828MUMCULAROkul Ve Arsası7.668,06 m²
829MUMCULARArsa389,38 m²
830MUMCULARArsa15,90 m²
831MUMCULARArsa1.165,34 m²
832MUMCULARArsa7,79 m²
833MUMCULARKanal3,61 m²
834MUMCULARÇamlık388,03 m²
835MUMCULARDere Yatağı263,61 m²
836MUMCULAR‘-Kanal—149,35 m²
837MUMCULAR‘-Kanal—446,15 m²
838MUMCULARKanal77,99 m²
839MUMCULARKanal884,54 m²
840MUMCULAR‘-Kanal—41,05 m²
841MUMCULAROrman1.832,30 m²
842MUMCULARÇalılık4.797,81 m²
843MUMCULARGölet9.473,56 m²
844MUMCULARZeytinlik4.382,96 m²
845MUMCULAROrman6.807,11 m²
846MUMCULAROrman1.229,03 m²
847MUMCULAROrman857,27 m²
848MUMCULAROrman6.633,88 m²
849MUMCULAROrman135,40 m²
850MUMCULAROrman330,13 m²
851MUMCULAROrman—-1.773,18 m²
852MUMCULAROrman857,88 m²
853KONACIKARSA18.376,44 m²
854KONACIKARSA976,14 m²
855KONACIKARSA12.807,07 m²
856ÇİFTLİKOrman3.030,22 m²
857ÇİFTLİKTarla3.779,92 m²
858ÇİFTLİKKale9.651,09 m²
859ÇİFTLİKZeytinlik6.397,20 m²
860ÇİFTLİKTarla10.617,55 m²
861ÇİFTLİKTarla5.618,69 m²
862ÇİFTLİKÇalılık4.872,38 m²
863ÇİFTLİKTarla6.561,98 m²
864ÇİFTLİKTarla152,02 m²
865ÇİFTLİKTarla981,50 m²
866ÇİFTLİKTarla2.473,39 m²
867ÇİFTLİKGöl Ve Arsası424,38 m²
868ÇİFTLİKTarla3.468,98 m²
869ÇİFTLİKTarla671,76 m²
870ÇİFTLİKTarla146,05 m²
871ÇİFTLİKTarla172,97 m²
872ÇİFTLİKTarla110,06 m²
873ÇİFTLİKTarla244,17 m²
874ÇİFTLİKTarla2.273,36 m²
875ÇİFTLİKKargir Ev Ve Tarlası4.479,31 m²
876ÇİFTLİKTarla523,60 m²
877ÇİFTLİKTarla1.156,06 m²
878ÇİFTLİKKargir Okul Ve Avlusu2.765,33 m²
879ÇİFTLİKKargir Cami Ve Avlusu715,25 m²
880ÇİFTLİKÇalılık7.569,39 m²
881ÇİFTLİKTarla822,57 m²
882ÇİFTLİKTarla9.845,35 m²
883ÇİFTLİKTarla4.528,16 m²
884ÇİFTLİKTarla5.524,19 m²
885ÇİFTLİKArsa924,83 m²
886ÇİFTLİKOrman495,40 m²
887ÇİFTLİKOrman12.464,54 m²
888ÇİFTLİKOrman9.828,02 m²
889ÇİFTLİKOrman1.848,26 m²
890ÇİFTLİKOrman4.730,17 m²
891ÇİFTLİKOrman6.908,05 m²
892ÇİFTLİKOrman8.819,23 m²
893ÇİFTLİKOrman45,11 m²
894ÇİFTLİKOrman32,12 m²
895ÇİFTLİKOrman67,61 m²
896ÇİFTLİKOrman101,08 m²
897ÇİFTLİKOrman231,78 m²
898ÇİFTLİKHam Toprak2.505,49 m²
899ÇİFTLİKHam Toprak3.827,89 m²
900ÇİFTLİKHam Toprak8.957,90 m²
901ÇİFTLİKİki Kargir Ev Ve Zeytinlik5.361,91 m²
902ÇİFTLİKÇalılık Ve Fundalık4.064,85 m²
903ÇİFTLİKArsa1.999,63 m²
904ÇİFTLİKArsa1.250,82 m²
905ÇİFTLİKTarla3.094,73 m²
906ÇİFTLİKYalı Ve Kumluk25,09 m²
907ÇİFTLİKYalı Ve Kumluk94,70 m²
908ÇİFTLİKYALI VE KUMLUK11.155,23 m²
909ÇİFTLİKYalı Ve Kumluk992,18 m²
910ORTAKENTARSA4.798,40 m²
911BİTEZTarla40.226,26 m²
912BİTEZTARLA51.210,10 m²
913BİTEZTarla25.195,52 m²
914BİTEZTARLA11.140,58 m²
915BİTEZTarla40.530,75 m²
916BİTEZAvlulu Cami491,16 m²
917BİTEZTarla29.130,08 m²
918BİTEZ12.916,07 m²
919BİTEZTarla14.517,77 m²
920BİTEZTarla49.274,00 m²
921BİTEZAvlulu Cami142,35 m²
922BİTEZTarla17.757,98 m²
923BİTEZHam Toprak4.426,12 m²
924BİTEZHam Toprak35.912,36 m²
925BİTEZUygulama Bahçesi1.045,05 m²
926BİTEZArsa171,04 m²
927BİTEZArsa353,90 m²
928BİTEZArsa268,41 m²
929BİTEZArsa280,25 m²
930BİTEZHam Toprak3.408,40 m²
931BİTEZArsa914,02 m²
932BİTEZTATİL EVİBlok=G, BağBölNo=7, Arsa Pay/Payda=12,00/73,00, Payına Düşen=235,80 m²
933BİTEZOkul Ve Arsası6.998,10 m²
934BİTEZArsa1.765,73 m²
935BİTEZHam Toprak—-997,79 m²
936BİTEZHam Toprak—-2.126,63 m²
937ORTAKENTEğitim Kampüsü Ve Arsası14.713,55 m²
938ORTAKENTTARLA2.027,77 m²
939ORTAKENTTarla8.351,41 m²
940ORTAKENTHam Toprak3.458,00 m²
941ORTAKENTTarla1.163,92 m²
942ORTAKENTİNCİR BAHÇESİ1.495,69 m²
943ORTAKENTTarla11.299,68 m²
944ORTAKENTHam Toprak9.186,78 m²
945ORTAKENTİki Kat Betonarme Okul Ve Arsası8.506,20 m²
946ORTAKENTÇelebi Adası122.437,86 m²
947ORTAKENTÖğretmen Evi Olan Okul Ve Uygulama Bahçesi7.012,42 m²
948ORTAKENTCami Ve Avlusu667,32 m²
949ORTAKENTArsa198,69 m²
950ORTAKENTArsa83,93 m²
951ORTAKENTArsa23,96 m²
952ORTAKENTEvi Olan Tarla2.759,59 m²
953ORTAKENTTarla1.569,21 m²
954ORTAKENTHam Toprak4.026,79 m²
955ORTAKENTKARGİR LOJMAN,DEPO VE SAĞLIK OCAĞI1.888,39 m²
956ORTAKENTArsa50.917,70 m²
957ORTAKENTArsa46.292,76 m²
958ORTAKENTTarla926,31 m²
959ORTAKENTTarla1.905,50 m²
960ORTAKENTHam Toprak3.908,23 m²
961ORTAKENTTarla557,75 m²
962ORTAKENTTarla3.327,06 m²
963ORTAKENTHam Toprak51.831,47 m²
964ORTAKENTArsa1.701,08 m²
965ORTAKENTArsa1.456,28 m²
966ORTAKENTHam Toprak278.157,31 m²
967ORTAKENTHam Toprak44.691,77 m²
968ORTAKENTHam Toprak176.398,16 m²
969ORTAKENTHam Toprak104.465,06 m²
970ORTAKENTHam Toprak186.780,40 m²
971ORTAKENTHam Toprak105.218,48 m²
972ORTAKENTHam Toprak80.758,45 m²
973ORTAKENTArsa419,54 m²
974ORTAKENTArsa205.027,68 m²
975ORTAKENTArsa14.129,23 m²
976ORTAKENTArsa383,12 m²
977ÇİFTLİKTARLA4.485,06 m²
978AKYARLARArsa6.876,32 m²
979AKYARLARTarla14.501,56 m²
980AKYARLARTarla196.871,06 m²
981AKYARLARTuzla Adası2.070,33 m²
982AKYARLARTARLA17.947,69 m²
983AKYARLARTarla4.819,90 m²
984AKYARLARTarla1.060,90 m²
985AKYARLARTarla2.846,92 m²
986AKYARLARArsa245,15 m²
987AKYARLARCami Ve Avlusu256,30 m²
988AKYARLARGümrük Binası Ve Bahçesi133,25 m²
989AKYARLARTarla260.495,08 m²
990AKYARLARTarla196.384,36 m²
991AKYARLARHam Toprak48.155,81 m²
992AKYARLARTarla18.199,86 m²
993AKYARLARKargı Adası20.779,24 m²
994AKYARLARTarla907,53 m²
995AKYARLARTarla43.691,25 m²
996AKYARLARTarla4.772,08 m²
997AKYARLARTarla29.637,74 m²
998AKYARLARTarla39.342,23 m²
999AKYARLARTarla18.255,15 m²
1000AKYARLARTarla10.243,29 m²
1001AKYARLARTarla59.707,31 m²
1002AKYARLARTarla19.968,47 m²
1003AKYARLARTarla6.780,88 m²
1004AKYARLARTarla632,77 m²
1005AKYARLARTarla6.419,10 m²
1006AKYARLARTarla42,79 m²
1007AKYARLARArsa2.232,91 m²
1008AKYARLARTarla25.188,87 m²
1009AKYARLARArsa1.000,58 m²
1010AKYARLARArsa2.013,25 m²
1011AKYARLARArsa2.136,81 m²
1012AKYARLARArsa6.903,69 m²
1013AKYARLARTarla10.815,45 m²
1014AKYARLARTarla13.627,63 m²
1015AKYARLAROkul Ve Uygulama Bahçesi2.061,79 m²
1016KARAKAYAHam Toprak804,26 m²
1017KARAKAYAHam Toprak517,37 m²
1018KARAKAYATarla14.961,89 m²
1019KARAKAYAArsa44,32 m²
1020KARAKAYAKargir Camii Ve Avlu471,21 m²
1021KARAKAYAKargir Ev26,19 m²
1022KARAKAYAArsa701,11 m²
1023KARAKAYAAda7.343,77 m²
1024KARAKAYAFener Ada122.370,41 m²
1025KARAKAYABüyük Kiremitli Ada459.831,22 m²
1026KARAKAYAKüçük Kiremit Ada177.860,15 m²
1027KARAKAYAİlkokul Ve Avlusu2.850,52 m²
1028KARAKAYABahçeli Ev627,97 m²
1029KARAKAYABahçeli Ev519,61 m²
1030KARAKAYAARSA1.155,97 m²
1031KARAKAYABahçeli Ev1.101,70 m²
1032KARAKAYABahçeli Ev614,64 m²
1033KARAKAYATarla397,04 m²
1034KARAKAYAZeytinli Tarla3.441,41 m²
1035KARAKAYACamii140,11 m²
1036KARAKAYATarla20.135,59 m²
1037KARAKAYATarla8.842,08 m²
1038KARAKAYATARLA6.132,63 m²
1039KARAKAYAKayalık4.097,84 m²
1040KARAKAYAArsa50.987,11 m²
1041KARAKAYAArsa11.399,75 m²
1042KARAKAYAİncir Bahçesi771,04 m²
1043KARAKAYAArsa652,53 m²
1044KARAKAYATarla5.476,33 m²
1045KARAKAYATarla13.582,47 m²
1046KARAKAYATarla3.335,14 m²
1047KARAKAYAHam Toprak Kayalık Ve Taşlık27.914,93 m²
1048KARAKAYAHam Toprak Kayalık Ve Taşlık31.425,26 m²
1049KONACIKArsa2.575,06 m²
1050GÜVERCİNLİKTarla14.268,99 m²
1051GÜVERCİNLİKİncirlik Olan Zeytinlik60.442,56 m²
1052GÜVERCİNLİKDelicelik Ve Pırnallık24.911,89 m²
1053GÜVERCİNLİKZeytinlik4.919,59 m²
1054GÜVERCİNLİKZeytinlik2.332,46 m²
1055GÜVERCİNLİKZeytinlik Ve Delicelik5.185,18 m²
1056GÜVERCİNLİKZeytinlik Ve Delicelik7.070,92 m²
1057GÜVERCİNLİKZeytinlik Ve Delicelik2.577,55 m²
1058GÜVERCİNLİKFundalık Ve Delicelik10.525,17 m²
1059GÜVERCİNLİKOrmanlık Saha4.665.863,05 m²
1060GÜVERCİNLİKDelicelik157.439,95 m²
1061GÜVERCİNLİKDelicelik18.331,22 m²
1062GÜVERCİNLİKDelicelik348.533,79 m²
1063GÜVERCİNLİKTarla261,63 m²
1064GÜVERCİNLİKTarla726,75 m²
1065GÜVERCİNLİKtarla518,61 m²
1066GÜVERCİNLİKTarla348,34 m²
1067GÜVERCİNLİKZEYTİNLİK14.835,36 m²
1068GÜVERCİNLİKZeytinlik487,17 m²
1069GÜVERCİNLİKTarla306,51 m²
1070GÜVERCİNLİKTarla32,77 m²
1071GÜVERCİNLİKGaraj75,56 m²
1072GÜVERCİNLİKTarla419,81 m²
1073GÜVERCİNLİKTarla409,88 m²
1074GÜVERCİNLİKZeytinlik584,23 m²
1075GÜVERCİNLİKTarla232,33 m²
1076GÜVERCİNLİKTarla188,15 m²
1077GÜVERCİNLİKZeytinlik755,06 m²
1078GÜVERCİNLİKİncirlik Olan Zeytinlik43.670,41 m²
1079KIZILAĞAÇOrman89.087,24 m²
1080KIZILAĞAÇOrman45.830,39 m²
1081KIZILAĞAÇORMAN335.421,40 m²
1082KIZILAĞAÇORMAN183.503,43 m²
1083KIZILAĞAÇCamii Ve Avlusu473,27 m²
1084KIZILAĞAÇZeytinlik71.605,73 m²
1085KIZILAĞAÇTarla19.976,31 m²
1086KIZILAĞAÇTarla14.414,57 m²
1087KIZILAĞAÇTarla19.850,48 m²
1088KIZILAĞAÇTarla416,45 m²
1089KIZILAĞAÇTarla1.627,63 m²
1090KIZILAĞAÇTarla21.969,98 m²
1091KIZILAĞAÇHam Toprak4.231,69 m²
1092KIZILAĞAÇZEYTİNLİK47.429,32 m²
1093KIZILAĞAÇDere Yatağı1.284,16 m²
1094KIZILAĞAÇZeytinli Tarla3.471,61 m²
1095KIZILAĞAÇZeytinlik32.066,77 m²
1096KIZILAĞAÇHam Toprak746,48 m²
1097KIZILAĞAÇKargir Camii Ve Avlusu240,13 m²
1098KIZILAĞAÇKargir Okul Ve Uygulama Bahçesi6.403,64 m²
1099KIZILAĞAÇKargir Camii268,60 m²
1100KIZILAĞAÇHAM TOPRAK15.573,00 m²
1101KIZILAĞAÇCamii Ve Avlusu133,03 m²
1102KIZILAĞAÇDELİCELİK43.651,95 m²
1103KIZILAĞAÇDelicelik8.499,68 m²
1104KIZILAĞAÇTarla10665,55 m²
1105KIZILAĞAÇTarla9.844,72 m²
1106KIZILAĞAÇTarla7.512,22 m²
1107KIZILAĞAÇDelicelik3.454,91 m²
1108KIZILAĞAÇTarla3.120,12 m²
1109KIZILAĞAÇTarla1.540,02 m²
1110KIZILAĞAÇTARLA3.125,07 m²
1111KIZILAĞAÇHam Toprak9.893,61 m²
1112KIZILAĞAÇHam Toprak584,56 m²
1113KIZILAĞAÇZeytinli Tarla9.040,17 m²
1114KIZILAĞAÇTarla1.416,25 m²
1115KIZILAĞAÇTarla553,22 m²
1116KIZILAĞAÇTarla838,73 m²
1117KIZILAĞAÇTarla1.597,04 m²
1118KIZILAĞAÇZeytinli Tarla1.504,08 m²
1119KIZILAĞAÇZeytinli Tarla6.684,49 m²
1120KIZILAĞAÇTaşlık Ve Delicelik5.839,84 m²
1121KIZILAĞAÇTarla1.204,17 m²
1122KIZILAĞAÇTarla1926,17 m²
1123KIZILAĞAÇTarla2.161,68 m²
1124KIZILAĞAÇZeytinli Tarla6.924,77 m²
1125KIZILAĞAÇZeytinli Tarla7.186,44 m²
1126KIZILAĞAÇZeytinlik941,33 m²
1127KIZILAĞAÇZeytinlik1.098,28 m²
1128KIZILAĞAÇZeytinlik2.440,13 m²
1129KIZILAĞAÇZeytinlik446,49 m²
1130KIZILAĞAÇÇamlık,Çalılık631,94 m²
1131KIZILAĞAÇZEYTİNLİK10.700,01 m²
1132KIZILAĞAÇZeytinlik16.913,84 m²
1133KIZILAĞAÇÇalılık Taşlık18.874,74 m²
1134KIZILAĞAÇZeytinlik15.379,09 m²
1135KIZILAĞAÇZeytinlik2.884,08 m²
1136KIZILAĞAÇÇalılık,Taşlık5.772,79 m²
1137KIZILAĞAÇÇalılık,Taşlık9.205,51 m²
1138KIZILAĞAÇZeytinlik4.982,59 m²
1139KIZILAĞAÇÇalılık,Taşlık826,15 m²
1140KIZILAĞAÇZeytinlik2.358,06 m²
1141KIZILAĞAÇÇalılık,Taşlık292,29 m²
1142KIZILAĞAÇZeytinlik3.965,14 m²
1143KIZILAĞAÇZeytinlik1.239,31 m²
1144KIZILAĞAÇZeytinlik1.374,78 m²
1145KIZILAĞAÇÇamlık,Çalılık,Taşlık2.505,32 m²
1146KIZILAĞAÇÇamlık,Çalılık2.714,48 m²
1147KIZILAĞAÇTarla8.994,28 m²
1148KIZILAĞAÇZeytinlik58,94 m²
1149KIZILAĞAÇZeytinlik190,97 m²
1150KIZILAĞAÇZeytinlik571,01 m²
1151KIZILAĞAÇTaşlık Çalılık356,24 m²
1152KIZILAĞAÇZeytinlik362,41 m²
1153KIZILAĞAÇZeytinlik152,57 m²
1154KIZILAĞAÇZeytinlik1.601,84 m²
1155KIZILAĞAÇZEYTİNLİK1.625,99 m²
1156KIZILAĞAÇTaşlık Çalılık739,09 m²
1157KIZILAĞAÇTaşlık Çalılık4.089,36 m²
1158KIZILAĞAÇZeytinli Tarla10.261,11 m²
1159KIZILAĞAÇZeytinli Tarla651,41 m²
1160KIZILAĞAÇDevlet Çam Ormanı15.571,51 m²
1161KIZILAĞAÇHam Toprak4.764,94 m²
1162KIZILAĞAÇOrman87.459,73 m²
1163KIZILAĞAÇOrman13.971,17 m²
1164KIZILAĞAÇZEYTİNLİK13.057,43 m²
1165KIZILAĞAÇZeytinli Tarla14.717,68 m²
1166KIZILAĞAÇOrman666,19 m²
1167KIZILAĞAÇOrman418,16 m²
1168TORBAORMAN52.997,54 m²
1169TORBAOrman83.355,14 m²
1170TORBAKargir Gazino Ve İskele527,81 m²
1171TORBABüyük İkizadası182.126,32 m²
1172TORBAKüçük İkizadası182.757,84 m²
1173TORBAZeytinlik22.918,51 m²
1174TORBATarla1.539,66 m²
1175TORBATarla10.525,00 m²
1176TORBATarla19130,54 m²
1177TORBATARLA3608,54 m²
1178TORBADAVALIDIR0,00 m²
1179TORBAZeytinli Tarla5.493,50 m²
1180TORBATarla836,21 m²
1181TORBAHam Toprak126,78 m²
1182TORBAHam Toprak1.960,66 m²
1183TORBAHam Toprak22.511,27 m²
1184TORBAHam Toprak121,19 m²
1185TORBADelicelik Ve Kısmen Zeytinlik3.483,18 m²
1186TORBADelicelik Ve Kısmen Zeytinlik1.794,49 m²
1187TORBADelicelik Ve Kısmen Zeytinlik1.300,69 m²
1188TORBAArsa399,99 m²
1189TORBAArsa318,42 m²
1190TORBAKargir Ev Ve Arsa400,45 m²
1191TORBAArsa923,48 m²
1192TORBAOrman28.884,20 m²
1193TORBADevlet Ormanı29.659,07 m²
1194TORBAİçinde Tek Katlı Kargir Ev Olan Zeytinlik12.466,66 m²
1195TORBAZeytinlik9.338,20 m²
1196TORBAZeytinli Tarla22.829,76 m²
1197TORBATaşlık Çalılık780,26 m²
1198TORBAİçinde Sarnıcı Olan Zeytinlik1.779,33 m²
1199TORBAZeytinlik4.719,13 m²
1200TORBAZeytinlik4.109,17 m²
1201TORBAZeytinlik8.025,63 m²
1202TORBADevlet Ormanı112.159,96 m²
1203TORBADevlet Ormanı7.914,05 m²
1204TORBAOrman75.000,10 m²
1205TORBAÇalılık14.791,75 m²
1206TORBAZeytinlik8.966,63 m²
1207TORBAZeytinlik15.341,82 m²
1208TORBAOrman1.047,35 m²
1209TORBAOrman142.968,52 m²
1210GÜVERCİNLİKORMAN83,50 m²
1211GÜVERCİNLİKORMAN105,40 m²
1212GÜVERCİNLİKORMAN88,65 m²
1213GÜVERCİNLİKOrman406,40 m²
1214GÜVERCİNLİKORMAN6,09 m²
1215GÜVERCİNLİKOrman95,83 m²
1216GÜVERCİNLİKORMAN48,33 m²
1217GÜVERCİNLİKORMAN24,23 m²
1218GÜVERCİNLİKORMAN8,23 m²
1219KIZILAĞAÇARSA18.250,19 m²
1220KIZILAĞAÇORMAN330,46 m²
1221KIZILAĞAÇORMAN17,13 m²
1222KIZILAĞAÇORMAN14.661,69 m²
1223MUMCULARHAM TOPRAK8.943,51 m²
1224GÜVERCİNLİKORMAN95,02 m²
1225GÜVERCİNLİKORMAN21,32 m²
1226MAZITAŞLIK VE ÇALILIK4.944,87 m²
1227GÖKÇEBELArsa2591,72 m²
1228MAZIÇAMLIK1.746,87 m²
1229YENİKÖY(KARAOVA)Zeytinli Tarla1.512,25 m²
1230YENİKÖY(KARAOVA)Tarla4.376,01 m²
1231YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Ham Toprak1.725,05 m²
1232YENİKÖY(KARAOVA)Zeytinli Tarla6.596,81 m²
1233YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık5.424,56 m²
1234YENİKÖY(KARAOVA)Tarla Ve Avlulu Kargir Ev2.553,30 m²
1235YENİKÖY(KARAOVA)Tarla4.856,01 m²
1236YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Çamlık549,87 m²
1237YENİKÖY(KARAOVA)Zeytinlik1.668,50 m²
1238YENİKÖY(KARAOVA)Tarla8.642,57 m²
1239YENİKÖY(KARAOVA)Tarla5.313,80 m²
1240YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık13.093,53 m²
1241YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık5.440,60 m²
1242YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık3.313,34 m²
1243YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık10.121,16 m²
1244YENİKÖY(KARAOVA)Okul Binası Ve Lojmanı3.493,01 m²
1245YENİKÖY(KARAOVA)Taşlık Çalılık Ve Delicelik3.321,23 m²
1246YENİKÖY(KARAOVA)Taşlık Ve Delicelik2.172,22 m²
1247YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Hamtoprak2.621,76 m²
1248YENİKÖY(KARAOVA)Arsa290,77 m²
1249YENİKÖY(KARAOVA)Arsa30,52 m²
1250YENİKÖY(KARAOVA)Arsa463,47 m²
1251YENİKÖY(KARAOVA)Arsa2.342,07 m²
1252YENİKÖY(KARAOVA)Arsa1.143,96 m²
1253YENİKÖY(KARAOVA)Arsa4.912,58 m²
1254YENİKÖY(KARAOVA)Arsa659,74 m²
1255YENİKÖY(KARAOVA)Arsa615,48 m²
1256YENİKÖY(KARAOVA)Arsa126,50 m²
1257YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık3.945,54 m²
1258YENİKÖY(KARAOVA)Avlulu Cami382,67 m²
1259YENİKÖY(KARAOVA)Orman3.300,27 m²
1260YENİKÖY(KARAOVA)Orman1.994,73 m²
1261YENİKÖY(KARAOVA)Taşlık Çalılık1.448,42 m²
1262YENİKÖY(KARAOVA)Taşlık Çalılık1.090,60 m²
1263YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık2.744,50 m²
1264YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Çamlık1.958,17 m²
1265YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Çamlık1.027,70 m²
1266YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık6.813,98 m²
1267YENİKÖY(KARAOVA)Orman1.268,28 m²
1268YENİKÖY(KARAOVA)Tarla726,34 m²
1269YENİKÖY(KARAOVA)Zeytinli Tarla5.690,67 m²
1270YENİKÖY(KARAOVA)Tarla296,55 m²
1271YENİKÖY(KARAOVA)Tarla54,49 m²
1272YENİKÖY(KARAOVA)Tarla184,23 m²
1273YENİKÖY(KARAOVA)Tarla521,85 m²
1274YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık6.187,89 m²
1275YENİKÖY(KARAOVA)Tarla3.662,36 m²
1276YENİKÖY(KARAOVA)Zeytinli Tarla24.950,34 m²
1277YENİKÖY(KARAOVA)Tarla Ve Çalılık16.090,14 m²
1278YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık566,01 m²
1279YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık360,61 m²
1280YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık567,87 m²
1281YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık559,35 m²
1282YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık828,98 m²
1283YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Çalılık1.026,63 m²
1284YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık56.581,11 m²
1285YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Ham Toprak3.558,95 m²
1286YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ham Toprak2.657,86 m²
1287YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ham Toprak2.315,65 m²
1288YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Ham Toprak1.988,01 m²
1289YENİKÖY(KARAOVA)Çalılık Ve Ham Toprak2.922,28 m²
1290YENİKÖY(KARAOVA)Çamlık Ve Ham Toprak2.282,03 m²
1291YENİKÖY(KARAOVA)Harman Yeri35,48 m²
1292YENİKÖY(KARAOVA)Mera2.576,50 m²
1293YENİKÖY(KARAOVA)Mera9.567,33 m²
1294YENİKÖY(KARAOVA)Mera1.384,35 m²
1295YENİKÖY(KARAOVA)Mera1.236,77 m²
1296YENİKÖY(KARAOVA)Mera1.062,77 m²
1297YENİKÖY(KARAOVA)Mera964,98 m²
1298MAZIÇAMLIK VE ÇALILIK11.169,95 m²
1299AKYARLARMERA1.833.279,26 m²
1300AKYARLARMERA28.498,30 m²
1301AKYARLARMERA9.743,99 m²
1302AKYARLARMERA11.623,59 m²
1303AKYARLARMERA2.926,59 m²
1304AKYARLARMERA501,00 m²
1305AKYARLARMERA697,15 m²
1306AKYARLARTÜRBİN ALANI10.332,18 m²
1307AKYARLARYOL1.065,70 m²
1308AKYARLARTÜRBİN ALANI8.737,36 m²
1309AKYARLARTÜRBİN ALANI18.769,00 m²
1310AKYARLARTÜRBİN ALANI12.574,37 m²
1311AKYARLARYOL12.054,91 m²
1312MUMCULARZEYTİNLİK4.487,47 m²
1313BAHCEYAKASIZeytinlik3.313,09 m²
1314BAHCEYAKASIAşılık7.480,33 m²
1315BAHCEYAKASIKargir Cami Ve Avlusu727,09 m²
1316BAHCEYAKASIKargir Okul Ve Avlusu3.855,25 m²
1317BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol484,81 m²
1318BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol113,59 m²
1319BAHCEYAKASIIsale Hattı Ve Yol748,36 m²
1320BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol1.642,02 m²
1321BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol391,96 m²
1322BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol669,97 m²
1323BAHCEYAKASIBoru Hattı Vee Yol741,68 m²
1324BAHCEYAKASIBoruhattı Veyol543,31 m²
1325BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol1.434,84 m²
1326BAHCEYAKASIİsale Hattı Ve Yol704,63 m²
1327BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol456,57 m²
1328BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol694,20 m²
1329BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol636,47 m²
1330BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol300,41 m²
1331BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol1.540,23 m²
1332BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol40,90 m²
1333BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol379,92 m²
1334BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol24,96 m²
1335BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol239,81 m²
1336BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol494,39 m²
1337BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol374,19 m²
1338BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol523,44 m²
1339BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol1.564,95 m²
1340BAHCEYAKASIBoru Hattı Ve Yol622,91 m²
1341BAHCEYAKASIZeytinlik272,12 m²
1342BAHCEYAKASIÇalılık1.285,89 m²
1343BAHCEYAKASIÇalılık990,85 m²
1344MUMCULARHAM TOPRAK277,89 m²
1345MUMCULARHAM TOPRAK1.743,57 m²
1346MUMCULARHam Toprak8.861,70 m²
1347MUMCULARHam Toprak5.728,17 m²
1348MUMCULARHam Toprak496,28 m²
1349MUMCULARHAM TOPRAK308,58 m²
1350MUMCULARHAM TOPRAK2.410,13 m²
1351MUMCULARHam Toprak40,06 m²
1352MUMCULARHam Toprak30,65 m²
1353MUMCULARHam Toprak50,34 m²
1354MUMCULARHam Toprak194,33 m²
1355MUMCULARHam Toprak69,50 m²
1356ÇÖMLEKÇİZeytinlik2.463,47 m²
1357ÇÖMLEKÇİİçinde Çam Ağaçları Bulunan Tarla9.991,33 m²
1358ÇÖMLEKÇİARSA4.809,00 m²
1359ÇÖMLEKÇİKargir Okul Ve Avlusu2.802,14 m²
1360ÇÖMLEKÇİTarla5.256,67 m²
1361ÇÖMLEKÇİTarla3.154,59 m²
1362ÇÖMLEKÇİÇamlık3.439,76 m²
1363ÇÖMLEKÇİDelicelik18.844,65 m²
1364ÇÖMLEKÇİDelicelik5.620,92 m²
1365ÇÖMLEKÇİKargir Cami Ve Avlusu457,66 m²
1366ÇÖMLEKÇİZeytinlik2.189,95 m²
1367ÇÖMLEKÇİDelicelik13.337,54 m²
1368ÇÖMLEKÇİDelicelik3.566,31 m²
1369ÇÖMLEKÇİArsa76,05 m²
1370ÇÖMLEKÇİKARGİR EV VE AVLU532,83 m²
1371ÇÖMLEKÇİZeytinlik11.791,84 m²
1372GÖKPINAROrman5.045,88 m²
1373GÖKPINAROrman5.957,92 m²
1374GÖKPINAROrman4.635,66 m²
1375GÖKPINAROrman9.609,39 m²
1376GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık2.456,91 m²
1377GÖKPINARÇamlık285,57 m²
1378GÖKPINARÇamlık3.243,46 m²
1379GÖKPINARÇamlık1.748,17 m²
1380GÖKPINARÇamlık6.534,94 m²
1381GÖKPINAROrman3.642,63 m²
1382GÖKPINAROrman5.437,21 m²
1383GÖKPINAROrman1.533,70 m²
1384GÖKPINARÇalılık Ve Çamlık1.237,12 m²
1385GÖKPINAROrman2.025,55 m²
1386GÖKPINARCami Ve Lojman Ve Arsası626,93 m²
1387GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık887,90 m²
1388GÖKPINARÇalılık Ve Taşlık591,41 m²
1389GÖKPINARÇalılık Ve Çamlık1.016,90 m²
1390GÖKPINARTaşlık-Kayalık3.153,56 m²
1391GÖKPINARTaşlık Kayalık, Çalılık2.771,99 m²
1392GÖKPINAROrman4.173,12 m²
1393GÖKPINAROrman2.947,96 m²
1394GÖKPINARÇamlık3.767,79 m²
1395GÖKPINAROrman3.366,21 m²
1396GÖKPINAROrman2.442,19 m²
1397GÖKPINAROrman5.101,77 m²
1398GÖKPINAROrman1.687,06 m²
1399GÖKPINAROrman604,71 m²
1400GÖKPINARKültür Varlığı Ve Tarihi Anıt597,05 m²
1401GÖKPINAROrman7.673,33 m²
1402GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık346,32 m²
1403GÖKPINARÇalılık Ve Çamlık1.147,99 m²
1404GÖKPINARÇalılık Ve Çamlık875,32 m²
1405GÖKPINARÇalılık Ve Çamlık1.664,12 m²
1406GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık590,14 m²
1407GÖKPINARÇamlık1.582,49 m²
1408GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık2.088,65 m²
1409GÖKPINAROrman1.021,75 m²
1410GÖKPINAROrman1.365,63 m²
1411GÖKPINAROrman4.082,13 m²
1412GÖKPINAROrman589,36 m²
1413GÖKPINAROrman540,83 m²
1414GÖKPINAROrman8.839,89 m²
1415GÖKPINAROrman5.501,52 m²
1416GÖKPINAROrman2.105,34 m²
1417GÖKPINAROrman3.054,33 m²
1418GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık378,78 m²
1419GÖKPINAROrman695,74 m²
1420GÖKPINARDavalı10.979,95 m²
1421GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık719,32 m²
1422GÖKPINARÇamlık3.167,11 m²
1423GÖKPINARÇamlık712,90 m²
1424GÖKPINARÇamlık1.996,25 m²
1425GÖKPINAROrman3.233,32 m²
1426GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık17.771,46 m²
1427GÖKPINAROrman15.582,80 m²
1428GÖKPINARÇamlık3.091,90 m²
1429GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık496,30 m²
1430GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık1.365,33 m²
1431GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık1.034,30 m²
1432GÖKPINAROrman484,72 m²
1433GÖKPINARÇalılık86,27 m²
1434GÖKPINARÇalılık269,36 m²
1435GÖKPINARZeytinlik317,68 m²
1436GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık475,61 m²
1437GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık706,71 m²
1438GÖKPINARÇamlık3.873,74 m²
1439GÖKPINARÇamlık788,55 m²
1440GÖKPINAROrman650,06 m²
1441GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık1.511,58 m²
1442GÖKPINARÇAMLIK VE ÇALILIK1.517,03 m²
1443GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık1.564,56 m²
1444GÖKPINAROrman1.110,15 m²
1445GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık857,38 m²
1446GÖKPINAROrman1.947,74 m²
1447GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık208,53 m²
1448GÖKPINARÇamlık528,30 m²
1449GÖKPINARÇamlık467,82 m²
1450GÖKPINARÇamlık465,38 m²
1451GÖKPINARÇamlık594,21 m²
1452GÖKPINAROrman1.522,95 m²
1453GÖKPINAROrman2.139,17 m²
1454GÖKPINAROrman7.990,01 m²
1455GÖKPINARDavalı1.253,36 m²
1456GÖKPINARÇamlık872,83 m²
1457GÖKPINARÇamlık149,84 m²
1458GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık1.093,89 m²
1459GÖKPINARÇamlık4.950,07 m²
1460GÖKPINAROrman7.872,06 m²
1461GÖKPINARÇamlık1.258,47 m²
1462GÖKPINAROrman747,31 m²
1463GÖKPINAROrman I5.215,98 m²
1464GÖKPINARÇamlık1.032,45 m²
1465GÖKPINARÇamlık2.203,37 m²
1466GÖKPINARÇamlık4.178,58 m²
1467GÖKPINARÇamlık1.144,94 m²
1468GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık1.123,67 m²
1469GÖKPINARTarla4.829,48 m²
1470GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık921,16 m²
1471GÖKPINARDavalı2.129,10 m²
1472GÖKPINAROrman663,29 m²
1473GÖKPINAROrman679,26 m²
1474GÖKPINAROrman1.288,02 m²
1475GÖKPINAROrman4.035,71 m²
1476GÖKPINAROrman1.601,31 m²
1477GÖKPINAROrman569,61 m²
1478GÖKPINAROrman2.609,24 m²
1479GÖKPINAROrman3.585,19 m²
1480GÖKPINARÇamlık Ve Çalılık721,81 m²
1481GÖKPINARTarla2.156,24 m²
1482GÖKPINAROrman2.946,51 m²
1483GÖKPINAROrman146,69 m²
1484GÖKPINAROrman2.257,78 m²
1485GÖKPINARÇamlık655,70 m²
1486GÖKPINARÇamlık2.012,03 m²
1487GÖKPINAROrman4.285,67 m²
1488GÖKPINAROrman4.991,62 m²
1489GÖKPINAROrman1.539,24 m²
1490GÖKPINAROrman6.293,62 m²
1491GÖKPINAROrman2.043,15 m²
1492GÖKPINAROrman962,10 m²
1493GÖKPINAROkul Binası Ve Lojman Ve Bahçesi1.117,39 m²
1494GÖKPINAROrman1.102,54 m²
1495GÖKPINAROrman2.904,69 m²
1496GÖKPINAROrman3.226,81 m²
1497GÖKPINARÇamlık1.237,14 m²
1498GÖKPINAROrman1.057,05 m²
1499GÖKPINARÇamlık447,79 m²
1500GÖKPINAROrman813,91 m²
1501GÖKPINARORMAN4.529,80 m²
1502GÖKPINAROrman1.069,44 m²
1503GÖKPINAROrman1.048.259,33 m²
1504GÖKPINAROrman2.042,79 m²
1505GÖKPINAROrman1.859,43 m²
1506GÖKPINAROrman1.193,65 m²
1507GÖKPINARÇamlık224,87 m²
1508GÖKPINAROrman12.678,94 m²
1509GÖKPINAROrman721,67 m²
1510GÖKPINAROrman646,23 m²
1511GÖKPINAROrman360,63 m²
1512GÖKPINAROrman204,80 m²
1513GÖKPINAROrman686,34 m²
1514GÖKPINAROrman1.037,12 m²
1515GÖKPINAROrman1.573,86 m²
1516GÖKPINAROrman1.641,46 m²
1517GÖKPINAROrman865,86 m²
1518GÖKPINAROrman1.944,74 m²
1519GÖKPINAROrman3.570,45 m²
1520GÖKPINAROrman2.580,46 m²
1521GÖKPINAROrman2.743,65 m²
1522GÖKPINAROrman3.704,44 m²
1523GÖKPINARDavalı6.386,47 m²
1524GÖKPINARÇamlık569,44 m²
1525GÖKPINARDavalı2.244,89 m²
1526GÖKPINARÇamlık13.301,76 m²
1527GÖKPINAROrman5.160,89 m²
1528GÖKPINARORMAN3.228,62 m²
1529GÖKPINARÇamlık3.559,53 m²
1530GÖKPINAROrman11.706,64 m²
1531GÖKPINARÇamlık5.117,78 m²
1532GÖKPINAROrman840,65 m²
1533GÖKPINARÇamlık588,23 m²
1534GÖKPINARÇamlık604,40 m²
1535GÖKPINAROrman110.106,59 m²
1536GÖKPINAROrman311.326,58 m²
1537GÖKPINAROrman286.149,54 m²
1538GÖKPINAROrman13.656.219,58 m²
1539GÖKPINAROrman238.296,05 m²
1540GÖKPINAROrman2.146,10 m²
1541GÖKPINARTaşlık ,Kayalık Ve Çalılık1.811,44 m²
1542GÖKPINAROrman516,28 m²
1543GÖKPINAROrman—-2.174,58 m²
1544GÖKPINAROrman656,98 m²
1545GÖKPINAROrman387,39 m²
1546GÖKPINAROrman909,42 m²
1547GÖKPINAROrman403,86 m²
1548GÖKPINAROrman1.092,68 m²
1549GÖKPINARÇamlık Çalılık284,52 m²
1550GÖKPINAROrman716,27 m²
1551GÖKPINAROrman—-1.283,61 m²
1552GÖKPINAROrman—-1.089,81 m²
1553GÖKPINAROrman—-2.179,34 m²
1554GÖKPINAROrman—-396,58 m²
1555GÖKPINAROrman—-293,20 m²
1556GÖKPINAROrman—-1.946,86 m²
1557GÖKPINAROrman—-1.038,09 m²
1558GÖKPINAROrman—-1.359,88 m²
1559GÖKPINAROrman—-1.234,90 m²
1560GÖKPINAROrman—-2.702,41 m²
1561GÖKPINAROrman2.716,57 m²
1562GÖKPINAROrman1.946,61 m²
1563GÖKPINAROrman757,43 m²
1564GÖKPINAROrman1.083,00 m²
1565GÖKPINAROrman1.781,60 m²
1566GÖKPINAROrman2.441,35 m²
1567GÖKPINAROrman1.347,33 m²
1568GÖKPINAROrman1.404,68 m²
1569GÖKPINAROrman1.350,70 m²
1570GÖKPINAROrman984,02 m²
1571GÖKPINAROrman551,08 m²
1572GÖKPINAROrman43,97 m²
1573GÖKPINAROrman—-620,82 m²
1574GÖKPINAROrman—-558,35 m²
1575GÖKPINAROrman—-229,81 m²
1576GÖKPINAROrman1.539,26 m²
1577GÖKPINAROrman5.737,60 m²
1578GÖKPINAROrman3.307,27 m²
1579GÖKPINAROrman1.980,42 m²
1580TORBAORMAN15.223,08 m²
1581İSLAMHANELERİArsa815,57 m²
1582İSLAMHANELERİTarla223,59 m²
1583İSLAMHANELERİTarla253.477,40 m²
1584İSLAMHANELERİTarla23.609,73 m²
1585İSLAMHANELERİTarla2.093,91 m²
1586İSLAMHANELERİTarla8.064,04 m²
1587İSLAMHANELERİTarla14.912,63 m²
1588İSLAMHANELERİTarla6.363,34 m²
1589İSLAMHANELERİTarla21.652,78 m²
1590İSLAMHANELERİTarla5.426,42 m²
1591İSLAMHANELERİHam Toprak785,77 m²
1592İSLAMHANELERİHam Toprak856,27 m²
1593İSLAMHANELERİHam Toprak830,69 m²
1594İSLAMHANELERİCami Ve Avlusu350,10 m²
1595YAHŞİArsa6.106,32 m²
1596İSLAMHANELERİİlkokul,Öğretmen Evi Ve Bahçesi2.763,67 m²
1597İSLAMHANELERİTaşlık Kayalık7.053,10 m²
1598İSLAMHANELERİDAVALI0,00 m²
1599İSLAMHANELERİHam Toprak3.299,39 m²
1600İSLAMHANELERİHali Arazi6.479,12 m²
1601YAHŞİTarla40.644,38 m²
1602İSLAMHANELERİArsa120,94 m²
1603İSLAMHANELERİHam Toprak15.381,20 m²
1604İSLAMHANELERİHam Toprak.4.306,15 m²
1605İSLAMHANELERİHam Toprak.1.542,64 m²
1606YAHŞİTarla17102,34 m²
1607İSLAMHANELERİHam Toprak3.496,95 m²
1608İSLAMHANELERİHam Toprak1.095,51 m²
1609İSLAMHANELERİHam Toprak.10.601,99 m²
1610YAHŞİÇalılık6.766,18 m²
1611İSLAMHANELERİHam Toprak1.986,17 m²
1612YAHŞİTarla2.914,27 m²
1613YAHŞİHam Toprak12.666,57 m²
1614YAHŞİKayalık6.246,94 m²
1615YAHŞİTarla6.453,35 m²
1616YAHŞİTarla12.060,12 m²
1617İSLAMHANELERİTaşlık Çalılık741,83 m²
1618İSLAMHANELERİTaşlık Çalılık3.135,17 m²
1619İSLAMHANELERİTaşlık Ve Ham Toprak9.343,08 m²
1620İSLAMHANELERİTaşlık Çalılık3.843,46 m²
1621İSLAMHANELERİHam Toprak1.143,90 m²
1622İSLAMHANELERİHam Toprak.5.770,27 m²
1623İSLAMHANELERİHam Toprak4.727,49 m²
1624İSLAMHANELERİTaşlık Çalılık1.148,35 m²
1625İSLAMHANELERİTarla.3.392,97 m²
1626İSLAMHANELERİTarla.1.387,86 m²
1627İSLAMHANELERİTarla Ve Ham Toprak11.178,89 m²
1628İSLAMHANELERİHam Toprak3.875,97 m²
1629İSLAMHANELERİHam Toprak Ve Kayalık8.996,89 m²
1630İSLAMHANELERİHamtoprak Ve Taşlık6.426,20 m²
1631İSLAMHANELERİHamtoprak23.099,41 m²
1632İSLAMHANELERİHam Toprak1.446,70 m²
1633YAHŞİArsa2.480,87 m²
1634YAHŞİAvlulu Kargir Cami616,75 m²
1635YAHŞİTarla19.526,32 m²
1636YAHŞİTarla8.648,88 m²
1637YAHŞİTarla23.936,01 m²
1638YAHŞİTarla22113,9 m²
1639YAHŞİTarla32.336,09 m²
1640YAHŞİTarla129.925,73 m²
1641YAHŞİArsa3.360,37 m²
1642YAHŞİTaşlık10.812,02 m²
1643YAHŞİTarla3.499,56 m²
1644İSLAMHANELERİKışlak995525,59 m²
1645İSLAMHANELERİArsa399,86 m²
1646İSLAMHANELERİArsa376,05 m²
1647İSLAMHANELERİArsa304,68 m²
1648İSLAMHANELERİArsa2.106,05 m²
1649YAHŞİTaşlık Ve Çalılık12.763,57 m²
1650İSLAMHANELERİHam Toprak23.736,71 m²
1651YAHŞİKayalık2.183,40 m²
1652İSLAMHANELERİOtlakiye14.935,93 m²
1653İSLAMHANELERİArsa161,06 m²
1654İSLAMHANELERİArsa348,98 m²
1655İSLAMHANELERİHam Toprak109,00 m²
1656İSLAMHANELERİArsa70,54 m²
1657İSLAMHANELERİArsa481,84 m²
1658İSLAMHANELERİTaşlık Kayalık4.176,97 m²
1659YAHŞİTaşlık,Çalılık66.898,21 m²
1660İSLAMHANELERİTaşlık Kayalık1.931,15 m²
1661İSLAMHANELERİHam Toprak4.652,14 m²
1662İSLAMHANELERİHam Toprak66,09 m²
1663YAHŞİArsa2.499,98 m²
1664YAHŞİArsa346,39 m²
1665YAHŞİTaşlık Çalılık3.061,63 m²
1666YAHŞİArsa4.877,06 m²
1667İSLAMHANELERİTarla18.452,36 m²
1668İSLAMHANELERİTarla190.504,63 m²
1669KARAKAYAYOL1.719,29 m²
1670KARAKAYATÜRBİN ALANI18.861,08 m²
1671KARAKAYAYOL10.057,96 m²
1672KARAKAYATÜRBİN ALANI18.769,00 m²
1673KARAKAYATÜRBİN ALANI18.769,00 m²
1674KARAKAYAYOL6.303,53 m²
1675KARAKAYATÜRBİN ALANI18.735,66 m²
1676KARAKAYAYOL3.052,50 m²
1677KARAKAYATÜRBİN ALANI1.144,67 m²
1678GÖKPINAROrman İçi Açıklık795,90 m²
1679GÖKPINAROrman1.165,10 m²
1680ORTAKENTArsa207,34 m²
1681ORTAKENT2 KATLI BETONARME SOSYAL GÜVENLİK KURUM HİZMET BİNASI VE ARSASI2.925,35 m²
1682ORTAKENTARSA9178,88 m²
1683PEKSİMETKayalık4.763,50 m²
1684PEKSİMETTarla1.751,51 m²
1685PEKSİMETKayalık7.621,39 m²
1686PEKSİMETTarla16.234,26 m²
1687PEKSİMETTarla7.174,47 m²
1688PEKSİMETTarla27.369,79 m²
1689PEKSİMETKayalık8.845,90 m²
1690PEKSİMETKayalık16.581,18 m²
1691PEKSİMETHarap Yel Değirmeni89,88 m²
1692PEKSİMETHarap Yel Değirmeni107,46 m²
1693PEKSİMETKayalık5.565,20 m²
1694PEKSİMETArsa84,84 m²
1695PEKSİMETArsa60,20 m²
1696PEKSİMETArsa61,29 m²
1697PEKSİMETKargir Camii Ve Avlusu358,12 m²
1698PEKSİMETArsa57,27 m²
1699PEKSİMETTaşlık3.282,34 m²
1700PEKSİMETKumsal631,68 m²
1701PEKSİMETArsa109,23 m²
1702PEKSİMETBina Ve Arsa169,51 m²
1703PEKSİMETArsa72,15 m²
1704PEKSİMETTaşlık Çalılık14.409,59 m²
1705PEKSİMETÇalılık24.519,61 m²
1706PEKSİMETÇalılık2.086,48 m²
1707PEKSİMETÇalılık6.272,57 m²
1708PEKSİMETÇalılık Taşlık15.127,06 m²
1709PEKSİMETÇalılık,Taşlık24.633,65 m²
1710PEKSİMETTaşlık Kayalık347,51 m²
1711PEKSİMETÇalılık46.657,50 m²
1712PEKSİMETÇalılık Taşlık21.668,07 m²
1713PEKSİMETÇalılık19.886,04 m²
1714PEKSİMETTarla10.056,41 m²
1715PEKSİMETAvlulu Ahşap Cami Ve Lojmanı3.231,58 m²
1716PEKSİMETÇalılık14.821,83 m²
1717PEKSİMETÇalılık Taşlık48.468,33 m²
1718PEKSİMETÇalılık Taşlık16.724,01 m²
1719PEKSİMETTaşlık Kayalık457,79 m²
1720PEKSİMETÇalılık9.685,49 m²
1721PEKSİMETHarap Kilise Ve Arsası658,91 m²
1722PEKSİMETOkul Ve Uygulama Bahçesi3.455,62 m²
1723PEKSİMETArsa11.906,82 m²
1724PEKSİMETKumsal1.574,93 m²
1725PEKSİMETKüçük Ada6.434,26 m²
1726DEREKÖYÇalılık965.765,66 m²
1727DEREKÖYÇalılık22.812,32 m²
1728DEREKÖYÇalılık403.283,77 m²
1729DEREKÖYDAVALI0,00 m²
1730DEREKÖYÇalılık22.092,21 m²
1731DEREKÖYÇalılık179.484,83 m²
1732DEREKÖYTaşlık Ve Çalılık20.564,64 m²
1733DEREKÖYDersane Okul Ve Bahçesi1.890,95 m²
1734DEREKÖYCami Ve Avlusu525,69 m²
1735DEREKÖYÇalılık3.255,81 m²
1736DEREKÖYKayalık Taşlık Ve Çalılık26.277,56 m²
1737DEREKÖYÇalılık19.680,37 m²
1738DEREKÖYArsa50,21 m²
1739DEREKÖYOtlakiye34.060,37 m²
1740DEREKÖYÇalılık4.359,27 m²
1741DEREKÖYArsa32,87 m²
1742DEREKÖYÇalılık16.848,03 m²
1743DEREKÖYÇalılık143.976,96 m²
1744DEREKÖYKayalık,Taşlık106.093,07 m²
1745DEREKÖYÇalılık235.804,71 m²
1746ÇİFTLİKOrman10.847,32 m²
1747ÇİFTLİKORMAN8.543,43 m²
1748ÇİFTLİKORMAN3.187,85 m²
1749ÇİFTLİKORMAN4.211,91 m²
1750ÇİFTLİKORMAN8.190,44 m²
1751ÇİFTLİKORMAN8.583,69 m²
1752ÇİFTLİKORMAN7.994,56 m²
1753YAHŞİTARLA2.612,73 m²
1754YAHŞİTARLA594,55 m²
1755YAHŞİTARLA129,17 m²
1756YAHŞİArsa64.134,59 m²
1757YAHŞİTRAFO ARSASI61,33 m²
1758AKYARLARTÜRBİN ALANI12.987,61 m²
1759AKYARLARTaşlık1.261,17 m²
1760AKYARLARTaşlık1.150,50 m²
1761ORTAKENTArsa474,88 m²
1762ORTAKENTHALİ ARAZİ31.751,36 m²
1763SAZKÖYHAM TOPRAK5.687,19 m²
1764SAZKÖYKANAL617,02 m²
1765SAZKÖYHAM TOPRAK5.409,59 m²
1766ÇİFTLİKORMAN1.246,07 m²
1767GÖKÇEBELHALİ ARAZİ2.473,21 m²
1768TEPECİKKargir Ev Ve İncir Bahçesi6.314,34 m²
1769TEPECİKKargir Okul Ve Bahçe4.255,99 m²
1770TEPECİKAvlulu Dükkan25,90 m²
1771TURGUTREİSOtlakiye6.789,32 m²
1772TURGUTREİSSarnıç61,33 m²
1773TURGUTREİSYol12.857,99 m²
1774TURGUTREİSTarla6.438,50 m²
1775TURGUTREİSMera3.941.691,10 m²
1776TURGUTREİSTürbin Alanı18.769,62 m²
1777TURGUTREİSYol13.026,32 m²
1778TURGUTREİSTürbin Alanı19.950,48 m²
1779TURGUTREİSMera3.057,10 m²
1780TURGUTREİSYol1.040,81 m²
1781TURGUTREİSTürbin Alanı8.436,78 m²
1782TURGUTREİSArsa2.801,39 m²
1783TURGUTREİSTarla18.974,52 m²
1784TURGUTREİSArsa11.352,56 m²
1785TURGUTREİSArsa143,35 m²
1786TURGUTREİSArsa979,13 m²
1787TURGUTREİSKargir Cami Ve Avlusu743,02 m²
1788TURGUTREİSArsa2.655,84 m²
1789TURGUTREİSArsa4.129,55 m²
1790TURGUTREİSArsa2.389,73 m²
1791TURGUTREİSArsa2.271,83 m²
1792TURGUTREİSTarla3.256,58 m²
1793TURGUTREİSTarla10.513,71 m²
1794TURGUTREİSTarla2.543,17 m²
1795TURGUTREİSArsa2.259,46 m²
1796TURGUTREİSHam Toprak5.577,38 m²
1797TURGUTREİSHam Toprak15.586,57 m²
1798TURGUTREİSArsa19.431,20 m²
1799TURGUTREİSArsa24,47 m²
1800TURGUTREİSArsa19,96 m²
1801TURGUTREİSArsa222,96 m²
1802TURGUTREİSArsa360,31 m²
1803TURGUTREİSArsa36,33 m²
1804TURGUTREİSArsa586,80 m²
1805TURGUTREİSHam Toprak35.369,72 m²
1806TURGUTREİSTarla19.847,76 m²
1807TURGUTREİSTarla1.074,41 m²
1808TURGUTREİSTarla979,47 m²
1809TURGUTREİSTarla650,47 m²
1810TURGUTREİSTarla9.341,78 m²
1811TURGUTREİSTarla4.905,45 m²
1812TURGUTREİSTarla8.543,04 m²
1813TURGUTREİSTarla9.195,47 m²
1814TURGUTREİSKargir Cami Ve Avlusu276,36 m²
1815TURGUTREİSMesken107,37 m²
1816TURGUTREİSArsa35,27 m²
1817TURGUTREİSArsa64,45 m²
1818TURGUTREİSKargir Ev46,41 m²
1819TURGUTREİSArsa4,52 m²
1820TURGUTREİSArsa511,09 m²
1821TURGUTREİSKargir Camii Ve Avlusu214,06 m²
1822TURGUTREİSArsa25,55 m²
1823TURGUTREİSArsa25,00 m²
1824TURGUTREİSTarla386,55 m²
1825TURGUTREİSTarla586,48 m²
1826TURGUTREİSSebze Bahçesi129,69 m²
1827TURGUTREİSTarla455,51 m²
1828TURGUTREİSSebze Bahçesi28,92 m²
1829TURGUTREİSArsa184,48 m²
1830TURGUTREİSArsa336,51 m²
1831TURGUTREİSArsa28,57 m²
1832TURGUTREİSArsa285,56 m²
1833TURGUTREİSTarla333,53 m²
1834TURGUTREİSArsa145,47 m²
1835TURGUTREİSArsa194,50 m²
1836TURGUTREİSArsa64,37 m²
1837TURGUTREİSArsa1.575,17 m²
1838TURGUTREİSArsa125,56 m²
1839TURGUTREİSArsa2.714,48 m²
1840TURGUTREİSArsa978,99 m²
1841TURGUTREİSBahçeli Kargir Tek Katlı Sağlık Ocağı3.913,67 m²
1842TURGUTREİSKargir Okul Ve Avlusu2.115,78 m²
1843TURGUTREİSAda727.439,07 m²
1844TURGUTREİSDAVALI0,00 m²
1845TURGUTREİSDAVALI0,00 m²
1846TURGUTREİSAda69.930,66 m²
1847TURGUTREİSDAVALI0,00 m²
1848TURGUTREİSAda20.294,34 m²
1849TURGUTREİSAda11.621,56 m²
1850TURGUTREİSArsa139,42 m²
1851ÇİFTLİKTarla186,00 m²
1852KONACIKTaşlık Çalılık Kayalık12.409,29 m²
1853KONACIKDelicelik3.400,01 m²
1854KONACIKZeytinlik10.354,95 m²
1855KONACIKÇalılık Taşlık15.534,96 m²
1856KONACIKArsa874.984,10 m²
1857KONACIKTaşlık -Çalılık170,22 m²
1858KONACIKDelicelik-Çalılık22.038,89 m²
1859KONACIKTaşlık Kayalık11.068,23 m²
1860KONACIKTaşlık Ve Çalılık2.466,32 m²
1861KONACIKZeytinlik1.974,75 m²
1862KONACIKDavalı0,00 m²
1863KONACIKTaşlık Çalılık3.128,23 m²
1864KONACIKTaşlık Çalılık3.006,42 m²
1865KONACIKÇalılık4.892,95 m²
1866KONACIKÇalılık3.021,02 m²
1867KONACIKZeytinlik2.159,69 m²
1868KONACIKÇalılık Delicelik5.035,78 m²
1869KONACIKÇalılık Kayalık2.871,90 m²
1870KONACIKDelicelik Zeytinlik8.670,24 m²
1871KONACIKÇalılık15.227,28 m²
1872KONACIKZeytinli Tarla14.292,39 m²
1873KONACIKÇalılık1.092,53 m²
1874KONACIKÇalılık Kayalık1.659,92 m²
1875KONACIKÇalılık Kayalık862,87 m²
1876KONACIKÇalılık5.563,12 m²
1877KONACIKZeytinlik15.198,35 m²
1878KONACIKZeytinlik10.968,87 m²
1879KONACIKDelicelik,Çalılık9.246,42 m²
1880KONACIKÇalılık Delicelik15.770,95 m²
1881KONACIKÇalılık23.410,66 m²
1882KONACIKÇalılık8.662,16 m²
1883KONACIKÇalılık Taşlık17.321,90 m²
1884KONACIKDavalı0,00 m²
1885KONACIKTarla7.239,85 m²
1886KONACIKÇalılık1.148,64 m²
1887KONACIKÇamlık4.937,18 m²
1888KONACIKÇalılık Fundalık6.953,49 m²
1889KONACIKHam Toprak342,14 m²
1890KONACIKDere4,05 m²
1891KONACIKTaşlık Çalılık1.583,60 m²
1892KONACIKTaşlık Çalılık7.604,50 m²
1893KONACIKHayvan Tolcadı (Ağıl)98,10 m²
1894KONACIKHam Toprak361,29 m²
1895KONACIKTarla4.373,94 m²
1896KONACIKTaşlık Çalılık12.268,54 m²
1897KONACIKÇalılık9.487,16 m²
1898KONACIKArsa112,84 m²
1899KONACIKTaşlık Çalılık633,25 m²
1900KONACIKArsa19.966,08 m²
1901KONACIKHam Toprak278,69 m²
1902KONACIKHam Toprak1.441,00 m²
1903KONACIKTaşlık Çalılık1.729,09 m²
1904KONACIKSu Deposu122,52 m²
1905KONACIKTaşlık Kayalık7.323,45 m²
1906KONACIKTaşlık Kayalık3.207,57 m²
1907KONACIKÇalılık Taşlık7.487,95 m²
1908KONACIKDere13,38 m²
1909KONACIKDere37,71 m²
1910KONACIKÇalılık Fundalık887,99 m²
1911KONACIKOkul Ve Uygulama Bahçesi2.304,87 m²
1912KONACIKKargir Cami133,72 m²
1913KONACIKBeş Katlı Betonarme Bina Ve Arsası14.852,22 m²
1914KONACIKCAMİKat=ZEMİN, BağBölNo=6, Arsa Pay/Payda=1,00/6,00, Payına Düşen=171,57 m²
1915KONACIKMESKENBlok=B, Kat=1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=27,00/2.285,00, Payına Düşen=88,87 m²
1916KUMBAHÇEİki Katlı Sağlık Ocağı Ve Arsa1.408,54 m²
1917KUMBAHÇEArsa143,22 m²
1918KUMBAHÇEArsa199,32 m²
1919KUMBAHÇEArsa103,34 m²
1920KUMBAHÇETaşlık Ve Çalılık19.798,85 m²
1921KUMBAHÇEDevlet Ormanı13.112,09 m²
1922KUMBAHÇEDevlet Ormanı8.364,75 m²
1923KUMBAHÇETaşlık Ve Çalılık58.457,94 m²
1924KUMBAHÇETaşlık Ve Çalılık26.992,91 m²
1925KUMBAHÇEKaraada9.048.461,16 m²
1926KUMBAHÇETarla2.619,46 m²
1927KUMBAHÇEArsa350,36 m²
1928KUMBAHÇEArsa125,64 m²
1929KUMBAHÇEArsa78,79 m²
1930KUMBAHÇEArsa126,63 m²
1931KUMBAHÇEArsa1.309,57 m²
1932KUMBAHÇEArsa478,86 m²
1933KUMBAHÇEArsa591,46 m²
1934KUMBAHÇEArsa230,95 m²
1935KUMBAHÇEArsa229,03 m²
1936KUMBAHÇEArsa220,62 m²
1937KUMBAHÇEArsa310,54 m²
1938KUMBAHÇEArsa767,80 m²
1939KUMBAHÇEArsa58,13 m²
1940KUMBAHÇEArsa192,36 m²
1941KUMBAHÇEArsa488,62 m²
1942KUMBAHÇEKargir İki Katlı Kız Meslek Lisesi Müştemilatı Ve Arsası2.888,78 m²
1943KUMBAHÇEArsa23,60 m²
1944KUMBAHÇEArsa290,84 m²
1945KUMBAHÇEArsa27,30 m²
1946KUMBAHÇEArsa286,05 m²
1947KUMBAHÇEArsa328,27 m²
1948KUMBAHÇEArsa322,82 m²
1949KUMBAHÇEArsa339,05 m²
1950KUMBAHÇEArsa1.070,04 m²
1951KUMBAHÇEArsa254,91 m²
1952KUMBAHÇEArsa1.909,80 m²
1953KUMBAHÇEİki Adet 3 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası715,61 m²
1954KUMBAHÇEYol98,14 m²
1955KUMBAHÇEArsa523,45 m²
1956KUMBAHÇEArsa286,02 m²
1957KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,19 m²
1958KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,19 m²
1959KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,43 m²
1960KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,43 m²
1961KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=153,72 m²
1962KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=153,72 m²
1963KUMBAHÇEArsa259,77 m²
1964KUMBAHÇEArsa598,36 m²
1965KUMBAHÇETarla1.777,04 m²
1966KUMBAHÇEArsa453,76 m²
1967KUMBAHÇEArsa460,05 m²
1968KUMBAHÇEYol(İmar Yolu)187,72 m²
1969KUMBAHÇEArsa48,08 m²
1970KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,25 m²
1971KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,25 m²
1972KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,11 m²
1973KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,11 m²
1974KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=151,20 m²
1975KUMBAHÇEDUBLEKS MESKENKat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=151,20 m²
1976KUMBAHÇEArsa78,97 m²
1977KUMBAHÇEArsa139,64 m²
1978KUMBAHÇEArsa80,07 m²
1979KUMBAHÇEArsa52,60 m²
1980KUMBAHÇEArsa124,77 m²
1981KUMBAHÇEArsa185,53 m²
1982KUMBAHÇEDAVALI0,00 m²
1983KUMBAHÇEArsa64,73 m²
1984KUMBAHÇEAvlulu Kargir Atatürk İlkokulu Binası2.188,49 m²
1985KUMBAHÇEArsa13,66 m²
1986KUMBAHÇEArsa178,65 m²
1987KUMBAHÇEKumluk Arsa287,31 m²
1988KUMBAHÇEAvlulu Kargir Ev Ve Depo716,71 m²
1989KUMBAHÇEAvlulu Kargir Bina249,70 m²
1990KUMBAHÇEArsa83,10 m²
1991KUMBAHÇEArsa39,41 m²
1992KUMBAHÇEArsa18,66 m²
1993KUMBAHÇEArsa8,67 m²
1994KUMBAHÇEArsa57,78 m²
1995KUMBAHÇEArsa69,64 m²
1996KUMBAHÇEArsa51,16 m²
1997KUMBAHÇEBadem İncir Ve Narenciye Bahçesi2.285,11 m²
1998KUMBAHÇEAvlulu İki Katlı Kargir Ev150,16 m²
1999KUMBAHÇEArsa82,94 m²
2000KUMBAHÇETaşlık Ve Çalılık Arazi9.816,36 m²
2001KUMBAHÇETaşlık Ve Çalılık Arazi85.500,92 m²
2002ÇARŞIArsa488,54 m²
2003ÇARŞIKargir Okul Binası Ve Bahçe2.773,51 m²
2004ÇARŞIArsa39,57 m²
2005ÇARŞIArsa30,79 m²
2006ÇARŞIArsa20,07 m²
2007ÇARŞIArsa35,27 m²
2008ÇARŞIArsa68,69 m²
2009ÇARŞIAvlulu Gümrük Muhafaza Binası Ve Depo543,57 m²
2010ÇARŞIArsa35,46 m²
2011ÇARŞIKargir Hela8,33 m²
2012ÇARŞIArsa88,82 m²
2013ÇARŞIAvlulu Kargir Halk Eğtim Merkezi Binası369,92 m²
2014ÇARŞIArsa173,77 m²
2015ÇARŞIArsa34,49 m²
2016ÇARŞIArsa28,86 m²
2017ÇARŞIArsa20,10 m²
2018ÇARŞIArsa27,32 m²
2019ÇARŞIArsa110,61 m²
2020ÇARŞIArsa99,61 m²
2021ÇARŞIAvlulu Kargir Emniyet Binası117,23 m²
2022ÇARŞIArsa118,15 m²
2023ÇARŞIİskele80,65 m²
2024ÇARŞIİskele857,57 m²
2025ÇARŞIKargir Bina9,42 m²
2026ÇARŞIArsa4,05 m²
2027ÇARŞIDalga Kıran2.048,90 m²
2028ÇARŞIİskele3.985,74 m²
2029ÇARŞIKale32.856,03 m²
2030ÇARŞIArsa15,03 m²
2031ÇARŞIKargir İki Katlı Liman Dairesi Binası78,60 m²
2032ÇARŞIAvlulu Kargir Askerlik Şube Binası600,95 m²
2033ÇARŞIKargir Ortaokul Binası Ve Bah.4.474,49 m²
2034ÇARŞIBahçeli Kargir 3 Üç Katlı Hükümet Binası2.210,88 m²
2035ÇARŞIAvlulu Kargir Bina1.431,43 m²
2036UMURÇAFundalık455.966,99 m²
2037UMURÇAPilon Yeri11,38 m²
2038UMURÇAPilon Yeri8,77 m²
2039UMURÇAFundalık264.061,46 m²
2040UMURÇATarla17.425,00 m²
2041UMURÇAFundalık117.365,44 m²
2042UMURÇAFundalık26.421,19 m²
2043UMURÇATarla5.591,30 m²
2044UMURÇATarla5.967,45 m²
2045UMURÇATaşlık Ve Çalılık Arazi51.124,55 m²
2046UMURÇAÇalılık Ve Ormanlık Arazi335.969,07 m²
2047UMURÇAArsa1.541,31 m²
2048YOKUŞBAŞITaşlık, Çalılık Ve Ormanlık Arazi303.469,02 m²
2049YOKUŞBAŞIOrman815,20 m²
2050YOKUŞBAŞIOrman507,80 m²
2051YOKUŞBAŞIOrman511,88 m²
2052YOKUŞBAŞIOrman143,78 m²
2053YOKUŞBAŞIOrman520,15 m²
2054YOKUŞBAŞIOrman474,24 m²
2055YOKUŞBAŞIOrman999,55 m²
2056UMURÇAArsa4.793,14 m²
2057YOKUŞBAŞITarla212,56 m²
2058YOKUŞBAŞIOrman4.456,83 m²
2059YOKUŞBAŞIÇamlık7.032,36 m²
2060YOKUŞBAŞITaşlık Ve Çalılık Arazi1.448,67 m²
2061UMURÇACeza Tevkif Evi Ve Arsası1.738,91 m²
2062YOKUŞBAŞIArsa452,14 m²
2063YOKUŞBAŞITarla1.337,14 m²
2064YOKUŞBAŞITarla727,31 m²
2065UMURÇAİncir Bahçesi4.673,89 m²
2066UMURÇAMESKENBlok=A, Kat=ZEMİN, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=2,00/100,00, Payına Düşen=173,06 m²
2067YOKUŞBAŞIArsa1.148,94 m²
2068YOKUŞBAŞIArsa1.956,59 m²
2069YOKUŞBAŞIArsa1.370,42 m²
2070YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi40.513,18 m²
2071YOKUŞBAŞI3 Katlı Betonarme Okul10.055,63 m²
2072YOKUŞBAŞIArsa245,03 m²
2073YOKUŞBAŞIArsa235,46 m²
2074YOKUŞBAŞITarla6.062,32 m²
2075YOKUŞBAŞIArsa7.953,81 m²
2076YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi74,99 m²
2077YOKUŞBAŞIArsa99,80 m²
2078YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi698,14 m²
2079YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi1.052,02 m²
2080YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi14,77 m²
2081YOKUŞBAŞIArsa6.177,16 m²
2082YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi40,43 m²
2083YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi67,25 m²
2084YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi206,05 m²
2085YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi1,98 m²
2086YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi111,74 m²
2087YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi67,93 m²
2088YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi56,22 m²
2089YOKUŞBAŞIÇamlık Ve Ormanlık Arazi468,50 m²
2090ESKİÇEŞMEŞehir Kapısı Duvarı Ve Arsası324,42 m²
2091ESKİÇEŞMEBahçeli Kargir Sağlık Merkezi Binası4.845,85 m²
2092ESKİÇEŞME3 Adet 3 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası1.998,34 m²
2093ESKİÇEŞMEArsa1.099,72 m²
2094ESKİÇEŞMEArsa1.561,92 m²
2095ESKİÇEŞMEArsa2.192,38 m²
2096ESKİÇEŞMEArsa794,47 m²
2097ESKİÇEŞMEArsa1.268,12 m²
2098ESKİÇEŞMEArsa522,75 m²
2099ESKİÇEŞMEArsa123.266,55 m²
2100ESKİÇEŞMEDalgakıran2.106,60 m²
2101ESKİÇEŞMEDalga Kıran77,20 m²
2102ESKİÇEŞMETarla7.131,63 m²
2103ESKİÇEŞMEArsa63,39 m²
2104ESKİÇEŞMEArsa14,49 m²
2105ESKİÇEŞMEArsa66,93 m²
2106ESKİÇEŞMEArsa92,40 m²
2107ESKİÇEŞMEArsa55,06 m²
2108ESKİÇEŞMEArsa1.189,81 m²
2109ESKİÇEŞMEArsa2.666,66 m²
2110ESKİÇEŞMEArsa738,83 m²
2111ESKİÇEŞMEArsa1.233,56 m²
2112ESKİÇEŞMEÇalılık Taşlık Arazi753.401,16 m²
2113ESKİÇEŞMEÇalılık Ve Taşlık9.854,93 m²
2114ESKİÇEŞMEÇalılık Ve Taşlık13.456,43 m²
2115ESKİÇEŞMEBahçeli Kargir İki Katkı Pansiyon Ve Mutfak473,61 m²
2116ESKİÇEŞMEBahçeli İki Katlı Dört Daireli İki Kargir Ev644,70 m²
2117ESKİÇEŞMEBahçeli Kargir Dubleks Üç Ev695,24 m²
2118ESKİÇEŞMEArsa97,55 m²
2119ESKİÇEŞMEArsa76,96 m²
2120ESKİÇEŞMEÇalılık Ve Taşlık Arazi428.505,66 m²
2121ESKİÇEŞMEArsa1.976,50 m²
2122TEPECİK(KARAOVA)ARSA16.342,08 m²
2123TEPECİK(KARAOVA)BORU HATTI VE YOL1.051,21 m²
2124TEPECİK(KARAOVA)ARSA754,39 m²
2125TEPECİK(KARAOVA)HAM TOPRAK18.445,43 m²
2126TEPECİK(KARAOVA)BORU HATTI VE YOL4.082,12 m²
2127TEPECİK(KARAOVA)HAM TOPRAK40.885,00 m²
2128DAĞBELENNatamam Kargir Bina Ve Taşlık Çalılık9.525,34 m²
2129DAĞBELENTaşlık Çalılık4.455,77 m²
2130DAĞBELENTaşlık Çalılık6.138,38 m²
2131DAĞBELENÇalılık Taşlık Kayalık12.727,78 m²
2132DAĞBELENTaşlık Çalılık3.482,35 m²
2133DAĞBELENTarla538,34 m²
2134DAĞBELENTaşlık Çalılık280,07 m²
2135DAĞBELENTaşlık Çalılık166,14 m²
2136DAĞBELENÇamlık Çalılık5.175,52 m²
2137DAĞBELENHam Toprak4.817,28 m²
2138DAĞBELENÇamlık Taşlık5.553,09 m²
2139DAĞBELENOrman32.676,81 m²
2140DAĞBELENÇalılık Çamlık5.669,99 m²
2141DAĞBELENOrman526.597,85 m²
2142DAĞBELENTarla515,44 m²
2143DAĞBELENHam Toprak1.150,05 m²
2144DAĞBELENHam Toprak2.650,53 m²
2145DAĞBELENKargir Natamam Ev Ve Avlusu361,57 m²
2146DAĞBELENTaşlık Çalılık269,46 m²
2147DAĞBELENÇalılık8.180,31 m²
2148DAĞBELENÇamlık Çalılık7.390,92 m²
2149DAĞBELENÇamlık Çalılık6.244,06 m²
2150DAĞBELENOrman11.502,43 m²
2151DAĞBELENÇalılık Taşlık466,63 m²
2152DAĞBELENTaşlı Zeytinli Tarla2.466,72 m²
2153DAĞBELENOrman316.725,47 m²
2154DAĞBELENTarla9.840,11 m²
2155DAĞBELENHam Toprak834,93 m²
2156DAĞBELENTaşlık Çalılık1.144,94 m²
2157DAĞBELENTarla883,24 m²
2158DAĞBELENTaşlık Çalılık19.284,36 m²
2159DAĞBELENOrman26.180,59 m²
2160DAĞBELENZeytinli Tarla10.316,26 m²
2161DAĞBELENOrman8.705,96 m²
2162DAĞBELENOrman13.109,97 m²
2163DAĞBELENTaşlık Çalılık1.643,04 m²
2164DAĞBELENHam Toprak3.412,62 m²
2165DAĞBELENHam Toprak436,70 m²
2166DAĞBELENÇalılık1.873,30 m²
2167DAĞBELENHam Toprak2.362,12 m²
2168DAĞBELENKargir İlkokul Lojman Ve Uygulama Bahçesi4.236,92 m²
2169DAĞBELENKayalık Taşlık991,21 m²
2170DAĞBELENTarla1.301,78 m²
2171DAĞBELENHam Toprak2.333,75 m²
2172DAĞBELENKargir Bina Ve Arsası519,14 m²
2173DAĞBELENTaşlık Çalılık850,61 m²
2174DAĞBELENTaşlık Çalılık874,66 m²
2175DAĞBELENTaşlık Çalılık2.716,49 m²
2176DAĞBELENOrman240.960,29 m²
2177DAĞBELENÇalılık2.446,54 m²
2178DAĞBELENTaşlık Çalılık Çamlık16.581,62 m²
2179DAĞBELENOrman20.915,21 m²
2180DAĞBELENTarla3414,06 m²
2181DAĞBELENTarla5.346,38 m²
2182DAĞBELENOrman3.241.771,37 m²
2183DAĞBELENOrman5.034,38 m²
2184DAĞBELENÇamlık Çalılık11.806,12 m²
2185DAĞBELENAvlu113,87 m²
2186DAĞBELENAvlu203,11 m²
2187DAĞBELENAvlu151,34 m²
2188DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu659,12 m²
2189DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu564,62 m²
2190DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu417,19 m²
2191DAĞBELENZeytinlik5.171,55 m²
2192DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu223,02 m²
2193DAĞBELENKargir Ev56,39 m²
2194DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu402,14 m²
2195DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu404,54 m²
2196DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu240,81 m²
2197DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu273,96 m²
2198DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu287,38 m²
2199DAĞBELENAvlu92,56 m²
2200DAĞBELENAvlu157,10 m²
2201DAĞBELENZeytinlik512,81 m²
2202DAĞBELENÇalılık Taşlık9.822,08 m²
2203DAĞBELENTaşlık Çalılık14.656,63 m²
2204DAĞBELENTaşlık Çalılık7.142,16 m²
2205DAĞBELENTaşlık Çalılık15.923,81 m²
2206DAĞBELENTaşlık Çalılık3.568,24 m²
2207DAĞBELENTaşlık Çalılık9.867,68 m²
2208DAĞBELENOrman170.799,79 m²
2209DAĞBELENOrman21.809,79 m²
2210DAĞBELENTaşlık Çalılık175,30 m²
2211DAĞBELENHam Toprak36,62 m²
2212DAĞBELENOrman12.222,47 m²
2213DAĞBELENZeytinli Tarla1.962,35 m²
2214DAĞBELENZeytinli Tarla18.206,55 m²
2215DAĞBELENÇALILIK7.475,91 m²
2216DAĞBELENOrman2.303.274,19 m²
2217DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu555,82 m²
2218DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu759,46 m²
2219DAĞBELENKargir Ev Avlusu500,23 m²
2220DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu150,05 m²
2221DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu266,76 m²
2222DAĞBELENAvlu153,21 m²
2223DAĞBELENSarnıç47,47 m²
2224DAĞBELENÇamlık Çalılık22.322,01 m²
2225DAĞBELENKargir Harap İki Ev Ve Avlusu565,60 m²
2226DAĞBELENKargir Harap Ev Ve Avlusu312,26 m²
2227DAĞBELENKargir Harap İki Ev Ve Avlusu318,53 m²
2228DAĞBELENKargir Köy Odası Ve Avlusu106,89 m²
2229DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu260,43 m²
2230DAĞBELENTaşlık Çalılık33.459,12 m²
2231DAĞBELENDAVALI0,00 m²
2232DAĞBELENKargir Ev Ve Avlusu473,83 m²
2233DAĞBELENTaşlık Çalılık250,53 m²
2234DAĞBELENOrman62.253,53 m²
2235DAĞBELENTaşlık Çalılık1.383,61 m²
2236DAĞBELENOrman3.781,66 m²
2237DAĞBELENAvlu255,15 m²
2238DAĞBELENTaşlık Çalılık3.157,50 m²
2239DAĞBELENHam Toprak674,21 m²
2240DAĞBELENKargir Cami Ve Avlusu86,07 m²
2241DAĞBELENKargir Cami Ve Avlusu277,04 m²
2242DAĞBELENTaşlık Çalılık907,30 m²
2243DAĞBELENTaşlık Çalılık739,14 m²
2244DAĞBELENTaşlık Çalılık556,68 m²
2245DAĞBELENTaşlık Çalılık19.463,79 m²
2246DAĞBELENHam Toprak715,85 m²
2247DAĞBELENOrman125.429,80 m²
2248DAĞBELENTaşlık Çalılık170,43 m²
2249DAĞBELENOrman726.498,60 m²
2250DAĞBELENTaşlık Çalılık70.406,96 m²
2251DAĞBELENTaşlık Çalılık1.414,23 m²
2252DAĞBELENTaşlık Çalılık14.179,35 m²
2253TÜRKKUYUSUÇamlık Ve Fundalık23.002,39 m²
2254TÜRKKUYUSUÇamlık Ve Fundalık14.316,33 m²
2255TÜRKKUYUSUÇamlık Ve Fundalık168.322,23 m²
2256TÜRKKUYUSUTarla Ve Harupluk964,86 m²
2257TÜRKKUYUSUDUBLEKS MESKENBağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/3,00, Payına Düşen=222,88 m²
2258TÜRKKUYUSUDUBLEKS MESKENBağBölNo=3, Arsa Pay/Payda=1,00/3,00, Payına Düşen=222,88 m²
2259TÜRKKUYUSUDUBLEKS MESKENBağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=232,93 m²
2260TÜRKKUYUSUDUBLEKS MESKENBağBölNo=3, Arsa Pay/Payda=120,00/372,00, Payına Düşen=241,91 m²
2261TÜRKKUYUSUDepoBağBölNo=4, Arsa Pay/Payda=18,00/372,00, Payına Düşen=36,29 m²
2262TÜRKKUYUSUArsa5.215,32 m²
2263TÜRKKUYUSUNarenciye Bahçesi567,76 m²
2264TÜRKKUYUSUZeytinlik966,34 m²
2265YENİKÖYArsa1.236,02 m²
2266YENİKÖYArsa1.032,84 m²
2267YENİKÖYOrmanlık Ve Taşlık Arazi311.047,53 m²
2268YENİKÖYÇamlık Ormanlık Arazi27.863,74 m²
2269YENİKÖYOrman—-10.961,65 m²
2270YENİKÖYÇamlık Ve Ormanlık Arazi59.044,68 m²
2271YENİKÖYKargir Kahvehane43,53 m²
2272YENİKÖYKargir Dükkan41,19 m²
2273YENİKÖYAvlu17,38 m²
2274YENİKÖYTarla10.068,47 m²
2275YENİKÖYTarla9.413,56 m²
2276YENİKÖYTarla2.999,67 m²
2277YENİKÖYTarla1.183,05 m²
2278YENİKÖYTarla18.544,43 m²
2279YENİKÖYTarla8.130,06 m²
2280YENİKÖYTarla7.015,97 m²
2281YENİKÖYTarla14.397,49 m²
2282YENİKÖYTarla12.500,59 m²
2283YENİKÖYTarla2.821,50 m²
2284YENİKÖYDAVALI0,00 m²
2285YENİKÖYTarla1.713,70 m²
2286YENİKÖYTaşlık Ve Çalılık Arazi64.409,82 m²
2287YENİKÖYTarla544,84 m²
2288YAKAOrman269.101,56 m²
2289YAKAÇalılık Taşlık6.660,89 m²
2290YAKAOrman827,15 m²
2291YAKATaşlık Çalılık976,43 m²
2292YAKATaşlık Çalılık279,22 m²
2293YAKATaşlık Çalılık209,69 m²
2294YAKATaşlık Çalılık1.589,67 m²
2295YAKATaşlık Çalılık4.824,82 m²
2296YAKAOrman2.059,50 m²
2297YAKAÇalılık Taşlık80.594,07 m²
2298YAKAÇamlık Taşlık3.125,19 m²
2299YAKATaşlık Çalılık11.937,57 m²
2300YAKATaşlık Çalılık7.484,42 m²
2301YAKATaşlık Çalılık29.047,30 m²
2302YAKAÇamlık Taşlık36.762,80 m²
2303YAKAÇamlık Taşlık4.548,03 m²
2304YAKAOrman10.648,54 m²
2305YAKAÇamlık Çalılık2.618,52 m²
2306YAKATaşlık Çalılık3.746,00 m²
2307YAKATaşlık Çalılık3.955,02 m²
2308YAKAKaya Mezarlık344,56 m²
2309YAKAÇalılık Çamlık16.757,42 m²
2310YAKATaşlık Çalılık2.637,09 m²
2311YAKAÇalılık Taşlık6.889,17 m²
2312YAKATaşlık Çalılık5.787,96 m²
2313YAKATaşlık Çalılık5.692,05 m²
2314YAKATaşlık Çalılık4.435,94 m²
2315YAKATaşlık Çalılık7.233,60 m²
2316YAKATaşlık Çalılık1.354,08 m²
2317YAKAOrman190.839,33 m²
2318YAKAHam Toprak1.208,36 m²
2319YAKAÇalılık Taşlık300,43 m²
2320YAKAHam Toprak672,36 m²
2321YAKAKargir Cami Kuyu Ve Avlusu1.390,52 m²
2322YAKAArsa48,18 m²
2323YAKAArsa185,56 m²
2324YAKAArsa36,63 m²
2325YAKAHam Toprak1.197,77 m²
2326YAKAÇalılık7.706,88 m²
2327YAKAHam Toprak1.399,32 m²
2328YAKATaşlık Ve Çalılık7.363,10 m²
2329YAKATaşlık Ve Kayalık927,58 m²
2330YAKATaşlık Ve Çalılık687,65 m²
2331YAKATaşlık Ve Çalılık2.952,13 m²
2332YAKATaşlık Ve Çalılık907,30 m²
2333YAKATarla729,22 m²
2334YAKAOrman575.559,58 m²
2335YAKAÇamlık Ve Çalılık432,97 m²
2336YAKAOrman3.306,33 m²
2337YAKATarla11.540,05 m²
2338YAKATarla9.978,18 m²
2339YAKATaşlık Çalılık101.833,38 m²
2340YAKATarla14.235,67 m²
2341YAKATarla7.694,87 m²
2342YAKAÇalılık Ve Çamlık1.935,55 m²
2343YAKAKayalık Ve Çalılık1.483,47 m²
2344YAKAÇalılık Ve Taşlık10.431,12 m²
2345YAKAÇalılık Çamlık3.061,33 m²
2346YAKATarla16.898,63 m²
2347YAKAÇalılık Çamlık9.625,83 m²
2348YAKATarla4.968,46 m²
2349YAKATarla3.328,45 m²
2350YAKATaşlık Çalılık996,76 m²
2351YAKATarla7.009,63 m²
2352YAKAÇamlık Ve Çalılık6.231,69 m²
2353YAKAÇalılık5.774,36 m²
2354YAKATarla28.794,23 m²
2355YAKAÇamlık Ve Kayalık1.135,51 m²
2356YAKAÇalılık6.605,48 m²
2357YAKAÇamlık Ve Çalılık280,07 m²
2358YAKAHam Toprak14.963,73 m²
2359YAKATaşlık Çalılık597,88 m²
2360YAKAHam Toprak173,61 m²
2361YAKAArsa29,37 m²
2362YAKATaşlık Çalılık138,80 m²
2363YAKAKargir İmam Evi Ve Avlusu968,91 m²
2364YAKAHam Toprak136,54 m²
2365YAKATaşlık Çalılık374,74 m²
2366YAKAHam Toprak220,67 m²
2367YAKAArsa175,29 m²
2368YAKAHam Toprak19.304,05 m²
2369ORTAKENTARSA15.004,08 m²
2370ESKİÇEŞMEArsa30,11 m²
2371ESKİÇEŞMEArsa100,40 m²
2372GÜRECEÇalılık47.668,18 m²
2373GÜRECEÇalılık46.063,32 m²
2374GÜRECEÇalılık28.023,28 m²
2375GÜRECEÇalılık7.090,94 m²
2376GÜRECEÇalılık35.261,75 m²
2377GÜRECEÇalılık73.219,53 m²
2378GÜRECEÇalılık,Taşlık8.758,76 m²
2379GÜRECEÇalılık571,45 m²
2380GÜRECEÇalılık6.859,84 m²
2381GÜRECEÇalılık Taşlık511,17 m²
2382GÜRECEÇalılık Taşlık41,26 m²
2383GÜRECEÇalılık Taşlık193,24 m²
2384GÜRECEÇalılık,Taşlık710,73 m²
2385GÜRECEÇalılık Taşlık62,58 m²
2386GÜRECEÇalılık Taşlık853,80 m²
2387GÜRECEÇalılık Taşlık43,50 m²
2388GÜRECEÇalılık Taşlık47,72 m²
2389GÜRECEÇalılık855,88 m²
2390GÜRECEÇalılık938,84 m²
2391GÜRECEÇalılık1.086,51 m²
2392GÜRECETarla Ve Çalılık5.147,27 m²
2393GÜRECEÇalılık Taşlık25.832,60 m²
2394GÜRECEÇalılık Taşlık322,99 m²
2395GÜRECEİlkokul Bahçesi1.010,47 m²
2396GÜRECEÇalılık871,51 m²
2397GÜRECEÇalılık Taşlık4.360,01 m²
2398GÜRECEÇalılık.Taşlık282,85 m²
2399GÜRECEÇalılık Taşlık250,20 m²
2400GÜRECEÇalılık Taşlık8.480,13 m²
2401GÜRECEÇalılık Taşlık2.164,70 m²
2402GÜRECETaşlık Çalılık212,94 m²
2403GÜRECEÇalılık Taşlık4.074,67 m²
2404GÜRECEÇalılık Taşlık194,62 m²
2405GÜRECEÇalılık25.713,92 m²
2406GÜRECEÇalılık Taşlık1.828,03 m²
2407GÜRECEÇalılık5.595,69 m²
2408GÜRECEÇalılık Taşlık2.622,57 m²
2409GÜRECEÇalılık16.704,97 m²
2410GÜRECEÇalılık Ve Kayalık71,95 m²
2411GÜRECETarla644,36 m²
2412GÜRECETarla1.988,08 m²
2413GÜRECETaşlık Çalılık355,53 m²
2414GÜRECETarla1.002,49 m²
2415GÜRECEÇalılık4.848,84 m²
2416GÜRECEİlkokul Öğretmenevi Ve Bahçesi1.749,72 m²
2417GÜRECEÇalılık Kayalık21,95 m²
2418GÜRECEÇalılık Kayalık98,27 m²
2419GÜRECETaşlık Çalılık451,68 m²
2420GÜRECEZeytinli Tarla2.500,13 m²
2421GÜRECETarla23.418,26 m²
2422GÜRECEKayalık Çalılık504,78 m²
2423GÜRECEÇalılık Taşlık30,29 m²
2424GÜRECEÇalılık Taşlık68,96 m²
2425GÜRECEÇalılık Taşlık106,39 m²
2426GÜRECEÇalılık Taşlık139,75 m²
2427GÜRECEÇalılık Taşlık543,78 m²
2428GÜRECEÇalılık Taşlık19,10 m²
2429GÜRECEÇalılık Taşlık3.076,66 m²
2430GÜRECEÇalılık Taşlık2.905,94 m²
2431GÜRECEÇalılık32.338,66 m²
2432GÜRECEÇalılık Taşlık3.103,63 m²
2433GÜRECEÇalılık4.988,32 m²
2434GÜRECEÇalılık11.316,23 m²
2435GÜRECEÇalılık Taşlık1.704,99 m²
2436GÜRECEÇalılık,Taşlık18,44 m²
2437GÜRECEÇalılık341,87 m²
2438GÜRECEÇalılık8.997,31 m²
2439GÜRECEÇalılık Kayalık1.128,64 m²
2440GÜRECEÇalılık Ve Kayalık418,52 m²
2441GÜRECEÇalılık Ve Kayalık308,78 m²
2442GÜRECETarla1.487,50 m²
2443GÜRECEÇalılık2.084,57 m²
2444GÜRECEDAVALI0,00 m²
2445GÜRECEÇalılık505,02 m²
2446GÜRECEÇalılık1.655,38 m²
2447GÜRECECami,Cami Lojmanı Ve Avlusu450,68 m²
2448GÜRECEKayalık293,11 m²
2449GÜRECEDAVALI0,00 m²
2450GÜRECETarla1.608,36 m²
2451GÜRECETarla1.119,52 m²
2452GÜRECEÇalılık Ve Kayalık6.894,26 m²
2453GÜRECETaşlık Çalılık324,21 m²
2454GÜRECETaşlık Ve Çalılık2.574,85 m²
2455GÜRECEÇalılık13.750,99 m²
2456GÜRECECami Ve Avlusu854,52 m²
2457GÜRECETaşlık Çalılık101,26 m²
2458GÜRECEÇalılık Kayalık1.326,20 m²
2459GÜRECETarla4.402,71 m²
2460GÜRECETaşlık Çalılık18.325,20 m²
2461GÜRECETaşlık Çalılık3.567,22 m²
2462GÜRECETaşlık Ve Çalılık357,30 m²
2463GÜRECEKayalık28,89 m²
2464GÜRECEÇalılık944,89 m²
2465GÜRECEDAVALI0,00 m²
2466GÜRECEDAVALI0,00 m²
2467GÜRECETaşlık Çalılık279,98 m²
2468GÜRECEÇalılık191,19 m²
2469GÜRECEÇalılık138,29 m²
2470GÜRECEÇalılık5.202,38 m²
2471GÜRECEÇalılık19.245,06 m²
2472GÖLORMAN41.923,00 m²
2473YALIKAVAKArsa298,90 m²
2474YALIKAVAKArsa4.052,13 m²
2475MUMCULARARSA731,65 m²
2476YENİKÖYArsa145,98 m²
2477YENİKÖYArsa56,72 m²
2478YENİKÖYArsa273,53 m²
2479YAHŞİArsa8.785,50 m²
2480YAHŞİ0,00 m²
2481YAHŞİ362,83 m²
2482YAHŞİArsa116,35 m²
2483YAHŞİ0,00 m²
2484YAHŞİArsa0,00 m²
2485YAHŞİ0,00 m²
2486YAHŞİ0,00 m²
2487YAHŞİ0,00 m²
2488YAHŞİ0,00 m²
2489YAHŞİ0,00 m²
2490YAHŞİArsa1.010,15 m²
2491YAHŞİArsa1.140,66 m²
2492YAHŞİ0,00 m²
2493YAHŞİ0,00 m²
2494YAHŞİ0,00 m²
2495YAHŞİ0,00 m²
2496YAHŞİ0,00 m²
2497YAHŞİ0,00 m²
2498YAHŞİ0,00 m²
2499YAHŞİ0,00 m²
2500YAHŞİ0,00 m²
2501YAHŞİ0,00 m²
2502YAHŞİ0,00 m²
2503GERİŞCami Ve Arsası302,49 m²
2504GERİŞKargir Ev Ve Arsa310,24 m²
2505GERİŞTarla1.124,69 m²
2506GERİŞTarla15.017,85 m²
2507GERİŞTarla8.697,86 m²
2508GERİŞHam Toprak1.767,66 m²
2509GERİŞHam Toprak4.165,43 m²
2510GERİŞTarla25.269,16 m²
2511GERİŞHam Toprak56.189,85 m²
2512GERİŞTürbin Alanı11.583,73 m²
2513GERİŞHam Toprak13.975,52 m²
2514GERİŞTürbin Alanı15.617,31 m²
2515GERİŞYol2.666,70 m²
2516GERİŞTürbin Alanı18.471,07 m²
2517GERİŞTürbin Alanı653,71 m²
2518GERİŞYol1.185,05 m²
2519GERİŞTürbin Alanı33,34 m²
2520GERİŞFundalık15.373,61 m²
2521GERİŞAvlulu Kargir Köy Odası112,15 m²
2522GERİŞAvlulu Kargir Camii187,75 m²
2523GERİŞHam Toprak140,94 m²
2524GERİŞHam Toprak230,94 m²
2525GERİŞHam Toprak889,14 m²
2526GERİŞBirinci Derece Sit Alanı3.236,08 m²
2527GERİŞFundalık52.081,35 m²
2528GERİŞFundalık16.844,87 m²
2529GERİŞFundalık40.181,09 m²
2530GERİŞHarap İlkokul Ve Bahçesi3.085,07 m²
2531GERİŞDAVALI0,00 m²
2532GERİŞEski Eser Sahası3.431,09 m²
2533GERİŞİlkokul Ve Uygulama Bahçesi3.080,59 m²
2534GERİŞDAVALI0,00 m²
2535GERİŞTarla19.830,11 m²
2536GERİŞTarla1.568,78 m²
2537GERİŞTarla11.828,61 m²
2538GÖKÇEBELDeliçelik3.647,15 m²
2539GÖKÇEBELDelicelik2.578,84 m²
2540GÖKÇEBELTarla6.782,57 m²
2541GÖKÇEBELTarla5.493,83 m²
2542GÖKÇEBELArsa2.548,88 m²
2543GÖKÇEBELHam Toprak32.422,70 m²
2544GÖKÇEBELTAŞLIK ÇALILIK6.136,88 m²
2545GÖKÇEBELTarla1.364,22 m²
2546GÖKÇEBELÇalılık226,39 m²
2547GÖKÇEBELZeytinlik405,74 m²
2548GÖKÇEBELTarla435,65 m²
2549GÖKÇEBELNarenciye Ve Zeytinli Tarla2.497,73 m²
2550GÖKÇEBELArsa944,43 m²
2551GÖKÇEBELİKİ HARAP EV VE AVLUSU494,57 m²
2552GÖKÇEBELİNCİRLİ VE ZEYTİNLİ TARLA850,30 m²
2553GÖKÇEBELİncirli Ve Zeytinli Tarla7.392,59 m²
2554GÖKÇEBELOrman178.625,59 m²
2555GÖKÇEBELHali Arazi15.430,58 m²
2556GÖKÇEBELHali Arazi33.443,63 m²
2557GÖKÇEBELTarla1.822,33 m²
2558GÖKÇEBELÇalılık33.878,54 m²
2559GÖKÇEBELHali Arazi13.974,77 m²
2560GÖKÇEBELOrman4.869,99 m²
2561GÖKÇEBELHali Arazi38.150,12 m²
2562GÖKÇEBELZeytinlik1.975,95 m²
2563GÖKÇEBELHali Arazi2.781,89 m²
2564GÖKÇEBELHali Arazi15.502,01 m²
2565GÖKÇEBELİncirlik Ve Bademlik7.206,41 m²
2566GÖKÇEBELİncirli,Bademli Ve Zeytinlitarla11.900,16 m²
2567GÖKÇEBELİncirlik Ve Zeytinlik1.332,91 m²
2568GÖKÇEBELOrman339.676,94 m²
2569GÖKÇEBELHali Arazi.699,06 m²
2570GÖKÇEBELZeytinlik1.223,32 m²
2571GÖKÇEBELZeytinlik8.917,30 m²
2572GÖKÇEBELÇalılık1.611,93 m²
2573GÖKÇEBELHali Arazi23.426,25 m²
2574GÖKÇEBELÇalılık59.654,31 m²
2575GÖKÇEBELÇalılık, Çamlık2.300,50 m²
2576GÖKÇEBELOrman7.478,48 m²
2577GÖKÇEBELDAVALI0,00 m²
2578GÖKÇEBELÇalılık2.913,78 m²
2579GÖKÇEBELÇalılık1.464,68 m²
2580GÖKÇEBELÇalılık9.080,29 m²
2581GÖKÇEBELOrman350.653,91 m²
2582GÖKÇEBELÇalılık Ve Hali27.559,15 m²
2583GÖKÇEBELÇalılık2.317,07 m²
2584GÖKÇEBELÇalılık10.219,24 m²
2585GÖKÇEBELÇalılık9.678,21 m²
2586GÖKÇEBELÇalılık8.938,26 m²
2587GÖKÇEBELİncirli Ve Zeytinli Tarla5.953,25 m²
2588GÖKÇEBELHali Arazi6.727,52 m²
2589GÖKÇEBELHali Arazi61.564,73 m²
2590GÖKÇEBELTarla4.110,80 m²
2591GÖKÇEBELÇalılık4.036,84 m²
2592GÖKÇEBELÇalılık19.409,65 m²
2593GÖKÇEBELDAVALI0,00 m²
2594GÖKÇEBELÇalılık17.936,62 m²
2595GÖKÇEBELZeytinlik3.034,58 m²
2596GÖKÇEBELZeytinlik5.539,00 m²
2597GÖKÇEBELZeytinlik1.913,29 m²
2598GÖKÇEBELHali Arazi2.654,04 m²
2599GÖKÇEBELSu Deposu Ve Arsası547,08 m²
2600GÖKÇEBELÇalılık2.244,28 m²
2601GÖKÇEBELSu Deposu Ve Arsası310,48 m²
2602GÖKÇEBELİncirli Ve Zeytinli Tarla4.519,40 m²
2603GÖKÇEBELÇalılık1.121,36 m²
2604GÖKÇEBELZeytinli Tarla3.508,98 m²
2605GÖKÇEBELÇalılık2.026,12 m²
2606GÖKÇEBELÇalılık2.283,58 m²
2607GÖKÇEBELİncirli Tarla3.994,77 m²
2608GÖKÇEBELÇalılık13.571,69 m²
2609GÖKÇEBELTarla234,80 m²
2610GÖKÇEBELTarla65,15 m²
2611GÖKÇEBELDAVALI0,00 m²
2612GÖKÇEBELZeytinlik Tarla2.729,49 m²
2613GÖKÇEBELZeytinli Tarla1.845,33 m²
2614GÖKÇEBELİNCİRLİ VE ZEYTİNLİ TARLA1.171,86 m²
2615GÖKÇEBELHali Arazi7.491,74 m²
2616GÖKÇEBELHali Arazi4.978,74 m²
2617GÖKÇEBELOrman100.250,69 m²
2618GÖKÇEBELHali Arazi7.758,56 m²
2619GÖKÇEBELHali Arazi2.049,82 m²
2620GÖKÇEBELÇalılık Ve Taşlık4.803,03 m²
2621GÖKÇEBELHali Arazi2.473,08 m²
2622GÖKÇEBELHali Arazi6.461,72 m²
2623GÖKÇEBELHali Arazi11.390,64 m²