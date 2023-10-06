Bodrum’un taşı toprağı satılık

Kaynak arayan iktidar, çareyi yine satışta buldu. Gözde turizm merkezi Bodrum’da, Hazine adına kayıtlı ne varsa satış listesine koydu. Listeyi ele geçiren CHP’li Gürsel Tekin, “Bu iktidar intikam duygusuyla topraklarımızı akın akın satıyor” dedi.

Batuhan SERİM

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AKP 20 yılı aşan iktidarı boyunca, 100 yıllık Cumhuriyet'in birikimi yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı. Şirketler, fabrikalar, limanlar, oteller, enerji tesisleri bir bir satılırken, sıra Hazine arazilerine, cennet koylara, yeşil alanlara ve tarım arazilerine geldi. Bir taraftan yabancılara satılan arsa, arazi ve evler, diğer taraftan Hazine'ye ve askeri alanlara ait çok değerli araziler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarında içinde olduğu birçok kamuya ait tesis tek tek elden çıkarılıyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin son olarak Bodrum'da toplam 3 bin 673 Hazine parselinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

SATIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde milyonlarca metrekare Hazine arazisinin satılması için hazırlıklar başladı. Satılacak araziler arasında 551 tarla arazisi, 348 orman arazisi, 328 çamlık arazisi, 200 zeytinlik arazisi, 52 cami arazisi, 42 okul arazisi, 26 dere arazisi, 24 ada arazisi ve 4 iskele arazisi de yer alıyor. Toplam 3 bin 673 Hazine parselinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Turizm bölgesinde satışa çıkarılacak arazilerin listesini ortaya çıkaran CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ'ye satışla ilgili şu bilgiyi verdi:

– Türkiye'nin hemen hemen her tarafında akın akın toprak satılıyor. Bu satışlarda bir intikam duygusu olduğu da görülüyor. En çok satış yapılan yerler Ege Bölgesi'nde… Bu şehirler aynı zamanda bizim turizm merkezlerimiz, yani en büyük gelir kaynaklarımız ama bunlar yetmiyormuş gibi, şehirleri beton lobisine teslim ettiler.

– Bu satışların gerçekleştirilmesi halinde Bodrum, Bodrum olmaktan çıkacak. Bütün Bodrumlular, bütün Türkiye ayağa kalkmalı. Siyasi partiler kendinize gelin, ayağa kalkın. Ülke elden gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Düşük imar uygulamalarıyla satışa çıkarıyorlar, kendilerine yakın insanlar bunu bildikleri için satın alıyorlar, daha sonra yeni bir imar planıyla dikey kütleler kuruyorlar.

Deprem haritası değil Bodrum'un rant haritası

Köylerden, tatil bölgelerine, askeri arazilerden, orman arazilerine, şehir merkezlerindeki en kupon arazilere kadar Türkiye karış karış satılıyor. Bodrum'da da devletin malı olan Hazine arazileri para ve rant uğruna elden çıkarılacak. CHP'li Gürsel Tekin, henüz satışa çıkarılmadan arazilerin listesini açıklarken, “Ülke elden gidiyor” uyarısında bulundu. Hazine parsellerinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Gözden çıkarılan parsellerin listesinde yok yok…

KARADA'DA 9 MİLYON METREKARE

Satış listesindeki en büyük parsel Karaada'da yer aldı. Meteor Çukuru ve gözde koylarıyla yat turlarının vazgeçilmez durağı olan adada 9 milyon 46 bin metrekarelik arazi satışa uygun bulundu.

3 BİN 673 PARSELLİK SATIŞ LİSTESİNDE YOK YOK!

– Tepecik'te okul ve bahçesi, cami ve avlusu

– Pınarbelen'de cami ve avlusu, zeytin fidanlığı

– Akyarlar'da gümrük binası ve bahçesi, Kargı Adası, okul ve uygulama bahçesi

– Karakaya'da Fener Ada, Büyük Kiremitli Ada, Küçük Kiremit Ada, ilkokul ve avlusu

– Torba'da gazino ve iskele, Büyüikizadası, Küçükikizadası, devlet ormanı

– Güvercinlik'te orman

– Karakaya'da türbin alanı, yol

– Peksimet'te kilise ve arsası, okul ve uygulama bahçesi, kumsal

– Yahşi'de trafo arsası, türbin alanı

– Çarşı'da avlulu gümrük binası ve depo, hela, avlulu halk eğitim merkezi, emniyet binası, dalga kıran, iskele, kale, liman dairesi binası, askerlik şube binası, ortaokul binası ve bahçesi, bahçeli hükümet binası

– Umarça'da cezaevi ve arsası n Türkbükü'nde Pırasa Adası, Büyük Badem Adası, Küçük Badem Adası,

– Yalıkavak'ta Karga Adası, Korman Adası n Karakaya'da türbin alanı, yol

– Ortakent'te sosyal güvenlik kurum hizmet binası ve arsası

– Turgutreis'te sarnıç, kargir cami ve avlusu, sebze bahçesi, bahçeli kargir sağlık ocağı, ada

– Konacık'ta dere, su deposu, okul ve uygulama bahçesi, cami, sağlık ocağı ve arsa

– Kumbahçe'de devlet ormanı, Karaada, tarla, badem, incir ve narenciye bahçesi

– Eskiçeşme'de dalgakıran n Gökpınar'da orman, cami ve lojman ve arsası, kültür varlığı ve tarihi anıt.

Satılacak yerlerin tam listesi