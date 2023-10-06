Bodrum’un taşı toprağı satılık
Kaynak arayan iktidar, çareyi yine satışta buldu. Gözde turizm merkezi Bodrum’da, Hazine adına kayıtlı ne varsa satış listesine koydu. Listeyi ele geçiren CHP’li Gürsel Tekin, “Bu iktidar intikam duygusuyla topraklarımızı akın akın satıyor” dedi.
AKP 20 yılı aşan iktidarı boyunca, 100 yıllık Cumhuriyet'in birikimi yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı. Şirketler, fabrikalar, limanlar, oteller, enerji tesisleri bir bir satılırken, sıra Hazine arazilerine, cennet koylara, yeşil alanlara ve tarım arazilerine geldi. Bir taraftan yabancılara satılan arsa, arazi ve evler, diğer taraftan Hazine'ye ve askeri alanlara ait çok değerli araziler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarında içinde olduğu birçok kamuya ait tesis tek tek elden çıkarılıyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin son olarak Bodrum'da toplam 3 bin 673 Hazine parselinin satışa çıkarılacağını duyurdu.
SATIŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde milyonlarca metrekare Hazine arazisinin satılması için hazırlıklar başladı. Satılacak araziler arasında 551 tarla arazisi, 348 orman arazisi, 328 çamlık arazisi, 200 zeytinlik arazisi, 52 cami arazisi, 42 okul arazisi, 26 dere arazisi, 24 ada arazisi ve 4 iskele arazisi de yer alıyor. Toplam 3 bin 673 Hazine parselinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Turizm bölgesinde satışa çıkarılacak arazilerin listesini ortaya çıkaran CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ'ye satışla ilgili şu bilgiyi verdi:
– Türkiye'nin hemen hemen her tarafında akın akın toprak satılıyor. Bu satışlarda bir intikam duygusu olduğu da görülüyor. En çok satış yapılan yerler Ege Bölgesi'nde… Bu şehirler aynı zamanda bizim turizm merkezlerimiz, yani en büyük gelir kaynaklarımız ama bunlar yetmiyormuş gibi, şehirleri beton lobisine teslim ettiler.
– Bu satışların gerçekleştirilmesi halinde Bodrum, Bodrum olmaktan çıkacak. Bütün Bodrumlular, bütün Türkiye ayağa kalkmalı. Siyasi partiler kendinize gelin, ayağa kalkın. Ülke elden gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Düşük imar uygulamalarıyla satışa çıkarıyorlar, kendilerine yakın insanlar bunu bildikleri için satın alıyorlar, daha sonra yeni bir imar planıyla dikey kütleler kuruyorlar.
Deprem haritası değil Bodrum'un rant haritası
Köylerden, tatil bölgelerine, askeri arazilerden, orman arazilerine, şehir merkezlerindeki en kupon arazilere kadar Türkiye karış karış satılıyor. Bodrum'da da devletin malı olan Hazine arazileri para ve rant uğruna elden çıkarılacak. CHP'li Gürsel Tekin, henüz satışa çıkarılmadan arazilerin listesini açıklarken, “Ülke elden gidiyor” uyarısında bulundu. Hazine parsellerinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Gözden çıkarılan parsellerin listesinde yok yok…
KARADA'DA 9 MİLYON METREKARE
Satış listesindeki en büyük parsel Karaada'da yer aldı. Meteor Çukuru ve gözde koylarıyla yat turlarının vazgeçilmez durağı olan adada 9 milyon 46 bin metrekarelik arazi satışa uygun bulundu.
3 BİN 673 PARSELLİK SATIŞ LİSTESİNDE YOK YOK!
– Tepecik'te okul ve bahçesi, cami ve avlusu
– Pınarbelen'de cami ve avlusu, zeytin fidanlığı
– Akyarlar'da gümrük binası ve bahçesi, Kargı Adası, okul ve uygulama bahçesi
– Karakaya'da Fener Ada, Büyük Kiremitli Ada, Küçük Kiremit Ada, ilkokul ve avlusu
– Torba'da gazino ve iskele, Büyüikizadası, Küçükikizadası, devlet ormanı
– Güvercinlik'te orman
– Karakaya'da türbin alanı, yol
– Peksimet'te kilise ve arsası, okul ve uygulama bahçesi, kumsal
– Yahşi'de trafo arsası, türbin alanı
– Çarşı'da avlulu gümrük binası ve depo, hela, avlulu halk eğitim merkezi, emniyet binası, dalga kıran, iskele, kale, liman dairesi binası, askerlik şube binası, ortaokul binası ve bahçesi, bahçeli hükümet binası
– Umarça'da cezaevi ve arsası n Türkbükü'nde Pırasa Adası, Büyük Badem Adası, Küçük Badem Adası,
– Yalıkavak'ta Karga Adası, Korman Adası n Karakaya'da türbin alanı, yol
– Ortakent'te sosyal güvenlik kurum hizmet binası ve arsası
– Turgutreis'te sarnıç, kargir cami ve avlusu, sebze bahçesi, bahçeli kargir sağlık ocağı, ada
– Konacık'ta dere, su deposu, okul ve uygulama bahçesi, cami, sağlık ocağı ve arsa
– Kumbahçe'de devlet ormanı, Karaada, tarla, badem, incir ve narenciye bahçesi
– Eskiçeşme'de dalgakıran n Gökpınar'da orman, cami ve lojman ve arsası, kültür varlığı ve tarihi anıt.
Satılacak yerlerin tam listesi
|MUĞLA-BODRUM HAZİNE TAŞINMAZLARI
|SN
|Mahalle
|Nitelik
|Özellik
|1
|BAHCEYAKASI
|ZEYTİNLİK
|3100 m²
|2
|DAĞBELEN
|TAŞLIK ÇALILIK
|1142,46 m²
|3
|DAĞBELEN
|KARGİR CAMİ VE AVLUSU
|276,91 m²
|4
|DAĞBELEN
|KARGİR CAMİ VE AVLUSU
|99,06 m²
|5
|DAĞBELEN
|TAŞLIK ÇALILIK
|3203,97 m²
|6
|GERİŞ
|AVLULU KARGİR CAMİİ
|180 m²
|7
|GERİŞ
|AVLULU KARGİR KÖY ODASI
|108 m²
|8
|GÖKÇEBEL
|ZEYTİNLİK
|1913,36 m²
|9
|GÖL
|ZEYTİNLİK
|9863 m²
|10
|GÖL
|ZEYTİNLİK
|3738 m²
|11
|GÜNDOĞAN
|ÇALILIK TAŞLIK
|14091,54 m²
|12
|GÜNDOĞAN
|TARLA
|2260,85 m²
|13
|GÜNDOĞAN
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1081,85 m²
|14
|GÜNDOĞAN
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|4681,44 m²
|15
|GÜNDOĞAN
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|58,99 m²
|16
|GÜNDOĞAN
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|298,21 m²
|17
|GÜNDOĞAN
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|7561,19 m²
|18
|GÜNDOĞAN
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|493,29 m²
|19
|GÜNDOĞAN
|ÇAMLIK VE TAŞLIK
|332,37 m²
|20
|GÜNDOĞAN
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|892,55 m²
|21
|GÜNDOĞAN
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|1699,3 m²
|22
|GÜNDOĞAN
|ARSA
|7.105,26 m²
|23
|GÜNDOĞAN
|ARSA
|6.987,22 m²
|24
|GÜNDOĞAN
|ARSA
|28.083,34 m²
|25
|GÜRECE
|ÇALILIK
|89,76 m²
|26
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|257,31 m²
|27
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|3.176,69 m²
|28
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|2.237,97 m²
|29
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|248,87 m²
|30
|KIZILAĞAÇ
|YIKIK EVLER VE ARSASI
|16.797,59 m²
|31
|KONACIK
|ÇAMLIK ÇALILIK FUNDALIK
|33.680,00 m²
|32
|KONACIK
|ARSA
|5.665,74 m²
|33
|KUMBAHÇE
|ARSA
|143,38 m²
|34
|KUMBAHÇE
|KARAADA
|9046861 m²
|35
|KUMKÖY
|TARLA
|15500 m²
|36
|KUMKÖY
|İNCİRLİK OLAN ZEYTİNLİK
|56090 m²
|37
|MAZI
|TARLA
|3.216,78 m²
|38
|MAZI
|TARLA
|19.373,87 m²
|39
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.869,68 m²
|40
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|1.290,56 m²
|41
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|4.313,43 m²
|42
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|3.161,58 m²
|43
|MAZI
|ZEYTİNLİK TARLA
|1.223,76 m²
|44
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|502,76 m²
|45
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|2.465,09 m²
|46
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|801,40 m²
|47
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|371,22 m²
|48
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|477,87 m²
|49
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|1.292,74 m²
|50
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|2.212,01 m²
|51
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|1.776,46 m²
|52
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|1.487,75 m²
|53
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|1.019,25 m²
|54
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|673,23 m²
|55
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|671,38 m²
|56
|MAZI
|HAM TOPRAK
|379,78 m²
|57
|MAZI
|TAŞLILIK VE ÇALILIK
|1.225,56 m²
|58
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|1.292,61 m²
|59
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|422,08 m²
|60
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|153,24 m²
|61
|MAZI
|TAŞLIK ÇALILIK
|374,84 m²
|62
|MAZI
|ÇALILIK
|27.324,25 m²
|63
|MAZI
|ÇALILIK
|1.618,52 m²
|64
|MAZI
|ÇALILIK
|4.159,95 m²
|65
|MAZI
|ÇALILIK
|2.435,59 m²
|66
|MAZI
|ÇALILIK
|946,08 m²
|67
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.731,06 m²
|68
|MAZI
|ÇAMLIK
|112.152,24 m²
|69
|MAZI
|ÇAMLIK
|5.910,68 m²
|70
|MAZI
|ÇAMLIK
|7.194,24 m²
|71
|MAZI
|ÇALILIK
|8.764,42 m²
|72
|MAZI
|TAŞLIK,ÇAMLIK
|5.246,67 m²
|73
|MAZI
|ÇALILIK
|3.473,92 m²
|74
|MAZI
|ÇAMLIK VE TAŞLIK
|1.512,57 m²
|75
|MAZI
|ÇAMLIK ÇALILIK
|2.010,95 m²
|76
|MAZI
|ÇAMLIK
|690,25 m²
|77
|MAZI
|ORMAN
|497.511,97 m²
|78
|MAZI
|ÇALILIK
|1.684,41 m²
|79
|MAZI
|OKUL VE BAHÇESİ
|2.985,99 m²
|80
|MAZI
|ÇALILIK
|1.349,23 m²
|81
|MAZI
|CAMİ LOJMAN VE AVLUSU
|512,79 m²
|82
|MAZI
|ÇALILIK
|1.583,98 m²
|83
|MAZI
|ÇALILIK
|2.582,03 m²
|84
|MAZI
|ÇALILIK
|493,50 m²
|85
|MAZI
|ÇALILIK
|2.993,75 m²
|86
|MAZI
|ÇALILIK
|790,70 m²
|87
|MAZI
|ÇAMLIK
|136,38 m²
|88
|MAZI
|ÇALILIK
|668,77 m²
|89
|MAZI
|ÇALILIK
|807,00 m²
|90
|MAZI
|ÇALILIK
|676,90 m²
|91
|MAZI
|ÇALILIK
|807,59 m²
|92
|MAZI
|ÇALILIK
|261,25 m²
|93
|MAZI
|ÇALILIK
|3.010,73 m²
|94
|MAZI
|ÇAMLIK
|710,78 m²
|95
|MAZI
|ÇALILIK
|587,98 m²
|96
|MAZI
|ÇALILIK
|2.769,33 m²
|97
|MAZI
|ÇALILIK
|1.033,48 m²
|98
|MAZI
|ÇALILIK
|1.484,97 m²
|99
|MAZI
|ÇALILIK
|10.265,13 m²
|100
|MAZI
|ÇALILIK
|1.793,08 m²
|101
|MAZI
|ÇALILIK
|2.756,84 m²
|102
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|75.270,54 m²
|103
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|19.593,30 m²
|104
|MAZI
|ÇALILIK
|3614,22 m²
|105
|MAZI
|ÇALILIK
|2.784,70 m²
|106
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.363,00 m²
|107
|MAZI
|ÇAMLIK
|15.093,56 m²
|108
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.097,37 m²
|109
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|345,77 m²
|110
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.011,31 m²
|111
|MAZI
|AHŞAP BARAKA VE MÜŞTEMİLATI VE TAŞLIK
|874,50 m²
|112
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.525,98 m²
|113
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|3.658,52 m²
|114
|MAZI
|ÇALILIK
|21.534,47 m²
|115
|MAZI
|ÇALILIK
|1.283,46 m²
|116
|MAZI
|ÇALILIK
|1.810,66 m²
|117
|MAZI
|ÇALILIK
|958,43 m²
|118
|MAZI
|ÇALILIK
|2.105,66 m²
|119
|MAZI
|TARLA VE ÇALILIK
|1.439,89 m²
|120
|MAZI
|ÇALILIK
|4.122,17 m²
|121
|MAZI
|ÇALILIK
|3.492,88 m²
|122
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|3.369,98 m²
|123
|MAZI
|ÇALILIK
|786,45 m²
|124
|MAZI
|ÇALILIK
|2.036,46 m²
|125
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|4.289,81 m²
|126
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|82.485,71 m²
|127
|MAZI
|ÇALILIK
|11.553,86 m²
|128
|MAZI
|TAŞLIK-ÇALILIK-HALİ ARAZİ
|25.808,50 m²
|129
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|17.037,23 m²
|130
|MAZI
|GÖLET
|382,47 m²
|131
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|10.359,23 m²
|132
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|574,35 m²
|133
|MAZI
|ÇALILIK
|2.186,69 m²
|134
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|13.336,56 m²
|135
|MAZI
|ÇALILIK
|8.115,74 m²
|136
|MAZI
|ÇALILIK
|588,50 m²
|137
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|18.120,79 m²
|138
|MAZI
|ÇALILIK
|980,50 m²
|139
|MAZI
|ÇALILIK
|1.397,98 m²
|140
|MAZI
|ÇALILIK
|1.575,82 m²
|141
|MAZI
|ÇALILIK
|2.485,93 m²
|142
|MAZI
|ÇALILIK
|2.496,92 m²
|143
|MAZI
|ÇALILIK
|285,04 m²
|144
|MAZI
|ÇALILIK
|3.201,44 m²
|145
|MAZI
|ÇALILIK
|3.921,22 m²
|146
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|5.704,09 m²
|147
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|28.912,41 m²
|148
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|9.935,54 m²
|149
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|5.495,07 m²
|150
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.040,33 m²
|151
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|3.112,84 m²
|152
|MAZI
|ÇALILIK
|7.003,40 m²
|153
|MAZI
|ÇALILIK,ÇAMLIK
|7.059,28 m²
|154
|MAZI
|ÇALILIK
|486,49 m²
|155
|MAZI
|ÇAMLIK
|2.382,85 m²
|156
|MAZI
|ÇAMLIK
|13.601,55 m²
|157
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|19.199,20 m²
|158
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|10.401,33 m²
|159
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|798,25 m²
|160
|MAZI
|ÇAMLIK, ÇALILIK
|19.769,13 m²
|161
|MAZI
|ÇAMLIK ÇALILIK
|36.615,21 m²
|162
|MAZI
|ÇALILIK
|1.984,95 m²
|163
|MAZI
|ÇALILIK
|562,95 m²
|164
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|3.742,28 m²
|165
|MAZI
|ÇALILIK
|766,14 m²
|166
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|4.988,33 m²
|167
|MAZI
|ÇALILIK
|629,43 m²
|168
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|485,39 m²
|169
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|703,03 m²
|170
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|10.124,70 m²
|171
|MAZI
|ÇALILIK
|3.526,44 m²
|172
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|10.744,55 m²
|173
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|12.688,23 m²
|174
|MAZI
|ÇALILIK
|585,13 m²
|175
|MAZI
|ÇALILIK
|1.133,11 m²
|176
|MAZI
|ÇALILIK
|1.221,42 m²
|177
|MAZI
|ÇALILIK
|1.993,16 m²
|178
|MAZI
|ÇALILIK VE HALİ ARZİ
|1.250,62 m²
|179
|MAZI
|ÇALILIK
|696,83 m²
|180
|MAZI
|ÇALILIK
|908,10 m²
|181
|MAZI
|ÇALILIK
|593,12 m²
|182
|MAZI
|ÇALILIK
|3.655,76 m²
|183
|MAZI
|ÇALILIK
|2.055,55 m²
|184
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|950,88 m²
|185
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|669,79 m²
|186
|MAZI
|HAM TOPRAK
|1.644,21 m²
|187
|MAZI
|ÇALILIK
|994,84 m²
|188
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|4.023,74 m²
|189
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|595,71 m²
|190
|MAZI
|ÇALILIK
|662,16 m²
|191
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|2.472,79 m²
|192
|MAZI
|ÇALILIK
|1.568,63 m²
|193
|MAZI
|ORMAN
|1.914.068,96 m²
|194
|MAZI
|TARLA
|7.667,00 m²
|195
|MAZI
|ORMAN
|97.402,56 m²
|196
|MAZI
|ÇALILIK
|21.999,50 m²
|197
|MAZI
|ORMAN
|1.247.710,88 m²
|198
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|3.319,97 m²
|199
|MAZI
|ÇALILIK DELİCELİK ZEYTİNLİK
|2.018,21 m²
|200
|MAZI
|ORMAN
|1.972,94 m²
|201
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|3.136,12 m²
|202
|MAZI
|ÇAMLIK
|24.375,65 m²
|203
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|5.795,44 m²
|204
|MAZI
|HARABELİK VE DELİCELİK
|4.786,93 m²
|205
|MAZI
|ÇALILIK
|374,24 m²
|206
|MAZI
|ÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK
|701,48 m²
|207
|MAZI
|ÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK
|1.228,29 m²
|208
|MAZI
|TARLA
|3.762,89 m²
|209
|MAZI
|TARLA
|742,43 m²
|210
|MAZI
|TARLA
|716,29 m²
|211
|MAZI
|TARLA
|921,53 m²
|212
|MAZI
|TARLA
|5.312,45 m²
|213
|MAZI
|TARLA
|1.735,47 m²
|214
|MAZI
|TARLA
|2.382,77 m²
|215
|MAZI
|TARLA
|1.056,83 m²
|216
|MAZI
|TARLA
|1.826,95 m²
|217
|MAZI
|TARLA
|1.628,22 m²
|218
|MAZI
|TARLA
|5.223,16 m²
|219
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|5.320,87 m²
|220
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|12.344,51 m²
|221
|MAZI
|ÇALILIK
|303,51 m²
|222
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|8.448,00 m²
|223
|MAZI
|TARLA
|2.467,12 m²
|224
|MAZI
|TARLA
|1.598,95 m²
|225
|MAZI
|TARLA
|1.061,86 m²
|226
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|511,74 m²
|227
|MAZI
|ÇAMLIK
|616,00 m²
|228
|MAZI
|ÇAMLIK
|4.078,85 m²
|229
|MAZI
|ÇAMLIK
|2.487,05 m²
|230
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|8.914,84 m²
|231
|MAZI
|ÇAMLIK ÇALILIK
|10.200,21 m²
|232
|MAZI
|ÇAMLIK ÇALILIK
|2.276,92 m²
|233
|MAZI
|ÇALILIK
|1.203,01 m²
|234
|MAZI
|ÇALILIK
|649,55 m²
|235
|MAZI
|ÇALILIK
|195,89 m²
|236
|MAZI
|ÇALILIK
|957,11 m²
|237
|MAZI
|ÇALILIK
|1.960,87 m²
|238
|MAZI
|ÇALILIK
|1.580,47 m²
|239
|MAZI
|ÇALILIK
|192,48 m²
|240
|MAZI
|ÇALILIK
|221,76 m²
|241
|MAZI
|ÇALILIK
|395,06 m²
|242
|MAZI
|ÇALILIK
|287,57 m²
|243
|MAZI
|TARLA VE DELİCELİK
|457,74 m²
|244
|MAZI
|ÇALILIK
|4.006,49 m²
|245
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.887,30 m²
|246
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|1.347,86 m²
|247
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|14.455,91 m²
|248
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|2.122,16 m²
|249
|MAZI
|ÇALILIK
|7295,22 m²
|250
|MAZI
|TARLA
|314,82 m²
|251
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|1.152,10 m²
|252
|MAZI
|ÇALILIK
|502,51 m²
|253
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|2.359,60 m²
|254
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|2.858,36 m²
|255
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|646,53 m²
|256
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|7.046,89 m²
|257
|MAZI
|ÇALILIK ÇAMLIK
|452,76 m²
|258
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|2.193,85 m²
|259
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.241,65 m²
|260
|MAZI
|ÇALILIK
|1.212,41 m²
|261
|MAZI
|HALİ ARAZİ VE TAŞLIK
|3.037,09 m²
|262
|MAZI
|ÇALILIK
|1.857,54 m²
|263
|MAZI
|ÇAMLIK
|18.369,52 m²
|264
|MAZI
|ÇAMLIK
|3.006,73 m²
|265
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|2.478,50 m²
|266
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|1.202,77 m²
|267
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.370,72 m²
|268
|MAZI
|ÇAMLIK
|19.026,25 m²
|269
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.391,21 m²
|270
|MAZI
|ÇAMLIK
|3.376,67 m²
|271
|MAZI
|ÇAMLIK
|799,99 m²
|272
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|629,19 m²
|273
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.214,44 m²
|274
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|682,77 m²
|275
|MAZI
|ORMAN
|14.654,52 m²
|276
|MAZI
|ORMAN
|101.346,11 m²
|277
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|410,70 m²
|278
|MAZI
|ÇALILIK
|1.638,08 m²
|279
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|2.632,45 m²
|280
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|3.098,49 m²
|281
|MAZI
|TARLA
|3.983,32 m²
|282
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|2.277,02 m²
|283
|MAZI
|TARLA
|2.528,97 m²
|284
|MAZI
|TARLA
|1.429,57 m²
|285
|MAZI
|ÇALILIK
|3.494,98 m²
|286
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|9.757,45 m²
|287
|MAZI
|ÇALILIK
|977,36 m²
|288
|MAZI
|ORMAN
|16.759,43 m²
|289
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|896,61 m²
|290
|MAZI
|ORMAN
|929,00 m²
|291
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.056,24 m²
|292
|MAZI
|ORMAN
|43.167,93 m²
|293
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|5.595,29 m²
|294
|MAZI
|KARGİR EV VE AVLUSU
|653,75 m²
|295
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|2.967,25 m²
|296
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|3.244,21 m²
|297
|MAZI
|ORMAN
|18.552,61 m²
|298
|MAZI
|ZEYTİNLİ TARLA
|672,94 m²
|299
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|285,39 m²
|300
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|23.162,05 m²
|301
|MAZI
|ÇALILIK
|567,49 m²
|302
|MAZI
|ORMAN
|15.579,92 m²
|303
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.176,18 m²
|304
|MAZI
|KARGİR EV VE ZEYTİNLİ TARLA
|1.775,93 m²
|305
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|567,20 m²
|306
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|1.153,93 m²
|307
|MAZI
|ÇAMLIK
|276,04 m²
|308
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|411,86 m²
|309
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.073,25 m²
|310
|MAZI
|TAŞLIK ÇAMLIK
|471,04 m²
|311
|MAZI
|TAŞLIK ÇALILIK
|557,41 m²
|312
|MAZI
|TARLA
|869,79 m²
|313
|MAZI
|TAŞLIK ÇAMLIK
|1.218,46 m²
|314
|MAZI
|ORMAN
|5.558,78 m²
|315
|MAZI
|ORMAN
|10.897,70 m²
|316
|MAZI
|TAŞLIK,ÇALILIK
|169,48 m²
|317
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇAMLIK
|1.156,92 m²
|318
|MAZI
|ÇAMLIK
|7.413,36 m²
|319
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.633,07 m²
|320
|MAZI
|ÇAMLIK
|66.155,46 m²
|321
|MAZI
|TAŞLIK DELİCELİK
|3.586,27 m²
|322
|MAZI
|ORMAN
|23.848,04 m²
|323
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|8.071,05 m²
|324
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.886,04 m²
|325
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|486,59 m²
|326
|MAZI
|TAŞLIK,ÇALILIK
|9.499,59 m²
|327
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|1.033,95 m²
|328
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.429,89 m²
|329
|MAZI
|ORMAN
|10.436,61 m²
|330
|MAZI
|HARABE
|708,91 m²
|331
|MAZI
|ÇAMLIK
|128,18 m²
|332
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.192,40 m²
|333
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|6.081,09 m²
|334
|MAZI
|ÇAMLIK
|3.082,40 m²
|335
|MAZI
|ÇAMLIK VE TAŞLIK
|1.852,44 m²
|336
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|611,18 m²
|337
|MAZI
|ÇAMLIK
|7.340,65 m²
|338
|MAZI
|ÇAMLIK
|337,92 m²
|339
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.873,93 m²
|340
|MAZI
|ÇAMLIK
|886,74 m²
|341
|MAZI
|ÇAMLIK
|451,96 m²
|342
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|2.114,14 m²
|343
|MAZI
|ÇAMLIK VE TAŞLIK
|899,99 m²
|344
|MAZI
|ÇAMLIK VE TAŞLIK
|980,56 m²
|345
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|716,43 m²
|346
|MAZI
|GÖLET
|175,74 m²
|347
|MAZI
|ÇAMLIK,TAŞLIK,DELİCELİK
|2.645,22 m²
|348
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|1.106,55 m²
|349
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|777,26 m²
|350
|MAZI
|GÖLET
|341,63 m²
|351
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|454,36 m²
|352
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|3.543,18 m²
|353
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|726,60 m²
|354
|MAZI
|ÇAMLIK TAŞLIK VE DELİCELİK
|5.853,16 m²
|355
|MAZI
|ÇALILIK TAŞLIK
|404,48 m²
|356
|MAZI
|ORMAN
|723,26 m²
|357
|MAZI
|TAŞLIK,ÇAMLIK
|372,02 m²
|358
|MAZI
|ÇAMLIK,TAŞLIK
|2.154,96 m²
|359
|MAZI
|ÇAMLIK,TAŞLIK
|232,00 m²
|360
|MAZI
|ÇAMLIK ,TAŞLIK
|184,47 m²
|361
|MAZI
|ORMAN
|2.769,30 m²
|362
|MAZI
|TAŞLIK,ÇALILIK,ÇAMLIK
|1.696,31 m²
|363
|MAZI
|ÇAMLIK
|590,68 m²
|364
|MAZI
|ÇAMLIK
|518,02 m²
|365
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.216,77 m²
|366
|MAZI
|ÇALILIK
|250,27 m²
|367
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|8.802,15 m²
|368
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|1.736,45 m²
|369
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|2.457,43 m²
|370
|MAZI
|GÖLET
|319,96 m²
|371
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|8.623,18 m²
|372
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|25.610,94 m²
|373
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|4.711,80 m²
|374
|MAZI
|ÇALILIK ÇAMLIK
|3.389,86 m²
|375
|MAZI
|ÇALILIK
|810,40 m²
|376
|MAZI
|ÇALILIK VE PIRNALLIK
|9.738,30 m²
|377
|MAZI
|ÇALILIK VE PIRNALLIK
|6.738,49 m²
|378
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.597,82 m²
|379
|MAZI
|ÇALILIK
|2.977,69 m²
|380
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|23.736,54 m²
|381
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|2.239,55 m²
|382
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|3.340,26 m²
|383
|MAZI
|ÇALILIK
|1727,97 m²
|384
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|5.380,90 m²
|385
|MAZI
|ÇALILIK
|495,11 m²
|386
|MAZI
|ÇALILIK
|201,68 m²
|387
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.287,44 m²
|388
|MAZI
|ÇALILIK
|651,36 m²
|389
|MAZI
|ÇALILIK
|190,10 m²
|390
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|2.740,16 m²
|391
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|305,06 m²
|392
|MAZI
|ÇALILIK
|1.188,83 m²
|393
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|418.074,22 m²
|394
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|1.737,84 m²
|395
|MAZI
|ÇALILIK
|523,15 m²
|396
|MAZI
|ÇALILIK
|207,27 m²
|397
|MAZI
|ÇALILIK
|1.690,42 m²
|398
|MAZI
|ÇALILIK
|816,18 m²
|399
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|7.304,18 m²
|400
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|5.070,12 m²
|401
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|1.590,43 m²
|402
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|4.673,33 m²
|403
|MAZI
|ORMAN
|3.806.230,50 m²
|404
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|2.020,53 m²
|405
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|6.828,44 m²
|406
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|9,10 m²
|407
|MAZI
|ÇALILIK, ÇAMLIK
|982,86 m²
|408
|MAZI
|ÇALILIK, ÇAMLIK
|121,67 m²
|409
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|14.552,79 m²
|410
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|6.056,85 m²
|411
|MAZI
|ÇALILIK FUNDALIK
|338,14 m²
|412
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|2.812,18 m²
|413
|MAZI
|ÇALILIK, FUNDALIK
|410,82 m²
|414
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|778,95 m²
|415
|MAZI
|ZEYTİNLİK
|923,93 m²
|416
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|9.559,15 m²
|417
|MAZI
|ORMAN
|350,43 m²
|418
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|8.722,76 m²
|419
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|9.081,63 m²
|420
|MAZI
|TARLA VE ZEYTİNLİK
|8.074,88 m²
|421
|MAZI
|ÇALILIK, FUNDALIK
|377,84 m²
|422
|MAZI
|ORMAN
|2.968,38 m²
|423
|MAZI
|TAŞLIK, KAYALIK
|426,67 m²
|424
|MAZI
|TAŞLIK, KAYALIK
|1.894,64 m²
|425
|MAZI
|TAŞLIK, KAYALIK
|1.961,69 m²
|426
|MAZI
|HAM TOPRAK
|338,00 m²
|427
|MAZI
|TAŞLIK, ÇALILIK
|4.334,17 m²
|428
|MAZI
|TAŞLIK, ÇALILIK
|4.955,76 m²
|429
|MAZI
|KAYALIK
|82,04 m²
|430
|MAZI
|ORMAN
|240,13 m²
|431
|TÜRKBÜKÜ
|ARSA
|1825 m²
|432
|TÜRKBÜKÜ
|FUNDALIK
|225 m²
|433
|TÜRKBÜKÜ
|ZEYTİNLİK
|4150 m²
|434
|TÜRKBÜKÜ
|ARSA
|216 m²
|435
|YAHŞİ
|TARLA
|6720 m²
|436
|YAHŞİ
|TARLA
|8746 m²
|437
|YENİKÖY(KARAOVA)
|TARLA
|8.517,09 m²
|438
|YOKUŞBAŞI
|ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ
|42,63 m²
|439
|YOKUŞBAŞI
|ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ
|111,85 m²
|440
|YOKUŞBAŞI
|ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ
|206,05 m²
|441
|YOKUŞBAŞI
|ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ
|1,98 m²
|442
|GÖKPINAR
|ORMAN
|670,7 m²
|443
|GÖKPINAR
|ORMAN
|1280,79 m²
|444
|MAZI
|ÇALILIK
|597,82 m²
|445
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|828,71 m²
|446
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|589,63 m²
|447
|MAZI
|ÇALILIK VE TAŞLIK
|3.484,94 m²
|448
|MAZI
|TAŞLIK ÇALILIK
|280,00 m²
|449
|MAZI
|ORMAN
|776,90 m²
|450
|MAZI
|ORMAN
|954,26 m²
|451
|MAZI
|ORMAN
|600.571,19 m²
|452
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|4.686,61 m²
|453
|MAZI
|ÇALILIK
|3.809,56 m²
|454
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|1.151,29 m²
|455
|MAZI
|HALİ ARAZİ
|5.477,35 m²
|456
|MAZI
|ORMAN
|3.534.093,25 m²
|457
|MAZI
|ZEYTİNLİ TURLU
|6.108,87 m²
|458
|GÜNDOĞAN
|ARSA
|5.665,74 m²
|459
|TÜRKKUYUSU
|ARSA
|5203,98 m²
|460
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|5.707,79 m²
|461
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|2.715,77 m²
|462
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|1.616,96 m²
|463
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|960,77 m²
|464
|MAZI
|ÇAMLIK,ÇALILIK
|259.300,41 m²
|465
|MAZI
|ÇALILIK
|3.235,38 m²
|466
|MAZI
|ÇALILIK VE ÇAMLIK
|951,74 m²
|467
|KONACIK
|ARSA
|19.730,34 m²
|468
|KONACIK
|ARSA
|156,09 m²
|469
|KONACIK
|ARSA
|17.904,89 m²
|470
|KONACIK
|Arsa
|23.656,46 m²
|471
|KONACIK
|ARSA
|2.671,57 m²
|472
|KONACIK
|Arsa
|24.275,01 m²
|473
|KONACIK
|Arsa
|14.147,22 m²
|474
|KONACIK
|Arsa
|1.404,88 m²
|475
|KONACIK
|Arsa
|333,13 m²
|476
|KONACIK
|Arsa
|2.758,62 m²
|477
|KONACIK
|Arsa
|2.784,52 m²
|478
|KONACIK
|Arsa
|55.374,45 m²
|479
|KONACIK
|Arsa
|116,65 m²
|480
|KONACIK
|Arsa
|417,87 m²
|481
|KONACIK
|Arsa
|100,42 m²
|482
|KONACIK
|Arsa
|15,22 m²
|483
|KONACIK
|Arsa
|197,95 m²
|484
|KONACIK
|Arsa
|1.371,27 m²
|485
|KONACIK
|Arsa
|273,53 m²
|486
|KONACIK
|Arsa
|53,91 m²
|487
|KONACIK
|Arsa
|17.046,76 m²
|488
|KONACIK
|Arsa
|8.172,63 m²
|489
|KONACIK
|Arsa
|2.720,32 m²
|490
|MAZI
|TAŞLIK ÇALILIK
|1.158,37 m²
|491
|MAZI
|ÇALILIK
|1.090,08 m²
|492
|KONACIK
|Arsa
|1.800,86 m²
|493
|KONACIK
|Arsa
|3.012,90 m²
|494
|KONACIK
|Arsa
|298,88 m²
|495
|KONACIK
|Arsa
|479,88 m²
|496
|KONACIK
|Arsa
|253,25 m²
|497
|KUMKÖY
|TARLA
|329,31 m²
|498
|KONACIK
|ARSA
|700,37 m²
|499
|KONACIK
|ARSA
|47,65 m²
|500
|KONACIK
|Arsa
|75,88 m²
|501
|KONACIK
|ARSA
|9.477,44 m²
|502
|KONACIK
|ARSA
|1.142,43 m²
|503
|KONACIK
|Arsa
|2.000,52 m²
|504
|KONACIK
|Arsa
|2.274,12 m²
|505
|KONACIK
|AHIR VE ARSA
|1.828,32 m²
|506
|KONACIK
|ARSA
|49.945,01 m²
|507
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1338,06 m²
|508
|KEMER
|Delicelik
|10.593,30 m²
|509
|KEMER
|Arsa
|10.139,89 m²
|510
|KEMER
|Delicelik
|2.634,95 m²
|511
|KEMER
|Tarla
|7.143,74 m²
|512
|KEMER
|Kargir Ev Ve Aşılı Delicelik
|7.516,38 m²
|513
|KEMER
|Kargir Ev Ve Arsası
|676,11 m²
|514
|KEMER
|Arsa
|850,76 m²
|515
|KEMER
|Ahşap Ev Ve Delicelik
|5.512,71 m²
|516
|KEMER
|Arsa
|653,33 m²
|517
|KEMER
|Delicelik
|5.506,73 m²
|518
|KEMER
|Delicelik
|1.271,90 m²
|519
|KEMER
|Delicelik
|1.259,37 m²
|520
|KEMER
|Kargir Ahır
|78,76 m²
|521
|KEMER
|Tarla
|1.141,44 m²
|522
|KEMER
|Delicelik
|6.605,02 m²
|523
|KEMER
|Arsa
|757,75 m²
|524
|KEMER
|Zeytinlik
|6.702,89 m²
|525
|KEMER
|Zeytinlik
|1.933,36 m²
|526
|KEMER
|Zeytinlik
|3.984,83 m²
|527
|KEMER
|Arsa
|1.336,06 m²
|528
|KEMER
|Aşılı Delicelik
|5.724,05 m²
|529
|KEMER
|Zeytinlik
|5.317,79 m²
|530
|KEMER
|Zeytinlik
|5.351,02 m²
|531
|KEMER
|Delicelik
|3.235,42 m²
|532
|KEMER
|Aşılı Delicelik
|5.403,95 m²
|533
|KEMER
|Aşılı Delicelik
|21.601,92 m²
|534
|KEMER
|Aşılı Delicelik
|4.828,13 m²
|535
|KEMER
|Delicelik
|55,96 m²
|536
|ÇAMLIK
|Tarla
|14.528,21 m²
|537
|ÇAMLIK
|Tarla
|9.328,17 m²
|538
|ÇAMLIK
|Tarla
|8.445,11 m²
|539
|ÇAMLIK
|Tarla Ve Arsa
|2.051,60 m²
|540
|ÇAMLIK
|Tarla
|20.986,44 m²
|541
|ÇAMLIK
|Arsa
|3.082,64 m²
|542
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|7.324,15 m²
|543
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|1.090,23 m²
|544
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|9.370,62 m²
|545
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|11.460,41 m²
|546
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|5.167,15 m²
|547
|PINARLIBELEN
|Arsa
|946,01 m²
|548
|PINARLIBELEN
|Ham Toprak
|58.865,24 m²
|549
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|11.939,24 m²
|550
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|6.847,30 m²
|551
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|9.653,70 m²
|552
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|5.458,16 m²
|553
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|4.142,16 m²
|554
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|11.991,04 m²
|555
|TEPECİK(KARAOVA)
|DAVALI
|0,00 m²
|556
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|4.663,46 m²
|557
|TEPECİK(KARAOVA)
|Zeytinlik
|8.538,76 m²
|558
|PINARLIBELEN
|Çamlık
|13.532,59 m²
|559
|PINARLIBELEN
|Çamlık
|10.219,66 m²
|560
|TEPECİK(KARAOVA)
|Tarla
|1.604,21 m²
|561
|PINARLIBELEN
|Kısmen Zeytinli Tarla
|7.957,76 m²
|562
|TEPECİK(KARAOVA)
|Tarla
|502,79 m²
|563
|TEPECİK(KARAOVA)
|Tarla
|405,52 m²
|564
|TEPECİK(KARAOVA)
|Çamlık Delicelik
|9.298,22 m²
|565
|TEPECİK(KARAOVA)
|Çamlık Ve Delicelik
|19.471,87 m²
|566
|TEPECİK(KARAOVA)
|Deliceli Tarla
|27.140,02 m²
|567
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|6.435,02 m²
|568
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|6.482,56 m²
|569
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|7.000,70 m²
|570
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|4.737,85 m²
|571
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|1.331,73 m²
|572
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|3.719,14 m²
|573
|TEPECİK(KARAOVA)
|Kargir Okul Ve Bahçesi
|2.001,22 m²
|574
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|3.274,62 m²
|575
|TEPECİK(KARAOVA)
|Kargir Cami Ve Avlusu
|411,76 m²
|576
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|389,80 m²
|577
|TEPECİK(KARAOVA)
|Kargir Ev Ve Ahır Ve Arsa
|845,87 m²
|578
|TEPECİK(KARAOVA)
|Ham Toprak
|7.484,31 m²
|579
|TEPECİK(KARAOVA)
|Zeytinlik
|1.649,74 m²
|580
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|1.714,45 m²
|581
|PINARLIBELEN
|Cami Ve Avlusu
|1.006,54 m²
|582
|PINARLIBELEN
|Arsa
|878,13 m²
|583
|PINARLIBELEN
|Tarla
|741,07 m²
|584
|PINARLIBELEN
|Zeytin Fidanlığı
|1.955,10 m²
|585
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|971,36 m²
|586
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|849,10 m²
|587
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|2.350,62 m²
|588
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|3.039,42 m²
|589
|PINARLIBELEN
|Tarla
|7.465,88 m²
|590
|TEPECİK(KARAOVA)
|Zeytinlik
|33.394,84 m²
|591
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|20.940,64 m²
|592
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|95.681,24 m²
|593
|PINARLIBELEN
|Zeytinlik Orman
|19.188,51 m²
|594
|PINARLIBELEN
|Zeytinlik
|7.948,27 m²
|595
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|1,08 m²
|596
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|56,03 m²
|597
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|94,88 m²
|598
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|1.237,12 m²
|599
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|109,46 m²
|600
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|18,81 m²
|601
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|266,00 m²
|602
|TEPECİK(KARAOVA)
|Arsa
|633,51 m²
|603
|TEPECİK(KARAOVA)
|Delicelik
|1.281,93 m²
|604
|PINARLIBELEN
|Kargir Okul Ve Müştemilatı
|14.519,72 m²
|605
|TEPECİK(KARAOVA)
|Kanal
|110,89 m²
|606
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|44,10 m²
|607
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|685,66 m²
|608
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|2.089,64 m²
|609
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|994,03 m²
|610
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|160,88 m²
|611
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|524,31 m²
|612
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|697,54 m²
|613
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|333,59 m²
|614
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|357,74 m²
|615
|PINARLIBELEN
|Ana Tahliye Kanalı
|31,57 m²
|616
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|605,98 m²
|617
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|697,09 m²
|618
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|436,22 m²
|619
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|494,78 m²
|620
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|200,01 m²
|621
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|24,55 m²
|622
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boruhattı Ve Yol
|543,72 m²
|623
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|29,71 m²
|624
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boruhattı Ve Yol
|2.502,01 m²
|625
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boruhattı Ve Yol
|34,04 m²
|626
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|1.086,96 m²
|627
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|454,09 m²
|628
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|172,14 m²
|629
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|29,46 m²
|630
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|1.161,01 m²
|631
|PINARLIBELEN
|Orman
|7.320,20 m²
|632
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|242,90 m²
|633
|PINARLIBELEN
|Orman
|6.404,74 m²
|634
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|1.268,39 m²
|635
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|1.824,69 m²
|636
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|31,71 m²
|637
|TEPECİK(KARAOVA)
|Bodru Hattı Ve Yol
|398,79 m²
|638
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|695,37 m²
|639
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|239,97 m²
|640
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|418,06 m²
|641
|TEPECİK(KARAOVA)
|Boru Hattı Ve Yol
|30,29 m²
|642
|SAZKÖY
|Ham Toprak
|8.673,62 m²
|643
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|5.303,07 m²
|644
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|3.800,24 m²
|645
|SAZKÖY
|Zeytinli Tarla
|2.941,14 m²
|646
|SAZKÖY
|Zeytinlik Ve Delicelik
|2.455,25 m²
|647
|SAZKÖY
|Zeytinlik Ve Delicelik
|3.813,77 m²
|648
|SAZKÖY
|Tarla
|4.308,47 m²
|649
|SAZKÖY
|Tarla
|5.656,19 m²
|650
|ÇAMARASI
|Ham Toprak
|7.608,48 m²
|651
|ÇAMARASI
|Ham Toprak
|2.746,78 m²
|652
|ÇAMARASI
|Arsa
|8.514,75 m²
|653
|SAZKÖY
|Ham Toprak
|10.132,91 m²
|654
|ÇAMARASI
|Tarla
|1.266,14 m²
|655
|ÇAMARASI
|Orman
|10.277,57 m²
|656
|ÇAMARASI
|Zeytinlik
|1.163,41 m²
|657
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|12.232,00 m²
|658
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|7.028,21 m²
|659
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|2.913,55 m²
|660
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|2.601,23 m²
|661
|SAZKÖY
|Tarla
|6.706,82 m²
|662
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|2.034,55 m²
|663
|SAZKÖY
|Zeytinlik
|12.147,38 m²
|664
|SAZKÖY
|Ham Toprak
|25.152,94 m²
|665
|SAZKÖY
|İçinde Zeytin Ağaçları Olan Tarla
|2.261,74 m²
|666
|SAZKÖY
|İçinde Zeytin Ağaçları Olan Tarla
|3.300,63 m²
|667
|SAZKÖY
|Tarla
|2409,71 m²
|668
|SAZKÖY
|Kargir Okul Ve Bahçesi
|5.703,97 m²
|669
|SAZKÖY
|Orman
|7.346,97 m²
|670
|SAZKÖY
|Orman
|6.008,90 m²
|671
|SAZKÖY
|Orman
|774,78 m²
|672
|SAZKÖY
|‘-Kanal—
|950,74 m²
|673
|SAZKÖY
|Taşlık Çalılık
|1.615,36 m²
|674
|KUMKÖY
|Tarla
|5.013,68 m²
|675
|KUMKÖY
|Ham Toprak
|39.070,84 m²
|676
|KUMKÖY
|Ham Toprak
|68.473,05 m²
|677
|KUMKÖY
|Arsa
|1.067,79 m²
|678
|KUMKÖY
|Arsa
|496,73 m²
|679
|KUMKÖY
|Arsa
|1.342,77 m²
|680
|KUMKÖY
|Arsa
|2.232,86 m²
|681
|KUMKÖY
|Arsa
|2.404,06 m²
|682
|KUMKÖY
|Arsası Ve Öğretmen Evi Olan Kargir İlk Okul
|4.667,70 m²
|683
|KUMKÖY
|Orman
|9.263,26 m²
|684
|KUMKÖY
|Tarla
|7.660,80 m²
|685
|KUMKÖY
|Zeytinli Tarla
|115.971,23 m²
|686
|KUMKÖY
|Çamlık
|569,86 m²
|687
|KUMKÖY
|Tarla
|2.239,38 m²
|688
|KUMKÖY
|Tarla
|200,04 m²
|689
|KUMKÖY
|Çalılık
|3.301,74 m²
|690
|KUMKÖY
|Tarla
|8,56 m²
|691
|KUMKÖY
|Tarla
|68,10 m²
|692
|KUMKÖY
|Tarla
|239,37 m²
|693
|KUMKÖY
|Tarla
|427,44 m²
|694
|MUMCULAR
|Kargir Cami
|100,57 m²
|695
|MUMCULAR
|Sığır Alan Mahallesi İlkokul Arsası
|20.052,65 m²
|696
|MUMCULAR
|Tarla
|4.010,43 m²
|697
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|1.675,11 m²
|698
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|3.942,02 m²
|699
|MUMCULAR
|Tarla
|3.390,90 m²
|700
|MUMCULAR
|Tarla
|4.308,02 m²
|701
|MUMCULAR
|Tarla
|7.468,81 m²
|702
|MUMCULAR
|Tarla
|486,62 m²
|703
|MUMCULAR
|Tarla
|3.167,80 m²
|704
|MUMCULAR
|Pırnallık
|4.077,18 m²
|705
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|520,57 m²
|706
|MUMCULAR
|Pırnallık
|1.077,73 m²
|707
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|779,21 m²
|708
|MUMCULAR
|Taşlık
|426,89 m²
|709
|MUMCULAR
|Pırnallık
|473,29 m²
|710
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|3.509,61 m²
|711
|MUMCULAR
|Pırnallık
|280,01 m²
|712
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|2.640,13 m²
|713
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|251,28 m²
|714
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|165,38 m²
|715
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|46,69 m²
|716
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|219,56 m²
|717
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|76,61 m²
|718
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|1.324,57 m²
|719
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|1.498,41 m²
|720
|MUMCULAR
|Pınarlık
|724,68 m²
|721
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|446,95 m²
|722
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|2.631,61 m²
|723
|MUMCULAR
|Bahçe
|1.135,79 m²
|724
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|1.213,20 m²
|725
|MUMCULAR
|Bahçe
|279,37 m²
|726
|MUMCULAR
|Bahçe
|537,85 m²
|727
|MUMCULAR
|Bahçe
|115,80 m²
|728
|MUMCULAR
|Bahçe
|181,32 m²
|729
|MUMCULAR
|Bahçe
|284,38 m²
|730
|MUMCULAR
|Bahçe
|27,42 m²
|731
|MUMCULAR
|Bahçe
|191,51 m²
|732
|MUMCULAR
|Bahçe
|705,30 m²
|733
|MUMCULAR
|Bahçe
|90,71 m²
|734
|MUMCULAR
|Bahçe
|232,59 m²
|735
|MUMCULAR
|Bahçe
|252,46 m²
|736
|MUMCULAR
|Bahçe
|499,79 m²
|737
|MUMCULAR
|Bahçe
|345,05 m²
|738
|MUMCULAR
|Bahçe
|84,47 m²
|739
|MUMCULAR
|Kargir Orta Okul Binası Bahçesi
|5.453,00 m²
|740
|MUMCULAR
|Kargir Ev Ve Arsası
|564,61 m²
|741
|MUMCULAR
|Avlulu Kargir Ev
|534,15 m²
|742
|MUMCULAR
|Arsa
|897,35 m²
|743
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|1.269,08 m²
|744
|MUMCULAR
|Arsa
|1.390,06 m²
|745
|MUMCULAR
|Arsa
|3.037,78 m²
|746
|MUMCULAR
|Arsa
|8.207,58 m²
|747
|MUMCULAR
|Tarla
|674,18 m²
|748
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|7.227,38 m²
|749
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|2.448,37 m²
|750
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|2.610,29 m²
|751
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|1.808,44 m²
|752
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|226,80 m²
|753
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|3.630,37 m²
|754
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|528,60 m²
|755
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|122,69 m²
|756
|MUMCULAR
|Camii Ve Arsası
|291,96 m²
|757
|MUMCULAR
|Tarla
|1.301,75 m²
|758
|MUMCULAR
|Kargir İki Okul Ve Bahçesi
|4.616,13 m²
|759
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|1.749,56 m²
|760
|MUMCULAR
|Camii Ev Ve Arsası
|833,27 m²
|761
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|673,67 m²
|762
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|226,55 m²
|763
|MUMCULAR
|Karakol Binası Ve Bahçesi
|627,76 m²
|764
|MUMCULAR
|Zeytinli Tarla
|7.363,70 m²
|765
|MUMCULAR
|Tarla
|1.741,25 m²
|766
|MUMCULAR
|Tarla
|1.492,21 m²
|767
|MUMCULAR
|Avlulu Kargir İlkokul
|4.991,54 m²
|768
|MUMCULAR
|Avlulu Kargir Camii
|616,11 m²
|769
|MUMCULAR
|Avlulu Kargir Camii
|208,45 m²
|770
|MUMCULAR
|Arsa
|154,01 m²
|771
|MUMCULAR
|Tarla
|2.417,74 m²
|772
|MUMCULAR
|Zeytinli Tarla
|3.712,45 m²
|773
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|2.900,83 m²
|774
|MUMCULAR
|Zeytinlik Ve Çamlık
|932,31 m²
|775
|MUMCULAR
|Pirnalık
|7.730,93 m²
|776
|MUMCULAR
|Pirnallık
|1.215,54 m²
|777
|MUMCULAR
|Pirnalık
|1.433,43 m²
|778
|MUMCULAR
|Tarla
|5.001,54 m²
|779
|MUMCULAR
|Çamlık
|13.470,87 m²
|780
|MUMCULAR
|ORMAN
|1.449,01 m²
|781
|MUMCULAR
|ORMAN
|9.037,23 m²
|782
|MUMCULAR
|Çamlık
|25.228,67 m²
|783
|MUMCULAR
|Zeytinli Tarla
|2.178,54 m²
|784
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|2.939,07 m²
|785
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|31.071,91 m²
|786
|MUMCULAR
|Tarla
|5.837,88 m²
|787
|MUMCULAR
|Tarla
|4.574,60 m²
|788
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|5.810,44 m²
|789
|MUMCULAR
|Zeytinli Tarla
|3.164,30 m²
|790
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|10.375,82 m²
|791
|MUMCULAR
|Bahçe
|859,92 m²
|792
|MUMCULAR
|Zeytinli Tarla
|6.463,92 m²
|793
|MUMCULAR
|2 Adet Betonarme Bina Ve Zeytinli Tarla
|4.999,55 m²
|794
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|9.339,04 m²
|795
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|5.258,84 m²
|796
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|3.425,40 m²
|797
|MUMCULAR
|Çalılık
|4.323,95 m²
|798
|MUMCULAR
|Tarla
|1.123,60 m²
|799
|MUMCULAR
|Tarla
|3.560,46 m²
|800
|MUMCULAR
|Tarla
|1.897,11 m²
|801
|MUMCULAR
|Orman
|6.392,36 m²
|802
|MUMCULAR
|Tarla
|207,00 m²
|803
|MUMCULAR
|Tarla
|392,35 m²
|804
|MUMCULAR
|Arsa
|109,41 m²
|805
|MUMCULAR
|Çalılık Ve Çamlık
|2.566,27 m²
|806
|MUMCULAR
|Çalılık Ve Çamlık
|1.736,67 m²
|807
|MUMCULAR
|Tarla
|2.629,11 m²
|808
|MUMCULAR
|Tarla
|1.403,30 m²
|809
|MUMCULAR
|Taşlık
|1.128,67 m²
|810
|MUMCULAR
|Çalılık
|4.484,58 m²
|811
|MUMCULAR
|Çalılık
|3.067,01 m²
|812
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|2.694,30 m²
|813
|MUMCULAR
|Arsa
|148,96 m²
|814
|MUMCULAR
|Arsa
|132,60 m²
|815
|MUMCULAR
|Gölet Yeri
|534,29 m²
|816
|MUMCULAR
|Arsa
|590,84 m²
|817
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|435,88 m²
|818
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|122,88 m²
|819
|MUMCULAR
|Gölet Yeri
|814,21 m²
|820
|MUMCULAR
|Su Kanalı
|2.050,25 m²
|821
|MUMCULAR
|Arsa
|4.476,60 m²
|822
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|5.659,02 m²
|823
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|5.566,62 m²
|824
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|3.398,06 m²
|825
|MUMCULAR
|Arsa
|109,97 m²
|826
|MUMCULAR
|Çamlık Çalılık
|459,86 m²
|827
|MUMCULAR
|Kargir Sağlık Ocağı Ve Lojmanı Ve Arsası
|6.702,37 m²
|828
|MUMCULAR
|Okul Ve Arsası
|7.668,06 m²
|829
|MUMCULAR
|Arsa
|389,38 m²
|830
|MUMCULAR
|Arsa
|15,90 m²
|831
|MUMCULAR
|Arsa
|1.165,34 m²
|832
|MUMCULAR
|Arsa
|7,79 m²
|833
|MUMCULAR
|Kanal
|3,61 m²
|834
|MUMCULAR
|Çamlık
|388,03 m²
|835
|MUMCULAR
|Dere Yatağı
|263,61 m²
|836
|MUMCULAR
|‘-Kanal—
|149,35 m²
|837
|MUMCULAR
|‘-Kanal—
|446,15 m²
|838
|MUMCULAR
|Kanal
|77,99 m²
|839
|MUMCULAR
|Kanal
|884,54 m²
|840
|MUMCULAR
|‘-Kanal—
|41,05 m²
|841
|MUMCULAR
|Orman
|1.832,30 m²
|842
|MUMCULAR
|Çalılık
|4.797,81 m²
|843
|MUMCULAR
|Gölet
|9.473,56 m²
|844
|MUMCULAR
|Zeytinlik
|4.382,96 m²
|845
|MUMCULAR
|Orman
|6.807,11 m²
|846
|MUMCULAR
|Orman
|1.229,03 m²
|847
|MUMCULAR
|Orman
|857,27 m²
|848
|MUMCULAR
|Orman
|6.633,88 m²
|849
|MUMCULAR
|Orman
|135,40 m²
|850
|MUMCULAR
|Orman
|330,13 m²
|851
|MUMCULAR
|Orman—-
|1.773,18 m²
|852
|MUMCULAR
|Orman
|857,88 m²
|853
|KONACIK
|ARSA
|18.376,44 m²
|854
|KONACIK
|ARSA
|976,14 m²
|855
|KONACIK
|ARSA
|12.807,07 m²
|856
|ÇİFTLİK
|Orman
|3.030,22 m²
|857
|ÇİFTLİK
|Tarla
|3.779,92 m²
|858
|ÇİFTLİK
|Kale
|9.651,09 m²
|859
|ÇİFTLİK
|Zeytinlik
|6.397,20 m²
|860
|ÇİFTLİK
|Tarla
|10.617,55 m²
|861
|ÇİFTLİK
|Tarla
|5.618,69 m²
|862
|ÇİFTLİK
|Çalılık
|4.872,38 m²
|863
|ÇİFTLİK
|Tarla
|6.561,98 m²
|864
|ÇİFTLİK
|Tarla
|152,02 m²
|865
|ÇİFTLİK
|Tarla
|981,50 m²
|866
|ÇİFTLİK
|Tarla
|2.473,39 m²
|867
|ÇİFTLİK
|Göl Ve Arsası
|424,38 m²
|868
|ÇİFTLİK
|Tarla
|3.468,98 m²
|869
|ÇİFTLİK
|Tarla
|671,76 m²
|870
|ÇİFTLİK
|Tarla
|146,05 m²
|871
|ÇİFTLİK
|Tarla
|172,97 m²
|872
|ÇİFTLİK
|Tarla
|110,06 m²
|873
|ÇİFTLİK
|Tarla
|244,17 m²
|874
|ÇİFTLİK
|Tarla
|2.273,36 m²
|875
|ÇİFTLİK
|Kargir Ev Ve Tarlası
|4.479,31 m²
|876
|ÇİFTLİK
|Tarla
|523,60 m²
|877
|ÇİFTLİK
|Tarla
|1.156,06 m²
|878
|ÇİFTLİK
|Kargir Okul Ve Avlusu
|2.765,33 m²
|879
|ÇİFTLİK
|Kargir Cami Ve Avlusu
|715,25 m²
|880
|ÇİFTLİK
|Çalılık
|7.569,39 m²
|881
|ÇİFTLİK
|Tarla
|822,57 m²
|882
|ÇİFTLİK
|Tarla
|9.845,35 m²
|883
|ÇİFTLİK
|Tarla
|4.528,16 m²
|884
|ÇİFTLİK
|Tarla
|5.524,19 m²
|885
|ÇİFTLİK
|Arsa
|924,83 m²
|886
|ÇİFTLİK
|Orman
|495,40 m²
|887
|ÇİFTLİK
|Orman
|12.464,54 m²
|888
|ÇİFTLİK
|Orman
|9.828,02 m²
|889
|ÇİFTLİK
|Orman
|1.848,26 m²
|890
|ÇİFTLİK
|Orman
|4.730,17 m²
|891
|ÇİFTLİK
|Orman
|6.908,05 m²
|892
|ÇİFTLİK
|Orman
|8.819,23 m²
|893
|ÇİFTLİK
|Orman
|45,11 m²
|894
|ÇİFTLİK
|Orman
|32,12 m²
|895
|ÇİFTLİK
|Orman
|67,61 m²
|896
|ÇİFTLİK
|Orman
|101,08 m²
|897
|ÇİFTLİK
|Orman
|231,78 m²
|898
|ÇİFTLİK
|Ham Toprak
|2.505,49 m²
|899
|ÇİFTLİK
|Ham Toprak
|3.827,89 m²
|900
|ÇİFTLİK
|Ham Toprak
|8.957,90 m²
|901
|ÇİFTLİK
|İki Kargir Ev Ve Zeytinlik
|5.361,91 m²
|902
|ÇİFTLİK
|Çalılık Ve Fundalık
|4.064,85 m²
|903
|ÇİFTLİK
|Arsa
|1.999,63 m²
|904
|ÇİFTLİK
|Arsa
|1.250,82 m²
|905
|ÇİFTLİK
|Tarla
|3.094,73 m²
|906
|ÇİFTLİK
|Yalı Ve Kumluk
|25,09 m²
|907
|ÇİFTLİK
|Yalı Ve Kumluk
|94,70 m²
|908
|ÇİFTLİK
|YALI VE KUMLUK
|11.155,23 m²
|909
|ÇİFTLİK
|Yalı Ve Kumluk
|992,18 m²
|910
|ORTAKENT
|ARSA
|4.798,40 m²
|911
|BİTEZ
|Tarla
|40.226,26 m²
|912
|BİTEZ
|TARLA
|51.210,10 m²
|913
|BİTEZ
|Tarla
|25.195,52 m²
|914
|BİTEZ
|TARLA
|11.140,58 m²
|915
|BİTEZ
|Tarla
|40.530,75 m²
|916
|BİTEZ
|Avlulu Cami
|491,16 m²
|917
|BİTEZ
|Tarla
|29.130,08 m²
|918
|BİTEZ
|12.916,07 m²
|919
|BİTEZ
|Tarla
|14.517,77 m²
|920
|BİTEZ
|Tarla
|49.274,00 m²
|921
|BİTEZ
|Avlulu Cami
|142,35 m²
|922
|BİTEZ
|Tarla
|17.757,98 m²
|923
|BİTEZ
|Ham Toprak
|4.426,12 m²
|924
|BİTEZ
|Ham Toprak
|35.912,36 m²
|925
|BİTEZ
|Uygulama Bahçesi
|1.045,05 m²
|926
|BİTEZ
|Arsa
|171,04 m²
|927
|BİTEZ
|Arsa
|353,90 m²
|928
|BİTEZ
|Arsa
|268,41 m²
|929
|BİTEZ
|Arsa
|280,25 m²
|930
|BİTEZ
|Ham Toprak
|3.408,40 m²
|931
|BİTEZ
|Arsa
|914,02 m²
|932
|BİTEZ
|TATİL EVİ
|Blok=G, BağBölNo=7, Arsa Pay/Payda=12,00/73,00, Payına Düşen=235,80 m²
|933
|BİTEZ
|Okul Ve Arsası
|6.998,10 m²
|934
|BİTEZ
|Arsa
|1.765,73 m²
|935
|BİTEZ
|Ham Toprak—-
|997,79 m²
|936
|BİTEZ
|Ham Toprak—-
|2.126,63 m²
|937
|ORTAKENT
|Eğitim Kampüsü Ve Arsası
|14.713,55 m²
|938
|ORTAKENT
|TARLA
|2.027,77 m²
|939
|ORTAKENT
|Tarla
|8.351,41 m²
|940
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|3.458,00 m²
|941
|ORTAKENT
|Tarla
|1.163,92 m²
|942
|ORTAKENT
|İNCİR BAHÇESİ
|1.495,69 m²
|943
|ORTAKENT
|Tarla
|11.299,68 m²
|944
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|9.186,78 m²
|945
|ORTAKENT
|İki Kat Betonarme Okul Ve Arsası
|8.506,20 m²
|946
|ORTAKENT
|Çelebi Adası
|122.437,86 m²
|947
|ORTAKENT
|Öğretmen Evi Olan Okul Ve Uygulama Bahçesi
|7.012,42 m²
|948
|ORTAKENT
|Cami Ve Avlusu
|667,32 m²
|949
|ORTAKENT
|Arsa
|198,69 m²
|950
|ORTAKENT
|Arsa
|83,93 m²
|951
|ORTAKENT
|Arsa
|23,96 m²
|952
|ORTAKENT
|Evi Olan Tarla
|2.759,59 m²
|953
|ORTAKENT
|Tarla
|1.569,21 m²
|954
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|4.026,79 m²
|955
|ORTAKENT
|KARGİR LOJMAN,DEPO VE SAĞLIK OCAĞI
|1.888,39 m²
|956
|ORTAKENT
|Arsa
|50.917,70 m²
|957
|ORTAKENT
|Arsa
|46.292,76 m²
|958
|ORTAKENT
|Tarla
|926,31 m²
|959
|ORTAKENT
|Tarla
|1.905,50 m²
|960
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|3.908,23 m²
|961
|ORTAKENT
|Tarla
|557,75 m²
|962
|ORTAKENT
|Tarla
|3.327,06 m²
|963
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|51.831,47 m²
|964
|ORTAKENT
|Arsa
|1.701,08 m²
|965
|ORTAKENT
|Arsa
|1.456,28 m²
|966
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|278.157,31 m²
|967
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|44.691,77 m²
|968
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|176.398,16 m²
|969
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|104.465,06 m²
|970
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|186.780,40 m²
|971
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|105.218,48 m²
|972
|ORTAKENT
|Ham Toprak
|80.758,45 m²
|973
|ORTAKENT
|Arsa
|419,54 m²
|974
|ORTAKENT
|Arsa
|205.027,68 m²
|975
|ORTAKENT
|Arsa
|14.129,23 m²
|976
|ORTAKENT
|Arsa
|383,12 m²
|977
|ÇİFTLİK
|TARLA
|4.485,06 m²
|978
|AKYARLAR
|Arsa
|6.876,32 m²
|979
|AKYARLAR
|Tarla
|14.501,56 m²
|980
|AKYARLAR
|Tarla
|196.871,06 m²
|981
|AKYARLAR
|Tuzla Adası
|2.070,33 m²
|982
|AKYARLAR
|TARLA
|17.947,69 m²
|983
|AKYARLAR
|Tarla
|4.819,90 m²
|984
|AKYARLAR
|Tarla
|1.060,90 m²
|985
|AKYARLAR
|Tarla
|2.846,92 m²
|986
|AKYARLAR
|Arsa
|245,15 m²
|987
|AKYARLAR
|Cami Ve Avlusu
|256,30 m²
|988
|AKYARLAR
|Gümrük Binası Ve Bahçesi
|133,25 m²
|989
|AKYARLAR
|Tarla
|260.495,08 m²
|990
|AKYARLAR
|Tarla
|196.384,36 m²
|991
|AKYARLAR
|Ham Toprak
|48.155,81 m²
|992
|AKYARLAR
|Tarla
|18.199,86 m²
|993
|AKYARLAR
|Kargı Adası
|20.779,24 m²
|994
|AKYARLAR
|Tarla
|907,53 m²
|995
|AKYARLAR
|Tarla
|43.691,25 m²
|996
|AKYARLAR
|Tarla
|4.772,08 m²
|997
|AKYARLAR
|Tarla
|29.637,74 m²
|998
|AKYARLAR
|Tarla
|39.342,23 m²
|999
|AKYARLAR
|Tarla
|18.255,15 m²
|1000
|AKYARLAR
|Tarla
|10.243,29 m²
|1001
|AKYARLAR
|Tarla
|59.707,31 m²
|1002
|AKYARLAR
|Tarla
|19.968,47 m²
|1003
|AKYARLAR
|Tarla
|6.780,88 m²
|1004
|AKYARLAR
|Tarla
|632,77 m²
|1005
|AKYARLAR
|Tarla
|6.419,10 m²
|1006
|AKYARLAR
|Tarla
|42,79 m²
|1007
|AKYARLAR
|Arsa
|2.232,91 m²
|1008
|AKYARLAR
|Tarla
|25.188,87 m²
|1009
|AKYARLAR
|Arsa
|1.000,58 m²
|1010
|AKYARLAR
|Arsa
|2.013,25 m²
|1011
|AKYARLAR
|Arsa
|2.136,81 m²
|1012
|AKYARLAR
|Arsa
|6.903,69 m²
|1013
|AKYARLAR
|Tarla
|10.815,45 m²
|1014
|AKYARLAR
|Tarla
|13.627,63 m²
|1015
|AKYARLAR
|Okul Ve Uygulama Bahçesi
|2.061,79 m²
|1016
|KARAKAYA
|Ham Toprak
|804,26 m²
|1017
|KARAKAYA
|Ham Toprak
|517,37 m²
|1018
|KARAKAYA
|Tarla
|14.961,89 m²
|1019
|KARAKAYA
|Arsa
|44,32 m²
|1020
|KARAKAYA
|Kargir Camii Ve Avlu
|471,21 m²
|1021
|KARAKAYA
|Kargir Ev
|26,19 m²
|1022
|KARAKAYA
|Arsa
|701,11 m²
|1023
|KARAKAYA
|Ada
|7.343,77 m²
|1024
|KARAKAYA
|Fener Ada
|122.370,41 m²
|1025
|KARAKAYA
|Büyük Kiremitli Ada
|459.831,22 m²
|1026
|KARAKAYA
|Küçük Kiremit Ada
|177.860,15 m²
|1027
|KARAKAYA
|İlkokul Ve Avlusu
|2.850,52 m²
|1028
|KARAKAYA
|Bahçeli Ev
|627,97 m²
|1029
|KARAKAYA
|Bahçeli Ev
|519,61 m²
|1030
|KARAKAYA
|ARSA
|1.155,97 m²
|1031
|KARAKAYA
|Bahçeli Ev
|1.101,70 m²
|1032
|KARAKAYA
|Bahçeli Ev
|614,64 m²
|1033
|KARAKAYA
|Tarla
|397,04 m²
|1034
|KARAKAYA
|Zeytinli Tarla
|3.441,41 m²
|1035
|KARAKAYA
|Camii
|140,11 m²
|1036
|KARAKAYA
|Tarla
|20.135,59 m²
|1037
|KARAKAYA
|Tarla
|8.842,08 m²
|1038
|KARAKAYA
|TARLA
|6.132,63 m²
|1039
|KARAKAYA
|Kayalık
|4.097,84 m²
|1040
|KARAKAYA
|Arsa
|50.987,11 m²
|1041
|KARAKAYA
|Arsa
|11.399,75 m²
|1042
|KARAKAYA
|İncir Bahçesi
|771,04 m²
|1043
|KARAKAYA
|Arsa
|652,53 m²
|1044
|KARAKAYA
|Tarla
|5.476,33 m²
|1045
|KARAKAYA
|Tarla
|13.582,47 m²
|1046
|KARAKAYA
|Tarla
|3.335,14 m²
|1047
|KARAKAYA
|Ham Toprak Kayalık Ve Taşlık
|27.914,93 m²
|1048
|KARAKAYA
|Ham Toprak Kayalık Ve Taşlık
|31.425,26 m²
|1049
|KONACIK
|Arsa
|2.575,06 m²
|1050
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|14.268,99 m²
|1051
|GÜVERCİNLİK
|İncirlik Olan Zeytinlik
|60.442,56 m²
|1052
|GÜVERCİNLİK
|Delicelik Ve Pırnallık
|24.911,89 m²
|1053
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik
|4.919,59 m²
|1054
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik
|2.332,46 m²
|1055
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik Ve Delicelik
|5.185,18 m²
|1056
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik Ve Delicelik
|7.070,92 m²
|1057
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik Ve Delicelik
|2.577,55 m²
|1058
|GÜVERCİNLİK
|Fundalık Ve Delicelik
|10.525,17 m²
|1059
|GÜVERCİNLİK
|Ormanlık Saha
|4.665.863,05 m²
|1060
|GÜVERCİNLİK
|Delicelik
|157.439,95 m²
|1061
|GÜVERCİNLİK
|Delicelik
|18.331,22 m²
|1062
|GÜVERCİNLİK
|Delicelik
|348.533,79 m²
|1063
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|261,63 m²
|1064
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|726,75 m²
|1065
|GÜVERCİNLİK
|tarla
|518,61 m²
|1066
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|348,34 m²
|1067
|GÜVERCİNLİK
|ZEYTİNLİK
|14.835,36 m²
|1068
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik
|487,17 m²
|1069
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|306,51 m²
|1070
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|32,77 m²
|1071
|GÜVERCİNLİK
|Garaj
|75,56 m²
|1072
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|419,81 m²
|1073
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|409,88 m²
|1074
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik
|584,23 m²
|1075
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|232,33 m²
|1076
|GÜVERCİNLİK
|Tarla
|188,15 m²
|1077
|GÜVERCİNLİK
|Zeytinlik
|755,06 m²
|1078
|GÜVERCİNLİK
|İncirlik Olan Zeytinlik
|43.670,41 m²
|1079
|KIZILAĞAÇ
|Orman
|89.087,24 m²
|1080
|KIZILAĞAÇ
|Orman
|45.830,39 m²
|1081
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|335.421,40 m²
|1082
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|183.503,43 m²
|1083
|KIZILAĞAÇ
|Camii Ve Avlusu
|473,27 m²
|1084
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|71.605,73 m²
|1085
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|19.976,31 m²
|1086
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|14.414,57 m²
|1087
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|19.850,48 m²
|1088
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|416,45 m²
|1089
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|1.627,63 m²
|1090
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|21.969,98 m²
|1091
|KIZILAĞAÇ
|Ham Toprak
|4.231,69 m²
|1092
|KIZILAĞAÇ
|ZEYTİNLİK
|47.429,32 m²
|1093
|KIZILAĞAÇ
|Dere Yatağı
|1.284,16 m²
|1094
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|3.471,61 m²
|1095
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|32.066,77 m²
|1096
|KIZILAĞAÇ
|Ham Toprak
|746,48 m²
|1097
|KIZILAĞAÇ
|Kargir Camii Ve Avlusu
|240,13 m²
|1098
|KIZILAĞAÇ
|Kargir Okul Ve Uygulama Bahçesi
|6.403,64 m²
|1099
|KIZILAĞAÇ
|Kargir Camii
|268,60 m²
|1100
|KIZILAĞAÇ
|HAM TOPRAK
|15.573,00 m²
|1101
|KIZILAĞAÇ
|Camii Ve Avlusu
|133,03 m²
|1102
|KIZILAĞAÇ
|DELİCELİK
|43.651,95 m²
|1103
|KIZILAĞAÇ
|Delicelik
|8.499,68 m²
|1104
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|10665,55 m²
|1105
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|9.844,72 m²
|1106
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|7.512,22 m²
|1107
|KIZILAĞAÇ
|Delicelik
|3.454,91 m²
|1108
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|3.120,12 m²
|1109
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|1.540,02 m²
|1110
|KIZILAĞAÇ
|TARLA
|3.125,07 m²
|1111
|KIZILAĞAÇ
|Ham Toprak
|9.893,61 m²
|1112
|KIZILAĞAÇ
|Ham Toprak
|584,56 m²
|1113
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|9.040,17 m²
|1114
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|1.416,25 m²
|1115
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|553,22 m²
|1116
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|838,73 m²
|1117
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|1.597,04 m²
|1118
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|1.504,08 m²
|1119
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|6.684,49 m²
|1120
|KIZILAĞAÇ
|Taşlık Ve Delicelik
|5.839,84 m²
|1121
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|1.204,17 m²
|1122
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|1926,17 m²
|1123
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|2.161,68 m²
|1124
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|6.924,77 m²
|1125
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|7.186,44 m²
|1126
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|941,33 m²
|1127
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|1.098,28 m²
|1128
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|2.440,13 m²
|1129
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|446,49 m²
|1130
|KIZILAĞAÇ
|Çamlık,Çalılık
|631,94 m²
|1131
|KIZILAĞAÇ
|ZEYTİNLİK
|10.700,01 m²
|1132
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|16.913,84 m²
|1133
|KIZILAĞAÇ
|Çalılık Taşlık
|18.874,74 m²
|1134
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|15.379,09 m²
|1135
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|2.884,08 m²
|1136
|KIZILAĞAÇ
|Çalılık,Taşlık
|5.772,79 m²
|1137
|KIZILAĞAÇ
|Çalılık,Taşlık
|9.205,51 m²
|1138
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|4.982,59 m²
|1139
|KIZILAĞAÇ
|Çalılık,Taşlık
|826,15 m²
|1140
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|2.358,06 m²
|1141
|KIZILAĞAÇ
|Çalılık,Taşlık
|292,29 m²
|1142
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|3.965,14 m²
|1143
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|1.239,31 m²
|1144
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|1.374,78 m²
|1145
|KIZILAĞAÇ
|Çamlık,Çalılık,Taşlık
|2.505,32 m²
|1146
|KIZILAĞAÇ
|Çamlık,Çalılık
|2.714,48 m²
|1147
|KIZILAĞAÇ
|Tarla
|8.994,28 m²
|1148
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|58,94 m²
|1149
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|190,97 m²
|1150
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|571,01 m²
|1151
|KIZILAĞAÇ
|Taşlık Çalılık
|356,24 m²
|1152
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|362,41 m²
|1153
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|152,57 m²
|1154
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinlik
|1.601,84 m²
|1155
|KIZILAĞAÇ
|ZEYTİNLİK
|1.625,99 m²
|1156
|KIZILAĞAÇ
|Taşlık Çalılık
|739,09 m²
|1157
|KIZILAĞAÇ
|Taşlık Çalılık
|4.089,36 m²
|1158
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|10.261,11 m²
|1159
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|651,41 m²
|1160
|KIZILAĞAÇ
|Devlet Çam Ormanı
|15.571,51 m²
|1161
|KIZILAĞAÇ
|Ham Toprak
|4.764,94 m²
|1162
|KIZILAĞAÇ
|Orman
|87.459,73 m²
|1163
|KIZILAĞAÇ
|Orman
|13.971,17 m²
|1164
|KIZILAĞAÇ
|ZEYTİNLİK
|13.057,43 m²
|1165
|KIZILAĞAÇ
|Zeytinli Tarla
|14.717,68 m²
|1166
|KIZILAĞAÇ
|Orman
|666,19 m²
|1167
|KIZILAĞAÇ
|Orman
|418,16 m²
|1168
|TORBA
|ORMAN
|52.997,54 m²
|1169
|TORBA
|Orman
|83.355,14 m²
|1170
|TORBA
|Kargir Gazino Ve İskele
|527,81 m²
|1171
|TORBA
|Büyük İkizadası
|182.126,32 m²
|1172
|TORBA
|Küçük İkizadası
|182.757,84 m²
|1173
|TORBA
|Zeytinlik
|22.918,51 m²
|1174
|TORBA
|Tarla
|1.539,66 m²
|1175
|TORBA
|Tarla
|10.525,00 m²
|1176
|TORBA
|Tarla
|19130,54 m²
|1177
|TORBA
|TARLA
|3608,54 m²
|1178
|TORBA
|DAVALIDIR
|0,00 m²
|1179
|TORBA
|Zeytinli Tarla
|5.493,50 m²
|1180
|TORBA
|Tarla
|836,21 m²
|1181
|TORBA
|Ham Toprak
|126,78 m²
|1182
|TORBA
|Ham Toprak
|1.960,66 m²
|1183
|TORBA
|Ham Toprak
|22.511,27 m²
|1184
|TORBA
|Ham Toprak
|121,19 m²
|1185
|TORBA
|Delicelik Ve Kısmen Zeytinlik
|3.483,18 m²
|1186
|TORBA
|Delicelik Ve Kısmen Zeytinlik
|1.794,49 m²
|1187
|TORBA
|Delicelik Ve Kısmen Zeytinlik
|1.300,69 m²
|1188
|TORBA
|Arsa
|399,99 m²
|1189
|TORBA
|Arsa
|318,42 m²
|1190
|TORBA
|Kargir Ev Ve Arsa
|400,45 m²
|1191
|TORBA
|Arsa
|923,48 m²
|1192
|TORBA
|Orman
|28.884,20 m²
|1193
|TORBA
|Devlet Ormanı
|29.659,07 m²
|1194
|TORBA
|İçinde Tek Katlı Kargir Ev Olan Zeytinlik
|12.466,66 m²
|1195
|TORBA
|Zeytinlik
|9.338,20 m²
|1196
|TORBA
|Zeytinli Tarla
|22.829,76 m²
|1197
|TORBA
|Taşlık Çalılık
|780,26 m²
|1198
|TORBA
|İçinde Sarnıcı Olan Zeytinlik
|1.779,33 m²
|1199
|TORBA
|Zeytinlik
|4.719,13 m²
|1200
|TORBA
|Zeytinlik
|4.109,17 m²
|1201
|TORBA
|Zeytinlik
|8.025,63 m²
|1202
|TORBA
|Devlet Ormanı
|112.159,96 m²
|1203
|TORBA
|Devlet Ormanı
|7.914,05 m²
|1204
|TORBA
|Orman
|75.000,10 m²
|1205
|TORBA
|Çalılık
|14.791,75 m²
|1206
|TORBA
|Zeytinlik
|8.966,63 m²
|1207
|TORBA
|Zeytinlik
|15.341,82 m²
|1208
|TORBA
|Orman
|1.047,35 m²
|1209
|TORBA
|Orman
|142.968,52 m²
|1210
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|83,50 m²
|1211
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|105,40 m²
|1212
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|88,65 m²
|1213
|GÜVERCİNLİK
|Orman
|406,40 m²
|1214
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|6,09 m²
|1215
|GÜVERCİNLİK
|Orman
|95,83 m²
|1216
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|48,33 m²
|1217
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|24,23 m²
|1218
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|8,23 m²
|1219
|KIZILAĞAÇ
|ARSA
|18.250,19 m²
|1220
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|330,46 m²
|1221
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|17,13 m²
|1222
|KIZILAĞAÇ
|ORMAN
|14.661,69 m²
|1223
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|8.943,51 m²
|1224
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|95,02 m²
|1225
|GÜVERCİNLİK
|ORMAN
|21,32 m²
|1226
|MAZI
|TAŞLIK VE ÇALILIK
|4.944,87 m²
|1227
|GÖKÇEBEL
|Arsa
|2591,72 m²
|1228
|MAZI
|ÇAMLIK
|1.746,87 m²
|1229
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Zeytinli Tarla
|1.512,25 m²
|1230
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|4.376,01 m²
|1231
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Ham Toprak
|1.725,05 m²
|1232
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Zeytinli Tarla
|6.596,81 m²
|1233
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|5.424,56 m²
|1234
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla Ve Avlulu Kargir Ev
|2.553,30 m²
|1235
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|4.856,01 m²
|1236
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Çamlık
|549,87 m²
|1237
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Zeytinlik
|1.668,50 m²
|1238
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|8.642,57 m²
|1239
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|5.313,80 m²
|1240
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|13.093,53 m²
|1241
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|5.440,60 m²
|1242
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|3.313,34 m²
|1243
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|10.121,16 m²
|1244
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Okul Binası Ve Lojmanı
|3.493,01 m²
|1245
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Taşlık Çalılık Ve Delicelik
|3.321,23 m²
|1246
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Taşlık Ve Delicelik
|2.172,22 m²
|1247
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Hamtoprak
|2.621,76 m²
|1248
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|290,77 m²
|1249
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|30,52 m²
|1250
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|463,47 m²
|1251
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|2.342,07 m²
|1252
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|1.143,96 m²
|1253
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|4.912,58 m²
|1254
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|659,74 m²
|1255
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|615,48 m²
|1256
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Arsa
|126,50 m²
|1257
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|3.945,54 m²
|1258
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Avlulu Cami
|382,67 m²
|1259
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Orman
|3.300,27 m²
|1260
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Orman
|1.994,73 m²
|1261
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Taşlık Çalılık
|1.448,42 m²
|1262
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Taşlık Çalılık
|1.090,60 m²
|1263
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|2.744,50 m²
|1264
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Çamlık
|1.958,17 m²
|1265
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Çamlık
|1.027,70 m²
|1266
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık
|6.813,98 m²
|1267
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Orman
|1.268,28 m²
|1268
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|726,34 m²
|1269
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Zeytinli Tarla
|5.690,67 m²
|1270
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|296,55 m²
|1271
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|54,49 m²
|1272
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|184,23 m²
|1273
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|521,85 m²
|1274
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|6.187,89 m²
|1275
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla
|3.662,36 m²
|1276
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Zeytinli Tarla
|24.950,34 m²
|1277
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Tarla Ve Çalılık
|16.090,14 m²
|1278
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|566,01 m²
|1279
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|360,61 m²
|1280
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|567,87 m²
|1281
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|559,35 m²
|1282
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|828,98 m²
|1283
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Çalılık
|1.026,63 m²
|1284
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık
|56.581,11 m²
|1285
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Ham Toprak
|3.558,95 m²
|1286
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ham Toprak
|2.657,86 m²
|1287
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ham Toprak
|2.315,65 m²
|1288
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Ham Toprak
|1.988,01 m²
|1289
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çalılık Ve Ham Toprak
|2.922,28 m²
|1290
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Çamlık Ve Ham Toprak
|2.282,03 m²
|1291
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Harman Yeri
|35,48 m²
|1292
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Mera
|2.576,50 m²
|1293
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Mera
|9.567,33 m²
|1294
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Mera
|1.384,35 m²
|1295
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Mera
|1.236,77 m²
|1296
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Mera
|1.062,77 m²
|1297
|YENİKÖY(KARAOVA)
|Mera
|964,98 m²
|1298
|MAZI
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|11.169,95 m²
|1299
|AKYARLAR
|MERA
|1.833.279,26 m²
|1300
|AKYARLAR
|MERA
|28.498,30 m²
|1301
|AKYARLAR
|MERA
|9.743,99 m²
|1302
|AKYARLAR
|MERA
|11.623,59 m²
|1303
|AKYARLAR
|MERA
|2.926,59 m²
|1304
|AKYARLAR
|MERA
|501,00 m²
|1305
|AKYARLAR
|MERA
|697,15 m²
|1306
|AKYARLAR
|TÜRBİN ALANI
|10.332,18 m²
|1307
|AKYARLAR
|YOL
|1.065,70 m²
|1308
|AKYARLAR
|TÜRBİN ALANI
|8.737,36 m²
|1309
|AKYARLAR
|TÜRBİN ALANI
|18.769,00 m²
|1310
|AKYARLAR
|TÜRBİN ALANI
|12.574,37 m²
|1311
|AKYARLAR
|YOL
|12.054,91 m²
|1312
|MUMCULAR
|ZEYTİNLİK
|4.487,47 m²
|1313
|BAHCEYAKASI
|Zeytinlik
|3.313,09 m²
|1314
|BAHCEYAKASI
|Aşılık
|7.480,33 m²
|1315
|BAHCEYAKASI
|Kargir Cami Ve Avlusu
|727,09 m²
|1316
|BAHCEYAKASI
|Kargir Okul Ve Avlusu
|3.855,25 m²
|1317
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|484,81 m²
|1318
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|113,59 m²
|1319
|BAHCEYAKASI
|Isale Hattı Ve Yol
|748,36 m²
|1320
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|1.642,02 m²
|1321
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|391,96 m²
|1322
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|669,97 m²
|1323
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Vee Yol
|741,68 m²
|1324
|BAHCEYAKASI
|Boruhattı Veyol
|543,31 m²
|1325
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|1.434,84 m²
|1326
|BAHCEYAKASI
|İsale Hattı Ve Yol
|704,63 m²
|1327
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|456,57 m²
|1328
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|694,20 m²
|1329
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|636,47 m²
|1330
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|300,41 m²
|1331
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|1.540,23 m²
|1332
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|40,90 m²
|1333
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|379,92 m²
|1334
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|24,96 m²
|1335
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|239,81 m²
|1336
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|494,39 m²
|1337
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|374,19 m²
|1338
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|523,44 m²
|1339
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|1.564,95 m²
|1340
|BAHCEYAKASI
|Boru Hattı Ve Yol
|622,91 m²
|1341
|BAHCEYAKASI
|Zeytinlik
|272,12 m²
|1342
|BAHCEYAKASI
|Çalılık
|1.285,89 m²
|1343
|BAHCEYAKASI
|Çalılık
|990,85 m²
|1344
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|277,89 m²
|1345
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|1.743,57 m²
|1346
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|8.861,70 m²
|1347
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|5.728,17 m²
|1348
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|496,28 m²
|1349
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|308,58 m²
|1350
|MUMCULAR
|HAM TOPRAK
|2.410,13 m²
|1351
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|40,06 m²
|1352
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|30,65 m²
|1353
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|50,34 m²
|1354
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|194,33 m²
|1355
|MUMCULAR
|Ham Toprak
|69,50 m²
|1356
|ÇÖMLEKÇİ
|Zeytinlik
|2.463,47 m²
|1357
|ÇÖMLEKÇİ
|İçinde Çam Ağaçları Bulunan Tarla
|9.991,33 m²
|1358
|ÇÖMLEKÇİ
|ARSA
|4.809,00 m²
|1359
|ÇÖMLEKÇİ
|Kargir Okul Ve Avlusu
|2.802,14 m²
|1360
|ÇÖMLEKÇİ
|Tarla
|5.256,67 m²
|1361
|ÇÖMLEKÇİ
|Tarla
|3.154,59 m²
|1362
|ÇÖMLEKÇİ
|Çamlık
|3.439,76 m²
|1363
|ÇÖMLEKÇİ
|Delicelik
|18.844,65 m²
|1364
|ÇÖMLEKÇİ
|Delicelik
|5.620,92 m²
|1365
|ÇÖMLEKÇİ
|Kargir Cami Ve Avlusu
|457,66 m²
|1366
|ÇÖMLEKÇİ
|Zeytinlik
|2.189,95 m²
|1367
|ÇÖMLEKÇİ
|Delicelik
|13.337,54 m²
|1368
|ÇÖMLEKÇİ
|Delicelik
|3.566,31 m²
|1369
|ÇÖMLEKÇİ
|Arsa
|76,05 m²
|1370
|ÇÖMLEKÇİ
|KARGİR EV VE AVLU
|532,83 m²
|1371
|ÇÖMLEKÇİ
|Zeytinlik
|11.791,84 m²
|1372
|GÖKPINAR
|Orman
|5.045,88 m²
|1373
|GÖKPINAR
|Orman
|5.957,92 m²
|1374
|GÖKPINAR
|Orman
|4.635,66 m²
|1375
|GÖKPINAR
|Orman
|9.609,39 m²
|1376
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|2.456,91 m²
|1377
|GÖKPINAR
|Çamlık
|285,57 m²
|1378
|GÖKPINAR
|Çamlık
|3.243,46 m²
|1379
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.748,17 m²
|1380
|GÖKPINAR
|Çamlık
|6.534,94 m²
|1381
|GÖKPINAR
|Orman
|3.642,63 m²
|1382
|GÖKPINAR
|Orman
|5.437,21 m²
|1383
|GÖKPINAR
|Orman
|1.533,70 m²
|1384
|GÖKPINAR
|Çalılık Ve Çamlık
|1.237,12 m²
|1385
|GÖKPINAR
|Orman
|2.025,55 m²
|1386
|GÖKPINAR
|Cami Ve Lojman Ve Arsası
|626,93 m²
|1387
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|887,90 m²
|1388
|GÖKPINAR
|Çalılık Ve Taşlık
|591,41 m²
|1389
|GÖKPINAR
|Çalılık Ve Çamlık
|1.016,90 m²
|1390
|GÖKPINAR
|Taşlık-Kayalık
|3.153,56 m²
|1391
|GÖKPINAR
|Taşlık Kayalık, Çalılık
|2.771,99 m²
|1392
|GÖKPINAR
|Orman
|4.173,12 m²
|1393
|GÖKPINAR
|Orman
|2.947,96 m²
|1394
|GÖKPINAR
|Çamlık
|3.767,79 m²
|1395
|GÖKPINAR
|Orman
|3.366,21 m²
|1396
|GÖKPINAR
|Orman
|2.442,19 m²
|1397
|GÖKPINAR
|Orman
|5.101,77 m²
|1398
|GÖKPINAR
|Orman
|1.687,06 m²
|1399
|GÖKPINAR
|Orman
|604,71 m²
|1400
|GÖKPINAR
|Kültür Varlığı Ve Tarihi Anıt
|597,05 m²
|1401
|GÖKPINAR
|Orman
|7.673,33 m²
|1402
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|346,32 m²
|1403
|GÖKPINAR
|Çalılık Ve Çamlık
|1.147,99 m²
|1404
|GÖKPINAR
|Çalılık Ve Çamlık
|875,32 m²
|1405
|GÖKPINAR
|Çalılık Ve Çamlık
|1.664,12 m²
|1406
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|590,14 m²
|1407
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.582,49 m²
|1408
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|2.088,65 m²
|1409
|GÖKPINAR
|Orman
|1.021,75 m²
|1410
|GÖKPINAR
|Orman
|1.365,63 m²
|1411
|GÖKPINAR
|Orman
|4.082,13 m²
|1412
|GÖKPINAR
|Orman
|589,36 m²
|1413
|GÖKPINAR
|Orman
|540,83 m²
|1414
|GÖKPINAR
|Orman
|8.839,89 m²
|1415
|GÖKPINAR
|Orman
|5.501,52 m²
|1416
|GÖKPINAR
|Orman
|2.105,34 m²
|1417
|GÖKPINAR
|Orman
|3.054,33 m²
|1418
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|378,78 m²
|1419
|GÖKPINAR
|Orman
|695,74 m²
|1420
|GÖKPINAR
|Davalı
|10.979,95 m²
|1421
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|719,32 m²
|1422
|GÖKPINAR
|Çamlık
|3.167,11 m²
|1423
|GÖKPINAR
|Çamlık
|712,90 m²
|1424
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.996,25 m²
|1425
|GÖKPINAR
|Orman
|3.233,32 m²
|1426
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|17.771,46 m²
|1427
|GÖKPINAR
|Orman
|15.582,80 m²
|1428
|GÖKPINAR
|Çamlık
|3.091,90 m²
|1429
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|496,30 m²
|1430
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|1.365,33 m²
|1431
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|1.034,30 m²
|1432
|GÖKPINAR
|Orman
|484,72 m²
|1433
|GÖKPINAR
|Çalılık
|86,27 m²
|1434
|GÖKPINAR
|Çalılık
|269,36 m²
|1435
|GÖKPINAR
|Zeytinlik
|317,68 m²
|1436
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|475,61 m²
|1437
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|706,71 m²
|1438
|GÖKPINAR
|Çamlık
|3.873,74 m²
|1439
|GÖKPINAR
|Çamlık
|788,55 m²
|1440
|GÖKPINAR
|Orman
|650,06 m²
|1441
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|1.511,58 m²
|1442
|GÖKPINAR
|ÇAMLIK VE ÇALILIK
|1.517,03 m²
|1443
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|1.564,56 m²
|1444
|GÖKPINAR
|Orman
|1.110,15 m²
|1445
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|857,38 m²
|1446
|GÖKPINAR
|Orman
|1.947,74 m²
|1447
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|208,53 m²
|1448
|GÖKPINAR
|Çamlık
|528,30 m²
|1449
|GÖKPINAR
|Çamlık
|467,82 m²
|1450
|GÖKPINAR
|Çamlık
|465,38 m²
|1451
|GÖKPINAR
|Çamlık
|594,21 m²
|1452
|GÖKPINAR
|Orman
|1.522,95 m²
|1453
|GÖKPINAR
|Orman
|2.139,17 m²
|1454
|GÖKPINAR
|Orman
|7.990,01 m²
|1455
|GÖKPINAR
|Davalı
|1.253,36 m²
|1456
|GÖKPINAR
|Çamlık
|872,83 m²
|1457
|GÖKPINAR
|Çamlık
|149,84 m²
|1458
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|1.093,89 m²
|1459
|GÖKPINAR
|Çamlık
|4.950,07 m²
|1460
|GÖKPINAR
|Orman
|7.872,06 m²
|1461
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.258,47 m²
|1462
|GÖKPINAR
|Orman
|747,31 m²
|1463
|GÖKPINAR
|Orman I
|5.215,98 m²
|1464
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.032,45 m²
|1465
|GÖKPINAR
|Çamlık
|2.203,37 m²
|1466
|GÖKPINAR
|Çamlık
|4.178,58 m²
|1467
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.144,94 m²
|1468
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|1.123,67 m²
|1469
|GÖKPINAR
|Tarla
|4.829,48 m²
|1470
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|921,16 m²
|1471
|GÖKPINAR
|Davalı
|2.129,10 m²
|1472
|GÖKPINAR
|Orman
|663,29 m²
|1473
|GÖKPINAR
|Orman
|679,26 m²
|1474
|GÖKPINAR
|Orman
|1.288,02 m²
|1475
|GÖKPINAR
|Orman
|4.035,71 m²
|1476
|GÖKPINAR
|Orman
|1.601,31 m²
|1477
|GÖKPINAR
|Orman
|569,61 m²
|1478
|GÖKPINAR
|Orman
|2.609,24 m²
|1479
|GÖKPINAR
|Orman
|3.585,19 m²
|1480
|GÖKPINAR
|Çamlık Ve Çalılık
|721,81 m²
|1481
|GÖKPINAR
|Tarla
|2.156,24 m²
|1482
|GÖKPINAR
|Orman
|2.946,51 m²
|1483
|GÖKPINAR
|Orman
|146,69 m²
|1484
|GÖKPINAR
|Orman
|2.257,78 m²
|1485
|GÖKPINAR
|Çamlık
|655,70 m²
|1486
|GÖKPINAR
|Çamlık
|2.012,03 m²
|1487
|GÖKPINAR
|Orman
|4.285,67 m²
|1488
|GÖKPINAR
|Orman
|4.991,62 m²
|1489
|GÖKPINAR
|Orman
|1.539,24 m²
|1490
|GÖKPINAR
|Orman
|6.293,62 m²
|1491
|GÖKPINAR
|Orman
|2.043,15 m²
|1492
|GÖKPINAR
|Orman
|962,10 m²
|1493
|GÖKPINAR
|Okul Binası Ve Lojman Ve Bahçesi
|1.117,39 m²
|1494
|GÖKPINAR
|Orman
|1.102,54 m²
|1495
|GÖKPINAR
|Orman
|2.904,69 m²
|1496
|GÖKPINAR
|Orman
|3.226,81 m²
|1497
|GÖKPINAR
|Çamlık
|1.237,14 m²
|1498
|GÖKPINAR
|Orman
|1.057,05 m²
|1499
|GÖKPINAR
|Çamlık
|447,79 m²
|1500
|GÖKPINAR
|Orman
|813,91 m²
|1501
|GÖKPINAR
|ORMAN
|4.529,80 m²
|1502
|GÖKPINAR
|Orman
|1.069,44 m²
|1503
|GÖKPINAR
|Orman
|1.048.259,33 m²
|1504
|GÖKPINAR
|Orman
|2.042,79 m²
|1505
|GÖKPINAR
|Orman
|1.859,43 m²
|1506
|GÖKPINAR
|Orman
|1.193,65 m²
|1507
|GÖKPINAR
|Çamlık
|224,87 m²
|1508
|GÖKPINAR
|Orman
|12.678,94 m²
|1509
|GÖKPINAR
|Orman
|721,67 m²
|1510
|GÖKPINAR
|Orman
|646,23 m²
|1511
|GÖKPINAR
|Orman
|360,63 m²
|1512
|GÖKPINAR
|Orman
|204,80 m²
|1513
|GÖKPINAR
|Orman
|686,34 m²
|1514
|GÖKPINAR
|Orman
|1.037,12 m²
|1515
|GÖKPINAR
|Orman
|1.573,86 m²
|1516
|GÖKPINAR
|Orman
|1.641,46 m²
|1517
|GÖKPINAR
|Orman
|865,86 m²
|1518
|GÖKPINAR
|Orman
|1.944,74 m²
|1519
|GÖKPINAR
|Orman
|3.570,45 m²
|1520
|GÖKPINAR
|Orman
|2.580,46 m²
|1521
|GÖKPINAR
|Orman
|2.743,65 m²
|1522
|GÖKPINAR
|Orman
|3.704,44 m²
|1523
|GÖKPINAR
|Davalı
|6.386,47 m²
|1524
|GÖKPINAR
|Çamlık
|569,44 m²
|1525
|GÖKPINAR
|Davalı
|2.244,89 m²
|1526
|GÖKPINAR
|Çamlık
|13.301,76 m²
|1527
|GÖKPINAR
|Orman
|5.160,89 m²
|1528
|GÖKPINAR
|ORMAN
|3.228,62 m²
|1529
|GÖKPINAR
|Çamlık
|3.559,53 m²
|1530
|GÖKPINAR
|Orman
|11.706,64 m²
|1531
|GÖKPINAR
|Çamlık
|5.117,78 m²
|1532
|GÖKPINAR
|Orman
|840,65 m²
|1533
|GÖKPINAR
|Çamlık
|588,23 m²
|1534
|GÖKPINAR
|Çamlık
|604,40 m²
|1535
|GÖKPINAR
|Orman
|110.106,59 m²
|1536
|GÖKPINAR
|Orman
|311.326,58 m²
|1537
|GÖKPINAR
|Orman
|286.149,54 m²
|1538
|GÖKPINAR
|Orman
|13.656.219,58 m²
|1539
|GÖKPINAR
|Orman
|238.296,05 m²
|1540
|GÖKPINAR
|Orman
|2.146,10 m²
|1541
|GÖKPINAR
|Taşlık ,Kayalık Ve Çalılık
|1.811,44 m²
|1542
|GÖKPINAR
|Orman
|516,28 m²
|1543
|GÖKPINAR
|Orman—-
|2.174,58 m²
|1544
|GÖKPINAR
|Orman
|656,98 m²
|1545
|GÖKPINAR
|Orman
|387,39 m²
|1546
|GÖKPINAR
|Orman
|909,42 m²
|1547
|GÖKPINAR
|Orman
|403,86 m²
|1548
|GÖKPINAR
|Orman
|1.092,68 m²
|1549
|GÖKPINAR
|Çamlık Çalılık
|284,52 m²
|1550
|GÖKPINAR
|Orman
|716,27 m²
|1551
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1.283,61 m²
|1552
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1.089,81 m²
|1553
|GÖKPINAR
|Orman—-
|2.179,34 m²
|1554
|GÖKPINAR
|Orman—-
|396,58 m²
|1555
|GÖKPINAR
|Orman—-
|293,20 m²
|1556
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1.946,86 m²
|1557
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1.038,09 m²
|1558
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1.359,88 m²
|1559
|GÖKPINAR
|Orman—-
|1.234,90 m²
|1560
|GÖKPINAR
|Orman—-
|2.702,41 m²
|1561
|GÖKPINAR
|Orman
|2.716,57 m²
|1562
|GÖKPINAR
|Orman
|1.946,61 m²
|1563
|GÖKPINAR
|Orman
|757,43 m²
|1564
|GÖKPINAR
|Orman
|1.083,00 m²
|1565
|GÖKPINAR
|Orman
|1.781,60 m²
|1566
|GÖKPINAR
|Orman
|2.441,35 m²
|1567
|GÖKPINAR
|Orman
|1.347,33 m²
|1568
|GÖKPINAR
|Orman
|1.404,68 m²
|1569
|GÖKPINAR
|Orman
|1.350,70 m²
|1570
|GÖKPINAR
|Orman
|984,02 m²
|1571
|GÖKPINAR
|Orman
|551,08 m²
|1572
|GÖKPINAR
|Orman
|43,97 m²
|1573
|GÖKPINAR
|Orman—-
|620,82 m²
|1574
|GÖKPINAR
|Orman—-
|558,35 m²
|1575
|GÖKPINAR
|Orman—-
|229,81 m²
|1576
|GÖKPINAR
|Orman
|1.539,26 m²
|1577
|GÖKPINAR
|Orman
|5.737,60 m²
|1578
|GÖKPINAR
|Orman
|3.307,27 m²
|1579
|GÖKPINAR
|Orman
|1.980,42 m²
|1580
|TORBA
|ORMAN
|15.223,08 m²
|1581
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|815,57 m²
|1582
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|223,59 m²
|1583
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|253.477,40 m²
|1584
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|23.609,73 m²
|1585
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|2.093,91 m²
|1586
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|8.064,04 m²
|1587
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|14.912,63 m²
|1588
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|6.363,34 m²
|1589
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|21.652,78 m²
|1590
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|5.426,42 m²
|1591
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|785,77 m²
|1592
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|856,27 m²
|1593
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|830,69 m²
|1594
|İSLAMHANELERİ
|Cami Ve Avlusu
|350,10 m²
|1595
|YAHŞİ
|Arsa
|6.106,32 m²
|1596
|İSLAMHANELERİ
|İlkokul,Öğretmen Evi Ve Bahçesi
|2.763,67 m²
|1597
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Kayalık
|7.053,10 m²
|1598
|İSLAMHANELERİ
|DAVALI
|0,00 m²
|1599
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|3.299,39 m²
|1600
|İSLAMHANELERİ
|Hali Arazi
|6.479,12 m²
|1601
|YAHŞİ
|Tarla
|40.644,38 m²
|1602
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|120,94 m²
|1603
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|15.381,20 m²
|1604
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak.
|4.306,15 m²
|1605
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak.
|1.542,64 m²
|1606
|YAHŞİ
|Tarla
|17102,34 m²
|1607
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|3.496,95 m²
|1608
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|1.095,51 m²
|1609
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak.
|10.601,99 m²
|1610
|YAHŞİ
|Çalılık
|6.766,18 m²
|1611
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|1.986,17 m²
|1612
|YAHŞİ
|Tarla
|2.914,27 m²
|1613
|YAHŞİ
|Ham Toprak
|12.666,57 m²
|1614
|YAHŞİ
|Kayalık
|6.246,94 m²
|1615
|YAHŞİ
|Tarla
|6.453,35 m²
|1616
|YAHŞİ
|Tarla
|12.060,12 m²
|1617
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Çalılık
|741,83 m²
|1618
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Çalılık
|3.135,17 m²
|1619
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Ve Ham Toprak
|9.343,08 m²
|1620
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Çalılık
|3.843,46 m²
|1621
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|1.143,90 m²
|1622
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak.
|5.770,27 m²
|1623
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|4.727,49 m²
|1624
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Çalılık
|1.148,35 m²
|1625
|İSLAMHANELERİ
|Tarla.
|3.392,97 m²
|1626
|İSLAMHANELERİ
|Tarla.
|1.387,86 m²
|1627
|İSLAMHANELERİ
|Tarla Ve Ham Toprak
|11.178,89 m²
|1628
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|3.875,97 m²
|1629
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak Ve Kayalık
|8.996,89 m²
|1630
|İSLAMHANELERİ
|Hamtoprak Ve Taşlık
|6.426,20 m²
|1631
|İSLAMHANELERİ
|Hamtoprak
|23.099,41 m²
|1632
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|1.446,70 m²
|1633
|YAHŞİ
|Arsa
|2.480,87 m²
|1634
|YAHŞİ
|Avlulu Kargir Cami
|616,75 m²
|1635
|YAHŞİ
|Tarla
|19.526,32 m²
|1636
|YAHŞİ
|Tarla
|8.648,88 m²
|1637
|YAHŞİ
|Tarla
|23.936,01 m²
|1638
|YAHŞİ
|Tarla
|22113,9 m²
|1639
|YAHŞİ
|Tarla
|32.336,09 m²
|1640
|YAHŞİ
|Tarla
|129.925,73 m²
|1641
|YAHŞİ
|Arsa
|3.360,37 m²
|1642
|YAHŞİ
|Taşlık
|10.812,02 m²
|1643
|YAHŞİ
|Tarla
|3.499,56 m²
|1644
|İSLAMHANELERİ
|Kışlak
|995525,59 m²
|1645
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|399,86 m²
|1646
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|376,05 m²
|1647
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|304,68 m²
|1648
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|2.106,05 m²
|1649
|YAHŞİ
|Taşlık Ve Çalılık
|12.763,57 m²
|1650
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|23.736,71 m²
|1651
|YAHŞİ
|Kayalık
|2.183,40 m²
|1652
|İSLAMHANELERİ
|Otlakiye
|14.935,93 m²
|1653
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|161,06 m²
|1654
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|348,98 m²
|1655
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|109,00 m²
|1656
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|70,54 m²
|1657
|İSLAMHANELERİ
|Arsa
|481,84 m²
|1658
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Kayalık
|4.176,97 m²
|1659
|YAHŞİ
|Taşlık,Çalılık
|66.898,21 m²
|1660
|İSLAMHANELERİ
|Taşlık Kayalık
|1.931,15 m²
|1661
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|4.652,14 m²
|1662
|İSLAMHANELERİ
|Ham Toprak
|66,09 m²
|1663
|YAHŞİ
|Arsa
|2.499,98 m²
|1664
|YAHŞİ
|Arsa
|346,39 m²
|1665
|YAHŞİ
|Taşlık Çalılık
|3.061,63 m²
|1666
|YAHŞİ
|Arsa
|4.877,06 m²
|1667
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|18.452,36 m²
|1668
|İSLAMHANELERİ
|Tarla
|190.504,63 m²
|1669
|KARAKAYA
|YOL
|1.719,29 m²
|1670
|KARAKAYA
|TÜRBİN ALANI
|18.861,08 m²
|1671
|KARAKAYA
|YOL
|10.057,96 m²
|1672
|KARAKAYA
|TÜRBİN ALANI
|18.769,00 m²
|1673
|KARAKAYA
|TÜRBİN ALANI
|18.769,00 m²
|1674
|KARAKAYA
|YOL
|6.303,53 m²
|1675
|KARAKAYA
|TÜRBİN ALANI
|18.735,66 m²
|1676
|KARAKAYA
|YOL
|3.052,50 m²
|1677
|KARAKAYA
|TÜRBİN ALANI
|1.144,67 m²
|1678
|GÖKPINAR
|Orman İçi Açıklık
|795,90 m²
|1679
|GÖKPINAR
|Orman
|1.165,10 m²
|1680
|ORTAKENT
|Arsa
|207,34 m²
|1681
|ORTAKENT
|2 KATLI BETONARME SOSYAL GÜVENLİK KURUM HİZMET BİNASI VE ARSASI
|2.925,35 m²
|1682
|ORTAKENT
|ARSA
|9178,88 m²
|1683
|PEKSİMET
|Kayalık
|4.763,50 m²
|1684
|PEKSİMET
|Tarla
|1.751,51 m²
|1685
|PEKSİMET
|Kayalık
|7.621,39 m²
|1686
|PEKSİMET
|Tarla
|16.234,26 m²
|1687
|PEKSİMET
|Tarla
|7.174,47 m²
|1688
|PEKSİMET
|Tarla
|27.369,79 m²
|1689
|PEKSİMET
|Kayalık
|8.845,90 m²
|1690
|PEKSİMET
|Kayalık
|16.581,18 m²
|1691
|PEKSİMET
|Harap Yel Değirmeni
|89,88 m²
|1692
|PEKSİMET
|Harap Yel Değirmeni
|107,46 m²
|1693
|PEKSİMET
|Kayalık
|5.565,20 m²
|1694
|PEKSİMET
|Arsa
|84,84 m²
|1695
|PEKSİMET
|Arsa
|60,20 m²
|1696
|PEKSİMET
|Arsa
|61,29 m²
|1697
|PEKSİMET
|Kargir Camii Ve Avlusu
|358,12 m²
|1698
|PEKSİMET
|Arsa
|57,27 m²
|1699
|PEKSİMET
|Taşlık
|3.282,34 m²
|1700
|PEKSİMET
|Kumsal
|631,68 m²
|1701
|PEKSİMET
|Arsa
|109,23 m²
|1702
|PEKSİMET
|Bina Ve Arsa
|169,51 m²
|1703
|PEKSİMET
|Arsa
|72,15 m²
|1704
|PEKSİMET
|Taşlık Çalılık
|14.409,59 m²
|1705
|PEKSİMET
|Çalılık
|24.519,61 m²
|1706
|PEKSİMET
|Çalılık
|2.086,48 m²
|1707
|PEKSİMET
|Çalılık
|6.272,57 m²
|1708
|PEKSİMET
|Çalılık Taşlık
|15.127,06 m²
|1709
|PEKSİMET
|Çalılık,Taşlık
|24.633,65 m²
|1710
|PEKSİMET
|Taşlık Kayalık
|347,51 m²
|1711
|PEKSİMET
|Çalılık
|46.657,50 m²
|1712
|PEKSİMET
|Çalılık Taşlık
|21.668,07 m²
|1713
|PEKSİMET
|Çalılık
|19.886,04 m²
|1714
|PEKSİMET
|Tarla
|10.056,41 m²
|1715
|PEKSİMET
|Avlulu Ahşap Cami Ve Lojmanı
|3.231,58 m²
|1716
|PEKSİMET
|Çalılık
|14.821,83 m²
|1717
|PEKSİMET
|Çalılık Taşlık
|48.468,33 m²
|1718
|PEKSİMET
|Çalılık Taşlık
|16.724,01 m²
|1719
|PEKSİMET
|Taşlık Kayalık
|457,79 m²
|1720
|PEKSİMET
|Çalılık
|9.685,49 m²
|1721
|PEKSİMET
|Harap Kilise Ve Arsası
|658,91 m²
|1722
|PEKSİMET
|Okul Ve Uygulama Bahçesi
|3.455,62 m²
|1723
|PEKSİMET
|Arsa
|11.906,82 m²
|1724
|PEKSİMET
|Kumsal
|1.574,93 m²
|1725
|PEKSİMET
|Küçük Ada
|6.434,26 m²
|1726
|DEREKÖY
|Çalılık
|965.765,66 m²
|1727
|DEREKÖY
|Çalılık
|22.812,32 m²
|1728
|DEREKÖY
|Çalılık
|403.283,77 m²
|1729
|DEREKÖY
|DAVALI
|0,00 m²
|1730
|DEREKÖY
|Çalılık
|22.092,21 m²
|1731
|DEREKÖY
|Çalılık
|179.484,83 m²
|1732
|DEREKÖY
|Taşlık Ve Çalılık
|20.564,64 m²
|1733
|DEREKÖY
|Dersane Okul Ve Bahçesi
|1.890,95 m²
|1734
|DEREKÖY
|Cami Ve Avlusu
|525,69 m²
|1735
|DEREKÖY
|Çalılık
|3.255,81 m²
|1736
|DEREKÖY
|Kayalık Taşlık Ve Çalılık
|26.277,56 m²
|1737
|DEREKÖY
|Çalılık
|19.680,37 m²
|1738
|DEREKÖY
|Arsa
|50,21 m²
|1739
|DEREKÖY
|Otlakiye
|34.060,37 m²
|1740
|DEREKÖY
|Çalılık
|4.359,27 m²
|1741
|DEREKÖY
|Arsa
|32,87 m²
|1742
|DEREKÖY
|Çalılık
|16.848,03 m²
|1743
|DEREKÖY
|Çalılık
|143.976,96 m²
|1744
|DEREKÖY
|Kayalık,Taşlık
|106.093,07 m²
|1745
|DEREKÖY
|Çalılık
|235.804,71 m²
|1746
|ÇİFTLİK
|Orman
|10.847,32 m²
|1747
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|8.543,43 m²
|1748
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|3.187,85 m²
|1749
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|4.211,91 m²
|1750
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|8.190,44 m²
|1751
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|8.583,69 m²
|1752
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|7.994,56 m²
|1753
|YAHŞİ
|TARLA
|2.612,73 m²
|1754
|YAHŞİ
|TARLA
|594,55 m²
|1755
|YAHŞİ
|TARLA
|129,17 m²
|1756
|YAHŞİ
|Arsa
|64.134,59 m²
|1757
|YAHŞİ
|TRAFO ARSASI
|61,33 m²
|1758
|AKYARLAR
|TÜRBİN ALANI
|12.987,61 m²
|1759
|AKYARLAR
|Taşlık
|1.261,17 m²
|1760
|AKYARLAR
|Taşlık
|1.150,50 m²
|1761
|ORTAKENT
|Arsa
|474,88 m²
|1762
|ORTAKENT
|HALİ ARAZİ
|31.751,36 m²
|1763
|SAZKÖY
|HAM TOPRAK
|5.687,19 m²
|1764
|SAZKÖY
|KANAL
|617,02 m²
|1765
|SAZKÖY
|HAM TOPRAK
|5.409,59 m²
|1766
|ÇİFTLİK
|ORMAN
|1.246,07 m²
|1767
|GÖKÇEBEL
|HALİ ARAZİ
|2.473,21 m²
|1768
|TEPECİK
|Kargir Ev Ve İncir Bahçesi
|6.314,34 m²
|1769
|TEPECİK
|Kargir Okul Ve Bahçe
|4.255,99 m²
|1770
|TEPECİK
|Avlulu Dükkan
|25,90 m²
|1771
|TURGUTREİS
|Otlakiye
|6.789,32 m²
|1772
|TURGUTREİS
|Sarnıç
|61,33 m²
|1773
|TURGUTREİS
|Yol
|12.857,99 m²
|1774
|TURGUTREİS
|Tarla
|6.438,50 m²
|1775
|TURGUTREİS
|Mera
|3.941.691,10 m²
|1776
|TURGUTREİS
|Türbin Alanı
|18.769,62 m²
|1777
|TURGUTREİS
|Yol
|13.026,32 m²
|1778
|TURGUTREİS
|Türbin Alanı
|19.950,48 m²
|1779
|TURGUTREİS
|Mera
|3.057,10 m²
|1780
|TURGUTREİS
|Yol
|1.040,81 m²
|1781
|TURGUTREİS
|Türbin Alanı
|8.436,78 m²
|1782
|TURGUTREİS
|Arsa
|2.801,39 m²
|1783
|TURGUTREİS
|Tarla
|18.974,52 m²
|1784
|TURGUTREİS
|Arsa
|11.352,56 m²
|1785
|TURGUTREİS
|Arsa
|143,35 m²
|1786
|TURGUTREİS
|Arsa
|979,13 m²
|1787
|TURGUTREİS
|Kargir Cami Ve Avlusu
|743,02 m²
|1788
|TURGUTREİS
|Arsa
|2.655,84 m²
|1789
|TURGUTREİS
|Arsa
|4.129,55 m²
|1790
|TURGUTREİS
|Arsa
|2.389,73 m²
|1791
|TURGUTREİS
|Arsa
|2.271,83 m²
|1792
|TURGUTREİS
|Tarla
|3.256,58 m²
|1793
|TURGUTREİS
|Tarla
|10.513,71 m²
|1794
|TURGUTREİS
|Tarla
|2.543,17 m²
|1795
|TURGUTREİS
|Arsa
|2.259,46 m²
|1796
|TURGUTREİS
|Ham Toprak
|5.577,38 m²
|1797
|TURGUTREİS
|Ham Toprak
|15.586,57 m²
|1798
|TURGUTREİS
|Arsa
|19.431,20 m²
|1799
|TURGUTREİS
|Arsa
|24,47 m²
|1800
|TURGUTREİS
|Arsa
|19,96 m²
|1801
|TURGUTREİS
|Arsa
|222,96 m²
|1802
|TURGUTREİS
|Arsa
|360,31 m²
|1803
|TURGUTREİS
|Arsa
|36,33 m²
|1804
|TURGUTREİS
|Arsa
|586,80 m²
|1805
|TURGUTREİS
|Ham Toprak
|35.369,72 m²
|1806
|TURGUTREİS
|Tarla
|19.847,76 m²
|1807
|TURGUTREİS
|Tarla
|1.074,41 m²
|1808
|TURGUTREİS
|Tarla
|979,47 m²
|1809
|TURGUTREİS
|Tarla
|650,47 m²
|1810
|TURGUTREİS
|Tarla
|9.341,78 m²
|1811
|TURGUTREİS
|Tarla
|4.905,45 m²
|1812
|TURGUTREİS
|Tarla
|8.543,04 m²
|1813
|TURGUTREİS
|Tarla
|9.195,47 m²
|1814
|TURGUTREİS
|Kargir Cami Ve Avlusu
|276,36 m²
|1815
|TURGUTREİS
|Mesken
|107,37 m²
|1816
|TURGUTREİS
|Arsa
|35,27 m²
|1817
|TURGUTREİS
|Arsa
|64,45 m²
|1818
|TURGUTREİS
|Kargir Ev
|46,41 m²
|1819
|TURGUTREİS
|Arsa
|4,52 m²
|1820
|TURGUTREİS
|Arsa
|511,09 m²
|1821
|TURGUTREİS
|Kargir Camii Ve Avlusu
|214,06 m²
|1822
|TURGUTREİS
|Arsa
|25,55 m²
|1823
|TURGUTREİS
|Arsa
|25,00 m²
|1824
|TURGUTREİS
|Tarla
|386,55 m²
|1825
|TURGUTREİS
|Tarla
|586,48 m²
|1826
|TURGUTREİS
|Sebze Bahçesi
|129,69 m²
|1827
|TURGUTREİS
|Tarla
|455,51 m²
|1828
|TURGUTREİS
|Sebze Bahçesi
|28,92 m²
|1829
|TURGUTREİS
|Arsa
|184,48 m²
|1830
|TURGUTREİS
|Arsa
|336,51 m²
|1831
|TURGUTREİS
|Arsa
|28,57 m²
|1832
|TURGUTREİS
|Arsa
|285,56 m²
|1833
|TURGUTREİS
|Tarla
|333,53 m²
|1834
|TURGUTREİS
|Arsa
|145,47 m²
|1835
|TURGUTREİS
|Arsa
|194,50 m²
|1836
|TURGUTREİS
|Arsa
|64,37 m²
|1837
|TURGUTREİS
|Arsa
|1.575,17 m²
|1838
|TURGUTREİS
|Arsa
|125,56 m²
|1839
|TURGUTREİS
|Arsa
|2.714,48 m²
|1840
|TURGUTREİS
|Arsa
|978,99 m²
|1841
|TURGUTREİS
|Bahçeli Kargir Tek Katlı Sağlık Ocağı
|3.913,67 m²
|1842
|TURGUTREİS
|Kargir Okul Ve Avlusu
|2.115,78 m²
|1843
|TURGUTREİS
|Ada
|727.439,07 m²
|1844
|TURGUTREİS
|DAVALI
|0,00 m²
|1845
|TURGUTREİS
|DAVALI
|0,00 m²
|1846
|TURGUTREİS
|Ada
|69.930,66 m²
|1847
|TURGUTREİS
|DAVALI
|0,00 m²
|1848
|TURGUTREİS
|Ada
|20.294,34 m²
|1849
|TURGUTREİS
|Ada
|11.621,56 m²
|1850
|TURGUTREİS
|Arsa
|139,42 m²
|1851
|ÇİFTLİK
|Tarla
|186,00 m²
|1852
|KONACIK
|Taşlık Çalılık Kayalık
|12.409,29 m²
|1853
|KONACIK
|Delicelik
|3.400,01 m²
|1854
|KONACIK
|Zeytinlik
|10.354,95 m²
|1855
|KONACIK
|Çalılık Taşlık
|15.534,96 m²
|1856
|KONACIK
|Arsa
|874.984,10 m²
|1857
|KONACIK
|Taşlık -Çalılık
|170,22 m²
|1858
|KONACIK
|Delicelik-Çalılık
|22.038,89 m²
|1859
|KONACIK
|Taşlık Kayalık
|11.068,23 m²
|1860
|KONACIK
|Taşlık Ve Çalılık
|2.466,32 m²
|1861
|KONACIK
|Zeytinlik
|1.974,75 m²
|1862
|KONACIK
|Davalı
|0,00 m²
|1863
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|3.128,23 m²
|1864
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|3.006,42 m²
|1865
|KONACIK
|Çalılık
|4.892,95 m²
|1866
|KONACIK
|Çalılık
|3.021,02 m²
|1867
|KONACIK
|Zeytinlik
|2.159,69 m²
|1868
|KONACIK
|Çalılık Delicelik
|5.035,78 m²
|1869
|KONACIK
|Çalılık Kayalık
|2.871,90 m²
|1870
|KONACIK
|Delicelik Zeytinlik
|8.670,24 m²
|1871
|KONACIK
|Çalılık
|15.227,28 m²
|1872
|KONACIK
|Zeytinli Tarla
|14.292,39 m²
|1873
|KONACIK
|Çalılık
|1.092,53 m²
|1874
|KONACIK
|Çalılık Kayalık
|1.659,92 m²
|1875
|KONACIK
|Çalılık Kayalık
|862,87 m²
|1876
|KONACIK
|Çalılık
|5.563,12 m²
|1877
|KONACIK
|Zeytinlik
|15.198,35 m²
|1878
|KONACIK
|Zeytinlik
|10.968,87 m²
|1879
|KONACIK
|Delicelik,Çalılık
|9.246,42 m²
|1880
|KONACIK
|Çalılık Delicelik
|15.770,95 m²
|1881
|KONACIK
|Çalılık
|23.410,66 m²
|1882
|KONACIK
|Çalılık
|8.662,16 m²
|1883
|KONACIK
|Çalılık Taşlık
|17.321,90 m²
|1884
|KONACIK
|Davalı
|0,00 m²
|1885
|KONACIK
|Tarla
|7.239,85 m²
|1886
|KONACIK
|Çalılık
|1.148,64 m²
|1887
|KONACIK
|Çamlık
|4.937,18 m²
|1888
|KONACIK
|Çalılık Fundalık
|6.953,49 m²
|1889
|KONACIK
|Ham Toprak
|342,14 m²
|1890
|KONACIK
|Dere
|4,05 m²
|1891
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|1.583,60 m²
|1892
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|7.604,50 m²
|1893
|KONACIK
|Hayvan Tolcadı (Ağıl)
|98,10 m²
|1894
|KONACIK
|Ham Toprak
|361,29 m²
|1895
|KONACIK
|Tarla
|4.373,94 m²
|1896
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|12.268,54 m²
|1897
|KONACIK
|Çalılık
|9.487,16 m²
|1898
|KONACIK
|Arsa
|112,84 m²
|1899
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|633,25 m²
|1900
|KONACIK
|Arsa
|19.966,08 m²
|1901
|KONACIK
|Ham Toprak
|278,69 m²
|1902
|KONACIK
|Ham Toprak
|1.441,00 m²
|1903
|KONACIK
|Taşlık Çalılık
|1.729,09 m²
|1904
|KONACIK
|Su Deposu
|122,52 m²
|1905
|KONACIK
|Taşlık Kayalık
|7.323,45 m²
|1906
|KONACIK
|Taşlık Kayalık
|3.207,57 m²
|1907
|KONACIK
|Çalılık Taşlık
|7.487,95 m²
|1908
|KONACIK
|Dere
|13,38 m²
|1909
|KONACIK
|Dere
|37,71 m²
|1910
|KONACIK
|Çalılık Fundalık
|887,99 m²
|1911
|KONACIK
|Okul Ve Uygulama Bahçesi
|2.304,87 m²
|1912
|KONACIK
|Kargir Cami
|133,72 m²
|1913
|KONACIK
|Beş Katlı Betonarme Bina Ve Arsası
|14.852,22 m²
|1914
|KONACIK
|CAMİ
|Kat=ZEMİN, BağBölNo=6, Arsa Pay/Payda=1,00/6,00, Payına Düşen=171,57 m²
|1915
|KONACIK
|MESKEN
|Blok=B, Kat=1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=27,00/2.285,00, Payına Düşen=88,87 m²
|1916
|KUMBAHÇE
|İki Katlı Sağlık Ocağı Ve Arsa
|1.408,54 m²
|1917
|KUMBAHÇE
|Arsa
|143,22 m²
|1918
|KUMBAHÇE
|Arsa
|199,32 m²
|1919
|KUMBAHÇE
|Arsa
|103,34 m²
|1920
|KUMBAHÇE
|Taşlık Ve Çalılık
|19.798,85 m²
|1921
|KUMBAHÇE
|Devlet Ormanı
|13.112,09 m²
|1922
|KUMBAHÇE
|Devlet Ormanı
|8.364,75 m²
|1923
|KUMBAHÇE
|Taşlık Ve Çalılık
|58.457,94 m²
|1924
|KUMBAHÇE
|Taşlık Ve Çalılık
|26.992,91 m²
|1925
|KUMBAHÇE
|Karaada
|9.048.461,16 m²
|1926
|KUMBAHÇE
|Tarla
|2.619,46 m²
|1927
|KUMBAHÇE
|Arsa
|350,36 m²
|1928
|KUMBAHÇE
|Arsa
|125,64 m²
|1929
|KUMBAHÇE
|Arsa
|78,79 m²
|1930
|KUMBAHÇE
|Arsa
|126,63 m²
|1931
|KUMBAHÇE
|Arsa
|1.309,57 m²
|1932
|KUMBAHÇE
|Arsa
|478,86 m²
|1933
|KUMBAHÇE
|Arsa
|591,46 m²
|1934
|KUMBAHÇE
|Arsa
|230,95 m²
|1935
|KUMBAHÇE
|Arsa
|229,03 m²
|1936
|KUMBAHÇE
|Arsa
|220,62 m²
|1937
|KUMBAHÇE
|Arsa
|310,54 m²
|1938
|KUMBAHÇE
|Arsa
|767,80 m²
|1939
|KUMBAHÇE
|Arsa
|58,13 m²
|1940
|KUMBAHÇE
|Arsa
|192,36 m²
|1941
|KUMBAHÇE
|Arsa
|488,62 m²
|1942
|KUMBAHÇE
|Kargir İki Katlı Kız Meslek Lisesi Müştemilatı Ve Arsası
|2.888,78 m²
|1943
|KUMBAHÇE
|Arsa
|23,60 m²
|1944
|KUMBAHÇE
|Arsa
|290,84 m²
|1945
|KUMBAHÇE
|Arsa
|27,30 m²
|1946
|KUMBAHÇE
|Arsa
|286,05 m²
|1947
|KUMBAHÇE
|Arsa
|328,27 m²
|1948
|KUMBAHÇE
|Arsa
|322,82 m²
|1949
|KUMBAHÇE
|Arsa
|339,05 m²
|1950
|KUMBAHÇE
|Arsa
|1.070,04 m²
|1951
|KUMBAHÇE
|Arsa
|254,91 m²
|1952
|KUMBAHÇE
|Arsa
|1.909,80 m²
|1953
|KUMBAHÇE
|İki Adet 3 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası
|715,61 m²
|1954
|KUMBAHÇE
|Yol
|98,14 m²
|1955
|KUMBAHÇE
|Arsa
|523,45 m²
|1956
|KUMBAHÇE
|Arsa
|286,02 m²
|1957
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,19 m²
|1958
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,19 m²
|1959
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,43 m²
|1960
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=154,43 m²
|1961
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=153,72 m²
|1962
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=153,72 m²
|1963
|KUMBAHÇE
|Arsa
|259,77 m²
|1964
|KUMBAHÇE
|Arsa
|598,36 m²
|1965
|KUMBAHÇE
|Tarla
|1.777,04 m²
|1966
|KUMBAHÇE
|Arsa
|453,76 m²
|1967
|KUMBAHÇE
|Arsa
|460,05 m²
|1968
|KUMBAHÇE
|Yol(İmar Yolu)
|187,72 m²
|1969
|KUMBAHÇE
|Arsa
|48,08 m²
|1970
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,25 m²
|1971
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,25 m²
|1972
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,11 m²
|1973
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=142,11 m²
|1974
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=1, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=151,20 m²
|1975
|KUMBAHÇE
|DUBLEKS MESKEN
|Kat=ZEMİN+1, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=151,20 m²
|1976
|KUMBAHÇE
|Arsa
|78,97 m²
|1977
|KUMBAHÇE
|Arsa
|139,64 m²
|1978
|KUMBAHÇE
|Arsa
|80,07 m²
|1979
|KUMBAHÇE
|Arsa
|52,60 m²
|1980
|KUMBAHÇE
|Arsa
|124,77 m²
|1981
|KUMBAHÇE
|Arsa
|185,53 m²
|1982
|KUMBAHÇE
|DAVALI
|0,00 m²
|1983
|KUMBAHÇE
|Arsa
|64,73 m²
|1984
|KUMBAHÇE
|Avlulu Kargir Atatürk İlkokulu Binası
|2.188,49 m²
|1985
|KUMBAHÇE
|Arsa
|13,66 m²
|1986
|KUMBAHÇE
|Arsa
|178,65 m²
|1987
|KUMBAHÇE
|Kumluk Arsa
|287,31 m²
|1988
|KUMBAHÇE
|Avlulu Kargir Ev Ve Depo
|716,71 m²
|1989
|KUMBAHÇE
|Avlulu Kargir Bina
|249,70 m²
|1990
|KUMBAHÇE
|Arsa
|83,10 m²
|1991
|KUMBAHÇE
|Arsa
|39,41 m²
|1992
|KUMBAHÇE
|Arsa
|18,66 m²
|1993
|KUMBAHÇE
|Arsa
|8,67 m²
|1994
|KUMBAHÇE
|Arsa
|57,78 m²
|1995
|KUMBAHÇE
|Arsa
|69,64 m²
|1996
|KUMBAHÇE
|Arsa
|51,16 m²
|1997
|KUMBAHÇE
|Badem İncir Ve Narenciye Bahçesi
|2.285,11 m²
|1998
|KUMBAHÇE
|Avlulu İki Katlı Kargir Ev
|150,16 m²
|1999
|KUMBAHÇE
|Arsa
|82,94 m²
|2000
|KUMBAHÇE
|Taşlık Ve Çalılık Arazi
|9.816,36 m²
|2001
|KUMBAHÇE
|Taşlık Ve Çalılık Arazi
|85.500,92 m²
|2002
|ÇARŞI
|Arsa
|488,54 m²
|2003
|ÇARŞI
|Kargir Okul Binası Ve Bahçe
|2.773,51 m²
|2004
|ÇARŞI
|Arsa
|39,57 m²
|2005
|ÇARŞI
|Arsa
|30,79 m²
|2006
|ÇARŞI
|Arsa
|20,07 m²
|2007
|ÇARŞI
|Arsa
|35,27 m²
|2008
|ÇARŞI
|Arsa
|68,69 m²
|2009
|ÇARŞI
|Avlulu Gümrük Muhafaza Binası Ve Depo
|543,57 m²
|2010
|ÇARŞI
|Arsa
|35,46 m²
|2011
|ÇARŞI
|Kargir Hela
|8,33 m²
|2012
|ÇARŞI
|Arsa
|88,82 m²
|2013
|ÇARŞI
|Avlulu Kargir Halk Eğtim Merkezi Binası
|369,92 m²
|2014
|ÇARŞI
|Arsa
|173,77 m²
|2015
|ÇARŞI
|Arsa
|34,49 m²
|2016
|ÇARŞI
|Arsa
|28,86 m²
|2017
|ÇARŞI
|Arsa
|20,10 m²
|2018
|ÇARŞI
|Arsa
|27,32 m²
|2019
|ÇARŞI
|Arsa
|110,61 m²
|2020
|ÇARŞI
|Arsa
|99,61 m²
|2021
|ÇARŞI
|Avlulu Kargir Emniyet Binası
|117,23 m²
|2022
|ÇARŞI
|Arsa
|118,15 m²
|2023
|ÇARŞI
|İskele
|80,65 m²
|2024
|ÇARŞI
|İskele
|857,57 m²
|2025
|ÇARŞI
|Kargir Bina
|9,42 m²
|2026
|ÇARŞI
|Arsa
|4,05 m²
|2027
|ÇARŞI
|Dalga Kıran
|2.048,90 m²
|2028
|ÇARŞI
|İskele
|3.985,74 m²
|2029
|ÇARŞI
|Kale
|32.856,03 m²
|2030
|ÇARŞI
|Arsa
|15,03 m²
|2031
|ÇARŞI
|Kargir İki Katlı Liman Dairesi Binası
|78,60 m²
|2032
|ÇARŞI
|Avlulu Kargir Askerlik Şube Binası
|600,95 m²
|2033
|ÇARŞI
|Kargir Ortaokul Binası Ve Bah.
|4.474,49 m²
|2034
|ÇARŞI
|Bahçeli Kargir 3 Üç Katlı Hükümet Binası
|2.210,88 m²
|2035
|ÇARŞI
|Avlulu Kargir Bina
|1.431,43 m²
|2036
|UMURÇA
|Fundalık
|455.966,99 m²
|2037
|UMURÇA
|Pilon Yeri
|11,38 m²
|2038
|UMURÇA
|Pilon Yeri
|8,77 m²
|2039
|UMURÇA
|Fundalık
|264.061,46 m²
|2040
|UMURÇA
|Tarla
|17.425,00 m²
|2041
|UMURÇA
|Fundalık
|117.365,44 m²
|2042
|UMURÇA
|Fundalık
|26.421,19 m²
|2043
|UMURÇA
|Tarla
|5.591,30 m²
|2044
|UMURÇA
|Tarla
|5.967,45 m²
|2045
|UMURÇA
|Taşlık Ve Çalılık Arazi
|51.124,55 m²
|2046
|UMURÇA
|Çalılık Ve Ormanlık Arazi
|335.969,07 m²
|2047
|UMURÇA
|Arsa
|1.541,31 m²
|2048
|YOKUŞBAŞI
|Taşlık, Çalılık Ve Ormanlık Arazi
|303.469,02 m²
|2049
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|815,20 m²
|2050
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|507,80 m²
|2051
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|511,88 m²
|2052
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|143,78 m²
|2053
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|520,15 m²
|2054
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|474,24 m²
|2055
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|999,55 m²
|2056
|UMURÇA
|Arsa
|4.793,14 m²
|2057
|YOKUŞBAŞI
|Tarla
|212,56 m²
|2058
|YOKUŞBAŞI
|Orman
|4.456,83 m²
|2059
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık
|7.032,36 m²
|2060
|YOKUŞBAŞI
|Taşlık Ve Çalılık Arazi
|1.448,67 m²
|2061
|UMURÇA
|Ceza Tevkif Evi Ve Arsası
|1.738,91 m²
|2062
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|452,14 m²
|2063
|YOKUŞBAŞI
|Tarla
|1.337,14 m²
|2064
|YOKUŞBAŞI
|Tarla
|727,31 m²
|2065
|UMURÇA
|İncir Bahçesi
|4.673,89 m²
|2066
|UMURÇA
|MESKEN
|Blok=A, Kat=ZEMİN, BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=2,00/100,00, Payına Düşen=173,06 m²
|2067
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|1.148,94 m²
|2068
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|1.956,59 m²
|2069
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|1.370,42 m²
|2070
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|40.513,18 m²
|2071
|YOKUŞBAŞI
|3 Katlı Betonarme Okul
|10.055,63 m²
|2072
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|245,03 m²
|2073
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|235,46 m²
|2074
|YOKUŞBAŞI
|Tarla
|6.062,32 m²
|2075
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|7.953,81 m²
|2076
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|74,99 m²
|2077
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|99,80 m²
|2078
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|698,14 m²
|2079
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|1.052,02 m²
|2080
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|14,77 m²
|2081
|YOKUŞBAŞI
|Arsa
|6.177,16 m²
|2082
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|40,43 m²
|2083
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|67,25 m²
|2084
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|206,05 m²
|2085
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|1,98 m²
|2086
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|111,74 m²
|2087
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|67,93 m²
|2088
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|56,22 m²
|2089
|YOKUŞBAŞI
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|468,50 m²
|2090
|ESKİÇEŞME
|Şehir Kapısı Duvarı Ve Arsası
|324,42 m²
|2091
|ESKİÇEŞME
|Bahçeli Kargir Sağlık Merkezi Binası
|4.845,85 m²
|2092
|ESKİÇEŞME
|3 Adet 3 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası
|1.998,34 m²
|2093
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|1.099,72 m²
|2094
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|1.561,92 m²
|2095
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|2.192,38 m²
|2096
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|794,47 m²
|2097
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|1.268,12 m²
|2098
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|522,75 m²
|2099
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|123.266,55 m²
|2100
|ESKİÇEŞME
|Dalgakıran
|2.106,60 m²
|2101
|ESKİÇEŞME
|Dalga Kıran
|77,20 m²
|2102
|ESKİÇEŞME
|Tarla
|7.131,63 m²
|2103
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|63,39 m²
|2104
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|14,49 m²
|2105
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|66,93 m²
|2106
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|92,40 m²
|2107
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|55,06 m²
|2108
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|1.189,81 m²
|2109
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|2.666,66 m²
|2110
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|738,83 m²
|2111
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|1.233,56 m²
|2112
|ESKİÇEŞME
|Çalılık Taşlık Arazi
|753.401,16 m²
|2113
|ESKİÇEŞME
|Çalılık Ve Taşlık
|9.854,93 m²
|2114
|ESKİÇEŞME
|Çalılık Ve Taşlık
|13.456,43 m²
|2115
|ESKİÇEŞME
|Bahçeli Kargir İki Katkı Pansiyon Ve Mutfak
|473,61 m²
|2116
|ESKİÇEŞME
|Bahçeli İki Katlı Dört Daireli İki Kargir Ev
|644,70 m²
|2117
|ESKİÇEŞME
|Bahçeli Kargir Dubleks Üç Ev
|695,24 m²
|2118
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|97,55 m²
|2119
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|76,96 m²
|2120
|ESKİÇEŞME
|Çalılık Ve Taşlık Arazi
|428.505,66 m²
|2121
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|1.976,50 m²
|2122
|TEPECİK(KARAOVA)
|ARSA
|16.342,08 m²
|2123
|TEPECİK(KARAOVA)
|BORU HATTI VE YOL
|1.051,21 m²
|2124
|TEPECİK(KARAOVA)
|ARSA
|754,39 m²
|2125
|TEPECİK(KARAOVA)
|HAM TOPRAK
|18.445,43 m²
|2126
|TEPECİK(KARAOVA)
|BORU HATTI VE YOL
|4.082,12 m²
|2127
|TEPECİK(KARAOVA)
|HAM TOPRAK
|40.885,00 m²
|2128
|DAĞBELEN
|Natamam Kargir Bina Ve Taşlık Çalılık
|9.525,34 m²
|2129
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|4.455,77 m²
|2130
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|6.138,38 m²
|2131
|DAĞBELEN
|Çalılık Taşlık Kayalık
|12.727,78 m²
|2132
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|3.482,35 m²
|2133
|DAĞBELEN
|Tarla
|538,34 m²
|2134
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|280,07 m²
|2135
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|166,14 m²
|2136
|DAĞBELEN
|Çamlık Çalılık
|5.175,52 m²
|2137
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|4.817,28 m²
|2138
|DAĞBELEN
|Çamlık Taşlık
|5.553,09 m²
|2139
|DAĞBELEN
|Orman
|32.676,81 m²
|2140
|DAĞBELEN
|Çalılık Çamlık
|5.669,99 m²
|2141
|DAĞBELEN
|Orman
|526.597,85 m²
|2142
|DAĞBELEN
|Tarla
|515,44 m²
|2143
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|1.150,05 m²
|2144
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|2.650,53 m²
|2145
|DAĞBELEN
|Kargir Natamam Ev Ve Avlusu
|361,57 m²
|2146
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|269,46 m²
|2147
|DAĞBELEN
|Çalılık
|8.180,31 m²
|2148
|DAĞBELEN
|Çamlık Çalılık
|7.390,92 m²
|2149
|DAĞBELEN
|Çamlık Çalılık
|6.244,06 m²
|2150
|DAĞBELEN
|Orman
|11.502,43 m²
|2151
|DAĞBELEN
|Çalılık Taşlık
|466,63 m²
|2152
|DAĞBELEN
|Taşlı Zeytinli Tarla
|2.466,72 m²
|2153
|DAĞBELEN
|Orman
|316.725,47 m²
|2154
|DAĞBELEN
|Tarla
|9.840,11 m²
|2155
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|834,93 m²
|2156
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|1.144,94 m²
|2157
|DAĞBELEN
|Tarla
|883,24 m²
|2158
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|19.284,36 m²
|2159
|DAĞBELEN
|Orman
|26.180,59 m²
|2160
|DAĞBELEN
|Zeytinli Tarla
|10.316,26 m²
|2161
|DAĞBELEN
|Orman
|8.705,96 m²
|2162
|DAĞBELEN
|Orman
|13.109,97 m²
|2163
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|1.643,04 m²
|2164
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|3.412,62 m²
|2165
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|436,70 m²
|2166
|DAĞBELEN
|Çalılık
|1.873,30 m²
|2167
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|2.362,12 m²
|2168
|DAĞBELEN
|Kargir İlkokul Lojman Ve Uygulama Bahçesi
|4.236,92 m²
|2169
|DAĞBELEN
|Kayalık Taşlık
|991,21 m²
|2170
|DAĞBELEN
|Tarla
|1.301,78 m²
|2171
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|2.333,75 m²
|2172
|DAĞBELEN
|Kargir Bina Ve Arsası
|519,14 m²
|2173
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|850,61 m²
|2174
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|874,66 m²
|2175
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|2.716,49 m²
|2176
|DAĞBELEN
|Orman
|240.960,29 m²
|2177
|DAĞBELEN
|Çalılık
|2.446,54 m²
|2178
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık Çamlık
|16.581,62 m²
|2179
|DAĞBELEN
|Orman
|20.915,21 m²
|2180
|DAĞBELEN
|Tarla
|3414,06 m²
|2181
|DAĞBELEN
|Tarla
|5.346,38 m²
|2182
|DAĞBELEN
|Orman
|3.241.771,37 m²
|2183
|DAĞBELEN
|Orman
|5.034,38 m²
|2184
|DAĞBELEN
|Çamlık Çalılık
|11.806,12 m²
|2185
|DAĞBELEN
|Avlu
|113,87 m²
|2186
|DAĞBELEN
|Avlu
|203,11 m²
|2187
|DAĞBELEN
|Avlu
|151,34 m²
|2188
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|659,12 m²
|2189
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|564,62 m²
|2190
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|417,19 m²
|2191
|DAĞBELEN
|Zeytinlik
|5.171,55 m²
|2192
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|223,02 m²
|2193
|DAĞBELEN
|Kargir Ev
|56,39 m²
|2194
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|402,14 m²
|2195
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|404,54 m²
|2196
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|240,81 m²
|2197
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|273,96 m²
|2198
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|287,38 m²
|2199
|DAĞBELEN
|Avlu
|92,56 m²
|2200
|DAĞBELEN
|Avlu
|157,10 m²
|2201
|DAĞBELEN
|Zeytinlik
|512,81 m²
|2202
|DAĞBELEN
|Çalılık Taşlık
|9.822,08 m²
|2203
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|14.656,63 m²
|2204
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|7.142,16 m²
|2205
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|15.923,81 m²
|2206
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|3.568,24 m²
|2207
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|9.867,68 m²
|2208
|DAĞBELEN
|Orman
|170.799,79 m²
|2209
|DAĞBELEN
|Orman
|21.809,79 m²
|2210
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|175,30 m²
|2211
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|36,62 m²
|2212
|DAĞBELEN
|Orman
|12.222,47 m²
|2213
|DAĞBELEN
|Zeytinli Tarla
|1.962,35 m²
|2214
|DAĞBELEN
|Zeytinli Tarla
|18.206,55 m²
|2215
|DAĞBELEN
|ÇALILIK
|7.475,91 m²
|2216
|DAĞBELEN
|Orman
|2.303.274,19 m²
|2217
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|555,82 m²
|2218
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|759,46 m²
|2219
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Avlusu
|500,23 m²
|2220
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|150,05 m²
|2221
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|266,76 m²
|2222
|DAĞBELEN
|Avlu
|153,21 m²
|2223
|DAĞBELEN
|Sarnıç
|47,47 m²
|2224
|DAĞBELEN
|Çamlık Çalılık
|22.322,01 m²
|2225
|DAĞBELEN
|Kargir Harap İki Ev Ve Avlusu
|565,60 m²
|2226
|DAĞBELEN
|Kargir Harap Ev Ve Avlusu
|312,26 m²
|2227
|DAĞBELEN
|Kargir Harap İki Ev Ve Avlusu
|318,53 m²
|2228
|DAĞBELEN
|Kargir Köy Odası Ve Avlusu
|106,89 m²
|2229
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|260,43 m²
|2230
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|33.459,12 m²
|2231
|DAĞBELEN
|DAVALI
|0,00 m²
|2232
|DAĞBELEN
|Kargir Ev Ve Avlusu
|473,83 m²
|2233
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|250,53 m²
|2234
|DAĞBELEN
|Orman
|62.253,53 m²
|2235
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|1.383,61 m²
|2236
|DAĞBELEN
|Orman
|3.781,66 m²
|2237
|DAĞBELEN
|Avlu
|255,15 m²
|2238
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|3.157,50 m²
|2239
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|674,21 m²
|2240
|DAĞBELEN
|Kargir Cami Ve Avlusu
|86,07 m²
|2241
|DAĞBELEN
|Kargir Cami Ve Avlusu
|277,04 m²
|2242
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|907,30 m²
|2243
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|739,14 m²
|2244
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|556,68 m²
|2245
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|19.463,79 m²
|2246
|DAĞBELEN
|Ham Toprak
|715,85 m²
|2247
|DAĞBELEN
|Orman
|125.429,80 m²
|2248
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|170,43 m²
|2249
|DAĞBELEN
|Orman
|726.498,60 m²
|2250
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|70.406,96 m²
|2251
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|1.414,23 m²
|2252
|DAĞBELEN
|Taşlık Çalılık
|14.179,35 m²
|2253
|TÜRKKUYUSU
|Çamlık Ve Fundalık
|23.002,39 m²
|2254
|TÜRKKUYUSU
|Çamlık Ve Fundalık
|14.316,33 m²
|2255
|TÜRKKUYUSU
|Çamlık Ve Fundalık
|168.322,23 m²
|2256
|TÜRKKUYUSU
|Tarla Ve Harupluk
|964,86 m²
|2257
|TÜRKKUYUSU
|DUBLEKS MESKEN
|BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/3,00, Payına Düşen=222,88 m²
|2258
|TÜRKKUYUSU
|DUBLEKS MESKEN
|BağBölNo=3, Arsa Pay/Payda=1,00/3,00, Payına Düşen=222,88 m²
|2259
|TÜRKKUYUSU
|DUBLEKS MESKEN
|BağBölNo=2, Arsa Pay/Payda=1,00/2,00, Payına Düşen=232,93 m²
|2260
|TÜRKKUYUSU
|DUBLEKS MESKEN
|BağBölNo=3, Arsa Pay/Payda=120,00/372,00, Payına Düşen=241,91 m²
|2261
|TÜRKKUYUSU
|Depo
|BağBölNo=4, Arsa Pay/Payda=18,00/372,00, Payına Düşen=36,29 m²
|2262
|TÜRKKUYUSU
|Arsa
|5.215,32 m²
|2263
|TÜRKKUYUSU
|Narenciye Bahçesi
|567,76 m²
|2264
|TÜRKKUYUSU
|Zeytinlik
|966,34 m²
|2265
|YENİKÖY
|Arsa
|1.236,02 m²
|2266
|YENİKÖY
|Arsa
|1.032,84 m²
|2267
|YENİKÖY
|Ormanlık Ve Taşlık Arazi
|311.047,53 m²
|2268
|YENİKÖY
|Çamlık Ormanlık Arazi
|27.863,74 m²
|2269
|YENİKÖY
|Orman—-
|10.961,65 m²
|2270
|YENİKÖY
|Çamlık Ve Ormanlık Arazi
|59.044,68 m²
|2271
|YENİKÖY
|Kargir Kahvehane
|43,53 m²
|2272
|YENİKÖY
|Kargir Dükkan
|41,19 m²
|2273
|YENİKÖY
|Avlu
|17,38 m²
|2274
|YENİKÖY
|Tarla
|10.068,47 m²
|2275
|YENİKÖY
|Tarla
|9.413,56 m²
|2276
|YENİKÖY
|Tarla
|2.999,67 m²
|2277
|YENİKÖY
|Tarla
|1.183,05 m²
|2278
|YENİKÖY
|Tarla
|18.544,43 m²
|2279
|YENİKÖY
|Tarla
|8.130,06 m²
|2280
|YENİKÖY
|Tarla
|7.015,97 m²
|2281
|YENİKÖY
|Tarla
|14.397,49 m²
|2282
|YENİKÖY
|Tarla
|12.500,59 m²
|2283
|YENİKÖY
|Tarla
|2.821,50 m²
|2284
|YENİKÖY
|DAVALI
|0,00 m²
|2285
|YENİKÖY
|Tarla
|1.713,70 m²
|2286
|YENİKÖY
|Taşlık Ve Çalılık Arazi
|64.409,82 m²
|2287
|YENİKÖY
|Tarla
|544,84 m²
|2288
|YAKA
|Orman
|269.101,56 m²
|2289
|YAKA
|Çalılık Taşlık
|6.660,89 m²
|2290
|YAKA
|Orman
|827,15 m²
|2291
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|976,43 m²
|2292
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|279,22 m²
|2293
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|209,69 m²
|2294
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|1.589,67 m²
|2295
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|4.824,82 m²
|2296
|YAKA
|Orman
|2.059,50 m²
|2297
|YAKA
|Çalılık Taşlık
|80.594,07 m²
|2298
|YAKA
|Çamlık Taşlık
|3.125,19 m²
|2299
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|11.937,57 m²
|2300
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|7.484,42 m²
|2301
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|29.047,30 m²
|2302
|YAKA
|Çamlık Taşlık
|36.762,80 m²
|2303
|YAKA
|Çamlık Taşlık
|4.548,03 m²
|2304
|YAKA
|Orman
|10.648,54 m²
|2305
|YAKA
|Çamlık Çalılık
|2.618,52 m²
|2306
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|3.746,00 m²
|2307
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|3.955,02 m²
|2308
|YAKA
|Kaya Mezarlık
|344,56 m²
|2309
|YAKA
|Çalılık Çamlık
|16.757,42 m²
|2310
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|2.637,09 m²
|2311
|YAKA
|Çalılık Taşlık
|6.889,17 m²
|2312
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|5.787,96 m²
|2313
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|5.692,05 m²
|2314
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|4.435,94 m²
|2315
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|7.233,60 m²
|2316
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|1.354,08 m²
|2317
|YAKA
|Orman
|190.839,33 m²
|2318
|YAKA
|Ham Toprak
|1.208,36 m²
|2319
|YAKA
|Çalılık Taşlık
|300,43 m²
|2320
|YAKA
|Ham Toprak
|672,36 m²
|2321
|YAKA
|Kargir Cami Kuyu Ve Avlusu
|1.390,52 m²
|2322
|YAKA
|Arsa
|48,18 m²
|2323
|YAKA
|Arsa
|185,56 m²
|2324
|YAKA
|Arsa
|36,63 m²
|2325
|YAKA
|Ham Toprak
|1.197,77 m²
|2326
|YAKA
|Çalılık
|7.706,88 m²
|2327
|YAKA
|Ham Toprak
|1.399,32 m²
|2328
|YAKA
|Taşlık Ve Çalılık
|7.363,10 m²
|2329
|YAKA
|Taşlık Ve Kayalık
|927,58 m²
|2330
|YAKA
|Taşlık Ve Çalılık
|687,65 m²
|2331
|YAKA
|Taşlık Ve Çalılık
|2.952,13 m²
|2332
|YAKA
|Taşlık Ve Çalılık
|907,30 m²
|2333
|YAKA
|Tarla
|729,22 m²
|2334
|YAKA
|Orman
|575.559,58 m²
|2335
|YAKA
|Çamlık Ve Çalılık
|432,97 m²
|2336
|YAKA
|Orman
|3.306,33 m²
|2337
|YAKA
|Tarla
|11.540,05 m²
|2338
|YAKA
|Tarla
|9.978,18 m²
|2339
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|101.833,38 m²
|2340
|YAKA
|Tarla
|14.235,67 m²
|2341
|YAKA
|Tarla
|7.694,87 m²
|2342
|YAKA
|Çalılık Ve Çamlık
|1.935,55 m²
|2343
|YAKA
|Kayalık Ve Çalılık
|1.483,47 m²
|2344
|YAKA
|Çalılık Ve Taşlık
|10.431,12 m²
|2345
|YAKA
|Çalılık Çamlık
|3.061,33 m²
|2346
|YAKA
|Tarla
|16.898,63 m²
|2347
|YAKA
|Çalılık Çamlık
|9.625,83 m²
|2348
|YAKA
|Tarla
|4.968,46 m²
|2349
|YAKA
|Tarla
|3.328,45 m²
|2350
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|996,76 m²
|2351
|YAKA
|Tarla
|7.009,63 m²
|2352
|YAKA
|Çamlık Ve Çalılık
|6.231,69 m²
|2353
|YAKA
|Çalılık
|5.774,36 m²
|2354
|YAKA
|Tarla
|28.794,23 m²
|2355
|YAKA
|Çamlık Ve Kayalık
|1.135,51 m²
|2356
|YAKA
|Çalılık
|6.605,48 m²
|2357
|YAKA
|Çamlık Ve Çalılık
|280,07 m²
|2358
|YAKA
|Ham Toprak
|14.963,73 m²
|2359
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|597,88 m²
|2360
|YAKA
|Ham Toprak
|173,61 m²
|2361
|YAKA
|Arsa
|29,37 m²
|2362
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|138,80 m²
|2363
|YAKA
|Kargir İmam Evi Ve Avlusu
|968,91 m²
|2364
|YAKA
|Ham Toprak
|136,54 m²
|2365
|YAKA
|Taşlık Çalılık
|374,74 m²
|2366
|YAKA
|Ham Toprak
|220,67 m²
|2367
|YAKA
|Arsa
|175,29 m²
|2368
|YAKA
|Ham Toprak
|19.304,05 m²
|2369
|ORTAKENT
|ARSA
|15.004,08 m²
|2370
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|30,11 m²
|2371
|ESKİÇEŞME
|Arsa
|100,40 m²
|2372
|GÜRECE
|Çalılık
|47.668,18 m²
|2373
|GÜRECE
|Çalılık
|46.063,32 m²
|2374
|GÜRECE
|Çalılık
|28.023,28 m²
|2375
|GÜRECE
|Çalılık
|7.090,94 m²
|2376
|GÜRECE
|Çalılık
|35.261,75 m²
|2377
|GÜRECE
|Çalılık
|73.219,53 m²
|2378
|GÜRECE
|Çalılık,Taşlık
|8.758,76 m²
|2379
|GÜRECE
|Çalılık
|571,45 m²
|2380
|GÜRECE
|Çalılık
|6.859,84 m²
|2381
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|511,17 m²
|2382
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|41,26 m²
|2383
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|193,24 m²
|2384
|GÜRECE
|Çalılık,Taşlık
|710,73 m²
|2385
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|62,58 m²
|2386
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|853,80 m²
|2387
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|43,50 m²
|2388
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|47,72 m²
|2389
|GÜRECE
|Çalılık
|855,88 m²
|2390
|GÜRECE
|Çalılık
|938,84 m²
|2391
|GÜRECE
|Çalılık
|1.086,51 m²
|2392
|GÜRECE
|Tarla Ve Çalılık
|5.147,27 m²
|2393
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|25.832,60 m²
|2394
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|322,99 m²
|2395
|GÜRECE
|İlkokul Bahçesi
|1.010,47 m²
|2396
|GÜRECE
|Çalılık
|871,51 m²
|2397
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|4.360,01 m²
|2398
|GÜRECE
|Çalılık.Taşlık
|282,85 m²
|2399
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|250,20 m²
|2400
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|8.480,13 m²
|2401
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|2.164,70 m²
|2402
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|212,94 m²
|2403
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|4.074,67 m²
|2404
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|194,62 m²
|2405
|GÜRECE
|Çalılık
|25.713,92 m²
|2406
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|1.828,03 m²
|2407
|GÜRECE
|Çalılık
|5.595,69 m²
|2408
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|2.622,57 m²
|2409
|GÜRECE
|Çalılık
|16.704,97 m²
|2410
|GÜRECE
|Çalılık Ve Kayalık
|71,95 m²
|2411
|GÜRECE
|Tarla
|644,36 m²
|2412
|GÜRECE
|Tarla
|1.988,08 m²
|2413
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|355,53 m²
|2414
|GÜRECE
|Tarla
|1.002,49 m²
|2415
|GÜRECE
|Çalılık
|4.848,84 m²
|2416
|GÜRECE
|İlkokul Öğretmenevi Ve Bahçesi
|1.749,72 m²
|2417
|GÜRECE
|Çalılık Kayalık
|21,95 m²
|2418
|GÜRECE
|Çalılık Kayalık
|98,27 m²
|2419
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|451,68 m²
|2420
|GÜRECE
|Zeytinli Tarla
|2.500,13 m²
|2421
|GÜRECE
|Tarla
|23.418,26 m²
|2422
|GÜRECE
|Kayalık Çalılık
|504,78 m²
|2423
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|30,29 m²
|2424
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|68,96 m²
|2425
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|106,39 m²
|2426
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|139,75 m²
|2427
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|543,78 m²
|2428
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|19,10 m²
|2429
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|3.076,66 m²
|2430
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|2.905,94 m²
|2431
|GÜRECE
|Çalılık
|32.338,66 m²
|2432
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|3.103,63 m²
|2433
|GÜRECE
|Çalılık
|4.988,32 m²
|2434
|GÜRECE
|Çalılık
|11.316,23 m²
|2435
|GÜRECE
|Çalılık Taşlık
|1.704,99 m²
|2436
|GÜRECE
|Çalılık,Taşlık
|18,44 m²
|2437
|GÜRECE
|Çalılık
|341,87 m²
|2438
|GÜRECE
|Çalılık
|8.997,31 m²
|2439
|GÜRECE
|Çalılık Kayalık
|1.128,64 m²
|2440
|GÜRECE
|Çalılık Ve Kayalık
|418,52 m²
|2441
|GÜRECE
|Çalılık Ve Kayalık
|308,78 m²
|2442
|GÜRECE
|Tarla
|1.487,50 m²
|2443
|GÜRECE
|Çalılık
|2.084,57 m²
|2444
|GÜRECE
|DAVALI
|0,00 m²
|2445
|GÜRECE
|Çalılık
|505,02 m²
|2446
|GÜRECE
|Çalılık
|1.655,38 m²
|2447
|GÜRECE
|Cami,Cami Lojmanı Ve Avlusu
|450,68 m²
|2448
|GÜRECE
|Kayalık
|293,11 m²
|2449
|GÜRECE
|DAVALI
|0,00 m²
|2450
|GÜRECE
|Tarla
|1.608,36 m²
|2451
|GÜRECE
|Tarla
|1.119,52 m²
|2452
|GÜRECE
|Çalılık Ve Kayalık
|6.894,26 m²
|2453
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|324,21 m²
|2454
|GÜRECE
|Taşlık Ve Çalılık
|2.574,85 m²
|2455
|GÜRECE
|Çalılık
|13.750,99 m²
|2456
|GÜRECE
|Cami Ve Avlusu
|854,52 m²
|2457
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|101,26 m²
|2458
|GÜRECE
|Çalılık Kayalık
|1.326,20 m²
|2459
|GÜRECE
|Tarla
|4.402,71 m²
|2460
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|18.325,20 m²
|2461
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|3.567,22 m²
|2462
|GÜRECE
|Taşlık Ve Çalılık
|357,30 m²
|2463
|GÜRECE
|Kayalık
|28,89 m²
|2464
|GÜRECE
|Çalılık
|944,89 m²
|2465
|GÜRECE
|DAVALI
|0,00 m²
|2466
|GÜRECE
|DAVALI
|0,00 m²
|2467
|GÜRECE
|Taşlık Çalılık
|279,98 m²
|2468
|GÜRECE
|Çalılık
|191,19 m²
|2469
|GÜRECE
|Çalılık
|138,29 m²
|2470
|GÜRECE
|Çalılık
|5.202,38 m²
|2471
|GÜRECE
|Çalılık
|19.245,06 m²
|2472
|GÖL
|ORMAN
|41.923,00 m²
|2473
|YALIKAVAK
|Arsa
|298,90 m²
|2474
|YALIKAVAK
|Arsa
|4.052,13 m²
|2475
|MUMCULAR
|ARSA
|731,65 m²
|2476
|YENİKÖY
|Arsa
|145,98 m²
|2477
|YENİKÖY
|Arsa
|56,72 m²
|2478
|YENİKÖY
|Arsa
|273,53 m²
|2479
|YAHŞİ
|Arsa
|8.785,50 m²
|2480
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2481
|YAHŞİ
|362,83 m²
|2482
|YAHŞİ
|Arsa
|116,35 m²
|2483
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2484
|YAHŞİ
|Arsa
|0,00 m²
|2485
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2486
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2487
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2488
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2489
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2490
|YAHŞİ
|Arsa
|1.010,15 m²
|2491
|YAHŞİ
|Arsa
|1.140,66 m²
|2492
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2493
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2494
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2495
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2496
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2497
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2498
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2499
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2500
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2501
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2502
|YAHŞİ
|0,00 m²
|2503
|GERİŞ
|Cami Ve Arsası
|302,49 m²
|2504
|GERİŞ
|Kargir Ev Ve Arsa
|310,24 m²
|2505
|GERİŞ
|Tarla
|1.124,69 m²
|2506
|GERİŞ
|Tarla
|15.017,85 m²
|2507
|GERİŞ
|Tarla
|8.697,86 m²
|2508
|GERİŞ
|Ham Toprak
|1.767,66 m²
|2509
|GERİŞ
|Ham Toprak
|4.165,43 m²
|2510
|GERİŞ
|Tarla
|25.269,16 m²
|2511
|GERİŞ
|Ham Toprak
|56.189,85 m²
|2512
|GERİŞ
|Türbin Alanı
|11.583,73 m²
|2513
|GERİŞ
|Ham Toprak
|13.975,52 m²
|2514
|GERİŞ
|Türbin Alanı
|15.617,31 m²
|2515
|GERİŞ
|Yol
|2.666,70 m²
|2516
|GERİŞ
|Türbin Alanı
|18.471,07 m²
|2517
|GERİŞ
|Türbin Alanı
|653,71 m²
|2518
|GERİŞ
|Yol
|1.185,05 m²
|2519
|GERİŞ
|Türbin Alanı
|33,34 m²
|2520
|GERİŞ
|Fundalık
|15.373,61 m²
|2521
|GERİŞ
|Avlulu Kargir Köy Odası
|112,15 m²
|2522
|GERİŞ
|Avlulu Kargir Camii
|187,75 m²
|2523
|GERİŞ
|Ham Toprak
|140,94 m²
|2524
|GERİŞ
|Ham Toprak
|230,94 m²
|2525
|GERİŞ
|Ham Toprak
|889,14 m²
|2526
|GERİŞ
|Birinci Derece Sit Alanı
|3.236,08 m²
|2527
|GERİŞ
|Fundalık
|52.081,35 m²
|2528
|GERİŞ
|Fundalık
|16.844,87 m²
|2529
|GERİŞ
|Fundalık
|40.181,09 m²
|2530
|GERİŞ
|Harap İlkokul Ve Bahçesi
|3.085,07 m²
|2531
|GERİŞ
|DAVALI
|0,00 m²
|2532
|GERİŞ
|Eski Eser Sahası
|3.431,09 m²
|2533
|GERİŞ
|İlkokul Ve Uygulama Bahçesi
|3.080,59 m²
|2534
|GERİŞ
|DAVALI
|0,00 m²
|2535
|GERİŞ
|Tarla
|19.830,11 m²
|2536
|GERİŞ
|Tarla
|1.568,78 m²
|2537
|GERİŞ
|Tarla
|11.828,61 m²
|2538
|GÖKÇEBEL
|Deliçelik
|3.647,15 m²
|2539
|GÖKÇEBEL
|Delicelik
|2.578,84 m²
|2540
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|6.782,57 m²
|2541
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|5.493,83 m²
|2542
|GÖKÇEBEL
|Arsa
|2.548,88 m²
|2543
|GÖKÇEBEL
|Ham Toprak
|32.422,70 m²
|2544
|GÖKÇEBEL
|TAŞLIK ÇALILIK
|6.136,88 m²
|2545
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|1.364,22 m²
|2546
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|226,39 m²
|2547
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|405,74 m²
|2548
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|435,65 m²
|2549
|GÖKÇEBEL
|Narenciye Ve Zeytinli Tarla
|2.497,73 m²
|2550
|GÖKÇEBEL
|Arsa
|944,43 m²
|2551
|GÖKÇEBEL
|İKİ HARAP EV VE AVLUSU
|494,57 m²
|2552
|GÖKÇEBEL
|İNCİRLİ VE ZEYTİNLİ TARLA
|850,30 m²
|2553
|GÖKÇEBEL
|İncirli Ve Zeytinli Tarla
|7.392,59 m²
|2554
|GÖKÇEBEL
|Orman
|178.625,59 m²
|2555
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|15.430,58 m²
|2556
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|33.443,63 m²
|2557
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|1.822,33 m²
|2558
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|33.878,54 m²
|2559
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|13.974,77 m²
|2560
|GÖKÇEBEL
|Orman
|4.869,99 m²
|2561
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|38.150,12 m²
|2562
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|1.975,95 m²
|2563
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|2.781,89 m²
|2564
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|15.502,01 m²
|2565
|GÖKÇEBEL
|İncirlik Ve Bademlik
|7.206,41 m²
|2566
|GÖKÇEBEL
|İncirli,Bademli Ve Zeytinlitarla
|11.900,16 m²
|2567
|GÖKÇEBEL
|İncirlik Ve Zeytinlik
|1.332,91 m²
|2568
|GÖKÇEBEL
|Orman
|339.676,94 m²
|2569
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi.
|699,06 m²
|2570
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|1.223,32 m²
|2571
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|8.917,30 m²
|2572
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|1.611,93 m²
|2573
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|23.426,25 m²
|2574
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|59.654,31 m²
|2575
|GÖKÇEBEL
|Çalılık, Çamlık
|2.300,50 m²
|2576
|GÖKÇEBEL
|Orman
|7.478,48 m²
|2577
|GÖKÇEBEL
|DAVALI
|0,00 m²
|2578
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|2.913,78 m²
|2579
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|1.464,68 m²
|2580
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|9.080,29 m²
|2581
|GÖKÇEBEL
|Orman
|350.653,91 m²
|2582
|GÖKÇEBEL
|Çalılık Ve Hali
|27.559,15 m²
|2583
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|2.317,07 m²
|2584
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|10.219,24 m²
|2585
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|9.678,21 m²
|2586
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|8.938,26 m²
|2587
|GÖKÇEBEL
|İncirli Ve Zeytinli Tarla
|5.953,25 m²
|2588
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|6.727,52 m²
|2589
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|61.564,73 m²
|2590
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|4.110,80 m²
|2591
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|4.036,84 m²
|2592
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|19.409,65 m²
|2593
|GÖKÇEBEL
|DAVALI
|0,00 m²
|2594
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|17.936,62 m²
|2595
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|3.034,58 m²
|2596
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|5.539,00 m²
|2597
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik
|1.913,29 m²
|2598
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|2.654,04 m²
|2599
|GÖKÇEBEL
|Su Deposu Ve Arsası
|547,08 m²
|2600
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|2.244,28 m²
|2601
|GÖKÇEBEL
|Su Deposu Ve Arsası
|310,48 m²
|2602
|GÖKÇEBEL
|İncirli Ve Zeytinli Tarla
|4.519,40 m²
|2603
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|1.121,36 m²
|2604
|GÖKÇEBEL
|Zeytinli Tarla
|3.508,98 m²
|2605
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|2.026,12 m²
|2606
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|2.283,58 m²
|2607
|GÖKÇEBEL
|İncirli Tarla
|3.994,77 m²
|2608
|GÖKÇEBEL
|Çalılık
|13.571,69 m²
|2609
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|234,80 m²
|2610
|GÖKÇEBEL
|Tarla
|65,15 m²
|2611
|GÖKÇEBEL
|DAVALI
|0,00 m²
|2612
|GÖKÇEBEL
|Zeytinlik Tarla
|2.729,49 m²
|2613
|GÖKÇEBEL
|Zeytinli Tarla
|1.845,33 m²
|2614
|GÖKÇEBEL
|İNCİRLİ VE ZEYTİNLİ TARLA
|1.171,86 m²
|2615
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|7.491,74 m²
|2616
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|4.978,74 m²
|2617
|GÖKÇEBEL
|Orman
|100.250,69 m²
|2618
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|7.758,56 m²
|2619
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|2.049,82 m²
|2620
|GÖKÇEBEL
|Çalılık Ve Taşlık
|4.803,03 m²
|2621
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|2.473,08 m²
|2622
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|6.461,72 m²
|2623
|GÖKÇEBEL
|Hali Arazi
|11.390,64 m²