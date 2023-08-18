Boğaziçi Üniversitesi kulüpleri odalarından çıkartılıyor

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Güney Kampüs I. Erkek Yurdu’nda bulunan kulüp odalarını boşaltmaya başladı. Diyalog zemini arayan öğrenciler, taleplerinin reddedildiğini ve polisle tehdit edildiklerini söyledi.

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İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüplerde çalışma yürüten öğrenciler, bugün basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, Güney Kampüs I. Erkek Yurdu'nda bulunan kulüp odalarını boşaltmaya karar verdiğini belirten öğrenciler, duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, yönetimin, sundukları çözüm önerilerini reddettiğini ve kendilerini kulüp çalışmalarını yürütemeyecekleri, depo gibi bir alana taşımak istediklerini belirtti.

Öğrenciler, açıklama sırasında kulüp isimlerinin yazılı olduğu tahtalardan bir yapı kurarak, buradaki herhangi bir kulüp çıkartıldığında yapının ayakta duramayacağını belirten bir performans gerçekleştirdi.

GEREKİRSE POLİS ZORUYLA ÇIKARILACAKLAR

Öğrenciler, barışçıl eylemlerinin ve diyalog zemini kurma taleplerinin yönetim tarafından kabul edilmediğini dile getirdi. Yöneticilerin tüm öğrenci kulüplerinin bugün taşınacağını belirttiğini aktardı. Yaz okulu döneminin bitmesiyle üyelerin büyük bir kısmı İstanbul'da bulunmayan kulüplerin temsilcileri, taşımanın bugün gerçekleştirilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine okul yönetiminin öğrencilere, eşyalarının gerekirse polis zoruyla çıkarılacağını bildirdiği dile getirildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle üniversitenin dört yurdunu yıkıp birini güçlendirme çalışmaları amacıyla boşaltmıştı. Yaklaşık 1200 öğrencinin açıkta kalmasına neden olan bu süreç için okul yönetiminin bulduğu çözüm, kulüplerin yıllardır kullandığı odaları boşaltmak oldu. Bu kararla beraber yaklaşık 100 öğrencinin barınmasına imkan sağlanacağı belirtilirken, kulüpler, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) tahliye edildiği binanın bodrum katına taşınmak isteniyor.

Kulüplerde çalışma yürüten öğrenciler, camı bile bulunmayan bu mekanın çalışma mekanı olarak kullanılamayacağını, arşiv ve altyapılarını sağlıklı bir biçimde saklayamayacaklarını söyledi. Ayrıca barınma sorunu sona erdikten sonra eski yerlerine döneceklerine dair yönetimden bir taahhüt alamadıklarını belirten öğrenciler, okul yönetiminin uzun erimli olarak bu binayı fakülteye çevirmek istediğini ve öğrencilerin en fazla sosyalleştikleri Güney Meydanı'nı öğrencisizleştirmeye çalıştıklarını iddia etti.

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