Abone Ol

Bora Kaplan operasyonunda bir tutuklama daha

Ankara'da, yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, tutuklanan 'Ayhan' lakaplı Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı.

Yayınlanma: 17:17 - 04 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bora Kaplan operasyonunda bir tutuklama daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U’ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.

Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.

2 KİŞİ SERBEST

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Ayhan Bora Kaplan cinayetten soruşturulabilirİlginizi ÇekebilirAyhan Bora Kaplan cinayetten soruşturulabilirBora Kaplan'ın hızlı yükselişi! Telefoncu dükkanından milyonluk şirkete...İlginizi ÇekebilirBora Kaplan'ın hızlı yükselişi! Telefoncu dükkanından milyonluk şirkete...
X Reklam