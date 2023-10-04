Bora Kaplan operasyonunda bir tutuklama daha
Ankara'da, yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, tutuklanan 'Ayhan' lakaplı Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U’ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.
Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.
2 KİŞİ SERBEST
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)