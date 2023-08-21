Bu kadar da olmaz! Rektör üniversiteye kaçak inşaat yaptırdı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, duyanlara “Yok artık, devlet bunu yapar mı” dedirten bir icraata imza attı. Kaçak olarak yaptırdığı 5 dükkanlık ticari kompleksin inşaatı durdurulup yıkım kararı verildi, 388 bin TL para cezası kesildi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Duyanların şaşkınlığını gizleyemediği kaçak inşaat girişiminin ilk adımı geçtiğimiz yılın son aylarında başladı.

Adı daha önce de birçok olumsuz olay ile gündeme gelen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişindeki ana yolun kenarına çelik konstrüksiyondan iki katlı dev bir kafeterya yaptırdı.

İnşaat, binanın altının su deposu ve kaçak olarak yapılması nedeniyle önce durduruldu.

Gaziantep Üniversitesi Vakfı bütçesinden sağlanan yaklaşık 5 milyon TL ile alınan çelik aksam sökülerek kampus içine taşındı.

KAFETERYA OLMADI DÜKKAN YAPAYIM

Üniversiteyi büyük bir maddi zarara sokan bu girişimin ardından aynı alana 5 dükkanlık ticari bir kompleks inşa edildi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, inşaatın yanına da, “Bu yapı Gaziantep Üniversitesi Vakfı’na aittir. Buradan sağlanacak gelirler şehit ve gazi çocuklarına burs olarak verilecektir” tabelası astırdı.

Ancak, ticari kompleksin izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılması nedeniyle Şehitkamil Belediyesi yeniden inşaatı durdurarak, yazılı olarak Gaziantep Üniversitesi'ni uyararak yıkılmasını istedi. Ayrıca, üniversiteye 388 bin TL para cezası uygulandı.

Üniversite şu anda yıkılarak eski haline getirilmesi gereken inşaat için belediyeden verilen süreyi kullanıyor.

FATMA ŞAHİN, “DELİ, TAM DELİ” DEMİŞTİ

Kaçak inşaat skandalıyla gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın adı spor salonunun soyunma odalarının adını giyinme odası olarak değiştirmesini icraat olarak sunması, koltuğunu dönemin AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a vermesi, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine “Din eğitimi karın doyurmuyor, ticaret yapın” çağrısında bulunması, rektör yardımcısının oturacağı lojmana uygulamalı otel adına malzeme alınması gibi birçok olumsuz olay ile duyulmuştu.

Arif Özaydın için toplu açılış töreni sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, “Deli, tam bir deli” demiş, bu konuşma mikrofonlara yansımıştı.

İlginizi Çekebilir Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak