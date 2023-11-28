Abone Ol

Bu sefer de sahte savcı: Adliyede yakalandı

Şanlıurfa’da kendisini savcı olarak tanıtıp, cezaevindeki yakınının işlemlerini hızlandırmaya çalışan kişi yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bu sefer de sahte savcı: Adliyede yakalandı

Şanlıurfa'da A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak adliyeye geldi ve cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

DAYISININ İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRMAK İSTEDİ

Görüşmede kendisini Ankara’da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K’nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

Hareketlerinden şüphelendiği A.P’den kimliğini göstermesini isteyen cezaevi savcısı, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.

Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, durumu başsavcılığa bildirdi  ve A.P’nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.

Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. (AA)

Bir sahte avukat vakası dahaİlginizi ÇekebilirBir sahte avukat vakası daha