Bu sefer de sahte savcı: Adliyede yakalandı
Şanlıurfa’da kendisini savcı olarak tanıtıp, cezaevindeki yakınının işlemlerini hızlandırmaya çalışan kişi yakalandı.
Şanlıurfa'da A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak adliyeye geldi ve cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.
DAYISININ İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRMAK İSTEDİ
Görüşmede kendisini Ankara’da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K’nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.
Hareketlerinden şüphelendiği A.P’den kimliğini göstermesini isteyen cezaevi savcısı, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.
Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, durumu başsavcılığa bildirdi ve A.P’nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.
Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. (AA)