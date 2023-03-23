Bu sese kulak verin!

Erdoğan 21 yıl önce muhalefetteyken böyle diyordu.

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Erdoğan 2002'de halkın, “Açız. Hükümet istifa” dediğini söylüyordu. Halk şimdi de aynı şeyleri söylüyor ama o bu kez kızıyor. Bakın Erdoğan daha önce neler demiş:

Halkın söylediği şu; “Açız, açız, açız.” “Hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa.”

Fakat hükümet bunları duyuyor mu? Duymuyor.

Ben hep şunu söylüyorum:

Kulağı var, duymuyor.

Gözü var, görmüyor.

Dili var, gerçekleri konuşmuyor.

Çünkü bunların millete saygısı yok.

Demokrasi millete en yakın olunan sistemdir. Özelliği buradan geliyor.

Millete rağmen o koltukta oturulmaz. Milletle o koltukta oturulur.

Eğer millet sizin yanınızda değilse toplumsal desteğini millet çekmişse, o zaman siz her an gidicisiniz.

Ve halkın karşısına çıkacak yüzünüz kalmaz. Bakın şu anda hükümet, halkın karşısına çıkamıyor. Halkın arasına karışamıyor.”

Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz