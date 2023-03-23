Bu sese kulak verin!
Erdoğan 21 yıl önce muhalefetteyken böyle diyordu.
Erdoğan 2002'de halkın, “Açız. Hükümet istifa” dediğini söylüyordu. Halk şimdi de aynı şeyleri söylüyor ama o bu kez kızıyor. Bakın Erdoğan daha önce neler demiş:
Halkın söylediği şu; “Açız, açız, açız.” “Hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa.”
Fakat hükümet bunları duyuyor mu? Duymuyor.
Ben hep şunu söylüyorum:
Kulağı var, duymuyor.
Gözü var, görmüyor.
Dili var, gerçekleri konuşmuyor.
Çünkü bunların millete saygısı yok.
Demokrasi millete en yakın olunan sistemdir. Özelliği buradan geliyor.
Millete rağmen o koltukta oturulmaz. Milletle o koltukta oturulur.
Eğer millet sizin yanınızda değilse toplumsal desteğini millet çekmişse, o zaman siz her an gidicisiniz.
Ve halkın karşısına çıkacak yüzünüz kalmaz. Bakın şu anda hükümet, halkın karşısına çıkamıyor. Halkın arasına karışamıyor.”