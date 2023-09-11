Bugün okula başlayacaktı! Evren feci şekilde can verdi
Aksaray'da kullandığı traktörün devrildiği kazada 12 yaşındaki Evren Kocaöz hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait traktörü ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
12 yaşındaki Evren Kocaöz’ün Ozancık Ortaokulu’nda okuduğu ve bugün 8’inci sınıfa başlayacağı öğrenildi. Cenazesi bugün toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)