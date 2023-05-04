Bunu da söyledi! Seçime 10 gün kala şoke eden sözler

Giresun'dan sonra Ordu'ya geçerek miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokatif söylemlerinin dozunu artırdı. Erdoğan, "Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ordu’da halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine Millet İttifakı’nı hedef aldı. 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça söylemlerini sertleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

– Biz ilerlerken, birileri de Türkiye’nin kuyusunu kazmanın peşinde. Talimatı veren Kandil. Kandil’e dönüp, Selo’sundan Apo’suna çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist. Bay Bay Kemal, Meclis’te HDP ile ne konuştun?

– Kamudan ihraç edilen PKK’lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istedikleri kullanmaları için örgüte teslim edeceğiz diyorlar. “Suriye’deki askerlerimizi çekip oraya rahatça saldırabilmeniz için size bırakacağız” diyorlar. HDP mensuplarını, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar.

– Eline her mikrofon alan HDP’linin PKK’lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal’den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar.

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