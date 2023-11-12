Bursa’da 10 katlı bina alev alev yandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede binayı sardı, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında binanın tamamı hasar gördü.
Bursa’da Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda alt katında kafe olduğu belirtilen binada yangın çıktı.
Alevler hızla yayıldı ve birçok büronun bulunduğu binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
İlk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. (DHA)