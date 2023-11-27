Bursa’da eşini camdan atmıştı… Öfkeli kadının ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisi Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan G.K. (33) adlı kadın, suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi.

G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Y.U. ile evde tartıştı.

İddiaya göre, tartışma sonrası G.K., Y.U.’yu 2’nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten zemine düşen Y.U., komşularından yardım istedi.

‘ALDATMANIN BEDELİ’

Yerde hareketsiz yatan sevgilisinin yanına gelen G.K., elindeki bıçakla etrafa tehdit savurdu. Kendisini görüntüleyen komşularına da tepki gösteren G.K., “Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın” dedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.U., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.U.’nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.

Bilinci açık olan Y.’U.’nun, polise sözlü olarak verdiği ifadesinde, kendisini pencereden G.K.’nin ittiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen G.K., sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi.

TUTUKLANDI

G.K. (33) adlı kadın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K., Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (DHA)