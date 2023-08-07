Büyükçekmece’de denize giren 58 yaşındaki adam boğuldu

İstanbul Büyükçekmece'de denize giren 58 yaşındaki Özgür Sönmez boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kumburgaz sahilinde yaşandı. Yüzmek için denize giren 58 yaşındaki Özgür Sönmez bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çırpındığını gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar Sönmez’i kurtarmak için denize girdi.

Denizden çıkarılan Sönmez’e ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Özgür Sönmez, uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

“HERKESE DAVA AÇACAĞIM”

Ağabeyi Özgür Sönmez ile plaja serinlemeye gelen Hasan Sönmez şu iddialarda bulundu:

“Plajdaki arkadaşlardan davacıyım, kardeşim Özgür Sönmez boğuldu. Boğulduktan sonra çıkarıyorlar. Cankurtaran dubayı açıyor, bu nasıl sistem? Bu nasıl güvenlik? Bunu anlayamıyorum. Herkese dava açacağım. Kendisi 58 yaşındaydı, sürekli yüzdüğümüz yerdi. Dubaların aşamadığı yerde yüzüyorduk. Dalga parça parça geliyor, alıp götürüyor. Ben bayağı açıldım ama göremedim onu. Plajdan dışarı çıkınca yere yatırdıklarını gördüm, bir baktım benim kardeşim. Ben görseydim onu alırdım.” (DHA)

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