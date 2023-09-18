Camide içki fotoğrafı paylaşan gencin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir camiye içki sokup fotoğrafını paylaştıktan sonra tutuklanan 19 yaşındaki S.Y.Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ataşehir'de bir caminin içine girerek, içki şişesinin fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki S.Y.Ö., “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.

“OFANSİF MİZAH OLARAK PAYLAŞTIM”

S.Y.Ö. emniyette alınan ifadesinde, cami içinde içki ile fotoğraf çektiğini belirterek, şunları söyledi:

– Bu arada bardak boştu. Cami içinde alkol almadım. Sadece mizah amaçlı bir fotoğraf çektim. Sosyal medya platformunda bir kanalda gönderi olarak paylaştım. Dosyadaki diğer paylaşımla da ilgili olarak, ofansif mizah olarak paylaştım. Kimseye kızmak ve rencide etmek istemedim.

– Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Ben Müslüman bir insanım. Ailem dindardır, namazında olan insanlardır. Ben kimsenin dini ile dalga geçmek aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığım paylaşımdan dolayı pişmanım.

AİLESİNİ SUÇLADI

Sevk edildiği Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda ise, alkol etkisi altında böyle bir şey yaptığını söyleyen S.Y.Ö., şu ifadeleri kullandı:

– Amacım saygısızlık veya dine hakaret etmek değildi. Son bir yıldır din ile ilgili kafamda bazı soru işaretleri ve kararsızlıklarım vardı. Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Bunu tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle sosyal medya üzerinden paylaşım yaptım.

– Bu paylaşımı yaptığımı kabul ediyorum. Ancak dediğim gibi kararsız bir yapım var. Bu nedenle gelgitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Çok pişmanım, olayın buralara gelebileceğini düşünmedim. Böyle boş bir paylaşım yüzünden ülke ayağa kalktı.