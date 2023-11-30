Can Atalay için Taksim’de yürümek isteyen avukatlara polis engeli

İstanbul’da avukatlar, cezaevindeki TİP milletvekili Can Atalay için İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı’na yürümek istedi. Polisin yürüyüşünü engellediği avukatlar, baro önünde yaptığı açıklamada, “Hukukun, adaletin olmadı bir yerde devleti de ayakta tutamazsınız” dedi.

Batuhan SERİM

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Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı'na avukatlar tarafından yapılmak istenen yürüyüş engellendi. Polis İstanbul Barosu'nun önünü barikatlarla kapattı.

Avukatlar, yürüyüş yapmanın Anayasal bir hak olduğunu polislere söyledi ancak yine de yürüyüşe izin verilmedi.

Yürüyüş yapamayan avukatlar, baro önünde açıklamalarını gerçekleştirdi. Sık sık “Hatay halkı vekilini istiyor” sloganının atıldığı eylemde, “Can Atalay Meclise, Can Atalay'a özgürlük” yazılı pankart açıldı.

“HALKIN VEKİLİ TUTSAK EDİLEMEZ”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hukuksuzca Can Atalay'ın tahliyesine engel olduğunu ve suç işlediğini belirten avukatlar, “Can Atalay'ın hala esir tutulmasının amacı Gezi direnişini cezalandırmaya çalışmak ve depremzede Hatay halkının sesinin Meclis'e taşınmasını engellemektir. Ne saray rejiminin karanlığına ne de yargı içerisinde saray rejiminin emir erliğine soyunan yapılara geçit vermeyeceğiz. Halkın vekili tutsak edilemez” dedi.

“YÜRÜME HAKKINI KULLANMAK İSTEDİK”

Yapılan açıklamanın devamında, şunlar söylendi:

“Can Atalay bizim meslektaşımız olduğu için baro önünde toplanarak, Anayasa'dan ve yasalardan ve hatta uluslararası yasalardan kaynaklanan düşüncelerimizi açıklamak için Galatasaray'a kadar yürüme hakkını kullanmak istedik.

“KOLLUK KUVVETLERİNE EMİR VERİLMİŞ”

Bütün savunduğumuz yasalara rağmen, hukuk bunun üzerinde olmasına rağmen, bu yasanın uygulanması ile ilgili buradaki kolluk kuvvetlerine bir emir verilmiş. O emir diyor ki; ‘Tıpkı Can Atalay kararında olduğu gibi Anayasa'daki hakları, Anayasa'daki düzenlemeleri, tıpkı oradaki gibi Anayasa'daki ifade özgürlüğünü, ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan ifadelerinizi açıklamak için gösteri yürüyüşü yapabilme, toplantı yapabilme haklarınızı engelliyoruz' diyenlere karşı, bu hukuksuzdur ama aslında yasadışıdır demek istiyoruz ve bunun için yürümek istiyoruz.

“ŞİDDETSİZ, SALDIRISIZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜMEK İSTEDİK”

Hukuk güvenliği olmayan bir ülkede huzur ve güvenlik olmaz. Bu huzur ve güvenliği baskıyla, yasaklarla sağlayamazsınız. Hukukun, adaletin olmadı bir yerde devleti de ayakta tutamazsınız. Hukuk güvenliği istiyoruz. Anayasa uygulansın istiyoruz, yasalar uygulansın istiyoruz. ‘Eğer bunlar uygulanmazsa sizin de güvenliğiniz yok' demek için Galatasaray'a kadar silahsız, saldırısız, şiddetsiz bir şekilde yürümek istedik.”

Avukatların açıklamalarının ardından protesto alkışlarla son buldu.