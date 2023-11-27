Çanakkale’de askeriyeye yıldırım düştü: Yaralılar var
Çanakkale'de Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı.
Çanakkale’de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde, Nara Burnu’ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı’na yıldırım isabet etti.
O anda orada bulunan 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 2’si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne, 2’si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)