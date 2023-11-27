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Çanakkale’de askeriyeye yıldırım düştü: Yaralılar var

Çanakkale'de Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı.

Yayınlanma: 10:05 - 27 Kasım 2023 Güncellenme:
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Çanakkale’de askeriyeye yıldırım düştü: Yaralılar var

Çanakkale’de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde, Nara Burnu’ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı’na yıldırım isabet etti.

O anda orada bulunan 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 2’si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne, 2’si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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