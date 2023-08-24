İşte Çanakkale yangınının bilançosu
Çanakkale'de 3'üncü günde söndürülen orman yangınından geriye acı tablo kaldı. Yangının etkili olduğu bölge siyaha büründü.
Çanakkale’de 3’üncü günde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yaklaşık 2 bin 650’si orman, bin 430’su tarım arazisi olmak üzere toplamda yaklaşık 4 bin 80 hektarda etkili olan yangın sonrası bölge helikopterle havadan görüntülendi.
Orman yangınının etkili olduğu bölgede geriye bu acı tablo kaldı.
(DHA)