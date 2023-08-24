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İşte Çanakkale yangınının bilançosu

Çanakkale'de 3'üncü günde söndürülen orman yangınından geriye acı tablo kaldı. Yangının etkili olduğu bölge siyaha büründü. 

Yayınlanma: 16:25 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İşte Çanakkale yangınının bilançosu

Çanakkale’de 3’üncü günde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 2 bin 650’si orman, bin 430’su tarım arazisi olmak üzere toplamda yaklaşık 4 bin 80 hektarda etkili olan yangın sonrası bölge helikopterle havadan görüntülendi.

Orman yangınının etkili olduğu bölgede geriye bu acı tablo kaldı.

(DHA)

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