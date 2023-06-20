CANLI YAYIN | Kılıçdaroğlu: Seçilmemem için milyonluk reklam verdi

CHP liderinden dikkat çeken iddia... Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir gazete nasıl olur da 3 milyon yakın bir reklamı verir cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden bahsediyorum. Sen gazetesin benim lehime yazmak zorunda değilsin objektif olmak zorundasın. 3 milyona yakın benim seçilmemem için harcıyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

-Bir deprem felaketi yaşadık. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yüreğimiz hala o bölgede. O insanların huzur içinde yaşamaları için hepimizin üzerine düşen görevler var.

-O bölgede yaşayanların faturalarının ertelenmesi için bir kararname çıktı aradan bir süre geçti.

-Evi yıkılamayan ama kısmen oturulabilir olan evlere faturalar gelmeye başladı. Depremi yaşayan insanlara en azından 85 milyon insana katkı moral vermek istedik.

-Kampanyalar açtık. Belediye başkanlarımız o bölgelere gittik. Şimdi bu faturaların gelmesi doğru değil.

-En azından yıl sonuna kadar bizler ödeyebiliriz. Bunun için paramız yok diyecekler. Hayır efendim paramız var.

-Türkiye Tek Yürek Kampanyası açıldı. Herkes karınca kararınca katkı vermeye çalıştı. Taahhüt edilen parayı ödeyeceklerini söylediler. Kim bu parayı ödemeyenler?

“NERERDE BU PARALAR”

-Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi? Hatırlarsanız şehitler için de para toplamışlardı. Nerede bu paralar, kim ödemedi bu paraları. Televizyonlara çıkıp parayı ödeyeceğim diyeceksiniz sonra yok olacaksınız. Takipçisi olacağız.

-Bir başka acı olay. Medya dediğimiz organ toplumun sesidir. Tatvan'da bir gazeteci Sinan Aygül. Bu gazeteci arkadaşımız bölgedeki bütün yolsuzluklarını haber yapan bir gazeteci. Vay sen nasıl böyle bir haber yaparsın diye belediye başkanının korumaları tarafından adeta linç ediliyor.

-Kendisini aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onun attığı bir Tweet şöyle ”Şahsıma yönelik gerçekleşen alçaklığın sebeplerinden biri de geçen hafta yaptığım haberidir.

-Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı ihale bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Bugünden sonra susturabilmek ve çalışmak bile haddinize değil. Biz susmayacağız siz haramiler geri adım atacaksınız.

“ASIL SORUMLU SENSİN”

-Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşının milletvekili olmak isterse yasalar var. Seçime girer vatandaş oy verirse seçilir ve Meclis'e girer. 600 vekilden birisi Can Atalay seçimi kazandı mazbatasını aldı ama yemin edemiyor. Anayasaya aykırı. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Eğer tutuklu bir milletvekili seçildiği halde Meclis’e girip yemin edemiyorsa sorunlu sensin. Sayın Numan Kurtulmuş asıl sorumlu sensin.

“KİM SANA VERDİ O PARAYI?”

-Gazeteciden söz ettim. Bir gazete nasıl olur da 3 milyon yakın bir reklamı verir cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden bahsediyorum. Sen gazetesin benim lehime yazmak zorunda değilsin objektif olmak zorundasın. 3 milyona yakın benim seçilmemem için harcıyor.

– Kim sana verdi o parayı. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı’na çağrı yapıyorum o parayı nereden buldular inceleyeceksin ahlaklıysan. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Elimde bütün veriler var. Dava açacağım. Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu bilmesini isterim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu?

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Rusya' mesajı