Cemal Enginyurt’tan Vahdettin Köşkü selamlamasına tepki

Demokrat Parti Genel Başkanı Cemal Enginyurt, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında, Vahdettin Köşkü'nde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Erdoğan'ın ve bazı komutanların selamlaşmasına tepki gösterdi.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.

Sen Vahdettin köşkünden selamlamaya devam et; biz ne Mustafa Kemal Atatürk'ü unutacağız Ne Cumhuriyeti unutacağız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türküm diyene” vurgusu yapan Enginyurt, şunları söyledi:

“SENİ HEP VAHDETTİN'LE BİR ANACAĞIZ”

*Türk milleti olarak, bize bıraktığı Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. 21 yıllık AKP iktidarı Cumhuriyet'i görmezden gelse de, Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmak istese de yüce Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacak, unutturmayacak.

*Hayırdır Sayın Erdoğan, kime ne mesaj veriyorsun? İngiliz gemileri ile İstanbul'u terk eden Vahdettin'in köşkünden neyi selamlayacaksın ve vermek istediğin mesaj nedir? Yine işin gücün belli.

*Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyorsun, Mustafa Kemal Atatürk'ten korkuyorsun, Mustafa Kemal Atatürk'ü kıskanıyorsun ve onu unutturmaya çalışıyor, Vahdettin üzerinden yandaşlarına ve sokaktakilere mesaj veriyorsun.

*Şunu unutma, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'u İngiliz işgalinden kurtarırken aynı zamanda Anadolu'yu kurtardı. Senin Vahdettin ve ailesi de İngiliz gemileriyle kaçtı.

*Sen Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak istemesen de, unutturmak istesen de bu millet unutmayacak. Yaptığını tarih unutmayacak. Seni hep Vahdettin'le bir anacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gideceğiz.

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