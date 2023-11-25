CHP Çalıştayı’nda yeni yönetimden beklentiler ve yerel seçim ele alındı

Dün başlayan ve 26 Kasım Pazar günü sona erecek CHP İl Başkanları İstanbul Çalıştayı'nın ikinci gününde, bölgelere göre ayrılan masalarda 81 İl Başkanı, CHP yeni yönetimiyle ilgili beklenti ve önerilerini ayrıca yerel seçimler yaklaşırken bununla ilgili çalışmaların nasıl yürütüleceği başlıklarını ele aldı.

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CHP 81 İl Başkanı'nı yan yana getiren ve 24 ile 26 Kasım tarihlerini kapsayan “CHP İl Başkanları İstanbul Çalıştayı”, ikinci gününü geride bıraktı. Çalıştay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin'in açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştay'da ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi ve Başkan Danışmanı Emrah Şahan, İBB faaliyetleri üzerine bir sunum yaptı.

81 İL BAŞKANI CHP YENİ YÖNETİMİ VE YEREL SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Konuşmaların ardından 81 İl Başkanı, bölgelere göre masalara ayrıldı. Moderatörler aracılığıyla teknolojiden faydalanılarak kurulan online sistem üzerinden kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan, kendi görüş ve önerilerini paylaşan il başkanları, ilk bölümde “CHP yeni yönetimi” konusunu ele aldı. Bu bölümde il başkanları, 38. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilerek göreve başlayan CHP yeni yönetimiyle ilgili beklentilerini paylaşırken, parti politikalarına ilişkin değerlendirmelerini iletti.

İkinci bölümde ‘Yerel seçimler’ başlığı tartışmaya açıldı. Bu bölümde bölgelere göre yerel seçim çalışmalarının nasıl yürütüleceği, farklı toplumsal grup ve seçmenlere nasıl ulaşılacağı gibi başlıklar ele alındı. Çalıştay'ın son oturumu, iki bölümün görüş ve önerilerden ortaya çıkan sonuçlara ilişkin yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Çalıştayın son günü olan yarın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yapacak ve Çalıştay sonuç raporu Özel'e sunulacak.