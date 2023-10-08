CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik: Yuhaladılar

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde açılan bir pankart tepkilere neden oldu. Pankartı açan grup yuhalandı.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarışıyor. Kongrede 655 delege oy kullanarak 196 kurultay delegesi de seçecek.

Saat 11.30 sıralarında salona gelen İstanbul Buyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” sloganları ile karşılandı.

KAFTANCIOĞLU SAHNEYE ÇIKTIĞI SIRADA

12.00 sıralarında alkış ve sloganlara salona giren iki aday Canpolat ve Çelik birbirlerini tebrik ederek yerlerine geçtiler. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı.

Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktığında “Kayyumcu yönetim İstanbul'dan gidecek özgür ve adaletli yönetim gelecek” pankartı açan bir grup tarafından yuhalandı.

ANKARA’YA SERT ELEŞTİRİ

Kaftancıoğlu, katılımcıları İstiklal Marşı ve saygı duruşuna davet etti. Ardından konuşmasına başlayan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

– 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanlığında sonra son kez burada karşınızdayım. Ankara'da dün kurultay oldu tek adam çıktı. Bir şeyler söyledi. Karşı düşünce yok, fikir yok, müzakere yok. Tek adam çıktı listesini sundu.

– CHP İstanbul örgütü nasıl bir örgüt? Adaylarımız var, adaylar arasında kıymetli bir yarış var. Özgür ve hür iradesiyle bugün demokratik seçim gerçekleştirecek. İstanbul delegesi tehdit ile teklif arasında sıkışmaz. Bu örgüt sandıklarda günlerce beklemiş örgüt. Yazılanların çizilenleri kaldırıp çöpe atacak bir örgüt bu…

Kaftancıoğlu konuşmasında İstanbul il örgütüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kızına, eşine teşekkür etti.

İKİ ADAY DİVAN BAŞKANI İÇİN ORTAK İSİM ÖNERDİ

Kaftancıoğlu, konuşmasının sonunda adaylar Cemal Canpolat ve Özgür Çelik imzalı ortak önergesini okudu. Adaylar, kongre divan başkanlığına eski CHP milletvekili Çetin Soysal'ı önerdiler. Divan başkanlığına Çetin Soysal seçildi ve kongre başladı.

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