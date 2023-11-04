CHP kurultay vakti: Yeni genel başkan kim olacak?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

Sozcu.com.tr

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CHP 38. Olağan Kurultayı bugün Ankara’da başladı. Divan Başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.

Boynuna CHP’nin bir numaralı delege kartını takan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay öncesi SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin demokrasi inşaatına ihtiyacı var, o yüzden ‘Birlik ve Demokrasi Kurultayı' diyoruz” ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya hukukçuların olduğu bölümde oturdu.

Boynuna CHP kurultay delegesi kartı taktığı görülen “Türkiye’nin sorunlarından kopmadık her sorunun üzerinde duruyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL ‘EY ÖZGÜRLÜK’ ŞARKISIYLA GİRDİ

CHP Genel Başkanlığı için bugünkü kurultayda yarışacak olan Özgür Özel, salona Zülfü Livaneli’nin “Ey Özgürlük” şarkısı eşliğinde giriş yaptı.

Alkışlarla karşılanan Özel’e partililer yoğun ilgi gösterdi.

Özel, kendisine destek verenlerin etrafında toplanmaya çalışması nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlandı, o anlar yüz ifadesine de yansıdı. Özel’in salona girişi yaptığı sırada Gençlik Kolları’nın pankartının üzerine Özel’i destekleyen bir pankart açıldı. Özel, çok sayıda kişiyle tokalaştıktan sonra kendisine ayrılan sandalyeye oturdu. Özel’e yürüyüşü sırasında kızı İpek Özel de eşlik etti.