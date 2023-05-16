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CHP milletvekilleri 2023: CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ardından meclise giren CHP milletvekilleri belli oldu. CHP yüzde 25,57 oy alarak meclise 168 milletvekili sokmayı başardı ancak CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

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CHP milletvekilleri 2023: CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kesin olmayan sandık sonuçlarına göre toplam CHP 168 sandalye kazandı. CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39’u Meclise girmiş oldu. Peki CHP hangi ilden kaç milletvekili çıkardı? İşte il il CHP Milletvekilleri 2023…

CHP MİLLETVEKİLİ VE İLLERİ 2023

İLCHP MİLLETVEKİLİ
ADANAORHAN SÜMER
ADANAMÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANABURHANETTİN BULUT
ADANASADULLAH KISACIK
ADANAAYHAN BARUT
ADIYAMANABDURRAHMAN TUTDERE
AFYONKARAHİSARBURCU KÖKSAL
AMASYAREŞAT KARAGÖZ
ANKARA 1. BÖLGEGAMZE TAŞÇIER
ANKARA 1. BÖLGEDENİZ DEMİR
ANKARA 1. BÖLGEONUR KONURALP
ANKARA 1. BÖLGESADULLAH ERGİN
ANKARA 1. BÖLGEMUSTAFA NEDİM YAMALI
ANKARA 1. BÖLGEALİYE TİMİSİ ERSEVER
ANKARA 2. BÖLGEMURAT EMİR
ANKARA 2. BÖLGEİDRİS ŞAHİN
ANKARA 2. BÖLGESEMRA DİNÇER
ANKARA 3. BÖLGETEKİN BİNGÖL
ANKARA 3. BÖLGEUmut AKDOĞAN
ANKARA 3. BÖLGEMESUT DOĞAN
ANKARA 3. BÖLGEAYLİN YAMAN
ANTALYASURURİ ÇORABATIR
ANTALYACAVİT ARI
ANTALYAALİYE COŞAR
ANTALYASERAP YAZICI ÖZBUDUN
ANTALYAŞERAFETTİN KILIÇ
ANTALYAMUSTAFA ERDEM
ARDAHANÖZGÜR ERDEM İNCESU
ARTVİNUĞUR BAYRAKTUTAN
AYDINBÜLENT TEZCAN
AYDINHÜSEYİN YILDIZ
AYDINSÜLEYMAN BÜLBÜL
AYDINEVRİM KARAKOZ
BALIKESİRENSAR AYTEKİN
BALIKESİRSERKAN SARI
BALIKESİRBURAK DALGIN
BARTINAYSU BANKOĞLU
BİLECİKYAŞAR TÜZÜN
İLCHP MİLLETVEKİLİ
BİLECİKYAŞAR TÜZÜN
BOLUTÜRKER ATEŞ
BURDURİZZET AKBULUT
BURSA 1. BÖLGEKAYIHAN PALA
BURSA 1. BÖLGENURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
BURSA 1. BÖLGEMEHMET ATMACA
BURSA 2. BÖLGEHASAN ÖZTÜRK
BURSA 2. BÖLGECEMALAETTİN KANİ TORUN
BURSA 2. BÖLGEORHAN SARIBAL
ÇANAKKALEİSMET GÜNEŞHAN
ÇANAKKALEÖZGÜR CEYLAN
ÇORUMMEHMET TAHTASIZ
DENİZLİGÜLİZAR BİÇER KARACA
DENİZLİŞEREF ARPACI
DENİZLİSEMA SİLKİN ÜN
DİYARBAKIRMUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
DÜZCETALİH ÖZCAN
EDİRNEEDİZ ÜN
EDİRNEAHMET BARAN YAZGAN
ELAZIĞGÜRSEL EROL
ERZİNCANMUSTAFA SARIGÜL
ESKİŞEHİRUTKU ÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİRJALE NUR SÜLLÜ
ESKİŞEHİRİBRAHİM ARSLAN
GAZİANTEPHASAN ÖZTÜRKMEN
GAZİANTEPMELİH MERİÇ
GAZİANTEPERTUĞRUL KAYA
GİRESUNELVAN IŞIK GEZMİŞ
HATAYMEHMET GÜZELMANSUR
HATAYNERMİN YILDIRIM KARA
HATAYSERVET MULLAOĞLU
HATAYNECMETTİN ÇALIŞKAN
ISPARTAHİKMET YALIM HALICI
İSTANBUL 1. BÖLGEOĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL 1. BÖLGEGAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL 1. BÖLGEFETHİ AÇIKEL
İSTANBUL 1. BÖLGEGÖKHAN GÜNAYDIN
İLMİLLETVEKİLİ ADI
İSTANBUL 1. BÖLGEBİROL AYDIN
İSTANBUL 1. BÖLGEAHMET ERSAGUN YÜCEL
İSTANBUL 1. BÖLGEELİF ESEN
İSTANBUL 1. BÖLGEHASAN KARAL
İSTANBUL 1. BÖLGECEMAL ENGİNYURT
İSTANBUL 1. BÖLGESELİM TEMURCİ
İSTANBUL 1. BÖLGEALİ GÖKÇEK
İSTANBUL 1. BÖLGESUAT ÖZÇAĞDAŞ
İSTANBUL 2. BÖLGENAMIK TAN
İSTANBUL 2. BÖLGEYUNUS EMRE
İSTANBUL 2. BÖLGEGÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL 2. BÖLGEENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL 2. BÖLGEMUSTAFA KAYA
İSTANBUL 2. BÖLGEYÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL 2. BÖLGEİSA MESİH ŞAHİN
İSTANBUL 2. BÖLGEEVRİM RIZVANLIOĞLU
İSTANBUL 3. BÖLGEENGİN ALTAY
İSTANBUL 3. BÖLGEERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL 3. BÖLGETÜRKAN ELÇİ
İSTANBUL 3. BÖLGEİLHAN KESİCİ
İSTANBUL 3. BÖLGEZEYNEL EMRE
İSTANBUL 3. BÖLGEMUSTAFA YENEROĞLU
İSTANBUL 3. BÖLGEBÜLENT KAYA
İSTANBUL 3. BÖLGEDOĞAN DEMİR
İSTANBUL 3. BÖLGEÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL 3. BÖLGEMEDENİ YILMAZ
İSTANBUL 3. BÖLGETURAN TAŞKIN ÖZER
İZMİR 1. BÖLGEYÜKSEL TAŞKIN
İZMİR 1. BÖLGETUNCAY ÖZKAN
İZMİR 1. BÖLGESEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR 1. BÖLGEMURAT BAKAN
İLMİLLETVEKİLİ ADI
İZMİR 1. BÖLGEEDNAN ARSLAN
İZMİR 1. BÖLGESEDA KAYA ÖSEN
İZMİR 1. BÖLGEHAYDAR ALTINTAŞ
İZMİR 2. BÖLGEGÖKÇE GÖKÇEN
İZMİR 2. BÖLGERIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
İZMİR 2. BÖLGERAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İZMİR 2. BÖLGEMAHİR POLAT
İZMİR 2. BÖLGEMEHMET SALİH UZUN
İZMİR 2. BÖLGEDENİZ YÜCEL
İZMİR 2. BÖLGEMUSTAFA BİLİCİ
KAHRAMANMARAŞALİ ÖZTUNÇ – CHP
KARABÜKCEVDET AKAY
KARAMANİSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARSİNAN AKGÜN ALP
KASTAMONUHASAN BALTACI
KAYSERİAŞKIN GENÇ
KAYSERİMAHMUT ARIKAN
KIRIKKALEAHMET ÖNAL
KIRKLARELİVECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİFAHRİ ÖZKAN
KOCAELİMÜHİP KANKO
KOCAELİHARUN ÖZGÜR YILDIZLI
KOCAELİHASAN BİTMEZ
KOCAELİNAIL ÇİLER
KONYABARIŞ BEKTAŞ
KONYAHASAN EKİCİ
KÜTAHYAALİ FAZIL KASAP
MALATYAVELİ AĞBABA
MANİSAÖZGÜR ÖZEL
MANİSAAHMET VEHBİ BAKIROĞLU
MANİSABEKİR BAŞEVİRGEN
MANİSASELMA ALİYE KAVAF
MERSİNALİ MAHİR BAŞARIR
MERSİNGÜLCAN KIŞ
MERSİNMEHMET EMİN EKMEN
MERSİNTALAT DİNÇER
MERSİNHASAN UFUK ÇAKIR
MUĞLACUMHUR UZUN
İLMİLLETVEKİLİ ADI
MUĞLAGİZEM ÖZCAN
MUĞLASÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
MUĞLASELÇUK ÖZDAĞ
TRABZONSİBEL SUİÇMEZ
NİĞDEÖMER FETHİ GÜRER
ORDUSEYİT TORUN
ORDUMUSTAFA ADIGÜZEL
OSMANİYEASU KAYA GEDİK
RİZETAHSİN OCAKLI
SAKARYAAYÇA TAŞKENT
SAMSUNMURAT ÇAN
SAMSUNMEHMET KARAMAN
SİNOPBARIŞ KARADENİZ
SİVASULAŞ KARASU
ŞANLIURFAMAHMUT TANAL
TEKİRDAĞFAİK ÖZTRAK
TEKİRDAĞİLHAMİ ÖZCAN AYGÜN
TEKİRDAĞCEM AVŞAR
TEKİRDAĞNURTEN YONTAR
TOKATKADİM DURMAZ
UŞAKALİ KARAOBA
YALOVATAHSİN BECAN
ZONGULDAKDENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAKEYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

 

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