CHP milletvekilleri 2023: CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ardından meclise giren CHP milletvekilleri belli oldu. CHP yüzde 25,57 oy alarak meclise 168 milletvekili sokmayı başardı ancak CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.
Yayınlanma: 09:19 - 16 Mayıs 2023
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kesin olmayan sandık sonuçlarına göre toplam
CHP 168 sandalye kazandı. CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39’u Meclise girmiş oldu. Peki CHP hangi ilden kaç milletvekili çıkardı? İşte il il CHP Milletvekilleri 2023… CHP MİLLETVEKİLİ VE İLLERİ 2023
İL CHP MİLLETVEKİLİ ADANA ORHAN SÜMER ADANA MÜZEYYEN ŞEVKİN ADANA BURHANETTİN BULUT ADANA SADULLAH KISACIK ADANA AYHAN BARUT ADIYAMAN ABDURRAHMAN TUTDERE AFYONKARAHİSAR BURCU KÖKSAL AMASYA REŞAT KARAGÖZ ANKARA 1. BÖLGE GAMZE TAŞÇIER ANKARA 1. BÖLGE DENİZ DEMİR ANKARA 1. BÖLGE ONUR KONURALP ANKARA 1. BÖLGE SADULLAH ERGİN ANKARA 1. BÖLGE MUSTAFA NEDİM YAMALI ANKARA 1. BÖLGE ALİYE TİMİSİ ERSEVER ANKARA 2. BÖLGE MURAT EMİR ANKARA 2. BÖLGE İDRİS ŞAHİN ANKARA 2. BÖLGE SEMRA DİNÇER ANKARA 3. BÖLGE TEKİN BİNGÖL ANKARA 3. BÖLGE Umut AKDOĞAN ANKARA 3. BÖLGE MESUT DOĞAN ANKARA 3. BÖLGE AYLİN YAMAN ANTALYA SURURİ ÇORABATIR ANTALYA CAVİT ARI ANTALYA ALİYE COŞAR ANTALYA SERAP YAZICI ÖZBUDUN ANTALYA ŞERAFETTİN KILIÇ ANTALYA MUSTAFA ERDEM ARDAHAN ÖZGÜR ERDEM İNCESU ARTVİN UĞUR BAYRAKTUTAN AYDIN BÜLENT TEZCAN AYDIN HÜSEYİN YILDIZ AYDIN SÜLEYMAN BÜLBÜL AYDIN EVRİM KARAKOZ BALIKESİR ENSAR AYTEKİN BALIKESİR SERKAN SARI BALIKESİR BURAK DALGIN BARTIN AYSU BANKOĞLU BİLECİK YAŞAR TÜZÜN
İL CHP MİLLETVEKİLİ BİLECİK YAŞAR TÜZÜN BOLU TÜRKER ATEŞ BURDUR İZZET AKBULUT BURSA 1. BÖLGE KAYIHAN PALA BURSA 1. BÖLGE NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU BURSA 1. BÖLGE MEHMET ATMACA BURSA 2. BÖLGE HASAN ÖZTÜRK BURSA 2. BÖLGE CEMALAETTİN KANİ TORUN BURSA 2. BÖLGE ORHAN SARIBAL ÇANAKKALE İSMET GÜNEŞHAN ÇANAKKALE ÖZGÜR CEYLAN ÇORUM MEHMET TAHTASIZ DENİZLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA DENİZLİ ŞEREF ARPACI DENİZLİ SEMA SİLKİN ÜN DİYARBAKIR MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU DÜZCE TALİH ÖZCAN EDİRNE EDİZ ÜN EDİRNE AHMET BARAN YAZGAN ELAZIĞ GÜRSEL EROL ERZİNCAN MUSTAFA SARIGÜL ESKİŞEHİR UTKU ÇAKIRÖZER ESKİŞEHİR JALE NUR SÜLLÜ ESKİŞEHİR İBRAHİM ARSLAN GAZİANTEP HASAN ÖZTÜRKMEN GAZİANTEP MELİH MERİÇ GAZİANTEP ERTUĞRUL KAYA GİRESUN ELVAN IŞIK GEZMİŞ HATAY MEHMET GÜZELMANSUR HATAY NERMİN YILDIRIM KARA HATAY SERVET MULLAOĞLU HATAY NECMETTİN ÇALIŞKAN ISPARTA HİKMET YALIM HALICI İSTANBUL 1. BÖLGE OĞUZ KAAN SALICI İSTANBUL 1. BÖLGE GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ İSTANBUL 1. BÖLGE FETHİ AÇIKEL İSTANBUL 1. BÖLGE GÖKHAN GÜNAYDIN
İL MİLLETVEKİLİ ADI İSTANBUL 1. BÖLGE BİROL AYDIN İSTANBUL 1. BÖLGE AHMET ERSAGUN YÜCEL İSTANBUL 1. BÖLGE ELİF ESEN İSTANBUL 1. BÖLGE HASAN KARAL İSTANBUL 1. BÖLGE CEMAL ENGİNYURT İSTANBUL 1. BÖLGE SELİM TEMURCİ İSTANBUL 1. BÖLGE ALİ GÖKÇEK İSTANBUL 1. BÖLGE SUAT ÖZÇAĞDAŞ İSTANBUL 2. BÖLGE NAMIK TAN İSTANBUL 2. BÖLGE YUNUS EMRE İSTANBUL 2. BÖLGE GÖKAN ZEYBEK İSTANBUL 2. BÖLGE ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL 2. BÖLGE MUSTAFA KAYA İSTANBUL 2. BÖLGE YÜKSEL MANSUR KILINÇ İSTANBUL 2. BÖLGE İSA MESİH ŞAHİN İSTANBUL 2. BÖLGE EVRİM RIZVANLIOĞLU İSTANBUL 3. BÖLGE ENGİN ALTAY İSTANBUL 3. BÖLGE ERDOĞAN TOPRAK İSTANBUL 3. BÖLGE TÜRKAN ELÇİ İSTANBUL 3. BÖLGE İLHAN KESİCİ İSTANBUL 3. BÖLGE ZEYNEL EMRE İSTANBUL 3. BÖLGE MUSTAFA YENEROĞLU İSTANBUL 3. BÖLGE BÜLENT KAYA İSTANBUL 3. BÖLGE DOĞAN DEMİR İSTANBUL 3. BÖLGE ÖZGÜR KARABAT İSTANBUL 3. BÖLGE MEDENİ YILMAZ İSTANBUL 3. BÖLGE TURAN TAŞKIN ÖZER İZMİR 1. BÖLGE YÜKSEL TAŞKIN İZMİR 1. BÖLGE TUNCAY ÖZKAN İZMİR 1. BÖLGE SEVDA ERDAN KILIÇ İZMİR 1. BÖLGE MURAT BAKAN
İL MİLLETVEKİLİ ADI İZMİR 1. BÖLGE EDNAN ARSLAN İZMİR 1. BÖLGE SEDA KAYA ÖSEN İZMİR 1. BÖLGE HAYDAR ALTINTAŞ İZMİR 2. BÖLGE GÖKÇE GÖKÇEN İZMİR 2. BÖLGE RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU İZMİR 2. BÖLGE RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İZMİR 2. BÖLGE MAHİR POLAT İZMİR 2. BÖLGE MEHMET SALİH UZUN İZMİR 2. BÖLGE DENİZ YÜCEL İZMİR 2. BÖLGE MUSTAFA BİLİCİ KAHRAMANMARAŞ ALİ ÖZTUNÇ – CHP KARABÜK CEVDET AKAY KARAMAN İSMAİL ATAKAN ÜNVER KARS İNAN AKGÜN ALP KASTAMONU HASAN BALTACI KAYSERİ AŞKIN GENÇ KAYSERİ MAHMUT ARIKAN KIRIKKALE AHMET ÖNAL KIRKLARELİ VECDİ GÜNDOĞDU KIRKLARELİ FAHRİ ÖZKAN KOCAELİ MÜHİP KANKO KOCAELİ HARUN ÖZGÜR YILDIZLI KOCAELİ HASAN BİTMEZ KOCAELİ NAIL ÇİLER KONYA BARIŞ BEKTAŞ KONYA HASAN EKİCİ KÜTAHYA ALİ FAZIL KASAP MALATYA VELİ AĞBABA MANİSA ÖZGÜR ÖZEL MANİSA AHMET VEHBİ BAKIROĞLU MANİSA BEKİR BAŞEVİRGEN MANİSA SELMA ALİYE KAVAF MERSİN ALİ MAHİR BAŞARIR MERSİN GÜLCAN KIŞ MERSİN MEHMET EMİN EKMEN MERSİN TALAT DİNÇER MERSİN HASAN UFUK ÇAKIR MUĞLA CUMHUR UZUN
İL MİLLETVEKİLİ ADI MUĞLA GİZEM ÖZCAN MUĞLA SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ MUĞLA SELÇUK ÖZDAĞ TRABZON SİBEL SUİÇMEZ NİĞDE ÖMER FETHİ GÜRER ORDU SEYİT TORUN ORDU MUSTAFA ADIGÜZEL OSMANİYE ASU KAYA GEDİK RİZE TAHSİN OCAKLI SAKARYA AYÇA TAŞKENT SAMSUN MURAT ÇAN SAMSUN MEHMET KARAMAN SİNOP BARIŞ KARADENİZ SİVAS ULAŞ KARASU ŞANLIURFA MAHMUT TANAL TEKİRDAĞ FAİK ÖZTRAK TEKİRDAĞ İLHAMİ ÖZCAN AYGÜN TEKİRDAĞ CEM AVŞAR TEKİRDAĞ NURTEN YONTAR TOKAT KADİM DURMAZ UŞAK ALİ KARAOBA YALOVA TAHSİN BECAN ZONGULDAK DENİZ YAVUZYILMAZ ZONGULDAK EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL