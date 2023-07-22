CHP’de yüzleşme toplantısı

CHP’de seçim sonrası başlayan ‘değişim’ tartışmaları ‘yüzleşmeye’ dönüştü. Toplantıda İmamoğlu, "Değişim konusunda görev talep ettim. Hep beraber bir model ortaya koyalım istedim. Ben televizyonlara konuşmadım, aile içinde konuştum ve 200 toplantı yaptım” derken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu’nu Kılıçdaroğlu’na ihanet etmekle suçladı. İşte toplantının detayları...

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere yönelik olarak belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı yarım saat gecikmeyle başladı ve dört saat sürdü. Toplantı basına tamamen kapalı gerçekleştirildi ve hiçbir danışmanın katılmasına izin verilmedi. Bu tedbirin video sızıntısı sonrası alındığı kaydedildi.

İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu video sızıntısı sonrası ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun geçmişte yönetimde yer alan isimlerle bir toplantı yapmasını ‘etik' bulmadığını, tekrarı olursa ‘gereğini yapacağını' açıklamıştı.

SAKİN BİR HAVAYLA BAŞLADI, GERGİNLİKLE DEVAM ETTİ

Edinilen bilgiler şöyle:

Toplantı sakin bir havada başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yaptığı yerele seçim süreciyle ilgili yaptığı sonum sonrasında belediye başkanları tek tek söz alarak gerek mali gerek örgüt ile ilgili karşılaştıkları zorlukları anlattılar.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada “Belediye başkanlarının genel siyasete karışmaması gerektiğini” anlattı. İmamoğlu'nun buna itiraz etti. Kılıçdaroğlu bunun üzerine, “Ben genel siyaset derken iktidar ile uğraşmayın, illerinize bakın çünkü AKP'lilerden de oy alıyorsunuz. Ben bunu kasettim” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday belirleme süreciyle ilgili şunları söyledi;

*Altı bin tane aday adayı vardı. Ben en yakın çalışma arkadaşlarım olan MYK üyelerime güvendim. Bölge bölge çalışıp getirdiler.

*Zaten benim başımda bir sürü iş vardı. Bu adayları benim tanıma fırsatım olmadı. Ben arkadaşlarıma güvendim onlarda hak edenden ziyade kendilerine yakın isimleri milletvekili yaptılar.

*Bu nedenle de MYK üyelerini görevden aldım” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu'nun kongre sürecini kısa tutmak istediğini ancak yasa gereği bu sürenin uzadığını belirterek, kurultayın ne zaman olacağına da parti kademelerinin karar vereceğini belirtti.

*Tüzük değişikliği yapılarak milletvekiliğinde ön seçim getirilecek ise de önce üye yapısının değişmesi gerektiğini anlatarak, “Ben daha önseçim için kurultaya öneri getirmiştim ama kabul edilmedi.

“BEN DEFALARCA…”

İmamoğlu, ise Kılıçdaroğlu ile seçim sonrasında yaptığı görüşmeleri ve açıklamaları tarih tarih hatırlatarak, “Ben defalarca halkla yüzleşmemiz gerektiğini, bu sonucu halka anlatmamız gerektiğini anlattım. Değişimin sizin öncülüğünüzde olması gerektiğini söyledim. Değişim konusunda görev talep ettim. Hep beraber bir model ortaya koyalım istedim. Ben televizyonlara konuşmadım, aile içinde konuştum ve 200 toplantı yaptım. Buradaki belediye başkanlarının bir kısmı ile de görüştüm. Bu görüşmeler gizli kapaklı değil” dedi.

İMAMOĞLU: HAYIR TOPARLAMAYACAĞIM

İmamoğlu süresini aştığında Ahmet Akın, “toparlayalım lütfen” uyarısı yapması üzerine İmamoğlu sert bir şekilde “Hayır toparlamayacağım” diye çıkıştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Buyrun devam edin” dedi ve İmamoğlu konuşmasını sürdürdü. Ancak İmamoğlu'nun ne genel başkan adaylığı ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda bir yorum yapmadı.

İMAMOĞLU’NA ÇOK SERT TEPKİ

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İmamoğlu'ndan sonra söz aldı. İmamoğlu'na çok sert yüklenen Kerimoğlu'nun “Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de önseçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım” dedi.

“İSTİFA ETMELİSİNİZ”

Muharrem Erkek'e yakın bir isim olan Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Kılıçdaroğlu'na “İstifa etmelisiniz” çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun da yanıtta “Ben bu koltukta zorla oturmuyorum. Ne olacağına delege karar verir. Ben istifa etmesini de bilirim ama zamanı gelince” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca “Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” dedi.

DESTEK METNİ

Bazı belediye başkanları tartışmalara son vermek ve sağ duyu çağrısı yapan, bir anlamda da Kılıçdaroğlu'na destek içeren bir denglerasyon hazırlayarak Genel Merkez'e sunduğu belirtildi. Bu metnin yayınlanıp yayınlanmamasına yönetim karar verecek.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de enerjinin yerel seçimler için kullanılmasını gerektiğini belirterek toparlayıcı bir konuşma yaptı ve şunları söyledi:

*Çok yakın bir tarihte yerel seçimlerden önce birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. İsteğimiz dışında meydana gelen ayrıklara karşı bölünmeleri önlenmesi amacıyla kaşıt grupların ortak listelerle gerek mahalli adaylarının seçiminde gerek kongre ve kurultayda ortak liste ile gidilmesinin şart olduğuna inandığımı söyledim.

*Değişim konusu zaten ihtilafın ana nedeni. Değişim mi yenilenme mi dönüşüm mü? Değişim konusu açan belediye başkanlarımız oldu ama gerilim yaşanmadı. Kılıçdaroğlu çok detaylı açıklamalar yaptı.

*Ben dahil o konuların çok fazla üzerinde durmamışız. Bilmediğimiz çok şey var iletişim kopukluğu var. sadece medyada karşılıklı görüşmelere gitmek doğru değil.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu’ndan zoom toplantısı için ilk değerlendirme

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama