CHP’den “Can Atalay” açıklaması: Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır

TİP Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi davası kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay hâlâ tahliye edilmedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Can Atalay’ın Çarşamba gününe kadar tahliye edilip yemin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır" dedi.

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Cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay’ın Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesine tepkiler büyüyor. Bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi:

– 14 Mayıs seçimlerinin ardından oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına bir milletvekili eksiğiyle 2 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ant içme töreniyle başlamıştır. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, seçilmesine karşın, tahliye edilmemiş olması nedeniyle milletin vekaletini üstlenme görevine başlayamamıştır.

TÜM SİYASİ PARTİLERİN SORUNU

– Ülkemiz “tutuklu milletvekili” gerçeğiyle yargının alabildiğine siyasallaştırıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tanışmıştır. Can Atalay'ın halen tutuklu olması ülkemizin demokrasiye ve adalete olan ihtiyacında yıllardır milim ilerleme sağlanamadığını göstermektedir. Can Atalay'ın tahliye edilmemiş ve dolayısıyla görevine başlayamamış olması, sadece kendisinin ve partisinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin sorunudur.

– Halihazırda tartışmalı ve siyasallaşmış bir yargı kararıyla tutuklu bulunan Can Atalay'ın millet iradesine rağmen tahliye edilmemiş olmasını kabul etmiyor, anayasaya aykırı bu tutumdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz.

BAŞKANIN MEŞRUİYETİ TARTIŞMAYA AÇILIR



– Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30'uncu Başkanının 7 Haziran Çarşamba günü seçilmesi öngörülmektedir. Can Atalay'ın Çarşamba gününe kadar tahliye edilip yemin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır ve seçilecek olan Meclis Başkanının meşruiyeti tartışmaya açılabilecektir.

HER GÜN YENİ BİR HAK GASPI

– Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa’nın 83'üncü maddesine rağmen tahliye edilmemesi, hukuk devleti ilkesinin çiğnenmesi yanında geçen her gün yeni bir hak gaspına neden olmaktadır. Soma'da, Çorlu'da, Hendek'te mağdurların ve adaletin yanında durmuş olan Can Atalay bir an önce tahliye edilmelidir.

KILIÇDAROĞLU: DERHAL SERBEST BIRAKIN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın.”

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