CHP’den istifa eden Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu’na oy vermedim

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı. Partisinden istifa ettiğini açıklayan Şener, ikinci turda ise geçersiz oy kullanmış.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, ilk tur sonuçlarından sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV'de konuşan Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra NTV'ye çıkan Abdüllatif Şener, “Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey’in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Şener'in seçim döneminde Kılıçdaroğlu’na destek için yaptığı sosyal medya paylaşımları da gündem oldu.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in seçimden önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.

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