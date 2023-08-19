CHP’li başkan yaptı AKP’li başkan sattı

Giresun'da iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Kerim Aksu tarafından kent merkezine yapılan 5 katlı belediye binası, AKP'li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından satıldı. Binanın satışına CHP ve İYİ Partililer tepki göstererek ihalenin iptali için dava açacaklarını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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2009-2019 arasında iki dönem Giresun’da Belediye Başkanı olarak görev yapan Kerim Aksu, kent merkezinde alt katında iş yerleri bulunan 5 katlı belediye binası yaptı. Yıllarca belediye ek hizmet binası olarak kullanılan bina, AKP’li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talebi doğrultusunda oy çokluğuyla alınan meclis kararıyla satışa çıkarıldı.

İHALEYE TEK FİRMA GİRDİ 42 MİLYON LİRAYI BİNAYI SATIN ALDI

Açılan ihaleye sadece bir firma girdi ve yaklaşık 42 milyon liraya binayı satın aldı. Bu satışa CHP ve İYİ Partililer tepki gösterdi. İYİ Partili Meclis Üyesi Arife Usta, belediyenin borcunun yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğunu ileri sürdü.

“BELEDİYE MALLARINI SATARAK BOÇ ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR”

Giresun Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Arife Usta, belediyenin borçlarına karşılık mal varlıklarını sattığını belirterek, “Belediyemize ait ek hizmet binası ihale yapılarak bir şirkete değerinin altında 42 milyon lira gibi bir bedelle satıldı. İhaleye sadece bir şirketin girmesi, Samsunlu olması ve ayrıca Giresun galericiler sitesinin yapan firma olması dikkat çekici bir konudur. İYİ Parti olarak belediye meclisinde oylama yapılırken “ret’ oyu vermemize rağmen AK Parti ve MHP’li üyelerin oy çokluğuyla satış kararı çıkmıştır. Giresun belediyesi şu anda kiralık binada hizmet vermektedir. Belediyenin şu ana kadar 1 milyar 200 milyon kadar kredi ve çeşitli borçları bulunuyor. Emekli olan personelin kıdem tazminatları bile kredi çekilerek ödenmektedir. Daha önceki yıllarda da maliye ve sigorta borçlarına karşılık arsa, cami alanları devredildi. Kısaca belediyeye ait tüm varlıklar elden çıkarılmaya çalışılmaktadır” dedi.

CHP’LİLER BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Binanın satışını durdurmak için dava açacaklarını söyleyen CHP’liler ise belediye binası önünde eylem yaptı. CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, belediye binasının CHP döneminde yapıldığına dikkat çekerek, “Belediyenin kendisine ait kazanımları sırf Cumhuriyet Halk Partisi yaptı diye kaybetmesine gönlümüz razı değil. Açıklama yapıyorlar diyorlar ki ‘bizim bütçemizin yarısı kadar borcumuz var’. Belediyenin 2023 yılı bütçesi 750 milyon lira. Yani borçları 375 milyon lira civarında olmalı. Madem belediyenin bütçesinin yarısı kadar borcunuz var, madem bu kadar müreffeh bir belediye bütçeniz var. Neden böyle bir hizmet binasını satıyorsunuz? Burası sizin mülkünüz. Bir insan kendisine ait mülkten çıkıp kiraya geçiyorsa ona zengin, ekonomisi güzel denir mi?” diye konuştu.

“KENDİ DAİRELERİNİZİ YARI FİYATINA SATIN DA GÖRELİM”

Belediyenin kredi çekerek borçlanmasına CHP’lilerin her zaman karşı çıktığını ve onay vermediğini açıklayan Bektaş, ” Giresun meclisine getirilen kredi talebi 240 milyon lira civarında. Burayı 42 milyon liraya sattınız. Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyenin kredi çekmesine karşı çıktık. Geçen ay cari borçları ödemek için 30-40 milyon lira kadar kredi talep ettiniz ve meclisten geçti. 30-40 milyon kredi talepleriniz kabul görüyor mecliste. Burayı satmayın, 42 milyon lira cari borçların ödenmesi için kredi baş vurusunda bulunun, meclis üyelerimiz onay verecek ‘burası satılmasın’ diye. AK Parti grubunda çok fazla müteahhit arkadaş var. Şurayı yarı fiyatına satıyorlar, kendi dairelerini yarı fiyatına satsınlar da görelim” ifadelerini kullandı. Bektaş, satışın iptali için dava açacaklarını dile getirdi.