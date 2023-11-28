CHP’li başkan yeniden aday olduğunu açıkladı

2019 yılından bu yana Şişli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Muammer Keskin, Şişli için yeniden aday adaylığını açıkladı.

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Muammer Keskin, bugün CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na giderek, adaylık başvurusunu ilçe yönetimine teslim etti.

Adaylık başvurusu sonrası bir konuşma yapan Keskin, şunları söyledi:

“Baba ocağımızdan, evimizden, CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha adayım. Sadece Şişli'yi değil, İstanbul'u Ekrem Başkanımızla bir kez daha kazanmak, İstanbul'un meclisini de kazanmak, kazandırmak için Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha adayım.

Sadece bu yerel seçimde başarı için değil, iktidar mücadelemizde, iktidar yolculuğumuzda, Şişli'yi lokomotif ilçelerden biri yapmak için buradayım, buradayız.

Evet, hazırız, hem de çok hazırız. Ve mutlaka kazanacağız. Çünkü bizimkisi bir hak mücadelesi. Bu mücadelede varlığınız, desteğiniz bana sorumluklar verdiği kadar, büyük bir mutluluk ve güç de veriyor.”