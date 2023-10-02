CHP’li Öztrak: Anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu gayet iyi biliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, anayasa konusunda gizli bir ajandaları olmadığını söyleyerek, "Dünkü çocuk değiliz. Bu anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu, gayet iyi biliriz, görürüz" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Öztrak, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin şunları söyledi:

* “Meclis binasının hemen karşısında bulunan İçişleri Bakanlığı önünde hem de TBMM’nin açıldığı günde meydana gelen hain terör saldırısını lanetliyoruz. Bu saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. Saldırıda kullanılan aracı, teröristler Kayseri’de genç bir veterinerin canına kıyarak gasp etti. Hainlerin kurbanı olan gencimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.

* Her şeyden önce terör kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Bunu görmezden gelmek de teröre karşı sessiz kalmak da bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz. Ülkemiz üzerindeki hain emellere ssla fırsat vermeyeceğiz. Ayrıca Sayın İçişleri Bakanı’nın bu saldırıyla ilgili sosyal medya mesajında terör örgütleri ve işbirlikçilerinin yanında, ‘Zehir tacirleriyle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin devam edeceğiz’ mesajını da çok önemli buluyoruz” dedi.

“HEPİMİZ BORÇLUYUZ”

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının bir yılda 1 trilyon lira arttığını belirten Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

* “Sadece bu yılın ilk 8 ayında vatandaşın kredi ve kredi kartına ödediği faiz, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 204 milyar liraya yükseldi. ‘Faiz, faiz’ derken, faizde ip koptu. İstanbul Sanayi Odası, geçtiğimiz hafta ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nı açıkladı.

* Raporun sunumunda firmaların ticari borçlarının giderek arttığı, ekonomide bir yavaşlama durumunda ‘Şirketler arasındaki değer zincirinde bir kırılma yaşanabileceği’ uyarısında bulunuluyor. Bu sözün Türkçesi, ‘Hepimiz borçluyuz, birbirimize de borçluyuz. Ekonomi bir durursa, domino taşı gibi hep birlikte yıkılabiliriz.”

“DÜNKÜ ÇOCUK DEĞİLİZ”

Öztrak; hakkı, hukuku, adaleti savunmanın her şeyden önce bir prensip meselesi olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

* “Yasa tanımayacaksın, anayasa tanımayacaksın, milletten bir aldığın MTV’yi bir daha almaya kalkacaksın, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri tanımayacaksın, milletin hayrına bir şey söylediğimizde bizi yurtdışındaki ortaklarına şikayet edeceksin. Hakkını arayana, ‘Açım, açıktayım’ diyene ters kelepçe vuracaksın, sonra da sıkışınca artık mutat olduğu üzere ‘Gelin, birlikte anayasa yapalım, herkes katkı sunsun’ diyeceksin. Bu çağrıyı yapanların derdinin ne olduğu belli. Eğer samimiyseler önce anayasaya, yasalara, AYM ve AİHM kararlarına uymaları lazım.

* Bizim anayasa konusunda başkaları gibi gizli ajandamız yok. Temel çerçevemiz, Millet İttifakı olarak hazırladığımız ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’nde mevcut. Biz Büyük Önderimiz Atatürk’ün ‘İki büyük eserimden biridir’ dediği partiyiz. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetin partisiyiz. Yokluk içinde olsa dahi, birliğinin gücüyle devrin egemenlerini dize getiren halkın partisiyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda bir asrı birkaç yıla sığdırabilen partiyiz. Dünkü çocuk değiliz. Bu anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu, gayet iyi biliriz, görürüz.” (DHA)