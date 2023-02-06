CHP’li vekilden çağrı: Uzman madenciler deprem bölgelerine taşınsın
Deprem felaketiyle sarsılan illerde enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun arama kurtarma uzmanlarının sürece dahil edilmesi yönünde CHP'den çağrı yapıldı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "TTK’nın arama kurtarma uzmanı madencilerinin acilen sivil veya askeri uçaklarla deprem bölgesine taşınması gerekiyor!" çağrısında bulundu.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun arama kurtarma uzmanı madencilerinin acilen sivil veya askeri uçaklarla deprem bölgelerine taşınması çağrısında bulundu.
“500 ARAMA KURTARMACIDAN SADECE 85’İ YOLA ÇIKARILDI”
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı’na (AFAD) seslenen Yavuzyılmaz, “Acil! Türkiye Taşkömürü Kurumundaki 500 arama kurtarmacıdan şu ana kadar sadece 85'i yola çıkarıldı. Bu kurtarma ekiplerinin harekete geçebilmesi için AFAD'ın resmi talebi ve onayı gerekiyor. Madenciler hazır, AFAD neyi bekliyor! Zaman daralıyor!” dedi.