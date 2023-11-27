Çocukların tartışması faciayla sonuçlandı

Erzurum'da tartıştığı arkadaşı Enes Ç.'yi (17) boğazına çakı saplayarak ağır yaralayan P. A. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Enes Ç.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, P. A., emniyetteki işlerinin ardından Çocuk Adalet Merkezi'ne (ÇAM) sevk edildi.

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Yakutuiye ilçesinde sohbet eden Enes Ç., ve P. A. arasından bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Kısa süreli itişme yaşayan gençler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı. P. A. cebinden çıkardığı çakıyı kendisine doğru yaklaşan Enes Ç.’nin boğazına sapladı. Kanlar içerisinde kalan Enes Ç. tesis görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

KAÇARAK UZAKLAŞTI

Arkadaşını ağır yaralayan P. A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ile yunus timleri telefon sinyalinden yerini tespit ettikleri P. A.’yı Dağ Mahallesi’nde bulunan metruk binaların arasında yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin kaçarken fırlattığı suç aleti çakıyı da boş bir arazide buldu.

ÇOCUK ADALET MERKEZİ’NE SEVK EDİLDİ

Arkadaşı tarafından ağır yaralanan Enes Ç.’nin Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi sürerken, şüpheli P.A. çocuk şubedeki işlemlerinin ardından Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM)’a sevk edildi. (AA)

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